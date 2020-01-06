Cada vez más, las empresas están atravesando un proceso de transformación digital para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. También es cada vez más probable que los clientes utilicen redes sociales, aplicaciones móviles y tecnologías digitales. Debido a este cambio, la estrategia digital ahora es una parte integral de la estrategia comercial general.

Muchas empresas obtienen potencia informática a través de plataformas de servicios en la nube a través de Internet y adoptan una estrategia cloud-first para la mayoría del desarrollo de aplicaciones. Esto ha fomentado un cambio en el diseño de las aplicaciones: anteriormente, se priorizaba la funcionalidad y el estado, pero ahora la mayoría de las aplicaciones orientadas al consumidor se están trasladando al software como servicio (SaaS) y a las plataformas digitales. El enfoque del diseño de aplicaciones ahora está mucho más centrado en la experiencia del usuario, la ausencia de estado y la agilidad.

Elegir la arquitectura de aplicaciones adecuada depende de los requisitos de su negocio. En esta publicación, examinaremos cuatro opciones de arquitectura para permitir la transformación digital, según las necesidades generales del negocio.