Gestión automatizada de parches

Desafío empresarial

Muchas organizaciones se enfrentan a una complejidad abrumadora en lo que toca a la aplicación de parches, gestionando miles de recursos y un flujo constante de actualizaciones de proveedores que requieren coordinación entre múltiples equipos: propietarios de aplicaciones, desarrolladores, seguridad y operaciones. Este proceso de múltiples stakeholders y uso intensivo de recursos es propenso a retrasos y casi imposible de gestionar manualmente. A medida que aumenta el número de aplicaciones, el volumen de solicitudes de aplicación de parches se incrementa exponencialmente, lo que hace que los métodos manuales sean cada vez menos sostenibles.
Sobrecarga de parches y complejidad

Las empresas hacen malabares con miles de recursos y actualizaciones constantes de proveedores, lo que hace que la aplicación manual de parches sea una tarea difícil de controlar.
Lentitud para aplicar parches vs vulnerabilidades que se atacan rápidamente

Las vulnerabilidades a menudo aparecen en unos cuantos días, pero las empresas tardan semanas o incluso meses en corregirlas.
Esfuerzo que implica el proceso manual y riesgo de errores

La aplicación de parches en los flujos de trabajo que son manuales en gran medida, desde la preparación hasta la ejecución y la documentación, conlleva un alto riesgo de errores. Esto representa una carga para los equipos de TI y retrasa considerablemente los procesos.
Presión respecto del cumplimiento normativo y las auditorías

Los normativas (PCI DSS, HIPAA, NIST y otras) requieren la aplicación oportuna de parches, pero el cumplimiento a menudo se rezaga en relación con la realidad.

IBM enfrenta el desafío

IBM Concert automatiza la gestión de parches de extremo a extremo al integrar detección continua de vulnerabilidades, priorización de riesgos impulsada por IA y despliegue organizado de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert admite la aplicación de parches al sistema operativo, con la aplicación de parches en el entorno de contenedores y de lenguajes en la hoja de ruta del producto para ampliar aún más la cobertura.

Al reemplazar la aplicación manual de parches con automatización inteligente, Concert habilita a las empresas para que desplieguen parches hasta diez veces más rápido, reduzcan el tiempo medio de aplicación de parches, así como su costo operativo. Esta eficiencia libera al personal de TI para que se concentre en iniciativas de mayor valor al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.
Integración y análisis de datos (detectar) Priorización impulsada por IA (Priorizar) Orquestación automatizada de parches (parchar) Automatización de flujos de trabajo (automatizar)

Aplicación en el mundo real

Deutsche Telekom elige IBM Concert para acelerar los procesos de TI con automatización impulsada por IA

“Buscábamos una solución independiente en el mercado que combinara todos los aspectos complejos de la gestión de parches y automatizara todo de manera confiable”.

Dr. Peter Leukert, director de sistemas de información (CIO) del Grupo de Deutsche Telekom

 

Empleada con audífonos frente a una computadora en una sala oscura con múltiples pantallas

Casos de uso

Postura de resiliencia

Evalúe su postura de resiliencia y automatice la corrección con acciones impulsadas por IA.

Gestión de vulnerabilidades de aplicaciones

Obtenga visibilidad unificada de las vulnerabilidades de las aplicaciones y la infraestructura con la priorización de riesgos impulsada por IA.
Gestión del cumplimiento de las aplicaciones

Aproveche los agentes de IA para cumplir con las políticas estándar y personalizadas de manera continua y en tiempo real.
Gestión de certificados SSL/TSL

Centralice y automatice el monitoreo del estado de los certificados con insights impulsados por IA.
Análisis de composición de software

Habilite a los equipos de aplicaciones para minimizar los riesgos de la cadena de suministro de software y mejorar la productividad de los desarrolladores.

Recursos

Anuncios de IBM Concert

Reciba información actualizada de los anuncios de productos y clientes relacionados con IBM Concert.

 Documentación

Explorar la documentación oficial de IBM Concert.

 Estudios de casos

Explorar los estudios de caso de IBM Concert.

 Comunidad

Explorar la comunidad de usuarios de IBM Concert.
