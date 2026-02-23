Las comprobaciones de seguridad existentes al final del pipeline crean cuellos de botella que retrasan los lanzamientos, aumentan la repetición del trabajo y exponen el riesgo. Esta guía muestra cómo los equipos modernos de DevOps integran la seguridad y la observabilidad de manera temprana (desplazando la seguridad a la “izquierda” en los procesos de diseño, programación y CI/CD) para romper ese ciclo.

Aprenderá cómo las prácticas proactivas eliminan las vulnerabilidades en las últimas etapas, reducen las reversiones impredecibles y brindan a los equipos de desarrollo y operaciones la confianza para entregar software seguro más rápido y con menos interrupciones.

Conclusiones clave: