Creemos que la mejor manera de prevenir la contaminación es evitar la generación de residuos en su origen. Esta ha sido una filosofía básica detrás del programa de prevención de la contaminación de IBM desde 1971. Para los residuos que se generan, minimizamos la contaminación a través de un programa integral y proactivo de gestión de residuos que requiere la implementación de las siguientes prácticas, en orden de preferencia: (1) reutilización, (2) reciclaje, (3) recuperación (por ejemplo, conversión de residuos en energía), (4) otro tratamiento (por ejemplo, tratamientos acuosos y químicos, incineración) y (5) eliminación de tierras.
En 1988, IBM estableció su primer objetivo medioambiental voluntario: reciclar los flujos de residuos no peligrosos. Desde entonces, hemos ampliado el objetivo para incluir los residuos químicos no peligrosos, los equipos informáticos al fin de la vida útil procedentes de nuestras propias operaciones, los equipos propiedad de IBM que son devueltos por los clientes al final de un contrato de arrendamiento y los residuos no peligrosos generados por IBM en grandes instalaciones arrendadas.
En 2021, IBM actualizó su objetivo de residuos no peligrosos para desviar el 90 % o más (en peso) del total de residuos no peligrosos de IBM de los vertederos y la incineración para 2025, a través de procesos de reutilización, reciclaje, compostaje y conversión de residuos en energía, y para utilizar procesos de residuos a energía para no más del 10 % (en peso) de los residuos desviados. El alcance del objetivo abarca ubicaciones propiedad de IBM y ubicaciones arrendadas de 100 000 pies cuadrados o más en todo el mundo, y también se basa en los objetivos anteriores de gestión de residuos de IBM a lo largo de varias décadas.
En 2024, las ubicaciones de informes sujetas a nuestro objetivo generaron aproximadamente 19 200 mt de residuos no peligrosos en todo el mundo, un aumento del 16 % con respecto a 2023. El aumento de los residuos no peligrosos generados en estas ubicaciones se debió en gran medida a los continuos esfuerzos para consolidar nuestra cartera inmobiliarios. Desviamos el 94.4 % (en peso) del vertedero o la incineración, cumpliendo el primer componente de nuestro objetivo. De la cantidad total desviada, el 8.6 % (en peso) se envió a procesos de conversión de residuos en energía, cumpliendo también con el segundo componente de nuestro objetivo.
Como parte de los continuos esfuerzos de IBM para conservar los recursos naturales y minimizar los residuos, la empresa se fijó el objetivo de eliminar los artículos de plástico no esenciales y de un solo uso de las operaciones de cafetería gestionadas por IBM en todo el mundo para 2025. A finales de 2024, habíamos eliminado todos los artículos de SUP no esenciales de 55 de las 58 cafeterías gestionadas por IBM (como snack bars, cafeterías y otros servicios) en 17 países. Más allá de nuestro objetivo, nos hemos comprometido con nuestro principal proveedor de servicios de alimentos para introducir iniciativas para fomentar el uso de vasos de café reutilizables en las cafeterías gestionadas por IBM.
Las operaciones de IBM generan pequeñas cantidades de residuos peligrosos. En 2024, IBM generó aproximadamente 730 toneladas métricas de residuos peligrosos, de los cuales el 40.7 % (en peso) se envió a reciclaje.
Las descargas de agua se gestionan a nivel de ubicación y la información sobre las descargas se informa a las agencias reguladoras cuando es necesaria. Internamente, IBM también rastrea, informa y gestiona el total de descargas de agua desde las ubicaciones de IBM de todo el mundo que tienen permisos reglamentarios de descarga de aguas residuales. IBM mide y gestiona los vertidos de aguas residuales en las ubicaciones de IBM aplicables para mantener las condiciones operativas y cumplir con los permisos de descarga. El sistema de gestión medioambiental global de IBM establece los requisitos de tratamiento aplicables a las ubicaciones de IBM en las que se descargan directamente a las aguas receptoras. Las ubicaciones de IBM con plantas de tratamiento de aguas residuales industriales o sanitarias en sus instalaciones que procesen aguas residuales industriales o sanitarias deben cumplir estos requisitos corporativos de IBM dondequiera que estén ubicadas.
Las emisiones a la atmósfera asociadas con las operaciones de IBM siguen siendo relativamente pequeñas, principalmente asociadas con la combustión de gas natural para calefacción y combustible diésel para generar energía de emergencia cuando es necesario. Además, hay cantidades limitadas de emisiones fugitivas de productos químicos procedentes de los procesos de investigación y desarrollo. Como parte de nuestro sistema global de gestión ambiental, IBM establece e implementa requisitos, como limitar el contenido de azufre en el combustible y el uso de calderas de alta eficiencia para minimizar nuestras emisiones a la atmósfera.
Se ha prohibido el uso de sustancias que agotan la capa de ozono en IBM para el desarrollo de hardware y procesos y productos de fabricación durante décadas de la siguiente manera: