Filtrado DNS frente a filtrado web: ¿cuál es la diferencia?

Ambas políticas de filtrado de contenido básicamente se esfuerzan por lograr el mismo objetivo de ciberseguridad: proteger al usuario (y su sistema) del contenido dañino de sitios web maliciosos u otros actores maliciosos. Cada forma de control de acceso se construye de manera diferente para realizar funciones relacionadas, pero separadas.

El filtrado DNS se basa en el sistema de nombres de dominio (DNS) y está orientado a interceptar sitios web potencialmente peligrosos antes de que se pueda acceder a ellos. El filtrado web implica medidas de seguridad más enriquecidas y completamente desarrolladas que no solo detectan sitios maliciosos, sino que también realizan exámenes analíticos de dichos sitios y sus métodos.