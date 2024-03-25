Cualquier concepto nuevo o cambio importante conlleva cierta vacilación y rechazo. El cambio no es lineal; requiere gestión de cambios para hacer frente a la transición. Tanto los empleados como los ejecutivos tienen dificultades para adoptar una nueva forma de pensar o trabajar cuando han estado operando de la misma manera durante años. Modernizar un flujo de trabajo para introducir una cadena de suministro de contenido significa disrupción e incertidumbre. Pero también significa crear un recorrido de contenido de extremo a extremo que sea rápido y preciso y, en última instancia, cumpla con los clientes al nivel de sus expectativas.

Gestión de cambios es una parte crucial de adoptar una nueva cadena de suministro y confiar en el proceso. Estas nuevas tecnologías pueden generar mucho Power y cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, la adopción de IA generativa y una cadena de suministro de contenido puede ser una gran oportunidad para su organización.

Los encuestados del estudio son "muy conscientes" de dónde necesitan mejorar sus procesos de contenido. El 88 % dijo que necesita una forma más fácil de acceder a los activos aprobados para la activación en la aplicación y el 79 % quiere experimentar con el contenido, la audiencia y la variación de la experiencia para impulsar la interacción del cliente y la experiencia del cliente.

Como se describe en el estudio del IBM Institute for Business Value, un sistema ad hoc similar a "Frankenstein" que involucra una variedad de plataformas y herramientas, puede recurrir a un sistema y modelo operativo consolidados para satisfacer la creciente demanda de cada vez más integración de datos, contenido y automatización inteligente.

Por separado, los hallazgos del estudio muestran que, si bien la mayoría de los encuestados ya están interactuando con la IA generativa, un número muy pequeño, solo el 2 %, está optimizando la tecnología. Las organizaciones están buscando nuevos enfoques para gestionar su cadena de suministro de contenido y la IA generativa integrada en plataformas, como Adobe Firefly, podría ser la más impactante.