Etiquetas
Operaciones de negocio

Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Una ingeniera mecánica afroamericana usando una tableta en una línea de producción

Los activos son el elemento vital de cualquier negocio exitoso, desde programas de software diseñados para satisfacer las necesidades únicas de una empresa hasta una tubería que se extiende a través de los océanos. Una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar un líder empresarial es cómo se cuidan estos activos a lo largo de su vida útil.

Ya sea una pequeña empresa con solo unos pocos activos o una corporación a gran escala con oficinas en todo el mundo, la gestión del ciclo de vida de los activos o ALM es una parte fundamental de sus operaciones. Esto es lo que necesita saber para crear una estrategia exitosa.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es un activo?

Primero, hablemos de qué es un activo y por qué es tan importante. Las empresas utilizan activos para crear valor. Hay muchos tipos diferentes de activos, tanto físicos como no físicos. Algunos ejemplos de activos físicos incluyen equipamiento, edificios de oficinas y vehículos. Los activos no físicos incluyen propiedad intelectual, marcas registradas y patentes.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Decodificación de la IA: Resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el revuelo de la IA para ofrecerle las últimas noticias e insights al respecto.
Vea los últimos episodios de podcasts

¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

Cada activo que adquiere una empresa pasa por seis etapas principales a lo largo de su vida, lo que requiere una cuidadosa planificación del mantenimiento y tácticas de gestión para proporcionar a sus propietarios un sólido retorno de la inversión.

Las siguientes son las seis etapas de la gestión del ciclo de vida de los activos:

  1. Planificación: en la primera etapa del ciclo de vida del activo, los stakeholders evalúan la necesidad del activo, su valor proyectado para la organización y su costo general.
  2. Valoración: una parte crítica de la etapa de planificación es evaluar el valor general de un activo. Los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta mucha información diferente para medir esto, incluida la duración probable de la vida útil de los activos, su rendimiento proyectado a lo largo del tiempo y el costo de deshacerse de ellos. Una técnica que está cobrando cada vez más valor en esta etapa es la creación de un gemelo digital.
  3. Tecnología de gemelos digitales: un gemelo digital es una representación virtual de un activo que una empresa pretende adquirir y que ayuda a las organizaciones en su proceso de toma de decisiones. Los gemelos digitales permiten a las empresas ejecutar pruebas y predecir el rendimiento en función de simulaciones. Con un buen gemelo digital, es posible predecir qué tan bien funcionará un activo en las condiciones a las que estará sujeto.
  4. Adquisiciones e instalación: la siguiente etapa del ciclo de vida del activo se refiere a la compra, el transporte y la instalación del activo. Durante esta etapa, los operadores deberán considerar una serie de factores, incluido cómo el nuevo activo se espera que funcione dentro del ecosistema general del negocio, cómo se compartirán e incorporarán sus datos en las decisiones comerciales y cómo se pondrá en operaciones e integrará con otros activos que posee la empresa.
  5. Utilización: esta fase es crítica para maximizar el rendimiento del activo a lo largo del tiempo y extender su vida útil. Recientemente, los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) se han convertido en una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a realizar un mantenimiento predictivo y preventivo, de modo que puedan mantener sus activos en funcionamiento durante más tiempo y generar más valor. Profundizaremos en los EAM, las tecnologías que los sustentan y sus implicaciones para la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos en otra sección.
  6. Desmantelamiento: la etapa final del ciclo de vida del activo es el desmantelamiento del activo. Los activos valiosos pueden ser complejos y los mercados siempre están cambiando, por lo que durante esta fase, es importante sopesar la depreciación del activo actual frente al costo creciente de mantenerlo para calcular su retorno de la inversión (ROI). Los responsables de la toma de decisiones deberán tener en cuenta una variedad de factores al intentar medir esto, incluido el tiempo de actividad de los activos, la vida útil proyectada y los costos cambiantes del combustible y las piezas de repuesto.

Los beneficios de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos

Cuando ha invertido su capital ganado con tanto esfuerzo en la adquisición de activos, es importante mantenerlos funcionando a niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluyendo los siguientes:

