IBM estableció su programa de diseño de productos para el medio ambiente (DfE) en 1991 para aportar un enfoque adicional a los objetivos de la política ambiental corporativa sobre el diseño y el rendimiento ambiental de los productos. A lo largo de la década de 1990 y Continuar hasta hoy, IBM ha introducido muchas prácticas líderes en industrias en diseño para el medio ambiente, métricas ambientales de productos y reciclaje de productos. El programa DfE de la empresa está incorporado en el Sistema de Gestión Ambiental (EMS) mundial de IBM, que está certificado según la norma ISO 14001 EMS.
El programa DfE proporciona a las organizaciones empresariales de IBM dirección y objetivos, infraestructura, herramientas y experiencia para aplicar consideraciones ambientales del ciclo de vida a los productos de IBM, desde el concepto del producto hasta el fin de la vida útil del producto. Los objetivos del programa DfE de IBM incluyen:
Estos objetivos se implementan a través de estándares internos, especificaciones de productos y otros requisitos en el proceso de gestión de ofertas de IBM.
La especificación de ingeniería de IBM (ES 46G3772) establece los requisitos ambientales de referencia para los entregables de los proveedores a IBM. Otras especificaciones, contratos o documentos de adquisición de IBM pueden contener requisitos ambientales adicionales para los proveedores. ES 46G3772 contiene restricciones sobre los materiales en los productos y sobre ciertos productos químicos utilizados en la fabricación. También requiere que los proveedores divulguen información sobre el contenido de ciertos materiales en sus productos. Además, la especificación incluye requisitos para baterías, marcado de piezas de plástico y otros requisitos de etiquetado de productos. Las preguntas sobre esta especificación deben remitirse a su representante de IBM Procurement.
IBM cuenta con sólidos procesos y herramientas de última generación para ayudar a garantizar nuestro cumplimiento continuado de las leyes y normativas medioambientales aplicables en todo el mundo. Los controles de diseño y cumplimiento, que incluyen una especificación de los requisitos medioambientales básicos para las entregas de los proveedores a IBM, una declaración de contenido del producto para los proveedores de IBM (PCD) y protocolos de evaluación de la conformidad, están gestionados por un equipo interdisciplinar en el que participan representantes de las organizaciones de IBM que se encargan del diseño, la fabricación, la adquisición, la entrega y la prestación de servicios relacionados con nuestras ofertas de productos. Las actividades del equipo están coordinadas por el Centro de Excelencia de IBM para el Cumplimiento Medioambiental de los Productos.
Se requiere una verificación frecuente de los datos del producto para mantener el cumplimiento de las piezas y los productos en relación con los requisitos ambientales de los productos de IBM y los requisitos normativos más recientes. IBM realiza auditorías de calidad de los PCD para impulsar mejoras en el contenido de las declaraciones y los procesos administrativos de apoyo. Las mejoras en la gestión de datos sobre los materiales contenidos en los productos de IBM garantizan que la documentación técnica de IBM para el hardware de los productos cumpla con los requisitos de calidad descritos en la norma europea 50581: "Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas". En el futuro y en línea con el período de transición de cinco años, IBM migrará a la nueva norma internacional EN IEC 63000:2018 del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Standard.
Los proveedores de materiales, piezas y productos a IBM deben proporcionar información para verificar la conformidad de sus productos con los requisitos ambientales de IBM. La declaración de contenido del producto para proveedores de IBM que aparece a continuación puede utilizarse para documentar los datos medioambientales necesarios para establecer la conformidad de los materiales, piezas y productos adquiridos con la especificación de ingeniería 46G3772 de IBM: requisitos medioambientales básicos para las entregas de proveedores a IBM.
En IBM, adoptamos un enfoque de precaución al seleccionar los materiales que utilizamos en nuestros productos y procesos, esforzándonos por seleccionar materiales que sean seguros para su uso previsto y que tengan el menor impacto en el medio ambiente. Como resultado, IBM prohibió o restringió de manera proactiva el uso de muchas sustancias peligrosas en nuestros productos y procesos mucho antes de posibles acciones regulatorias.
IBM no adquiere grandes cantidades de materiales para su uso en los productos y operaciones de la empresa. La mayoría del uso de materiales de IBM se presenta en forma de componentes y piezas incorporados en los productos de hardware de IBM. Las materias primas que IBM adquiere directamente para su uso en productos incluyen metales utilizados en gabinetes de sistemas y plásticos utilizados para piezas estructurales internas de productos, así como para acentos decorativos en gabinetes. La mayoría de nuestros productos, en función del peso, consisten en metales que contienen cantidades significativas de contenido reciclado y se reciclan fácilmente al fin de la vida útil. Las métricas en las que se centra IBM incluyen el abastecimiento de materiales críticos, la reutilización, el reciclaje y la eliminación de productos al fin de la vida útil.
