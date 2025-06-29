Resuelva incidentes más rápido con IBM Instana Intelligent Incident Investigation impulsado por IA agéntica

29 de junio de 2025
Anuncio de la característica de IA más reciente de IBM Instana, Intelligent Incident Investigation impulsada por IA agéntica, ahora disponible en versión preliminar. Instana ya utiliza IA causal para identificar la causa principal probable de un incidente. Pero ahora, con un solo clic, los usuarios pueden iniciar una investigación completa de IA agéntica sobre el incidente e Instana creará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del problema, dónde ocurrió y su impacto, brindando un conocimiento completo del incidente en segundos.
Con costos de tiempo de inactividad que superan los 300 000 USD por hora para las medianas y grandes empresas según ITIC, los segundos cuentan. Combinado con los entornos dinámicos y distribuidos que operan muchas empresas, incluido el uso de microservicios, contenerización, patrones nativos de la nube y arquitecturas híbridas y multinube, los sistemas de TI ahora son increíblemente grandes y complejos. Además, estos entornos generan una gran cantidad de datos operativos, lo que dificulta identificar las señales del ruido.
Las herramientas de observabilidad integral de pila completa, como IBM Instana, incluyen capacidades de automatización e IA que aceleran la identificación, el seguimiento y la resolución de problemas y ayudan a reducir el MTTR. Pero aún se necesita tiempo y experiencia para seguir el hilo de un problema para investigar y solucionar problemas en todas sus aplicaciones e infraestructura.
Son las 2 a. m. y su herramienta de observabilidad acaba de detectar un incidente que afecta al negocio. El SRE de guardia recibe una llamada y abre su computadora portátil. Su misión: averiguar cuál es el problema específico, qué lo causó y luego resolverlo lo antes posible. En lugar de pasar de un panel a otro siguiendo el hilo del incidente a través de las aplicaciones e infraestructuras, ¿qué pasaría si nuestro SRE pudiera usar rápidamente y con facilidad IA agéntica para hacer el trabajo de investigación por él?
En Instana, el razonamiento y las acciones del agente de IA que realiza la investigación del incidente se muestran en tiempo real, lo que permite al SRE supervisar su línea de pensamiento y validar los hallazgos. Los primeros usuarios de Intelligent Incident Investigation de Instana informaron de un aumento en el tiempo necesario para investigar incidentes hasta un 80 % más rápido.
"Estamos entusiasmados de utilizar la nueva función Intelligent Incident Investigation de Instana", dijo Mahesh Billa, de la organización cliente cero IBM CIO. "Esto tiene el potencial de que nuestro equipo de operaciones pase de la detección de incidentes a la investigación y la corrección en un tiempo récord".
Después de investigar el incidente y verificar la hipótesis de Instana, es hora de corregirlo. Instana también utiliza aquí la IA agéntica: con los resultados de la investigación de incidentes, el SRE puede evaluar una respuesta y ejecución paso a paso de acciones creadas para corregir el incidente. Ahora el SRE enfoca su tiempo en actuar para solucionar el problema, mientras mantiene el control total sobre las acciones que se implementan.
¿No puede recordar los argumentos y parámetros a las 2 a. m. para una acción determinada? No es el único. Instana también ayuda aquí. Con un par de clics, se crea un script Bash para cada paso, que luego se puede exportar a GitHub para su revisión, prueba y despliegue.
Una tarea crítica, pero tediosa, después de cualquier incidente es documentar exactamente lo que sucedió y compartirlo con los stakeholders. Instana también se encarga de eso: haga clic en "Generate a summary" e Instana resumirá el incidente, incluida información clave como la causa principal, el impacto en el negocio y las acciones realizadas.
La IA agéntica integrada proporciona una identificación de la causa principal más rápida, más completa y más precisa para que pueda obtener un conocimiento completo del incidente en segundos. Con la investigación y corrección inteligente de incidentes, puede:
IBM® Instana proporciona visibilidad completa de las aplicaciones, los servicios y la infraestructura para una rápida detección y resolución de problemas. ¿Por qué Instana en lugar de otras herramientas de observabilidad y APM?
IBM Instana Intelligent Incident Investigation está ahora en versión preliminar. Para probarlo, regístrese en la versión de prueba. O para un recorrido completo y para obtener respuestas a sus preguntas, agende una demostración en vivo.