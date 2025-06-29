Resuelva incidentes más rápido con IBM Instana Intelligent Incident Investigation impulsado por IA agéntica

Anuncio de la característica de IA más reciente de IBM Instana, Intelligent Incident Investigation impulsada por IA agéntica, ahora disponible en versión preliminar. Instana ya utiliza IA causal para identificar la causa principal probable de un incidente. Pero ahora, con un solo clic, los usuarios pueden iniciar una investigación completa de IA agéntica sobre el incidente e Instana creará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del problema, dónde ocurrió y su impacto, brindando un conocimiento completo del incidente en segundos.

Con costos de tiempo de inactividad que superan los 300 000 USD por hora para las medianas y grandes empresas según ITIC, los segundos cuentan. Combinado con los entornos dinámicos y distribuidos que operan muchas empresas, incluido el uso de microservicios, contenerización, patrones nativos de la nube y arquitecturas híbridas y multinube, los sistemas de TI ahora son increíblemente grandes y complejos. Además, estos entornos generan una gran cantidad de datos operativos, lo que dificulta identificar las señales del ruido.

Las herramientas de observabilidad integral de pila completa, como IBM Instana, incluyen capacidades de automatización e IA que aceleran la identificación, el seguimiento y la resolución de problemas y ayudan a reducir el MTTR. Pero aún se necesita tiempo y experiencia para seguir el hilo de un problema para investigar y solucionar problemas en todas sus aplicaciones e infraestructura.