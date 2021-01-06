Aspectos importantes a tener en cuenta al implementar soluciones en la nube

El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces deberá determinar una oferta de nube adecuada.

Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el costo de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a considerar: la nube proporciona muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe tratar de evitar un “enfoque de big bang”y mejor esforzarse por lograr la implementación por etapas.

Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación de su aplicación para la nube (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de despliegue de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena utilizar una de estas herramientas al inicio del proceso de migración a la nube.

Hágase las siguientes preguntas para decidir cuál es la opción adecuada: