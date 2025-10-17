En IBM, el compromiso con el medio ambiente se remonta a la década de 1970, cuando establecimos por primera vez objetivos formales en torno a la conservación de energía y la gestión de residuos.

Hoy en día, actuamos como "cliente cero" en esta misión, utilizando nuestra propia nube híbrida de vanguardia y tecnologías de IA para ayudar a IBM a avanzar en sus objetivos ambientales, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y ofrecer innovaciones que puedan ayudar a nuestros clientes y comunidades.