Aspectos importantes a tener en cuenta al implementar soluciones en la nube

Un vistazo a algunos elementos importantes a considerar durante las fases de planificación, diseño e implementación.

Todos hemos visto numerosos artículos que describen por qué la computación en la nube es relevante hoy en día y detallan los beneficios de la nube. El énfasis de la mayoría de ellos está en por qué la nube es relevante y cómo funciona, pero también es importante considerar por dónde empezar realmente y cómo abordar su camino hacia la computación en la nube. Este artículo se centra en la implementación de una solución basada en la nube: los aspectos que se deben tenerse en cuenta durante las fases de planificación, diseño e implementación.

Existen diferentes tipos de ofertas en la nube, y hay múltiples proveedores en el mercado que ofrecen diversas soluciones competitivas. Usted debe considerar todas las opciones para elegir la más adecuada, lo que podría incluso implicar contratar múltiples ofertas de nube.

Decidir sobre una oferta de nube adecuada

El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces deberá determinar una oferta de nube adecuada.

Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el costo de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a considerar: la nube proporciona muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe tratar de evitar un “enfoque de big bang”y mejor esforzarse por lograr la implementación por etapas.

Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación de su aplicación para la nube (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de despliegue de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena utilizar una de estas herramientas al inicio del proceso de migración a la nube.

Hágase las siguientes preguntas para decidir cuál es la opción adecuada:

  • ¿Esto es para migrar una aplicación existente o para una aplicación que nació en la nube? Para aplicaciones nativas de la nube (nacidas en la nube), PaaS es una opción adecuada porque el MVP (producto mínimo viable) puede lograrse rápidamente en PaaS. La funcionalidad se puede implementar de forma gradual. Si se realiza la migración tal como está de una aplicación existente, existen limitaciones en la compatibilidad del middleware (como una versión específica del SO/software), por lo que IaaS podría ser la solución adecuada.
  • ¿La oferta en la nube es compatible con todo el middleware necesario? Existe una limitación en las opciones de middleware que ofrecen los proveedores de la nube y el soporte proporcionado. Para migrar aplicaciones existentes, verifique si el soporte de middleware requerido está disponible. Si no es compatible, es posible que deba realizar cambios importantes en la aplicación. Este no es un enfoque recomendado, ya que consumirá la mayor parte del tiempo y esfuerzo de la actividad de migración.
  • ¿Hay alguna consideración de seguridad/cumplimiento de datos? Si la aplicación gestiona datos seguros (como información personal o información sensible), entonces comprueba la conformidad con los datos de las opciones en la nube. Los requerimientos reglamentarios podrían imponer que los datos confidenciales no se almacenen en una instancia de nube pública, o podría haber restricciones geográficas. En tal caso, podría considerarse una solución de nube híbrida, con datos on premises y servicios de aplicaciones desplegados en la nube pública. Otro aspecto es considerar una oferta en la nube basada en una oferta deinquilino único/multiinquilino.
  • ¿La aplicación está orientada a Internet o a la intranet? Esto determinaría si la aplicación puede alojarse en una nube pública o nube privada, dependiendo de las configuraciones de red/cortafuegos. Las aplicaciones orientadas a Internet aún pueden alojarse detrás del cortafuegos (en una nube privada), donde el tráfico de Internet debe manejarlo una instancia de nube pública y luego redirigirse desde allí.
  • ¿La aplicación requiere integración con aplicaciones empresariales existentes detrás del cortafuegos? Para tales requisitos, una nube pública puede no ser adecuada dependiendo de las políticas de cortafuegos corporativas.
  • ¿La aplicación utiliza algún componente específico de terceros o de código abierto? Si su aplicación utiliza una herramienta específica o software con licencia, existe la posibilidad de que no sea compatible con PaaS, pero las ofertas de PaaS tienen un amplio conjunto de herramientas entre las que puede elegir, como alternativa. Eso requerirá una refactorización de la aplicación.
  • ¿La aplicación funciona con el sistema de archivos nativo del servidor alojado? Si la respuesta es "sí", entonces no es una solución confiable cuando se aloja en la nube. La integración del sistema de archivos podía migrarse a cualquiera de las soluciones de la nube adecuadas.
Diseño de la solución en la nube

Una vez identificado el entorno de nube adecuado, el siguiente paso es diseñar la solución en la nube. Los siguientes son los aspectos críticos que se deben considerar durante el diseño:

