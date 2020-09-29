Nube distribuida vs. nube híbrida vs. multinube vs. computación edge (parte 1)

¿Es nuevo en la nube distribuida? Vea el evento virtual bajo demanda con líderes de industrias y un invitado especial.
Como gerente de ofertas técnicas de IBM Cloud, creo que ayuda a establecer puntos en común con los clientes al comprender dónde se encuentran en su recorrido hacia la nube. En esta publicación, repasemos las arquitecturas de computación en la nube más comunes:
En mi opinión, la nube híbrida es su elección si desea pasar a una arquitectura nativa de la nube basada en la nube sin abandonar sus aplicaciones existentes. Básicamente, mantener las aplicaciones heredadas en las instalaciones, aprovechando la nube para experimentar con nuevas aplicaciones. Un caso de uso simple de la nube híbrida es exponer activos de alto valor que se ejecutan on premises a la nube mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API).
Los principales beneficios del uso de la nube híbrida incluyen las siguientes características:
La multinube le permite extender sus aplicaciones a varios entornos de nube y utilizar más de un proveedor. He aquí por qué la multinube puede ayudarle.
Supongamos que es un ejecutivo de una empresa de entregas que necesita escalar para un aumento en los pedidos. Desea lograr este objetivo mientras realiza las siguientes tareas:
Con la multinube, puede acceder a múltiples nubes y múltiples centros de datos en todo el mundo para realizar todas estas actividades. Obtiene disponibilidad y puede hacer más cargas de trabajo que la nube híbrida.
Considere la multinube como un subconjunto de la nube híbrida. Al mismo tiempo, puede utilizar potencialmente una nube híbrida como uno de sus múltiples entornos de nube.
La multinube también combate la TI en la sombra, donde ciertos empleados prefieren trabajar en una nube diferente a la que utiliza la empresa. La TI en la sombra lleva a una empresa a adoptar múltiples nubes sin una orientación general proveniente del nivel superior de liderazgo. La multinube le brinda una mejor visibilidad y gobernanza sobre la TI en la sombra que la nube híbrida.
Gartner publicó recientemente un documento que decía que la nube distribuida arregla lo que la nube híbrida rompe. Yo diría que la nube distribuida también arregla lo que rompe la multinube.
Tomemos Kubernetes como ejemplo. Todos los principales proveedores de la nube admiten su propio servicio gestionado de Kubernetes service, pero la tecnología subyacente es esencialmente el mismo proyecto de código abierto. Pero, si desea crear un clúster de Kubernetes con más de un proveedor, puede encontrar diferencias en las siguientes áreas:
Si utiliza el control de versiones más reciente en IBM Cloud, que algunos de sus otros proveedores de la nube no admiten, puede generar Resultados en inconsistencias que su equipo de operaciones tendrá dificultades para manejar.
Algunas soluciones de gestión multinube afirman tener un único panel de control para direcccionar este desafío. La verdad es que estas plataformas le permiten controlar las operaciones de sus clústeres de Kubernetes, pero no gestionar completamente las operaciones específicas del proveedor de la nube donde se ejecuta su clúster. Para tareas como cambiar los roles de acceso o las restricciones de seguridad, tendrá que navegar a los paneles de operaciones individuales de los distintos proveedores de la nube.
Por el contrario, con la nube distribuida, puede continuar utilizando entornos multinube y acceder a Recursos sin importar dónde se encuentren, todo dentro de un único plano de control en una nube.
Puede utilizar la nube distribuida para múltiples tareas, incluidas las siguientes actividades:
Las siguientes ventajas principales se obtienen mediante el uso de la nube distribuida:
Además, la nube distribuida se puede utilizar para otros servicios además de Kubernetes, como Red Hat OpenShift y plataformas sin servidor.
Aprenda más sobre la nube distribuida leyendo "Comprensión de la arquitectura de nube distribuida: conceptos básicos".
En la segunda parte de este blog, analizo cómo funciona la nube distribuida con edge computing.
