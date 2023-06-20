Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Cuando ha invertido su capital ganado con tanto esfuerzo en la adquisición de activos, es importante mantenerlos funcionando a niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluyendo los siguientes:

Escalabilidad de las mejores prácticas: las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida de los activos utilizan tecnologías de punta junto con enfoques rigurosos y sistemáticos para pronosticar, programar y optimizar todas las tareas diarias de mantenimiento y las necesidades de reparación a largo plazo.

Operaciones y mantenimiento optimizados: minimice la probabilidad de falla del equipamiento, anticipe las averías y realice mantenimiento preventivo cuando sea posible. Los principales sistemas EAM de hoy mejoran drásticamente las capacidades de toma de decisiones de los gerentes, operadores y técnicos de mantenimiento al brindarles visibilidad en tiempo real del estado del equipamiento y los flujos de trabajo.

Reducción de los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad : monitoree los activos en tiempo real, independientemente de su complejidad. Al combinar la información de los activos (gracias al Internet de las cosas p IoT) con potentes capacidades de analytics, las empresas ahora pueden realizar un mantenimiento preventivo rentable, interviniendo antes de que falle un activo crítico y evitando costosos tiempos de inactividad.

Mayor alineación entre las unidades de negocio: optimice los procesos de gestión de acuerdo con una variedad de factores más allá de la condición de un equipamiento. Estos factores pueden incluir los recursos disponibles (por ejemplo, capital y mano de obra), el tiempo de inactividad proyectado y sus implicaciones para el negocio, la seguridad de los trabajadores y cualquier riesgo potencial de seguridad asociado con la reparación.

Cumplimiento mejorado: cumpla con las leyes que rodean la gestión y operación de activos, independientemente de dónde se encuentren. Los requisitos de gestión y almacenamiento de datos varían ampliamente de un país a otro y están en constante evolución. Evite costosas sanciones monitoreando los activos de una manera estratégica y sistematizada que garantice el cumplimiento, sin importar dónde se almacenen los datos.

Cómo desarrollar una estrategia eficaz para la gestión del ciclo de vida de los activos

Debido a la mayor complejidad del mantenimiento de activos y las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos empresariales, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.

Sistemas de gestión de activos empresariales (EAMs)

Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos confían en un CMMS para monitorear los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando sea necesario. Los sistemas EAM de alto rendimiento supervisan el rendimiento de los activos críticos y mantienen un registro histórico de las actividades críticas, como cuándo se compraron, cuándo se repararon por última vez y cuánto le han costado a la organización a lo largo del tiempo.

Sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS)

Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, entre ellas la manufactura, la producción de petróleo y gas, la generación de energía, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen un mantenimiento preventivo regular en sus activos más valiosos.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo ayuda a evitar fallos inesperados en los activos mediante la recomendación de actividades de mantenimiento basadas en registros históricos y métricas de rendimiento actuales. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes de que se averíen. A través del machine learning, analytics de datos operacionales y monitoreo predictivo del estado de los activos, las estrategias de gestión del ciclo de vida de los activos optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de confiabilidad para las operaciones de la planta o del negocio. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción antes de que sucedan.

Seguimiento de activos

El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años debido a los avances tecnológicos. Estas son algunas de las tecnologías más efectivas disponibles en la actualidad para el seguimiento de activos.