Las ediciones manuales en la nube, la desviación del entorno y las plantillas incoherentes aumentan los riesgos operativos, de seguridad, de cumplimiento y de costos. Establezca IaC con base en políticas como sistema de registro, aplicando medidas de protección de políticas como código. Estandarice y asegúrese de que cada cambio esté versionado y validado, además e de cumplir con las normas en todos los entornos híbridos.

