Los equipos de DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) están adoptando un enfoque de observabilidad para la previsión de problemas (shift-left) como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de manera proactiva antes de que ocurran. Con el monitoreo sintético (también conocido como monitoreo activo o proactivo), están creando y ejecutando pruebas sintéticas para desplegar lanzamientos más rápidos y seguros, y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.

Sin embargo, las herramientas tradicionales de monitoreo sintético son difíciles y requieren mucho tiempo para configurarse, y exigen una amplia experiencia en programación y creación de scripts. Estas herramientas también suelen causar falsas alertas debido a fallas en los scripts derivados de problemas como pequeños cambios en la interfaz de usuario (IU).

IBM Instana Observability proporciona monitoreo sintético que puede simular acciones de usuario en una aplicación con base en factores como la ubicación geográfica, los tipos de red y diferentes dispositivos, entre otras cosas. Estas pruebas sintéticas monitorean continuamente las características de rendimiento, tales como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.

Al proporcionar datos contextuales en tiempo real del rendimiento de las aplicaciones, es posible identificar problemas de manera proactiva mediante la notificación de fallas e investigarlas más rápido con capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de monitoreo sintético de código bajo. Ya sea que se prepare para lanzar su producto en un nuevo mercado o quiera cumplir con los objetivos de nivel de servicio (SLO), puede continuar desplegando código de forma segura a escala.