Investigación inteligente de incidentes

Investigue y resuelva incidentes de TI hasta un 80 % más rápido con IA agéntica

Lea el Gartner® Magic Quadrant™ 2025
Una representación visual de gráficos de datos conectados, alertas e indicadores de estado en un flujo de trabajo.

Acelere la respuesta y la recuperación

El primer paso para solucionar un problema de TI es comprender la naturaleza y el alcance completos del incidente, lo que incluye identificar la causa principal probable. Sin embargo, esta investigación requiere tiempo y experiencia, lo que puede reducir significativamente el tiempo medio de reparación (MTTR), especialmente en el caso de problemas más complejos. IBM® Instana Observability proporciona una investigación inteligente de incidentes, impulsada por IA agéntica, para un análisis de la causa principal más rápido, completo y preciso.

Características principales

Panel de control de Instana que muestra la pila completa de supervisión del rendimiento de la aplicación
Investigue a fondo con un solo clic
  • Inicie una investigación de IA agéntica sobre un incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del incidente: dónde ocurrió y cuál fue su impacto, proporcionándole un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.

  • Instana muestra el razonamiento y las acciones del agente de IA en tiempo real, lo que permite supervisar su línea de pensamiento y validar los resultados.
Panel de control de Instana que muestra el descubrimiento automático de supervisión del rendimiento de la aplicación
Realice correcciones con mayor rapidez
  • Tras verificar la hipótesis sobre la causa del incidente propuesta por IBM® Instana, es hora de solucionarlo. Instana utiliza la IA agéntica para crear una respuesta y ejecución de acciones paso a paso.

  • Mantenga un control total sobre las acciones implementadas.
Resumen de registros en contexto que demuestra el período de retención, el volumen de registros y el recuento de registros
Automatice para reducir aún más el MTTR
  • Con solo un par de clics, Instana genera un script Bash o un playbook Ansible para cada paso de corrección.
  • Exporte su script a GitHub o GitLab para que lo revisen, prueben y desplieguen.
Rastrear datos de Jaeger en la interfaz de usuario de Instana
Deje que la IA haga el trabajo manual
  • Haga clic en "Generar un resumen" e Instana creará un resumen del incidente que incluirá información clave como la causa principal probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas.
Beneficios

Comprenda los incidentes más rápido

Inicie una investigación completa con IA agéntica sobre un incidente con un solo clic para identificar los detalles del incidente, dónde ocurrió y cuál fue su impacto.
Realice correcciones con mayor rapidez

Utilice la IA generativa para crear una respuesta y ejecución paso a paso con las acciones necesarias para solucionar el incidente y cree un script de Bash para cada paso, lo que le permitirá ahorrar tiempo de desarrollo.
Reduzca el trabajo manual

Genere un resumen instantáneo del incidente que incluya la causa principal probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas para compartirlo con los stakeholders.
Obtenga respuestas al instante

Utilice el asistente de chat con IA para solicitar análisis adicionales, profundizar en los datos sin salir de la página del incidente o generar gráficos y diagramas que le ayuden a comprender mejor el problema.

Recursos

Resuelva las incidencias más rápido con IBM Instana Reduzca el MTTR con IA agéntica Seminario web de IDC: "Cómo la IA agéntica está evolucionando la observabilidad" Ver la documentación
Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con observabilidad automatizada impulsada por IA.

 Pruebe Instana Sandbox Agende una demostración en vivo