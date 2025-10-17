IBM está aprovechando la nube híbrida y las tecnologías emergentes de IA en todas las operaciones, la cadena de suministro, los productos y los servicios para integrar la sustentabilidad y el valor a largo plazo en todo lo que hacemos.
En IBM, el compromiso con el medio ambiente se remonta a la década de 1970, cuando establecimos por primera vez objetivos formales en torno a la conservación de energía y la gestión de residuos.
Hoy en día, actuamos como "cliente cero" en esta misión, utilizando nuestra propia nube híbrida de vanguardia y tecnologías de IA para ayudar a IBM a avanzar en sus objetivos ambientales, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y ofrecer innovaciones que puedan ayudar a nuestros clientes y comunidades.
En IBM, establecemos objetivos de sustentabilidad ambiental para ayudar a impulsar mejoras en nuestras operaciones, que incluyen:
Energía y clima
Conservación y biodiversidad
Prevención de la contaminación y gestión de residuos
Hoy hemos cumplido o superado muchos de los objetivos que establecimos en 2021. El siguiente resumen proporciona más detalles sobre los 21 objetivos de sustentabilidad ambiental de IBM.