Aspectos importantes a tener en cuenta al implementar soluciones en la nube

Todos hemos visto numerosos artículos que describen por qué la computación en la nube es relevante hoy en día y detallan los beneficios de la nube. El énfasis de la mayoría de ellos está en por qué la nube es relevante y cómo funciona, pero también es importante considerar por dónde empezar realmente y cómo abordar su camino hacia la computación en la nube. Este artículo se centra en la implementación de una solución basada en la nube: los aspectos que se deben tenerse en cuenta durante las fases de planificación, diseño e implementación.
Existen diferentes tipos de ofertas en la nube, y hay múltiples proveedores en el mercado que ofrecen diversas soluciones competitivas. Usted debe considerar todas las opciones para elegir la más adecuada, lo que podría incluso implicar contratar múltiples ofertas de nube.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces deberá determinar una oferta de nube adecuada.
Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el costo de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a considerar: la nube proporciona muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe tratar de evitar un “enfoque de big bang”y mejor esforzarse por lograr la implementación por etapas.
Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación de su aplicación para la nube (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de despliegue de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena utilizar una de estas herramientas al inicio del proceso de migración a la nube.
Hágase las siguientes preguntas para decidir cuál es la opción adecuada:
Una vez identificado el entorno de nube adecuado, el siguiente paso es diseñar la solución en la nube. Los siguientes son los aspectos críticos que se deben considerar durante el diseño:
Implementar una solución en la nube no solo significa alojar una aplicación heredada existente en una nueva infraestructura compartida. Este puede ser un buen primer paso para ayudar a reducir los costos de infraestructura, pero la nube ofrece diversos servicios para lograr flexibilidad y eficiencia, de una manera rentable. Todo el potencial de la nube radica en el uso de los servicios adecuados.
Aprenda más sobre las soluciones de nube pública de IBM y nube híbrida de IBM.
¿Está listo para hacer que la IA funcione para su negocio? Descubra cómo IBM® Cloud y Red Hat facilitan la personalización, el despliegue y la escala de la IA. Todo en una sesión. Únase al seminario web y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el Magic Quadrant 2024 para CDBMS y sepa qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento y listos para entornos híbridos.
Al aplicar IBM® Watson Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, las empresas de tecnología educativa no solo han mejorado la experiencia de aprendizaje para sus clientes, sino que también han logrado importantes beneficios para el negocio.
Descubra las soluciones de migración a la nube IBM diseñadas para agilizar su transición a la nube. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, privada y nube híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su negocio para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Descubra cómo Cloud Paks puede transformar sus operaciones comerciales e impulsar resultados más rápidos e inteligentes de innovación y eficiencia en un entorno de nube híbrida.
Utilice nuestros servicios en la nube, impulsados por nuestra plataforma IBM Consulting Advantage, para acelerar su transición hacia la nube híbrida, generar rentabilidad, aumentar la productividad y la sostenibilidad y acelerar el tiempo de comercialización.
Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.