La adopción global de la IA generativa está sobre nosotros, y es esencial que las organizaciones de marketing comprendan y jueguen en este espacio para seguir siendo competitivos. Dado que se espera que la demanda de contenido crezca en los próximos años, las organizaciones deben crear más contenido a un ritmo más rápido para satisfacer las expectativas de los clientes y las necesidades comerciales. Saber cómo manifestar estas mejoras no siempre es claro: ingrese la IA generativa y la cadena de suministro de contenido.
Una cadena de suministro de contenido reúne a personas, procesos y tecnología para planear, crear, producir, lanzar, medir y gestionar contenido de manera eficaz. Abarca el recorrido de contenido de principio a fin, un recorrido que puede generar un tiempo de creación de valor más rápido. Sabemos que infundir IA generativa en la cadena de suministro de contenidos permitirá a las empresas producir contenidos más personalizados de forma más rápida y eficiente. Entonces, ¿qué impide que las empresas entreguen contenido con IA generativa en toda su cadena de suministro de contenido?
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La llegada de la IA generativa plantea varias preguntas e inquietudes a los líderes. En los últimos años, las organizaciones se han preocupado por su capacidad para crear y entregar contenido lo suficientemente rápido como para satisfacer las expectativas de los clientes, y ahora que la IA generativa podría abordar esos problemas, surge otra pregunta: ¿podemos confiar en las herramientas y la tecnología de IA para aumentar a los empleados? Los líderes de todo el mundo están experimentando una mezcla de emociones cuando se trata de implementar y adoptar la IA generativa. Hay emoción, curiosidad y un poco de angustia, que a veces se sienten simultáneamente. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término "FOMO", o miedo a perderse algo. Pero las personas también sienten “FOGI”, miedo a entrar, con la IA generativa.
El FOMO que enfrentan estas organizaciones se relaciona con no poder crear contenido lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con las expectativas o desperdiciar dinero en herramientas que pueden no resultar tan eficientes como se pensaba. La preocupación de FOGI gira en torno a la confianza y a si pueden confiar en las herramientas y la tecnología de IA para aumentar el número de empleados. ¿Los resultados ofrecerán contenido que resonará con sus clientes? ¿Pueden confiar en que la IA funcionará de forma segura? ¿Pueden confiar en que la IA recompensará al creador individual inicial? ¿Pueden confiar en que lo que se crea no infringirá ninguna directriz de la marca?
Este blog y el estudio The Revolutionary Content Supply Chain del Institute for Business Value de IBM tienen como objetivo responder estas preguntas para ayudar a los ejecutivos y sus empleados a comprender mejor el ámbito cambiante en la creación de contenido y adoptar el poder de los modelos de IA generativa cuando se trata de optimizar sus cadenas de suministro.
Cualquier concepto nuevo o cambio importante conlleva cierta vacilación y rechazo. El cambio no es lineal; requiere gestión de cambios para hacer frente a la transición. Tanto los empleados como los ejecutivos tienen dificultades para adoptar una nueva forma de pensar o trabajar cuando han estado operando de la misma manera durante años. Modernizar un flujo de trabajo para introducir una cadena de suministro de contenido significa disrupción e incertidumbre. Pero también significa crear un recorrido de contenido de extremo a extremo que sea rápido y preciso y, en última instancia, cumpla con los clientes al nivel de sus expectativas.
Gestión de cambios es una parte crucial de adoptar una nueva cadena de suministro y confiar en el proceso. Estas nuevas tecnologías pueden generar mucho Power y cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, la adopción de IA generativa y una cadena de suministro de contenido puede ser una gran oportunidad para su organización.
Los encuestados del estudio son "muy conscientes" de dónde necesitan mejorar sus procesos de contenido. El 88 % dijo que necesita una forma más fácil de acceder a los activos aprobados para la activación en la aplicación y el 79 % quiere experimentar con el contenido, la audiencia y la variación de la experiencia para impulsar la interacción del cliente y la experiencia del cliente.
Como se describe en el estudio del IBM Institute for Business Value, un sistema ad hoc similar a "Frankenstein" que involucra una variedad de plataformas y herramientas, puede recurrir a un sistema y modelo operativo consolidados para satisfacer la creciente demanda de cada vez más integración de datos, contenido y automatización inteligente.
Por separado, los hallazgos del estudio muestran que, si bien la mayoría de los encuestados ya están interactuando con la IA generativa, un número muy pequeño, solo el 2 %, está optimizando la tecnología. Las organizaciones están buscando nuevos enfoques para gestionar su cadena de suministro de contenido y la IA generativa integrada en plataformas, como Adobe Firefly, podría ser la más impactante.
La IA generativa no es solo para un área de un negocio. En cambio, puede ayudar a los creadores de contenido en muchas funciones, como marketing, atención al cliente, desarrollo de productos, operaciones y más. El estudio encontró que el 95 % de los encuestados está de acuerdo en que la IA generativa cambiará las reglas del juego. Y casi todos los directores de marketing encuestados creen que la IA generativa liberará a los equipos de marketing de tareas mundanas para que puedan centrarse en proyectos más creativos.
