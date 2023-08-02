Cada vez más populares, los propietarios de empresas han recurrido a los proveedores de chatbots para ofrecer a sus clientes una mejor experiencia del cliente. IBM ayuda a las empresas a ofrecer una atención al cliente coherente e inteligente en todos los canales con watsonx Assistant.

watsonx Assistant mejora enormemente la experiencia del cliente con un asistente virtual confiable, que proporciona respuestas sistemáticas y precisas rápidamente. Los propietarios de empresas pueden desplegar watsonx Assistant para una variedad de casos de uso, como atención al cliente, recursos humanos y marketing. watsonx Assistant se basa en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) líderes en el mercado, NLP y machine learning que proporcionan una comprensión precisa de las preguntas comunes, brindando a los clientes un autoservicio perfecto.

Además, watsonx Assistant se integra perfectamente en los sistemas empresariales, como la gestión de relaciones con los clientes y la plataforma de centro de contacto como servicio, sin necesidad de que las empresas migren su pila de tecnología o escriban estructuras de programación complejas.

A través de la funcionalidad de watsonx Assistant, IBM ha proporcionado a los propietarios de empresas soluciones totalmente escalables y flexibles para altos volúmenes de tráfico en la atención al cliente. Estas soluciones han mejorado la interacción del cliente,impulsando posteriormente los resultados financieros de los clientes de watsonx Assistant con un retorno de la inversión (ROI) del 370 % y USD 23 millones en beneficios en los últimos tres años. watson ha resuelto los problemas de los propietarios de empresas en una variedad de industrias, incluidas la banca, la venta minorista, el gobierno, los seguros y la atención médica. Empresas como Humana, The Master's y ABN AMRO Bank NV son solo algunas de las que han aprovechado los beneficios de las soluciones de watsonx Assistant en un conjunto diverso de casos de uso.

Camping World, el minorista de vehículos recreativos (RV) más grande del mundo, pudo transformar su experiencia de atención al cliente con la ayuda de watsonx Assistant. Después del COVID-19, un aumento de clientes reveló brechas en la gestión de agentes y los tiempos de respuesta. Además, no proporcionar un centro de atención telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana, también era un problema para Camping World, ya que muchas consultas de los clientes pasaban desapercibidas, lo que fomentaba la relación entre clientes y empresas. Con la tecnología de IBM watsonx Assistant, el agente virtual de Camping World, “Arvee”, ayudó a aumentar la interacción del cliente en un 40 % en todas las plataformas y a reducir los tiempos de espera a unos 33 segundos. Esto se logró mediante la integración de LivePerson, una plataforma en la nube, junto con nuevas características, como capacidades de SMS, más de 30 preguntas frecuentes y la recopilación y participación de datos de los clientes, lo que ayudó a aumentar la eficiencia de Arvee en un 33 %.

Con IBM watsonx Assistant, puede incorporar una atención al cliente inteligente líder en el mercado en todos los canales y puntos de contacto. watsonx Assistant puede capacitar a su equipo para promover la retención de clientes, fortalecer las relaciones con los clientes y ofrecer las mejores experiencias del cliente que son más eficientes y precisas que nunca. Ayude a aprovechar sus resultados con IBM.