¿Qué es un sistema de gestión de energía de edificios (BEMS)?

Un sistema de gestión de energía de edificios (BEMS) es una tecnología que monitorea y optimiza el rendimiento y ayuda a reducir el uso de energía.
Mediante el uso combinado de sensores, medidores inteligentes y automatización, la red BEMS de una empresa genera ahorros de energía y beneficios adicionales. BEMS es un sistema informático que monitorea y controla el equipamiento mecánico y eléctrico de un edificio, como HVAC, iluminación, energía, sistemas contra incendios y seguridad.
Específicamente, un BEMS realiza las siguientes funciones principales:
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Al implementar un sistema de gestión de energía de edificios (BEMS), los sensores y medidores en todo un edificio alimentan datos a una plataforma de software central. Los gerentes del sitio pueden establecer reglas, horarios y umbrales; luego, el sistema opera el equipamiento automáticamente o alerta al personal cuando algo se sale de los parámetros normales.
Al profundizar, un BEMS ejecuta su trabajo a través de cuatro pasos:
Estos pasos ocurren de forma silenciosa y automática. De repente, la oficina que estaba recibiendo un poco de corrientes de aire ahora es uno o dos grados más cálida, y ningún empleado tuvo que mover un dedo para ajustar el termostato.
Pero, ¿cómo se comunican entre sí estos diversos sistemas de equipamiento, todos fabricados por diferentes fabricantes? Ahí es donde entra en juego BACnet (red de automatización y control de edificios). BACnet es un estándar global de comunicaciones de datos para redes de automatización y control de edificios. Sirve como un protocolo de lenguaje común en funcionalidad BEMS, permitiendo que diferentes marcas y tipos de maquinaria “hablen” entre sí.
Los beneficios que una empresa puede obtener mediante el uso de un BEMS pueden ser bastante lucrativos, en términos de dinero, cumplimiento del gobierno y prestigio agregado de la empresa:
Si bien las empresas que adaptan BEMS tienen mucho que ganar, el proceso también implica algunas inversiones considerables y varios obstáculos que superar:
Un BEMS comienza con la incorporación de un sistema de gestión de edificios (BMS), que utiliza un sistema de control basado computarizado para rastrear el equipamiento eléctrico, mecánico y de seguridad de los edificios comerciales. Todas estas funciones monitoreadas, como HVAC, iluminación y equipo de seguridad, se introducen en un panel, donde los usuarios pueden seguirlas todas de un solo vistazo. El uso de sistemas de control promueve la reducción del consumo de energía, mientras que los paneles ayudan a aumentar la eficiencia operativa.
Si bien el BMS puede hacer muchas cosas mecánicamente, tiene límites. Por ejemplo, el BMS no está realmente diseñado para un pensamiento de nivel superior. Para eso se necesita un BEMS, que toma toda la información recopilada y aplica algoritmos complejos con el fin de analizar datos de servicios públicos y sensores y extrapolar formas de reducir costos de energía.
Un BEMS también aprovecha el poder del software de gestión de energía (EMS), que mantiene un control constante del consumo energético mediante el monitoreo en tiempo real de actividades intensivas en energía. Un EMS respalda la evaluación comparativa del rendimiento de las instalaciones y el establecimiento de estándares de rendimiento de referencia. También agiliza el seguimiento para la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
De esta manera, los sistemas de gestión de energía empresarial sirven como guardianes. A través de la automatización y el monitoreo constante de las fuentes de energía, están listos para alertar a los gerentes de las instalaciones cuando un BEMS comienza a detectar comportamientos anómalos dentro de los patrones de consumo de energía. Mediante la aplicación de diagnósticos a los datos energéticos, el BEMS puede localizar ineficiencias y eliminar el desperdicio de energía. Desde un punto de vista operativo, el uso de datos en tiempo real ayuda a fomentar la toma de decisiones más informadas.
El edificio de oficinas estadounidense promedio consume alrededor de 22.5 kWh de energía por pie cuadrado cada año. Aquí se presentan las distintas formas en que un edificio de oficinas típico usa la energía, que se pueden desglosar en cinco operaciones generales del edificio:
Las empresas con visión de futuro y los stakeholders que desean disminuir su huella de carbono y elevar sus esfuerzos de conservación de energía al siguiente nivel actualmente están aprovechando las oportunidades que presenta la energía renovable.
Muchas empresas optimizan esas oportunidades diseñando y construyendo edificios inteligentes que se benefician de los principios de sustentabilidad. Mientras tanto, las oficinas existentes pueden modernizarse con colectores de energía renovable, como paneles solares. La energía que generan esos paneles se puede enrutar de manera eficiente al almacenamiento de baterías, que se puede invocar y utilizar durante periodos posteriores para suplantar las costosas horas de la red.
Las empresas interesadas en aprender cómo usan la energía ahora y cómo pueden abordar el uso de energía de manera más estratégica en el futuro tienen herramientas disponibles precisamente para ese propósito. Una se llama Constellation Business Utility Estimation Guide, mientras que otra, Energy Elephant Energy Budgeting Resource, ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento de los edificios, establecer objetivos de sustentabilidad alcanzables y establecer sistemas que exhiban una escalabilidad óptima a medida que su negocio perdura y prospera.
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