Simule interacciones de usuario desde diferentes ubicaciones para monitorear y optimizar el rendimiento de la aplicación
Los equipos de DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) están adoptando un enfoque de observabilidad para la previsión de problemas (shift-left) como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de manera proactiva antes de que ocurran. Con el monitoreo sintético (también conocido como monitoreo activo o proactivo), están creando y ejecutando pruebas sintéticas para desplegar lanzamientos más rápidos y seguros, y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.
Sin embargo, las herramientas tradicionales de monitoreo sintético son difíciles y requieren mucho tiempo para configurarse, y exigen una amplia experiencia en programación y creación de scripts. Estas herramientas también suelen causar falsas alertas debido a fallas en los scripts derivados de problemas como pequeños cambios en la interfaz de usuario (IU).
IBM Instana Observability proporciona monitoreo sintético que puede simular acciones de usuario en una aplicación con base en factores como la ubicación geográfica, los tipos de red y diferentes dispositivos, entre otras cosas. Estas pruebas sintéticas monitorean continuamente las características de rendimiento, tales como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.
Al proporcionar datos contextuales en tiempo real del rendimiento de las aplicaciones, es posible identificar problemas de manera proactiva mediante la notificación de fallas e investigarlas más rápido con capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de monitoreo sintético de código bajo. Ya sea que se prepare para lanzar su producto en un nuevo mercado o quiera cumplir con los objetivos de nivel de servicio (SLO), puede continuar desplegando código de forma segura a escala.
Vea instantáneamente dónde ocurren las desaceleraciones, cuál es el problema y hasta dónde llega el impacto
Identifique cuellos de botella de rendimiento, anomalías de recursos y problemas operativos en tiempo real
Capture datos de seguimiento y métricas en múltiples plataformas y servicios para mejorar la visibilidad de los equipos de ingeniería
Con una visibilidad a profundidad de los incidentes, identifique la causa y aísle el código fuente incriminatorio
Monitoree y optimice la experiencia de los usuarios finales en todos los endpoints con un software de monitoreo de la experiencia digital nativo de la nube.
La supervisión de aplicaciones móviles con IBM Instana Observability le ayuda a identificar y abordar los problemas rápidamente para reducir el riesgo de frustración o abandono de usuarios.
Ofrezca una experiencia web excepcional a sus clientes con contexto esclarecedor y una resolución más rápida de los problemas
Use las capacidades de monitoreo sintético de IBM Instana para simular interacciones de usuario y acelerar el pipeline de CI/CD.