  • Seguridad: este es uno de los principales factores que disuaden a las organizaciones de adoptar soluciones en la nube. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos para proporcionar la seguridad adecuada:
    • Controles de seguridad en la nube: controles disuasivos, controles preventivos, controles de detección, controles correctivos
    • Seguridad y privacidad: gestión de identidad, seguridad física, seguridad del personal, privacidad
    • Seguridad de los datos: confidencialidad, control de acceso, integridad
    • Cifrado: datos en tránsito, datos en reposo
    • Cumplimiento: continuidad de negocio y recuperación de datos, registro y seguimiento de auditoría
    • Cuestiones legales y contractuales
  • Alta disponibilidad (HA) y recuperación ante desastres (DR): la naturaleza de la nube significa que tiene un control limitado sobre las interrupciones programadas y no programadas. Si hay un NFR para esto, entonces el diseño del componente debe ser lo suficientemente robusto como para proporcionar funcionalidad de HA y DR. La infraestructura en sí no proporciona ninguna característica relacionada, pero esto se puede lograr utilizando los servicios proporcionados por el proveedor de PaaS en armonía con el diseño de la aplicación. Algunas opciones son alojar la aplicación en múltiples centros de datos de la nube, monitorear la aplicación y escalar como y cuando sea necesario, usar contenedores para el aprovisionamiento dinámico de servicios, etc.
  • Copia de seguridad y restauración de datos: los proveedores de la nube ofrecen diversas opciones de servicios de copia de seguridad (como los servicios de copia de seguridad de Evault). Los equipos de aplicaciones deben considerar estos servicios por su capacidad para restaurar el sistema en caso de pérdida de datos.
  • Pipeline de DevOps: la automatización y el uso de herramientas para ejecutar actividades repetidas es la clave para lograr despliegues más rápidos y proporcionar más valor comercial al cliente. Las ofertas en la nube, especialmente las soluciones PaaS, ofrecen una amplia variedad de características de DevOps para lograr integración continua, entrega continua, despliegue continuo, y operaciones continuas.
  • Uso de contenedores: los procesos y la memoria se pueden autoaprovisionar en la nube, y esta naturaleza dinámica de la nube permite la implementación eficiente de tecnologías de contenedores como microservicios y Docker. Se puede lograr un aumento o reducción automático y dinámico al instante para admitir instancias adicionales de servicios, dependiendo de la carga de la aplicación.
  • Equilibrio de carga: el equilibrio de carga es crítico por varias razones. En primer lugar, puede actuar como proxy para proteger los servidores de aplicaciones de backend. En segundo lugar, para equilibrar la carga en varios servidores. Los proveedores de la nube ofrecen diferentes algoritmos de equilibrio de carga, como round-robin, min-min, min-max, etc. Es importante comprender las opciones y elegir la adecuada.
  • Latencia: La latencia de la red es un aspecto importante a tener en cuenta, especialmente en un entorno de nube híbrida, donde hay múltiples saltos de red (posiblemente entre diferentes proveedores de nube) para una sola solicitud de cliente. Los proveedores de servicios en la nube pueden ayudar a enrutar de forma inteligente a los usuarios finales a la región del centro de datos en la nube más cercana dentro de su red.
  • Entorno en clúster: en un entorno en clúster, se sugiere aprovisionar diferentes servidores en pods separados. Cualquier mantenimiento programado generalmente se realiza en un pod a la vez. Por lo tanto, dentro del clúster, esta distribución garantizará que al menos un servidor esté activo en un momento dado, para manejar las solicitudes de los clientes.
  • Escalabilidad (vertical/horizontal): es la capacidad de un recurso de TI para gestionar de manera eficaz el aumento o la disminución de la demanda, y es una de las características más beneficiosas y populares de la nube. El escalado horizontal a menudo se considera una ventaja a largo plazo, mientras que el escalado vertical generalmente se considera una ventaja a corto plazo. El escalamiento vertical puede tener un beneficio en términos de costos, pero podría terminar siendo el eslabón más débil o un punto único de falla.
  • Middleware y software: la elección del middleware y el software adecuados para la solución depende de múltiples factores, como el uso en aplicaciones existentes, las habilidades disponibles, las limitaciones de licencia, las opciones proporcionadas por el proveedor de la nube, etc. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen un conjunto predefinido de opciones. Por lo tanto, se debe realizar una verificación de compatibilidad antes de migrar cualquier aplicación existente. Es posible que se requiera una reescritura parcial o completa de la aplicación para aprovechar al máximo las diversas características de la nube.
  • Monitoreo: el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones y el monitoreo de la infraestructura (servidor) son críticos para garantizar que la aplicación sea segura y esté disponible. Los proveedores de la nube ofrecen herramientas para analizar las cargas de trabajo de las máquinas virtuales. Proporcionan paneles altamente personalizables y recopilación de métricas, que pueden brindar soluciones consolidadas para un monitoreo constante. Se pueden configurar acciones automatizadas (como aumentar los recursos de hardware o gestionar el número de instancias de servicio en ejecución) para mantener el estado del sistema.
  • Soluciones de nube híbrida: incluyen integraciones de aplicaciones que abarcan diferentes entornos de nube, a través de diferentes proveedores o en entornos on premises. Los cortafuegos deberán configurarse para habilitar dichas integraciones. Estas integraciones pueden ser de naturaleza asincrónica o sincrónica, según los requisitos funcionales o técnicos. El almacenamiento en caché de datos que no cambian con frecuencia puede ayudar a reducir los tiempos de procesamiento de las aplicaciones.
  • Cifrado: el cifrado de datos en reposo es importante en un entorno de nube, por razones de seguridad y cumplimiento, especialmente en entornos de múltiples inquilinos. El cifrado de los datos respaldados también es igualmente importante.
 

Conclusión

Implementar una solución en la nube no solo significa alojar una aplicación heredada existente en una nueva infraestructura compartida. Este puede ser un buen primer paso para ayudar a reducir los costos de infraestructura, pero la nube ofrece diversos servicios para lograr flexibilidad y eficiencia, de una manera rentable. Todo el potencial de la nube radica en el uso de los servicios adecuados.

Aprenda más sobre las soluciones de nube pública de IBM y nube híbrida de IBM.