Las cadenas de suministro y la IA generativa aún están en sus inicios, pero es importante potenciar su ecosistema antes del compromiso. Para que estas nuevas tecnologías tengan éxito, significa reunir a diferentes unidades de negocio y stakeholders para alinearse en una visión compartida. Más del 80 % de los encuestados afirman que ya utilizan la IA generativa. Además, casi tres de cada cuatro (74 %) informan que todavía están en modo piloto, mientras que solo una cuarta parte han ido más allá de los pilotos para comenzar la implementación.
Además de los ecosistemas internos, también es importante potenciar su ecosistema externo para que las partes externas, como Adobe, IBM y AWS, puedan trabajar juntas para permitir que la IA generativa potencie una cadena de suministro de contenido. Específicamente, señala el estudio, muchas organizaciones están adoptando un enfoque híbrido de la IA al combinar sus modelos patentados con las mejores plataformas SaaS de su clase infundidas con IA y modelos públicos y de código abierto. No es de extrañar que la adopción de la IA haya sido tan popular dada su amplia gama de actividades a lo largo de todo el recorrido de la cadena de suministro de contenido.
Para ofrecer el máximo valor de la IA generativa, es clave tomarse el tiempo para establecer una base sólida. Está claro que todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que solo el 5 % de los encuestados afirma tener un enfoque en toda la organización para las mejores prácticas y la gobernanza de la IA generativa, y la mitad de las organizaciones aún están en proceso de establecer estas medidas.
Hemos establecido los beneficios que ofrece la IA generativa y el potencial que puede aportar para transformar la cadena de suministro de contenidos. Pero con transformaciones importantes como estas surgen riesgos potenciales y cualquier organización interesada en la IA generativa debería tomar medidas para mitigar dichos riesgos.
El estudio del Institute for Business Value de IBM encontró que el 43 % de los encuestados confiesan que sus organizaciones no han establecido un consejo de ética de IA. Más allá de los riesgos éticos, señala el estudio, también hay riesgos de costos a considerar. Las organizaciones deben sopesar el impacto que tendrá una expansión de la cadena de suministro de contenido impulsada por IA generativa en sus tecnologías de back-end. Si las organizaciones tienen como objetivo producir más contenido, entonces se requiere más computación de alto rendimiento y, a su vez, podría aumentar los costos de computación on premises.
Estos riesgos deben evaluarse en el contexto de los beneficios y la confianza en la herramienta de IA generativa que su organización elija implementar. La composición de extremo a extremo de una cadena de suministro de contenido empresarial es una de sus mayores ventajas, pero también es uno de sus mayores desafíos, siendo la propiedad una de las principales áreas de controversia. Las respuestas de los encuestados variaron ampliamente en cuanto a quién era el propietario principal de su cadena de suministro de contenido.
Por lo tanto, no sorprende que muchos de los encuestados dijeran que están preocupados por el potencial de silos organizacionales, stakeholders complejos y agendas contrapuestas. La falta de una Estrategia de gestión de cambios para nuevos procesos y herramientas es evidente en todas las organizaciones y debe abordarse para que la cadena de suministro configure la cadena de suministro para el éxito. En lugar de moverse rápidamente para demostrar resultados positivos y, en última instancia, defraudar este esfuerzo a largo plazo, las organizaciones deben tomar medidas preliminares en la etapa de recopilación de requisitos. Al hacerlo, permite la confianza de los empleados que luego ayudan a navegar por la transformación dentro de sus equipos y en toda la organización.
La naturaleza disruptiva de la IA generativa puede parecer abrumadora, pero a través de la gestión de cambios y la confianza, las organizaciones pueden transformar su cadena de suministro y ser el catalizador de un cambio cultural organizacional necesario.
El estudio destaca las ventajas de la cadena de suministro de contenidos. Proporciona a los lectores y clientes una mejor comprensión de cómo la IA generativa puede mejorar los resultados y superar algunos de los desafíos operativos que suprimen el progreso.
La transformación de la cadena de suministro de contenido toca muchas funciones y requiere la cooperación de todos los ejecutivos. El estudio proporciona un desglose detallado de las acciones prácticas para los altos ejecutivos, incluidos los CMO, directores de tecnología, y CFO, para ayudarlos a prepararse para las mejoras de la cadena de suministro de contenido.
La IA generativa está cambiando el mundo y ahora es el momento de establecer su organización como líder en su industria. Comience adoptando la tecnología y asegurándose de que su organización tenga los ecosistemas internos y externos adecuados para gestionar la transformación. Eliminar los silos no es fácil y no será rápido, pero las organizaciones que toman la ruta más calculada sentarán las bases para una innovación que pueda seguir el ritmo del cambio provocado por la IA generativa. Esto es solo el comienzo.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.