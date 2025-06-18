Cadena de suministro

Desde 2010, IBM exige a sus proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión para abordar sus responsabilidades sociales y ambientales. El objetivo de la empresa es ayudar a sus proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en esta área. En resumen, IBM exige a los proveedores que:

Definan, desplieguen y mantengan un sistema de gestión que aborde las intersecciones de las operaciones con los empleados, la sociedad y el medio ambiente.

Midan el rendimiento y establezcan objetivos ambientales voluntarios y cuantificables en las áreas de residuos, energía y emisiones de gases de efecto invernadero.

Divulguen públicamente los resultados asociados con estos objetivos ambientales voluntarios y otros aspectos ambientales de sus operaciones.

Realicen evaluaciones y auditorías, así como revisiones de gestión, de su sistema de gestión.

Transmitir estos requisitos a sus proveedores que realizan trabajos que son importantes para los productos, piezas y/o servicios suministrados a IBM.

En 2021, establecimos un requisito adicional para que los proveedores clave de sectores comerciales intensivos en emisiones (logística, aerolíneas, hoteles, producción y productos de tecnología) fijen un objetivo de reducción de emisiones que aborde sus emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 que esté alineado con las recomendaciones científicas del IPCC de la ONU. A finales de 2024, el 98% de estos proveedores han establecido dichos objetivos, y continuamos interactuando con el 2% restante de los proveedores dentro del alcance y haremos un seguimiento del estado de su proceso de establecimiento de objetivos hasta su finalización.

El año pasado, convocamos nuestro tercer Simposio anual de liderazgo en sustentabilidad. El tema "Gestión del agua" abordó la creciente demanda mundial de agua en regiones con estrés hídrico. El simposio reunió a un grupo diverso de proveedores, incluidos fabricantes, proveedores de logística, proveedores de servicios de instalaciones, hoteles y aerolíneas. Como parte del evento, reconocimos y celebramos los logros de varios proveedores que demostraron estrategias y resultados excepcionales en la gestión del agua.

Para evaluar aún más el rendimiento de sustentabilidad de los proveedores e involucrar a nuestros proveedores para la mejora continua, en 2024, desplegamos una solución de terceros que mejora nuestras prácticas anteriores de diligencia debida y ayuda a impulsar nuestra cadena de suministro hacia el logro de los objetivos de reducción de emisiones de GEI y otros objetivos de sustentabilidad.