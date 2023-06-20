Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Los activos son el elemento vital de cualquier negocio exitoso, desde programas de software diseñados para satisfacer las necesidades únicas de una empresa hasta una tubería que se extiende a través de los océanos. Una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar un líder empresarial es cómo se cuidan estos activos a lo largo de su vida útil.
Ya sea una pequeña empresa con solo unos pocos activos o una corporación a gran escala con oficinas en todo el mundo, la gestión del ciclo de vida de los activos o ALM es una parte fundamental de sus operaciones. Esto es lo que necesita saber para crear una estrategia exitosa.
Primero, hablemos de qué es un activo y por qué es tan importante. Las empresas utilizan activos para crear valor. Hay muchos tipos diferentes de activos, tanto físicos como no físicos. Algunos ejemplos de activos físicos incluyen equipamiento, edificios de oficinas y vehículos. Los activos no físicos incluyen propiedad intelectual, marcas registradas y patentes.
Cada activo que adquiere una empresa pasa por seis etapas principales a lo largo de su vida, lo que requiere una cuidadosa planificación del mantenimiento y tácticas de gestión para proporcionar a sus propietarios un sólido retorno de la inversión.
Las siguientes son las seis etapas de la gestión del ciclo de vida de los activos:
Cuando ha invertido su capital ganado con tanto esfuerzo en la adquisición de activos, es importante mantenerlos funcionando a niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluyendo los siguientes:
Debido a la mayor complejidad del mantenimiento de activos y las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos empresariales, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.
Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos confían en un CMMS para monitorear los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando sea necesario. Los sistemas EAM de alto rendimiento supervisan el rendimiento de los activos críticos y mantienen un registro histórico de las actividades críticas, como cuándo se compraron, cuándo se repararon por última vez y cuánto le han costado a la organización a lo largo del tiempo.
Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, entre ellas la manufactura, la producción de petróleo y gas, la generación de energía, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen un mantenimiento preventivo regular en sus activos más valiosos.
El mantenimiento preventivo ayuda a evitar fallos inesperados en los activos mediante la recomendación de actividades de mantenimiento basadas en registros históricos y métricas de rendimiento actuales. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes de que se averíen. A través del machine learning, analytics de datos operacionales y monitoreo predictivo del estado de los activos, las estrategias de gestión del ciclo de vida de los activos optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de confiabilidad para las operaciones de la planta o del negocio. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción antes de que sucedan.
El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años debido a los avances tecnológicos. Estas son algunas de las tecnologías más efectivas disponibles en la actualidad para el seguimiento de activos.
Muchas de las soluciones actuales de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) aprovechan tecnología de punta, como datos en tiempo real entregados a través de IoT, analytics y monitoreo mejorados por IA, capacidades basadas en la nube y una potente automatización que puede ayudar a optimizar los flujos de trabajo. La gestión de activos empresariales (EAM) con IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos, ampliar su vida útil y reducir el tiempo de inactividad y los costos. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de analytics avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y detectar oportunidades para realizar mantenimiento preventivo.
