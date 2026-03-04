Despliegue código seguro más rápido con automatización basada en políticas, seguridad de desplazamiento hacia la izquierda y observabilidad en tiempo real, con la IA como elemento central.
Integre la seguridad, el cumplimiento, la vulnerabilidad y la gestión de la exposición en cada paso de su pipeline de DevOps, desde el aprovisionamiento de infraestructura hasta el tiempo de ejecución, con comprobaciones, insights y validación automatizados y en tiempo real.
Con la detección de riesgos a nivel de código junto con definiciones de infraestructura validadas, aplicación automatizada de políticas, observabilidad continua y corrección gobernada, la seguridad se convierte en un valor predeterminado, no en un pensamiento secundario
Utilice la priorización impulsada por IA para permitir que los equipos se centren en las vulnerabilidades y los problemas críticos que pueden interrumpir la producción o bloquear los lanzamientos, en lugar de perseguir alertas de bajo valor.
Las comprobaciones de seguridad y políticas están integradas directamente en el código, la infraestructura como código y los flujos de trabajo de los desarrolladores, de modo que los equipos detectan los problemas mientras construyen en lugar de hacerlo una vez rotas las pipelines.
Permita que los equipos envíen aplicaciones seguras más rápido al reducir la necesidad de retrabajo y los retrasos con pruebas automatizadas, insights en tiempo real y procesos de seguridad optimizados.
Por lo general, las vulnerabilidades aparecen una vez finalizadas las compilaciones, lo que obliga a volver a trabajar y retrasa la entrega. Las comprobaciones automatizadas tempranas detectan las vulnerabilidades en una fase inicial, priorizan los problemas más críticos y agilizan su corrección. Esto reduce las fricciones y evita que el código peligroso siga avanzando.
Las herramientas tradicionales de monitoreo son difíciles y requieren mucho tiempo para configurarse, además de exigir una amplia experiencia en programación y creación de scripts. Por lo común estas herramientas también causan falsas alertas debido a problemas como pequeños cambios en la interfaz de usuario (IU).
Los equipos de TI pueden tener dificultades para priorizar las alertas debido a la falta de contexto, lo que genera ruido y ralentiza la clasificación de incidentes. La correlación inteligente de las señales de las aplicaciones y la clasificación de las alertas en función de su impacto pueden reducir el ruido y acelerar la identificación de la causa principal.
Las ediciones manuales en la nube, la desviación del entorno y las plantillas incoherentes aumentan los riesgos operativos, de seguridad, de cumplimiento y de costos. Establezca IaC con base en políticas como sistema de registro, aplicando medidas de protección de políticas como código. Estandarice y asegúrese de que cada cambio esté versionado y validado, además e de cumplir con las normas en todos los entornos híbridos.
Las empresas manejan miles de activos y actualizaciones constantes, lo que hace que la aplicación manual de parches sea lenta y propensa a errores. El alto riesgo, la gran cantidad de documentación y la presión para cumplir con las normas dificultan la aplicación oportuna de parches.
Las soluciones DevSecOps de IBM integran la seguridad en cada capa de su pila de TI