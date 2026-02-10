Monitoreo sintético

Simule interacciones de usuario desde diferentes ubicaciones para monitorear y optimizar el rendimiento de la aplicación
Captura de pantalla de la IU de monitoreo sintético de Instana
Características destacadas
Spotlight carousel news illustration
Anunciamos el monitoreo sintético en integración y entrega continuas (CI/CD) para IBM Instana Observability, disponible como versión preliminar pública.
Lleve las pruebas de calidad de producción a la preproducción: Instana agrega monitoreo sintético a su CI/CD. Vea por qué esto es importante ahora y lo que puede esperar.
Spotlight carousel news illustration
Confiabilidad más inteligente gracias al monitoreo de la experiencia digital
Las principales herramientas de monitoreo de la experiencia digital (DEM) ofrecen a los equipos de TI visibilidad de los recorridos del usuario de extremo a extremo, ayudando a garantizar una experiencia digital fluida entre aplicaciones, sitios web y aplicaciones móviles. Lea esta entrada en el blog para descubrir cómo IBM Instana está definiendo la próxima era de la confiabilidad

Acelere el pipeline de CI/CD dando seguimiento a las características de rendimiento

Los equipos de DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) están adoptando un enfoque de observabilidad para la previsión de problemas (shift-left) como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de manera proactiva antes de que ocurran. Con el monitoreo sintético (también conocido como monitoreo activo o proactivo), están creando y ejecutando pruebas sintéticas para desplegar lanzamientos más rápidos y seguros, y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.

Sin embargo, las herramientas tradicionales de monitoreo sintético son difíciles y requieren mucho tiempo para configurarse, y exigen una amplia experiencia en programación y creación de scripts. Estas herramientas también suelen causar falsas alertas debido a fallas en los scripts derivados de problemas como pequeños cambios en la interfaz de usuario (IU). 

IBM Instana Observability proporciona monitoreo sintético que puede simular acciones de usuario en una aplicación con base en factores como la ubicación geográfica, los tipos de red y diferentes dispositivos, entre otras cosas. Estas pruebas sintéticas monitorean continuamente las características de rendimiento, tales como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.

Al proporcionar datos contextuales en tiempo real del rendimiento de las aplicaciones, es posible identificar problemas de manera proactiva mediante la notificación de fallas e investigarlas más rápido con capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de monitoreo sintético de código bajo. Ya sea que se prepare para lanzar su producto en un nuevo mercado o quiera cumplir con los objetivos de nivel de servicio (SLO), puede continuar desplegando código de forma segura a escala.

 Curso básico sobre monitoreo sintético con IBM Instana El poder de la observabilidad en las pruebas de preproducción

Características principales

Captura de pantalla del panel de Instana que muestra el lote completo de monitoreo del rendimiento de aplicaciones
Identifique problemas de manera proactiva y reduzca el MTTR

Aproveche los scripts de pruebas API automatizados para simular pruebas sintéticas programadas y bajo demanda con sus aplicaciones móviles o web, comprobando el rendimiento y la disponibilidad desde la perspectiva de un usuario hipotético. 

Habilite al equipo de DevOps con una herramienta de monitoreo sintético que también puede ejecutar SSL, DNS y pruebas de script de navegadores, ayudando así a identificar problemas como tiempos de respuesta lentos, altas tasas de error o falta de funcionalidades. 

 Aprenda más sobre los tipos de ejecución de pruebas sintéticas
Captura de pantalla de la IU del producto para realizar pruebas sintéticas de código bajo de Instana
Lance productos rápidamente en un nuevo mercado sin necesidad de tener un conocimiento extenso de programación

Emplee la prueba de API simple para monitorear un solo endpoint de API REST realizando una solicitud HTTP GET a una URL especificada. Con esta prueba, los usuarios pueden configurar parámetros como la URL, los códigos de respuesta previstos y los ajustes de tiempo de espera sin necesidad de escribir ningún código.

