Nube distribuida vs. nube híbrida vs. multinube vs. computación edge (parte 1)

La multinube le permite extender sus aplicaciones a varios entornos de nube y utilizar más de un proveedor. He aquí por qué la multinube puede ayudarle.

Supongamos que es un ejecutivo de una empresa de entregas que necesita escalar para un aumento en los pedidos. Desea lograr este objetivo mientras realiza las siguientes tareas:

Utilice la nube híbrida para ejecutar on premises

Manejar su carga adicional de datos mediante el uso de la nube

Evite el vendor lock-in (dependencia de proveedores) para desarrollar aplicaciones

Sea ágil y manténgase al día con el ecosistema cambiante

Con la multinube, puede acceder a múltiples nubes y múltiples centros de datos en todo el mundo para realizar todas estas actividades. Obtiene disponibilidad y puede hacer más cargas de trabajo que la nube híbrida.

Considere la multinube como un subconjunto de la nube híbrida. Al mismo tiempo, puede utilizar potencialmente una nube híbrida como uno de sus múltiples entornos de nube.

La multinube también combate la TI en la sombra, donde ciertos empleados prefieren trabajar en una nube diferente a la que utiliza la empresa. La TI en la sombra lleva a una empresa a adoptar múltiples nubes sin una orientación general proveniente del nivel superior de liderazgo. La multinube le brinda una mejor visibilidad y gobernanza sobre la TI en la sombra que la nube híbrida.