  • Escalabilidad de las mejores prácticas: las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida de los activos utilizan tecnologías de punta junto con enfoques rigurosos y sistemáticos para pronosticar, programar y optimizar todas las tareas diarias de mantenimiento y las necesidades de reparación a largo plazo.
  • Operaciones y mantenimiento optimizados: minimice la probabilidad de falla del equipamiento, anticipe las averías y realice mantenimiento preventivo cuando sea posible. Los principales sistemas EAM de hoy mejoran drásticamente las capacidades de toma de decisiones de los gerentes, operadores y técnicos de mantenimiento al brindarles visibilidad en tiempo real del estado del equipamiento y los flujos de trabajo.
  • Reducción de los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad: monitoree los activos en tiempo real, independientemente de su complejidad. Al combinar la información de los activos (gracias al Internet de las cosas p IoT) con potentes capacidades de analytics, las empresas ahora pueden realizar un mantenimiento preventivo rentable, interviniendo antes de que falle un activo crítico y evitando costosos tiempos de inactividad.
  • Mayor alineación entre las unidades de negocio: optimice los procesos de gestión de acuerdo con una variedad de factores más allá de la condición de un equipamiento. Estos factores pueden incluir los recursos disponibles (por ejemplo, capital y mano de obra), el tiempo de inactividad proyectado y sus implicaciones para el negocio, la seguridad de los trabajadores y cualquier riesgo potencial de seguridad asociado con la reparación.
  • Cumplimiento mejorado: cumpla con las leyes que rodean la gestión y operación de activos, independientemente de dónde se encuentren. Los requisitos de gestión y almacenamiento de datos varían ampliamente de un país a otro y están en constante evolución. Evite costosas sanciones monitoreando los activos de una manera estratégica y sistematizada que garantice el cumplimiento, sin importar dónde se almacenen los datos.

Cómo desarrollar una estrategia eficaz para la gestión del ciclo de vida de los activos

Debido a la mayor complejidad del mantenimiento de activos y las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos empresariales, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.

Sistemas de gestión de activos empresariales (EAMs)

Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos confían en un CMMS para monitorear los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando sea necesario. Los sistemas EAM de alto rendimiento supervisan el rendimiento de los activos críticos y mantienen un registro histórico de las actividades críticas, como cuándo se compraron, cuándo se repararon por última vez y cuánto le han costado a la organización a lo largo del tiempo.

Sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS)

Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, entre ellas la manufactura, la producción de petróleo y gas, la generación de energía, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen un mantenimiento preventivo regular en sus activos más valiosos.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo ayuda a evitar fallos inesperados en los activos mediante la recomendación de actividades de mantenimiento basadas en registros históricos y métricas de rendimiento actuales. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes de que se averíen. A través del machine learning, analytics de datos operacionales y monitoreo predictivo del estado de los activos, las estrategias de gestión del ciclo de vida de los activos optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de confiabilidad para las operaciones de la planta o del negocio. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción antes de que sucedan.

Seguimiento de activos

El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años debido a los avances tecnológicos. Estas son algunas de las tecnologías más efectivas disponibles en la actualidad para el seguimiento de activos.

  • Etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID): las etiquetas RFID transmiten información sobre el activo al que están adheridas mediante señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir una amplia gama de información importante, incluida la ubicación del activo, la temperatura e incluso la humedad del entorno en el que se encuentra el activo.
  • Seguimiento habilitado para wifi: al igual que las RFID, los dispositivos de rastreo habilitados para wifi monitorean una variedad de información útil sobre un activo, pero solo funcionan si el activo está dentro del alcance de una red wifi.
  • Códigos QR: al igual que su predecesor, el código de barras universal, los códigos QR proporcionan información sobre los activos de forma rápida y precisa. Pero a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y fáciles de leer con un teléfono inteligente desde cualquier ángulo.
  • Satélites de posicionamiento global (GPS): con un sistema GPS, se coloca un rastreador en un activo que luego comunica información a la red Global Navigation Satellite System (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, el sistema permite a los gerentes rastrear un activo en cualquier parte del mundo, en tiempo real.

Soluciones de estrategia de gestión del ciclo de vida de activos

Muchas de las soluciones actuales de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) aprovechan tecnología de punta, como datos en tiempo real entregados a través de IoT, analytics y monitoreo mejorados por IA, capacidades basadas en la nube y una potente automatización que puede ayudar a optimizar los flujos de trabajo. La gestión de activos empresariales (EAM) con IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos, ampliar su vida útil y reducir el tiempo de inactividad y los costos. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de analytics avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y detectar oportunidades para realizar mantenimiento preventivo.

 

Autor

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think
Soluciones relacionadas
Software de gestión de activos empresariales

Maximice los resultados del mantenimiento de sus activos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en insights.

 Explorar el software de gestión de activos empresariales
Software y soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)

Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.

 Explorar las soluciones de ALM
Servicios de consultoría de operaciones

Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización y permitir un crecimiento inteligente.

         Explorar los servicios de consultoría de operaciones
    Dé el siguiente paso

    Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.

         Conozca Maximo Application Suite Reserve una demostración en vivo