¿Por qué algunos periodistas están adoptando la IA después de todo?

Si bien ciertas aplicaciones de la IA generativa siguen siendo polémicas, hay áreas en las que la tecnología ya está demostrando ser muy útil tanto para los creadores de contenido como para los editores. Uno de ellos es Djinn, una herramienta desarrollada por IBM que ayuda a los periodistas a identificar historias locales de interés periodístico en datos y documentos locales. Desarrollado inicialmente para la redacción noruega iTromsø, Djinn combina PLN, IA y machine learning.

Desde su lanzamiento hace dos años, al comienzo de la ola de IA generativa, Djinn ha sido adoptado por cerca de 40 salas de redacción del grupo Polaris Media, propietario de iTromsø. Las salas de redacción que adoptaron Djinn vieron un aumento del 1300 % en la Compartir de tráfico, al tiempo que redujeron el tiempo que los periodistas dedicaban a su investigación en un 94 %. Mejor aún, los periodistas adoptaron la herramienta.

"La adopción por parte de los usuarios fue enorme, porque el sistema era fácil de explicar y se creó en torno a los usuarios", dice a IBM Think Silvia Podestà, diseñadora de innovación consultiva de IBM en Dinamarca. Desde su despliegue, los expertos acreditan la herramienta como uno de los mejores casos de uso del despliegue de IA al servicio del periodismo. "Es un gran caso de innovación editorial", dijo Nikita Roy, periodista y científica de datos que dedicó un episodio completo de su podcast de la industria a Djinn.

Djinn aborda uno de los principales desafíos para los periodistas y los medios locales: la capacidad de descubrir historias originales mientras operan en salas de redacción más pequeñas, donde los Recursos son escasos. Djinn recopila datos de sitios del gobierno local, los clasifica, los resume y alerta a los periodistas sobre qué historias podrían seguir. Djinn utiliza principalmente las tecnologías watsonx.ai y Watson NLP, combinando IA generativa y machine learning.

“Los periodistas accederían a conjuntos de datos muy Dispar que se encuentran en repositorios públicos puestos a disposición por los municipios”, explica Podestà. “Ese proceso fue abrumador debido a la gran cantidad de información, y los periodistas corrían el riesgo de perderse buenas historias potenciales porque no tenían tiempo de revisar todos los documentos todos los días”, dice Podestà, quien hablará sobre Djinn e IA confiable durante una próxima conferencia, We Make Future.