Soluciones DevSecOps

Despliegue código seguro más rápido con automatización basada en políticas, seguridad de desplazamiento hacia la izquierda y observabilidad en tiempo real, con la IA como elemento central.

Desbloquee la seguridad de desplazamiento hacia la izquierda

Seguridad que acelera el despliegue y la entrega de aplicaciones

Integre la seguridad, el cumplimiento, la vulnerabilidad y la gestión de la exposición en cada paso de su pipeline de DevOps, desde el aprovisionamiento de infraestructura hasta el tiempo de ejecución, con comprobaciones, insights y validación automatizados y en tiempo real.
Establezca la seguridad como opción predeterminada

Con la detección de riesgos a nivel de código junto con definiciones de infraestructura validadas, aplicación automatizada de políticas, observabilidad continua y corrección gobernada, la seguridad se convierte en un valor predeterminado, no en un pensamiento secundario
Priorice los riesgos con inteligencia impulsada por IA

Utilice la priorización impulsada por IA para permitir que los equipos se centren en las vulnerabilidades y los problemas críticos que pueden interrumpir la producción o bloquear los lanzamientos, en lugar de perseguir alertas de bajo valor.
Incorpore barreras de protección en el código y la infraestructura.

Las comprobaciones de seguridad y políticas están integradas directamente en el código, la infraestructura como código y los flujos de trabajo de los desarrolladores, de modo que los equipos detectan los problemas mientras construyen en lugar de hacerlo una vez rotas las pipelines.
Acelere la entrega de código seguro

Permita que los equipos envíen aplicaciones seguras más rápido al reducir la necesidad de retrabajo y los retrasos con pruebas automatizadas, insights en tiempo real y procesos de seguridad optimizados.

Desafíos de seguridad en el pipeline de DevOps

Vulnerabilidad descubierta demasiado tarde

Por lo general, las vulnerabilidades aparecen una vez finalizadas las compilaciones, lo que obliga a volver a trabajar y retrasa la entrega. Las comprobaciones automatizadas tempranas detectan las vulnerabilidades en una fase inicial, priorizan los problemas más críticos y agilizan su corrección. Esto reduce las fricciones y evita que el código peligroso siga avanzando.

Configuración de CI/CD lenta y manual

Las herramientas tradicionales de monitoreo son difíciles y requieren mucho tiempo para configurarse, además de exigir una amplia experiencia en programación y creación de scripts. Por lo común estas herramientas también causan falsas alertas debido a problemas como pequeños cambios en la interfaz de usuario (IU). 

Ruido de alerta y triaje ineficiente

Los equipos de TI pueden tener dificultades para priorizar las alertas debido a la falta de contexto, lo que genera ruido y ralentiza la clasificación de incidentes. La correlación inteligente de las señales de las aplicaciones y la clasificación de las alertas en función de su impacto pueden reducir el ruido y acelerar la identificación de la causa principal.

Cambios de infraestructura inconsistentes y sin regulación

Las ediciones manuales en la nube, la desviación del entorno y las plantillas incoherentes aumentan los riesgos operativos, de seguridad, de cumplimiento y de costos. Establezca IaC con base en políticas como sistema de registro, aplicando medidas de protección de políticas como código. Estandarice y asegúrese de que cada cambio esté versionado y validado, además e de cumplir con las normas en todos los entornos híbridos. 

Sobrecarga de parches y flujos de trabajo propensos a errores

Las empresas manejan miles de activos y actualizaciones constantes, lo que hace que la aplicación manual de parches sea lenta y propensa a errores. El alto riesgo, la gran cantidad de documentación y la presión para cumplir con las normas dificultan la aplicación oportuna de parches.

DevSecOps impulsado por IA sin la proliferación de herramientas

IBM Instana
Detecte problemas de manera temprana y acelere CI/CD con insights en tiempo real
IBM Concert
Visibilidad continua de riesgos y corrección automatizada
IBM Terraform
Cree una infraestructura basada en políticas para un escalado como código seguro
