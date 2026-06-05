¿Qué es un sistema de gestión de energía de edificios (BEMS)?

Al implementar un sistema de gestión de energía de edificios (BEMS), los sensores y medidores en todo un edificio alimentan datos a una plataforma de software central. Los gerentes del sitio pueden establecer reglas, horarios y umbrales; luego, el sistema opera el equipamiento automáticamente o alerta al personal cuando algo se sale de los parámetros normales.

Al profundizar, un BEMS ejecuta su trabajo a través de cuatro pasos:

Recopilación de datos: primero, un BEMS recopila información de sensores, medidores inteligentes (que proporcionan datos totales de uso de servicios públicos a los proveedores de servicios) y submedidores (que miden información específica para los departamentos dentro de ese edificio). Estos datos cubren un rango de mediciones, como el consumo de energía, temperatura, humedad y niveles de dióxido de carbono. Análisis de tendencias: el software de gestión de energía revisa los datos recopilados mediante monitoreo en tiempo real y comprueba cómo se compara el consumo con los datos históricos y los puntos de referencia de rendimiento máximo. Toma de decisiones: a continuación, varios algoritmos se ponen en marcha, estudiando las necesidades operativas del edificio y empleando inteligencia artificial (IA) para calcular una forma eficiente energéticamente de mantener los distintos subsistemas del edificio (como la climatización y la iluminación) funcionando como se desee sin generar un desperdicio energético en el proceso. Acción: finalmente, el BEMS toma medidas correctivas basadas en su análisis de los datos entrantes relevantes y el mejor curso de acción prescrito por los algoritmos.

Estos pasos ocurren de forma silenciosa y automática. De repente, la oficina que estaba recibiendo un poco de corrientes de aire ahora es uno o dos grados más cálida, y ningún empleado tuvo que mover un dedo para ajustar el termostato.

Pero, ¿cómo se comunican entre sí estos diversos sistemas de equipamiento, todos fabricados por diferentes fabricantes? Ahí es donde entra en juego BACnet (red de automatización y control de edificios). BACnet es un estándar global de comunicaciones de datos para redes de automatización y control de edificios. Sirve como un protocolo de lenguaje común en funcionalidad BEMS, permitiendo que diferentes marcas y tipos de maquinaria “hablen” entre sí.