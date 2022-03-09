Modernización de aplicaciones: un enfoque de evaluación rápida

Se necesita un conjunto mínimo de atributos de datos para ejecutar la evaluación rápida para aplicaciones distribuidas. Veamos cada criterio con más detalle.



Aplicaciones comerciales listas para usar (COTS)

Dado que el código fuente de las aplicaciones comerciales listas para usar (COTS) normalmente no se distribuye al comprador, estas aplicaciones deberán migrarse a la nube. Durante una evaluación más detallada (normalmente un sprint de 30 días), se puede realizar una investigación adicional para determinar si el proveedor de COTS tiene planes de mover la aplicación a contenedores o desarrollar una versión nativa de la nube.

Algunos adaptadores personalizados COTS desarrollados por el cliente pueden ser candidatos para la refactorización o la contenerización. Esta disposición a nivel de componente se determinaría durante una evaluación más detallada.

Aplicaciones SaaS o aplicaciones que ya se movieron a la nube

Las aplicaciones que ya se ejecutan en la nube suelen permanecer "tal cual" si el objetivo final es acelerar el movimiento general hacia la nube. Las aplicaciones podrían moverse a otra nube si el objetivo es mover todas las cargas de trabajo a un proveedor de la nube específico, pero lo más seguro es suponer que estas aplicaciones permanecerán donde residen actualmente.

Aplicaciones de misión crítica/críticas para el negocio

Las aplicaciones de misión crítica o críticas para el negocio deben considerarse para modernizar o refactorizar aplicaciones nativas de la nube, ya que son las que más se benefician del alto costo de refactorización.

A partir de este conjunto de aplicaciones, determine las aplicaciones que:

Tienen un alto grado de actividad de cambio o un gran retraso y obtendrían beneficio de ser más ágiles, o

Actualmente no satisfacen las necesidades del negocio y se beneficiarían de ser reinventadas para reflejar un proceso de negocio modernizado o una experiencia de usuario mejorada.

Esta categoría suele representar no más del 5-15 % de toda la cartera. Para una cartera de 500 aplicaciones, eso se traduce en reescribir entre 25 y 75 aplicaciones en tres a cinco años: una cifra considerable que representa un enorme esfuerzo de desarrollo y costo.

Aplicaciones Java

Las aplicaciones Java son las principales candidatas para la contenerización. Cualquier aplicación que se ejecute en un servidor de aplicaciones JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) debería poder contenerizarse con un esfuerzo relativamente pequeño. Una suposición clave es que se hará lo "mínimo" para contenerizar la aplicación: las actualizaciones o movimientos de middleware (por ejemplo, mover la base de datos relacional a una base de datos nativa de la nube, mover de MQ a Kafka) están fuera del alcance. Sin embargo, el pipeline CI/CD debería actualizarse para producir contenedores y aprovechar las características subyacentes de OpenShift.

Aplicaciones de Windows

Las aplicaciones de Windows tienen dos opciones para la contenerización:

Ejecutar en contenedores Linux, que suelen ser cargas de trabajo .Net CORE

Ejecutar en contenedores de Windows, que estuvieron disponibles en OpenShift V4.6

En general, los criterios de decisión para las aplicaciones de Windows son los siguientes:

.Net CORE se traslada a contenedores Linux

La aplicación de Windows personalizada .NET, VB, C o C# se mueve a contenedores de Windows

Se requiere un análisis más detallado para determinar mejor la idoneidad de la contenedorización, pero supongamos que, a efectos de planificación, al menos la mitad de las aplicaciones de Windows pueden contenerizarse.

Todas las demás aplicaciones: migrar

Todas las demás aplicaciones normalmente se migrarían a la nube, siendo el patrón más común físico a virtual o virtual a virtual para la mayoría de las cargas de trabajo distribuidas. Las tecnologías “exóticas” o “no convencionales” requieren una consideración más cuidadosa, ya que una zona de aterrizaje en la nube puede no estar fácilmente disponible. Las cargas de trabajo de iSeries y pSeries normalmente pueden moverse a Power Systems Virtual Server en IBM Cloud. Otras cargas de trabajo pueden requerir hardware especial para instalarse en el área CoLo de los IBM Cloud Data Centers, si es posible (por ejemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).