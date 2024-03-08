Desde su lanzamiento en 2019, la tecnología de banda ancha 5G ha sido aclamada como una tecnología innovadora con implicaciones significativas tanto para los consumidores como para las empresas. Esto se debe principalmente a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos generados por dispositivos complejos que utilizan sus redes.

A medida que la tecnología móvil se ha expandido a lo largo de los años, la cantidad de datos que los usuarios generan todos los días ha aumentado exponencialmente. Actualmente, otras tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML), requieren velocidades más rápidas para funcionar que las que ofrecen las redes 3G y 4G. Ingrese 5G, con sus capacidades de transferencia rápida de datos que permiten que las tecnologías más nuevas funcionen de la forma en que fueron diseñadas.

Estas son algunas de las principales diferencias entre el 5G y las redes inalámbricas anteriores.

Huella física : los transmisores que se utilizan en la tecnología 5G son más pequeños que los de las redes anteriores, lo que permite colocarlos de forma discreta en lugares apartados. Además, las "células" (áreas geográficas que todas las redes inalámbricas requieren para la conectividad) en las redes 5G son más pequeñas y requieren menos energía para funcionar que en generaciones anteriores.





Tasas de error: el Modulation and Coding Scheme (MCS) adaptativo de 5G, un esquema que utilizan los dispositivos wifi para transmitir datos, es más potente que los de las redes 3G y 4G. Esto hace que la tasa de error de bloque (BER) de 5G, una métrica de la frecuencia de error, sea mucho más baja.

Ancho de banda: al utilizar un espectro de frecuencias de radio más amplio que las redes inalámbricas anteriores, las redes 5G pueden transmitir en una gama más amplia de anchos de banda. Esto aumenta el número de dispositivos que pueden admitir en un momento dado.