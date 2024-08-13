Algunos observadores dicen que la aparición de agentes de IA como Truth Terminal marca un punto de inflexión en la inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA que realizan tareas específicas basadas en la entrada humana, estos agentes pueden tomar decisiones independientes e interactuar con su entorno de formas cada vez más complejas.

Benjamin Lee, profesor de la Universidad de Pensilvania, explica cómo los agentes de IA podrían mejorar la interacción del usuario con la IA generativa: “En lugar de proporcionar instrucciones individuales, el usuario humano podría proporcionar un objetivo amplio y pedirle a un agente de IA que desarrolle un plan o secuencia de análisis que lograrían ese objetivo”. Lee agrega que los agentes de IA podrían operar tanto en mundos virtuales como ciberfísicos, ampliando las capacidades de la IA generativa e interactuando con el entorno físico.

Alan Chan, un investigador de investigaciones del Centro para la Gobernanza de la IA, ofrece una perspectiva similar sobre el potencial de los agentes de IA. "Los futuros agentes de IA más capaces podrían ser útiles para automatizar tareas esenciales que son tediosas, peligrosas o indeseables", dice Chan. Imagina que la IA aborde desafíos complejos, como “sondear una base de código en busca de vulnerabilidades de seguridad” o realizar investigaciones científicas independientes.

No obstante, ambos expertos enfatizan la necesidad de salvaguardias. Lee sugiere que “los agentes de IA deberían poder producir explicaciones interpretables o detallar su plan. Los humanos deberían poder inspeccionar o diagnosticar las causas de los resultados o acciones de un agente”. También propone una nueva salvaguarda en la que "el agente podría aprender y proponer una secuencia de análisis o pasos hacia un objetivo, pero el usuario humano podría necesitar aprobar ese plan antes de la ejecución".

Chan se hace eco de este sentimiento y señala: "Todavía se necesita trabajar para descubrir qué salvaguardas serían apropiadas y cuándo". Las posibles medidas incluyen “restringir qué acciones puede tomar un agente en nombre del usuario, mantener la capacidad del usuario para detener al agente y dejar claro al usuario lo que está haciendo el agente”.

El reto de controlar a los agentes de IA se vuelve aún más abrumador a medida que se acercan o superan la inteligencia humana. Roman V. Yampolskiy, distinguido profesor de la Universidad de Louisville, señala un desafío importante: "Si se vuelven más inteligentes que los humanos, actualmente no tenemos ninguna técnica para controlarlos en una dirección positiva o negativa".