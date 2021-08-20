Integración de aplicaciones frente a integración de datos

Una integración de aplicaciones crea conectores entre dos o más aplicaciones para que puedan trabajar entre sí.

Al unificar los flujos de trabajo de las aplicaciones y fusionar los datos en tiempo real, la integración elimina los silos de datos y aumenta la eficiencia en toda la organización. Por ejemplo, una empresa puede querer integrar una herramienta de mensajería instantánea como Slack con Salesforce para un seguimiento más rápido y eficiente de los clientes potenciales. Aquí, la integración de aplicación permite a los usuarios compartir información perfectamente entre los dos.

La integración de aplicaciones también es una forma de que las empresas conecten aplicaciones basadas en la nube y SaaS a sistemas on premises y heredados para que los empleados puedan utilizar herramientas y tecnología más nuevas con los sistemas existentes.

Los beneficios de la integración de aplicaciones incluyen los siguientes:

Ahorro de tiempo: la integración de los datos de dos o más aplicaciones puede reducir el tedioso trabajo de transportar datos de un lado a otro manualmente.

Aumentar la funcionalidad: combinar las capacidades de múltiples aplicaciones, como una aplicación bancaria con una aplicación de contabilidad, hace que el trabajo sea más eficiente, aumenta la productividad y agrega valor al usuario.

Fomentar el intercambio de información: conectar aplicaciones en toda la organización elimina los silos que impiden que varios equipos y departamentos compartan ideas. La integración de aplicaciones ayuda a fomentar una cultura de colaboración.

