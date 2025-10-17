Impacto ambiental

IBM está aprovechando la nube híbrida y las tecnologías emergentes de IA en todas las operaciones, la cadena de suministro, los productos y los servicios para integrar la sustentabilidad y el valor a largo plazo en todo lo que hacemos.

Nuestro enfoque

En IBM, el compromiso con el medio ambiente se remonta a la década de 1970, cuando establecimos por primera vez objetivos formales en torno a la conservación de energía y la gestión de residuos.

Hoy en día, actuamos como "cliente cero" en esta misión, utilizando nuestra propia nube híbrida de vanguardia y tecnologías de IA para ayudar a IBM a avanzar en sus objetivos ambientales, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y ofrecer innovaciones que puedan ayudar a nuestros clientes y comunidades.

Nuestros objetivos

En IBM, establecemos objetivos de sustentabilidad ambiental para ayudar a impulsar mejoras en nuestras operaciones, que incluyen:

Energía y clima

  • Implementar un mínimo de 3000 proyectos de conservación de energía para evitar el consumo de 275 000 megavatios-hora (MWh) de energía de 2021 a 2025.
  • Adquirir el 75 % de la electricidad que IBM consume en todo el mundo a partir de fuentes renovables para 2025 y el 90 % para 2030.
  • Lograr cero emisiones netas de GEI operativas para 2030.

Conservación y biodiversidad

  • Lograr una reducción interanual de las extracciones de agua en los grandes emplazamientos de IBM en regiones con estrés hídrico.
  • Abastecerse de papel y empaques de papel/madera que IBM adquiere directamente de bosques gestionados y certificados de manera sostenible como tales.

Prevención de la contaminación y gestión de residuos

  • Desviar el 90 % (en peso) del total de residuos no peligrosos de IBM de los vertederos y la incineración de aquí a 2025 mediante la reutilización, el reciclaje, el compostaje y procesos de conversión de residuos en energía. Utilizar procesos de conversión de residuos en energía para no más del 10 % (en peso) de los residuos desviados. 

Hoy hemos cumplido o superado muchos de los objetivos que establecimos en 2021.  El siguiente resumen proporciona más detalles sobre los 21 objetivos de sustentabilidad ambiental de IBM.

Los 21 objetivos de IBM para la sustentabilidad ambiental 

Áreas de impacto

Sistema de gestión ambiental
Energía y clima
Prevención de la contaminación y gestión de residuos
Uso y conservación de materiales
Diseño de productos respetuosos con el medio ambiente
Reutilización, reciclaje y eliminación de productos
Responsabilidad ambiental de la cadena de suministro
Acelerador de sustentabilidad de IBM