Los productos de IBM están diseñados para que puedan reutilizarse, reciclarse o desecharse adecuadamente al final de su vida útil.
Durante más de 20 años, hemos perseguido el objetivo de mejorar la potencia informática entregada por kilovatio-hora de energía consumida para cada uno de nuestros nuevos productos de servidor, en comparación con sus predecesores equivalentes con una ruta de actualización válida. Nuestros diseños se centran en la eficiencia energética, lo que da como resultado la reducción de costos, incorporando materiales reciclados y ecológicos, y facilitando la reutilización y el reciclaje al final de la vida útil de un producto.
Informes de huella de carbono de productos
Los informes de huella de carbono de productos (PCF) de IBM ofrecen una estimación de las emisiones de GEI vinculadas a todo el ciclo de vida de un producto de IBM en particular. Estos informes ayudan a los clientes a comprender las implicaciones ambientales de sus decisiones de tecnología, lo que les permite tomar decisiones más informadas. Los informes identifican explícitamente el producto o sistema específico de IBM bajo análisis.
IBM es miembro del consorcio Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA), cuyo objetivo es desarrollar métodos estandarizados para evaluar el impacto ambiental de los productos.
Servidores empresariales
En el segundo trimestre de 2025, IBM lanzó sus nuevos servidores empresariales IBM® z17 e IBM® LinuxONE 5. Con características como el procesador Telum II, las herramientas IBM® watsonx integradas, z/OS 3.2 o las últimas distribuciones de Linux, y el próximo IBM® Spyre AI Accelerator, ofrecen un menor consumo de energía, escalabilidad, capacidades de IA de vanguardia y una seguridad sólida, todo ello sin afectar negativamente el rendimiento ni el CTP. Las características clave de sustentabilidad incluyen:
Capacidad del sistema basada en datos LSPR disponibles en ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. El consumo de energía se calcula mediante Power Estimation Tool for 3931 y Power Estimation Tool for 9175, disponibles en ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utiliza las condiciones de energía del peor de los casos con la configuración de energía máxima absoluta del sistema en la utilización máxima y para la condición de energía máxima impulsada por el entorno del sistema. Los resultados pueden variar.
ENERGY STAR
En 1992, IBM se convirtió en miembro fundador del programa informático ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., colaborando con la EPA para establecer criterios de eficiencia energética para computadoras y monitores. En 2024, teníamos 5 servidores empresariales y 7 productos de almacenamiento certificados según las especificaciones de este programa.
Para obtener una lista de servidores y productos de almacenamiento certificados por ENERGY STAR de IBM, visite:
Calculadora de carbono de IBM Cloud
IBM, en colaboración con Intel, ha desarrollado IBM® Cloud Carbon Calculator, una herramienta diseñada para capacitar a las organizaciones en el monitoreo y la gestión de las emisiones de GEI asociadas con sus cargas de trabajo de IBM® Cloud. Esta solución proporciona datos detallados de emisiones de GEI basados en estándares, lo que permite a los usuarios visualizar y rastrear las emisiones en varios servicios en la nube y ubicaciones. Permite a las empresas identificar patrones, anomalías y puntos críticos de emisión dentro de sus operaciones de TI. Con esta información, las organizaciones pueden implementar estrategias específicas para optimizar el consumo de energía y reducir su huella de carbono.
En 2021, nos fijamos el objetivo de eliminar los envases de plástico no esenciales de nuestros productos de hardware con logotipo para 2024. Para los envases de plástico esenciales, nuestro objetivo es garantizar que dichos envases estén diseñados para ser 100 % reutilizables, reciclables o compostables, o que incorporen un 30 % o más de contenido reciclado cuando sea técnicamente factible. Estos requisitos se han integrado en nuestras especificaciones de embalaje de productos para proveedores.
La mayor parte del material de embalaje utilizado para los productos con el logotipo de IBM es a base de celulosa (por ejemplo, madera, cartón corrugado) y se obtiene de proveedores que certifican que procede de bosques gestionados de forma sostenible. Pequeñas cantidades de embalaje primario son de plástico, que se utilizan principalmente para proteger los productos con el logotipo de IBM de la humedad durante la manipulación y el envío o de daños físicos por golpes y vibraciones de sistemas frágiles. Además, se utilizan envases de plástico auxiliares para ayudar a asegurar y consolidar las cargas para su envío.
En total, completamos 18 proyectos entre 2021 y 2024, 5 de los cuales ocurrieron en 2024, que eliminaron o reemplazaron el uso de aproximadamente 119 mt por año de materiales plásticos vírgenes. Un proyecto seguía pendiente a finales de 2024, que se completará en 2025.