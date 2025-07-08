Es hora de enfrentar la verdad sobre la generación aumentada por recuperación, o RAG: es una solución que necesita su propia solución.

RAG estaba destinada a mejorar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje y reducir las alucinaciones permitiendo que los grandes modelos de lenguaje (LLMs) superaran sus datos de entrenamiento con acceso a bases de conocimiento externas. Sin embargo, los límites del mundo real de los sistemas RAG tradicionales se han vuelto dolorosamente claros.

"En gran medida, RAG tiene fallas", dijo Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de IBM Software. "La RAG por sí misma realmente no está dando los resultados óptimos que se esperaban".

Los desafíos de RAG que enfrentan habitualmente los usuarios incluyen límites en las ventanas de contexto y operaciones de agregación, incapacidad para comprender relaciones complejas y resultados de baja calidad asociados con una fragmentación subóptima. Es decir, la implementación de RAG también puede presentar problemas de seguridad, como la fuga de datos.

La buena noticia es que los avances en herramientas y estrategias de inteligencia artificial están ayudando a compensar las fallas de los RAG tradicionales, lo que da como resultado respuestas generadas más precisas a las consultas de los usuarios. Echemos un vistazo más de cerca a cómo mejorar el rendimiento de RAG.