Ejecute una prueba simple en el navegador para revisar una página web en busca de errores HTTP y disponibilidad básica. Con esta prueba, los usuarios pueden proporcionar una URL, e IBM Instana va a realizar una simple carga del navegador para verificar el estado de la página. 

 Aprenda más sobre los tipos de pruebas de monitoreo sintético
Diagrama de flujo de la arquitectura de puntos de presencia (PoP) sintéticos de IBM Instana
Despliegue código de manera segura con regularidad

Reutilice las mismas pruebas que se ejecutan en producción para garantizar la coherencia entre la validación previa al despliegue y el monitoreo en el mundo real. Al usar las mismas definiciones de prueba, se eliminan las lagunas en la cobertura de las pruebas y se evita la falsa confianza causada por condiciones de prueba dispares. 

Detecte regresiones, dependencias inservibles o degradaciones de rendimiento antes de que los cambios lleguen a producción.  

 Aprenda más sobre cómo ejecutar una prueba sintética
Captura de pantalla del panel de Instana que muestra SLO basados en los resultados del monitoreo sintético
Cumpla objetivos de rendimiento como latencia, tráfico, errores y saturación

Cree y gestione SLO basados en los resultados del monitoreo sintético. Seleccione e introduzca los siguientes campos para configurar su SLO: entidad (prueba sintética), alcance, indicador (latencia, tráfico, etc.), objetivo (ventana temporal, duración, etc.) e identificadores. 

Obtenga configuraciones de alertas generadas automáticamente, conocidas como SmartAlertTM, que se basan en proyectos técnicos integrados, como lentitud del sitio web, errores de JavaScript y códigos de estado HTTP. Puede configura SmartAlert para que se entregue en un canal de alerta elegido cuando falle la prueba sintética de una ubicación. 

 Aprenda más sobre la creación de un SLO
Beneficios

65 % Reducción en el tiempo de respuesta a incidentes

Vea instantáneamente dónde ocurren las desaceleraciones, cuál es el problema y hasta dónde llega el impacto 

 Lea la historia del cliente Cercano a cero Tiempo de inactividad no planificado o planificado

Identifique cuellos de botella de rendimiento, anomalías de recursos y problemas operativos en tiempo real

 Lea la historia del cliente 50 % Detección de anomalías más rápida

Capture datos de seguimiento y métricas en múltiples plataformas y servicios para mejorar la visibilidad de los equipos de ingeniería

 Lea la historia del cliente 1/2 El tiempo requerido para resolver incidentes

Con una visibilidad a profundidad de los incidentes, identifique la causa y aísle el código fuente incriminatorio

 Lea la historia del cliente
Casos de uso relacionados
Dos personas trabajando sentadas a un escritorio con un monitor frente a ellas
Monitoreo de la experiencia digital

Monitoree y optimice la experiencia de los usuarios finales en todos los endpoints con un software de monitoreo de la experiencia digital nativo de la nube.

 Aprenda más
Primer plano de las manos de una persona escribiendo en un teléfono inteligente
Monitoreo de aplicaciones móviles

La supervisión de aplicaciones móviles con IBM Instana Observability le ayuda a identificar y abordar los problemas rápidamente para reducir el riesgo de frustración o abandono de usuarios.

 Aprenda más
Una persona recorriendo una fábrica mientras sostiene una tableta
Supervisión de sitios web

Ofrezca una experiencia web excepcional a sus clientes con contexto esclarecedor y una resolución más rápida de los problemas

 Aprenda más

Recursos

5 formas en que puede utilizar una herramienta DEM para transformar la experiencia del cliente Rendimiento y escalado de PoP sintéticos ESG: mejora continua de la experiencia digital del usuario final con IBM Instana Observability Gestión de pruebas sintéticas, alertas inteligentes, ubicaciones y credenciales con interfaz de línea de comandos (CLI) sintética
Dé el siguiente paso

Use las capacidades de monitoreo sintético de IBM Instana para simular interacciones de usuario y acelerar el pipeline de CI/CD.

 Pruebe Instana Sandbox Agende una demostración en vivo