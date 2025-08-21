El primer paso para solucionar un problema de TI es comprender la naturaleza y el alcance completos del incidente, lo que incluye identificar la causa principal probable. Sin embargo, esta investigación requiere tiempo y experiencia, lo que puede reducir significativamente el tiempo medio de reparación (MTTR), especialmente en el caso de problemas más complejos. IBM® Instana Observability proporciona una investigación inteligente de incidentes, impulsada por IA agéntica, para un análisis de la causa principal más rápido, completo y preciso.