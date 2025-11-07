Gestión automatizada de parches

IBM Concert automatiza la gestión de parches de extremo a extremo al integrar detección continua de vulnerabilidades, priorización de riesgos impulsada por IA y despliegue organizado de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert admite la aplicación de parches al sistema operativo, con la aplicación de parches en el entorno de contenedores y de lenguajes en la hoja de ruta del producto para ampliar aún más la cobertura.

Al reemplazar la aplicación manual de parches con automatización inteligente, Concert habilita a las empresas para que desplieguen parches hasta diez veces más rápido, reduzcan el tiempo medio de aplicación de parches, así como su costo operativo. Esta eficiencia libera al personal de TI para que se concentre en iniciativas de mayor valor al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.