Gestión automatizada de parches

Muchas organizaciones se enfrentan a una complejidad abrumadora en lo que toca a la aplicación de parches, gestionando miles de recursos y un flujo constante de actualizaciones de proveedores que requieren coordinación entre múltiples equipos: propietarios de aplicaciones, desarrolladores, seguridad y operaciones. Este proceso de múltiples stakeholders y uso intensivo de recursos es propenso a retrasos y casi imposible de gestionar manualmente. A medida que aumenta el número de aplicaciones, el volumen de solicitudes de aplicación de parches se incrementa exponencialmente, lo que hace que los métodos manuales sean cada vez menos sostenibles.
Las empresas hacen malabares con miles de recursos y actualizaciones constantes de proveedores, lo que hace que la aplicación manual de parches sea una tarea difícil de controlar.
Las vulnerabilidades a menudo aparecen en unos cuantos días, pero las empresas tardan semanas o incluso meses en corregirlas.
La aplicación de parches en los flujos de trabajo que son manuales en gran medida, desde la preparación hasta la ejecución y la documentación, conlleva un alto riesgo de errores. Esto representa una carga para los equipos de TI y retrasa considerablemente los procesos.
Los normativas (PCI DSS, HIPAA, NIST y otras) requieren la aplicación oportuna de parches, pero el cumplimiento a menudo se rezaga en relación con la realidad.
IBM Concert automatiza la gestión de parches de extremo a extremo al integrar detección continua de vulnerabilidades, priorización de riesgos impulsada por IA y despliegue organizado de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert admite la aplicación de parches al sistema operativo, con la aplicación de parches en el entorno de contenedores y de lenguajes en la hoja de ruta del producto para ampliar aún más la cobertura.
Al reemplazar la aplicación manual de parches con automatización inteligente, Concert habilita a las empresas para que desplieguen parches hasta diez veces más rápido, reduzcan el tiempo medio de aplicación de parches, así como su costo operativo. Esta eficiencia libera al personal de TI para que se concentre en iniciativas de mayor valor al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.
Concert agrupa datos de aplicaciones de múltiples fuentes, entre ellas, escáneres de vulnerabilidades, monitores de infraestructura de TI, inventarios de aplicaciones y la base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE), para crear automáticamente la topología de sus aplicaciones. De este modo, se brinda a los equipos una visión holística de dónde son necesarios los parches, cuáles recursos se ven afectados y la gravedad de cada vulnerabilidad.
Concert aplica inteligencia artificial generativa para evaluar el riesgo y el contexto empresarial, y genera una puntuación de riesgo. Los factores considerados incluyen la asignación de dependencias, la topología del sistema, la criticidad del servicio, las ventanas de mantenimiento y las prioridades de la organización. En lugar de un enfoque genérico de “aplicar todos los parches”, el motor de IA de Concert produce planes de aplicación de parches optimizados que equilibran la velocidad, el riesgo y el tiempo de actividad.
Concert admite la aplicación de parches al sistema operativo en Windows Server, Red Hat y otras distribuciones Linux . Puede aprovechar herramientas como Ansible Playbooks, en AWS u otros entornos, para ejecutar implementaciones de parches durante las ventanas de mantenimiento definidas, lo que garantiza un despliegue confiable con un tiempo mínimo de inactividad y alineación con los cronogramas comerciales.
De cara al futuro, las características de la hoja de ruta planeada ampliarán las capacidades de gestión de parches de Concert a entornos de contenedores y lenguajes modernos, brindando una cobertura integral para el escenario de TI en evolución.
La plataforma Concert es fácil de usar y está diseñada para manejar entornos de clientes complejos, automatizando no solo la aplicación de parches en sí, sino todo el proceso de gestión de parches de extremo a extremo. Al eliminar el esfuerzo manual, Concert reduce los gastos administrativos generales y el error humano, al tiempo que reduce el tiempo total y el costo de la aplicación de parches. De este modo, brinda a los equipos de TI el ancho de banda para centrarse en la innovación y otras iniciativas de mayor valor.
“Buscábamos una solución independiente en el mercado que combinara todos los aspectos complejos de la gestión de parches y automatizara todo de manera confiable”.
Dr. Peter Leukert, director de sistemas de información (CIO) del Grupo de Deutsche Telekom
