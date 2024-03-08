En el mundo de la tecnología y más allá, cada día se descubren nuevas aplicaciones 5G. Desde los automóviles sin conductor hasta las ciudades, granjas e incluso experiencias de compra más inteligentes, el último estándar en redes inalámbricas está listo para transformar la manera en que interactuamos con la información, los dispositivos y entre nosotros. ¿Qué mejor momento para analizar más de cerca cómo los seres humanos están utilizando la tecnología 5G para transformar su mundo?
5G (tecnología móvil de quinta generación) es el estándar más reciente para redes celulares. Al igual que sus predecesores, 3G, 4G y 4G LTE, la tecnología 5G utiliza ondas de radio para la transmisión de datos. Sin embargo, gracias a las importantes mejoras en la latencia, el rendimiento y el ancho de banda, la tecnología 5G es capaz de ofrecer velocidades de descarga y carga más rápidas que las redes anteriores.
Desde su lanzamiento en 2019, la tecnología de banda ancha 5G ha sido aclamada como una tecnología innovadora con implicaciones significativas tanto para los consumidores como para las empresas. Esto se debe principalmente a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos generados por dispositivos complejos que utilizan sus redes.
A medida que la tecnología móvil se ha expandido a lo largo de los años, la cantidad de datos que los usuarios generan todos los días ha aumentado exponencialmente. Actualmente, otras tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML), requieren velocidades más rápidas para funcionar que las que ofrecen las redes 3G y 4G. Ingrese 5G, con sus capacidades de transferencia rápida de datos que permiten que las tecnologías más nuevas funcionen de la forma en que fueron diseñadas.
Estas son algunas de las principales diferencias entre el 5G y las redes inalámbricas anteriores.
Al igual que todas las redes inalámbricas, las redes 5G se dividen en áreas geográficas conocidas como celdas. Dentro de cada celda, los dispositivos inalámbricos, como teléfonos inteligentes, PC y dispositivos IoT, se conectan a Internet a través de ondas de radio que se transmiten entre una antena y una estación base. La tecnología que sustenta 5G es esencialmente la misma que en las redes 3G y 4G. Pero debido a su menor latencia, las redes 5G son capaces de ofrecer velocidades de descarga más rápidas, en algunos casos de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps).
A medida que se crean cada vez más dispositivos para velocidades 5G, la demanda de conectividad 5G está creciendo. Hoy en día, muchos proveedores de servicios de Internet (ISP) populares, como Verizon, Google y AT&T, ofrecen redes 5G a hogares y empresas. Según Statista, más de 200 millones de hogares y empresas ya lo han adquirido, y se espera que esa cifra se duplique como mínimo para 2028.
Veamos tres áreas de mejora tecnológica que hicieron que el 5G sea tan único.
El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares define una nueva especificación de tecnología de acceso por radio (RAT) para todas las redes móviles 5G. El despliegue de 5G comenzó en 2018 con una iniciativa global conocida como 3rd Generation Partnership Project (3FPP). La iniciativa definió un nuevo conjunto de estándares para dirigir el diseño de dispositivos y aplicaciones para su uso en redes 5G.
La iniciativa fue un éxito y las redes 5G crecieron rápidamente en los años siguientes. Hoy en día, el 45 % de las redes en todo el mundo son compatibles con 5G, y se prevé que esa cifra aumente hasta el 85 % a finales de la década, según un informe reciente de Ericsson.
En las redes 5G, los operadores de red pueden ofrecer múltiples redes virtuales independientes (además de las públicas) en la misma infraestructura. A diferencia de las redes inalámbricas anteriores, esta nueva capacidad permite a los usuarios hacer más cosas de forma remota con mayor seguridad que nunca. Por ejemplo, en una red 5G, las empresas pueden crear casos de uso o modelos de negocio y asignarles su propia red virtual independiente. Esto mejora drásticamente la experiencia del usuario para sus empleados al agregar una mayor personalización y seguridad.
Además de la división de redes, la creación de una red privada 5G también puede mejorar las características de personalización y seguridad con respecto a las disponibles en generaciones anteriores de redes inalámbricas. Las empresas globales que buscan más control y movilidad para sus empleados recurren cada vez más a arquitecturas de red 5G privadas en lugar de redes públicas que han utilizado en el pasado.
Ahora que comprendemos mejor cómo funciona la tecnología 5G, veamos más de cerca algunas de las interesantes aplicaciones que permite.
