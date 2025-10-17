Reutilización, reciclaje y eliminación de productos

Como parte de sus actividades de gestión del fin de la vida útil de los productos (PELM), IBM comenzó a ofrecer programas de devolución de productos para clientes en Europa en 1989 y ha ampliado y mejorado estas actividades a lo largo de los años. Hoy en día, los Servicios Globales de Recuperación de Activos (GARS) de IBM son responsables de la recomercialización externa de activos usados y al final del arrendamiento de IBM, la reutilización y redistribución de activos internamente, y de proporcionar un proceso ambientalmente responsable para la eliminación de equipamiento de TI desechado.

Cuando los activos no pueden reutilizarse directamente, se remanufacturan o reacondicionan mediante procesos rigurosos y normas de fabricación originales. Los activos también pueden reconfigurarse para satisfacer requisitos específicos de los clientes. Las piezas se recogen para reutilizarlas y también se venden a terceros. Estas prácticas alargan la vida útil de los equipos informáticos y reducen la necesidad de fabricar productos nuevos. Cuando no sea posible reutilizarlos ni recomercializarlos, los componentes restantes se enviarán a un centro de recuperación y reciclaje de materiales.

El objetivo de IBM es reutilizar o reciclar los productos del fin de la vida útil de manera que la cantidad de residuos de productos enviados por nuestras operaciones a vertederos o a la incineración para su tratamiento no supere un 3 % combinado en peso de la cantidad total procesada.

En 2024, procesamos aproximadamente 10 300 mt de productos del fin de la vida útil y desechos de productos de más de 68 países, con el 96 % (en peso) revendido, reutilizado o enviado para reciclaje, el 3.2 % enviado a procesos de conversión de residuos en energía, y el 0.7 % enviado a vertederos o para incineración para su disposición final. Esto incluye tanto los productos del fin de la vida útil generados por IBM y sus clientes.

IBM estableció su requisito corporativo para las evaluaciones ambientales de los proveedores PELM de la empresa en 1991, una expansión de nuestro programa de evaluación ambiental de proveedores introducido en 1972. Evaluamos a estos proveedores antes de hacer negocios con ellos y cada tres años a partir de entonces.

Desde que empezamos a informar sobre la eliminación de productos en 1995, IBM ha procesado 1.14 millones de toneladas (2530 millones de libras) de productos y residuos de productos en todo el mundo.

