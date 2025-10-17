Durante más de 20 años, hemos perseguido el objetivo de mejorar la potencia informática entregada por kilovatio-hora de energía consumida para cada uno de nuestros nuevos productos de servidor, en comparación con sus predecesores equivalentes con una ruta de actualización válida. Nuestros diseños se centran en la eficiencia energética, lo que da como resultado la reducción de costos, incorporando materiales reciclados y ecológicos, y facilitando la reutilización y el reciclaje al final de la vida útil de un producto.

Informes de huella de carbono de productos

Los informes de huella de carbono de productos (PCF) de IBM ofrecen una estimación de las emisiones de GEI vinculadas a todo el ciclo de vida de un producto de IBM en particular. Estos informes ayudan a los clientes a comprender las implicaciones ambientales de sus decisiones de tecnología, lo que les permite tomar decisiones más informadas. Los informes identifican explícitamente el producto o sistema específico de IBM bajo análisis.

IBM es miembro del consorcio Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA), cuyo objetivo es desarrollar métodos estandarizados para evaluar el impacto ambiental de los productos.

Servidores empresariales

En el segundo trimestre de 2025, IBM lanzó sus nuevos servidores empresariales IBM® z17 e IBM® LinuxONE 5. Con características como el procesador Telum II, las herramientas IBM® watsonx integradas, z/OS 3.2 o las últimas distribuciones de Linux, y el próximo IBM® Spyre AI Accelerator, ofrecen un menor consumo de energía, escalabilidad, capacidades de IA de vanguardia y una seguridad sólida, todo ello sin afectar negativamente el rendimiento ni el CTP. Las características clave de sustentabilidad incluyen:

Capacidad del sistema mejorada: el IBM® z17 más grande, modelo Max208, mejora la capacidad máxima del sistema por kW en aproximadamente un 22 % en comparación con el IBM® z16 más grande, modelo Max200, en el peor de los casos.

La optimización de la carga de trabajo impulsada por IA garantiza una utilización eficiente del hardware.

La consolidación de la carga de trabajo reduce las necesidades de infraestructura física, alineándose con los objetivos de sustentabilidad global.

Capacidad del sistema basada en datos LSPR disponibles en ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. El consumo de energía se calcula mediante Power Estimation Tool for 3931 y Power Estimation Tool for 9175, disponibles en ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utiliza las condiciones de energía del peor de los casos con la configuración de energía máxima absoluta del sistema en la utilización máxima y para la condición de energía máxima impulsada por el entorno del sistema. Los resultados pueden variar.

ENERGY STAR

En 1992, IBM se convirtió en miembro fundador del programa informático ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., colaborando con la EPA para establecer criterios de eficiencia energética para computadoras y monitores. En 2024, teníamos 5 servidores empresariales y 7 productos de almacenamiento certificados según las especificaciones de este programa.

Para obtener una lista de servidores y productos de almacenamiento certificados por ENERGY STAR de IBM, visite:

Calculadora de carbono de IBM Cloud

IBM, en colaboración con Intel, ha desarrollado IBM® Cloud Carbon Calculator, una herramienta diseñada para capacitar a las organizaciones en el monitoreo y la gestión de las emisiones de GEI asociadas con sus cargas de trabajo de IBM® Cloud. Esta solución proporciona datos detallados de emisiones de GEI basados en estándares, lo que permite a los usuarios visualizar y rastrear las emisiones en varios servicios en la nube y ubicaciones. Permite a las empresas identificar patrones, anomalías y puntos críticos de emisión dentro de sus operaciones de TI. Con esta información, las organizaciones pueden implementar estrategias específicas para optimizar el consumo de energía y reducir su huella de carbono.