Desde taxis hasta drones y más, la tecnología 5G sustenta la mayoría de las capacidades de próxima generación en vehículos autónomos. Hasta que llegó el estándar celular 5G, los vehículos totalmente autónomos eran un sueño imposible debido a las limitaciones de transmisión de datos de la tecnología 3G y 4G. Ahora, las velocidades de conexión ultrarrápidas de 5G han hecho que los sistemas de transporte para automóviles, trenes y más sean más rápidos que las generaciones anteriores, transformando la manera en que los sistemas y dispositivos se conectan, comunican y colaboran.
El 5G, junto con la IA y el machine learning (ML), está preparado para ayudar a las fábricas a ser no solo más inteligentes, sino también más automatizadas, eficientes y resilientes. Hoy en día, muchas tareas mundanas, pero necesarias, asociadas con la reparación y optimización de equipamiento se están entregando a las máquinas gracias a la conectividad 5G combinada con capacidades de IA y machine learning (ML). Esta es un área en la que se espera que 5G sea muy disruptiva, afectando todo, desde la economía de combustible hasta el diseño de los ciclos de vida del equipamiento y la forma en que llegan los bienes a nuestros hogares.
Por ejemplo, en una fábrica muy concurrida, los drones y las cámaras conectados a dispositivos inteligentes que utilizan el IoT pueden ayudar a localizar y transportar algo de manera más eficiente que en el pasado y evitar robos. Esto no solo es mejor para el medio ambiente y los consumidores, sino que también libera a los empleados para que dediquen su tiempo y energía a tareas que se adaptan mejor a sus habilidades.
La idea de un entorno urbano hiperconectado que utiliza las velocidades de la red 5G para impulsar la innovación en áreas como la aplicación de la ley, la eliminación de residuos y la mitigación de desastres se está convirtiendo rápidamente en una realidad. Algunas ciudades ya utilizan sensores habilitados para 5G para rastrear los patrones de tráfico en tiempo real y ajustar las señales, lo que ayuda a guiar el flujo del tráfico, minimizar la congestión y mejorar la calidad del aire.
Además, las redes eléctricas 5G monitorean la oferta y la demanda en áreas densamente pobladas y despliegan aplicaciones de IA y ML para “aprender” en qué momentos la energía tiene una demanda alta o baja. Se ha demostrado que este proceso tiene un impacto significativo en la conservación de energía y los residuos, lo que podría reducir las emisiones de carbono y ayudar a las ciudades a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad.
Los hospitales, los médicos y la industria de la atención médica en su conjunto ya se benefician de la velocidad y la confiabilidad de las redes 5G cada día. Un ejemplo es el campo de la cirugía remota, que utiliza robótica y una transmisión en vivo de alta definición conectada a Internet a través de una red 5G. Otro es el campo del estado móvil, donde el 5G proporciona a los trabajadores médicos sobre el terreno un acceso rápido a los datos y el historial médico de los pacientes. Esto les permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas y, potencialmente, salvar vidas.
Por último, como vimos durante la pandemia, el rastreo de contactos y la localización de brotes son críticos para mantener la seguridad de la población. La capacidad de 5G para entregar volúmenes de datos de forma rápida y segura permite a los expertos tomar decisiones más informadas que tienen ramificaciones para todos.
El 5G combinado con nuevas capacidades tecnológicas no solo dará como resultado la automatización de las tareas de los empleados, sino que las mejorará drásticamente, así como también ayudará en la experiencia general de los empleados. Tomemos como ejemplo la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). La RV (entornos digitales que excluyen el mundo real) y la RA (contenido digital que aumenta el mundo real) ya son utilizadas por empleados de almacenes, conductores y muchos otros. Estos empleados confían en wearables que están conectados a una red 5G capaz de velocidades de transferencia de datos de alta velocidad que mejoran varias capacidades clave, incluidas las siguientes:
La computación periférica, una infraestructura que permite realizar cálculos más cerca de las fuentes de datos, se está convirtiendo rápidamente en el estándar para las empresas. Según este informe técnico de Gartner, para 2025, el 75 % de los datos empresariales se procesarán en la periferia (en comparación con solo el 10 % actual). Este cambio ahorra tiempo y dinero a las empresas y permite un mejor control sobre grandes volúmenes de datos. Sería imposible sin los nuevos estándares de velocidad que genera la tecnología 5G.
La computación periférica ultraconfiable y el 5G permiten a las empresas alcanzar velocidades de transmisión más rápidas, un mayor control y una mayor seguridad sobre grandes volúmenes de datos. Juntas, estas tecnologías gemelas ayudarán a reducir la latencia mientras aumentan la velocidad, la confiabilidad y el ancho de banda, lo que resultará en un análisis de datos más rápido y más completo y en mayores insights para las empresas de todo el mundo.
