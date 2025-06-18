Desde 2010, IBM exige a sus proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión para abordar sus responsabilidades sociales y ambientales. El objetivo de la empresa es ayudar a sus proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en esta área. En resumen, IBM exige a los proveedores que:
En 2021, establecimos un requisito adicional para que los proveedores clave de sectores comerciales intensivos en emisiones (logística, aerolíneas, hoteles, producción y productos de tecnología) fijen un objetivo de reducción de emisiones que aborde sus emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 que esté alineado con las recomendaciones científicas del IPCC de la ONU. A finales de 2024, el 98% de estos proveedores han establecido dichos objetivos, y continuamos interactuando con el 2% restante de los proveedores dentro del alcance y haremos un seguimiento del estado de su proceso de establecimiento de objetivos hasta su finalización.
El año pasado, convocamos nuestro tercer Simposio anual de liderazgo en sustentabilidad. El tema "Gestión del agua" abordó la creciente demanda mundial de agua en regiones con estrés hídrico. El simposio reunió a un grupo diverso de proveedores, incluidos fabricantes, proveedores de logística, proveedores de servicios de instalaciones, hoteles y aerolíneas. Como parte del evento, reconocimos y celebramos los logros de varios proveedores que demostraron estrategias y resultados excepcionales en la gestión del agua.
Para evaluar aún más el rendimiento de sustentabilidad de los proveedores e involucrar a nuestros proveedores para la mejora continua, en 2024, desplegamos una solución de terceros que mejora nuestras prácticas anteriores de diligencia debida y ayuda a impulsar nuestra cadena de suministro hacia el logro de los objetivos de reducción de emisiones de GEI y otros objetivos de sustentabilidad.
En línea con el compromiso de larga data de IBM de hacer negocios con proveedores ambientalmente responsables, y como parte de su sistema global de gestión ambiental, IBM realiza evaluaciones ambientales de los proveedores que:
Estos proveedores son evaluados antes de celebrar un contrato con ellos, y aproximadamente cada tres años a partir de entonces, para garantizar que sus operaciones y prácticas ambientales sólidas continúen cumpliendo con los requisitos de IBM. El alcance de la evaluación abarca:
Según el programa de gestión de residuos de IBM, los residuos peligrosos se tratan, reciclan o eliminan en instalaciones aprobadas por IBM dentro del país donde se generan, siempre que sea posible. IBM no exporta residuos peligrosos de EE. UU. ni de ningún otro país donde haya instalaciones de procesamiento adecuadas disponibles dentro del país.
Si no hay proveedores en un país que cumplan con los requisitos ambientales de IBM para residuos peligrosos o procesamiento de productos, los residuos generados por las operaciones de IBM se envían a instalaciones en otros países donde se pueden cumplir esos requisitos. Este envío se realiza de conformidad con las leyes y regulaciones del país, y de acuerdo con tratados internacionales como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación.
Aunque es raro, a veces hay situaciones en las que el procesamiento local de residuos no es posible y el envío a proveedores aprobados por IBM en otros países no está permitido debido a requisitos legales. En estas situaciones, IBM almacenará los residuos y los materiales de fin de la vida útil en instalaciones de almacenamiento adecuadamente gestionadas, según lo permitido por la ley, hasta que se disponga de instalaciones de procesamiento adecuadas.
IBM es miembro fundador de Responsible Business Alliance (RBA), un grupo industrial sin fines de lucro que permite a sus miembros esforzarse por mejorar continuamente la responsabilidad social, ambiental y ética de sus empresas y las cadenas de suministro. Exigimos a nuestros proveedores de hardware, software y servicios de primer nivel (así como a las operaciones internas de IBM) que se adhieran al Código de Conducta de RBA, que contiene disposiciones sobre mano de obra, estado y seguridad, requisitos ambientales, ética y sistemas de gestión. El código RBA es la base de los criterios del sistema de gestión social y ambiental que exigimos que mantengan nuestros proveedores.