Energía y clima

El objetivo de IBM es alcanzar cero emisiones netas de GEI operativas para 2030 mediante la conservación de energía y la compra de electricidad renovable para reducir las emisiones residuales de GEI a menos de 350 000 mtCO2e y mediante el uso de tecnologías viables para eliminar esas emisiones residuales. Nuestra ambición de cero neto está respaldada por objetivos adicionales para:
Para obtener detalles adicionales sobre nuestros objetivos energéticos y climáticos, consulte:
IBM estableció su programa global de conservación de energía en 1973 y desarrolló la metodología que condujo a su primer objetivo de conservación de energía en 1975. La empresa continúa enfocándose en formas de reducir aún más su consumo de energía.
Consumo de energía
En 2024, el consumo total de energía de las operaciones globales de IBM fue de aproximadamente 2 236 000 MWh en todos los productos básicos, de los cuales el 83 % fue electricidad. Este consumo representa una disminución del 2 % en comparación con 2023 y fue impulsado por una mayor eficiencia operativa y un enfoque continuo en la conservación de energía. Si bien el consumo creció en algunas de nuestras operaciones debido al aumento de las cargas de trabajo asociadas con el desarrollo y entrenamiento de nuestros modelos de IA Granite, este crecimiento se vio compensado por reducciones en otras operaciones.
Proyectos de conservación de energía
En 2024 implementamos 544 proyectos de conservación de energía en más de 160 ubicaciones en todo el mundo, evitando un consumo de energía estimado de 98 000 MWh y 29 000 mtCO2e. A finales de 2024, habíamos completado 2650 proyectos de conservación de energía desde 2021, lo que resultó en 355 000 MWh de consumo de energía evitado, superando nuestro objetivo de conservación de 2025 un año antes. El principal factor del ahorro de energía fueron las actualizaciones de equipamiento de TI en nuestros centros de datos. Ahora estamos centrando los esfuerzos de conservación en iniciativas que eliminen directamente las emisiones de Alcance 1, alineándonos con nuestro objetivo general de lograr cero emisiones netas para 2030.
Eficiencia energética del centro de datos
Para minimizar el impacto ambiental de nuestros centros de datos, implementamos un enfoque multifacético centrado en la eficiencia energética:
Utilización del espacio: optimizamos el uso del espacio dentro de nuestras instalaciones existentes, mejorando la densidad de la carga de trabajo y, por lo tanto, disminuyendo el consumo de energía por unidad de potencia computacional.
Actualizaciones tecnológicas: aprovechamos los avances en la eficiencia del hardware y el software invirtiendo en infraestructura de TI eficiente en energía.
Estrategia de arrendamiento: priorizamos el arrendamiento de centros de datos de coubicación donde haya electricidad renovable disponible y con una eficiencia energética superior, equipados con sistemas avanzados y de última generación de refrigeración y potencia.
Hacemos un seguimiento del rendimiento frente a nuestro objetivo de eficiencia de refrigeración del centro de datos midiendo la eficacia del uso de energía (PUE) de nuestros centros de datos. En 2024, superamos nuestro objetivo de eficiencia de enfriamiento del centro de datos para 2025 con un PUE promedio ponderado estimado de 1.41 y una mejora del 25.5 % en comparación con nuestra línea de base de 2019.
Consumo de electricidad renovable
Aumentamos nuestro consumo de electricidad renovable a aproximadamente 1 480 000 MWh en 2024, lo que representa el 79.6 % de nuestro consumo total de electricidad y cumplimos nuestro objetivo de adquisición de electricidad renovable para 2025 un año antes. Nuestras compras de electricidad renovable incluyeron el 67.6 % contratado directamente de proveedores de energía u obtenido a través de propietarios, y el 12 % ya estaba en la combinación de electricidad que recibimos de la red.
Consumo de electricidad renovable del centro de datos
En general, el 83 % de la electricidad consumida en nuestros centros de datos provino de fuentes renovables. A nivel mundial, 35 centros de datos recibieron electricidad 100 % renovable en 2024.
Estrategia e informes de adquisición de electricidad renovable
Nuestros informes de consumo de electricidad renovable cuentan solo lo que se genera en las regiones de la red donde realmente se produce nuestro consumo. No dependemos de la compra de certificados de energía renovable desagregados de otras regiones de la red para comprender ningún "porcentaje renovable" si no podemos consumir de manera creíble la electricidad que representan esos certificados. Nuestra definición de "región de la red" se alinea con la forma en que la U.S. Energy Information Administration1 define los territorios de las autoridades de equilibrio de energía. Aplicamos el mismo concepto para otras jurisdicciones.
IBM incluye la electricidad renovable generada a partir de fuentes eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares y geotérmicas en nuestro consumo de electricidad renovable declarado. Informamos todas nuestras compras de electricidad renovable contratada, ya sea de fuentes de generación nuevas o existentes, “adicionales” o de otro tipo, y sin discriminar a las grandes centrales hidroeléctricas. Todas las compras indican a los proveedores nuestro deseo de que mantengan y amplíen su oferta de electricidad renovable. Este enfoque también reconoce que todas las fuentes de electricidad renovable contribuyen a descarbonizar nuestra economía.
Incluso cuando IBM adquiere electricidad renovable que se genera en la región de la red donde estamos ubicados físicamente, parte de la electricidad que se nos entrega puede haber sido generada a partir de combustibles fósiles u otras fuentes, aunque la electricidad renovable total neta adquirida por IBM seguirá igual a la cantidad que hemos reclamado. Esto ocurre cuando el momento en que se genera la electricidad renovable (por ejemplo, cuando brilla el sol o sopla el viento) no coincide con el momento en que estamos usando electricidad.
Metodología de IBM para calcular su consumo de electricidad renovable
IBM diferencia entre dos categorías de consumo de electricidad renovable:
Para cuantificar las compras renovables contratadas, la empresa se basa en sus contratos con sus proveedores. Por lo general, IBM obtiene certificados de energía renovable (REC) o garantías de origen (GoO) agrupados en cantidades correspondientes que confirman esta información. En las geografías donde los REC o GoO no están disponibles, la empresa obtiene otra documentación equivalente como evidencia alternativa a los REC o GoO.
IBM estima las energías renovables suministradas por la red utilizando datos de generación de energía disponibles públicamente por fuente de la International Energy Agency2, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.3 (a nivel de subregión de la red) y el Canada Energy Regulator4 (a nivel provincial). La empresa se esfuerza por obtener los datos confiables más recientes para cualquier ciclo de informes determinado.
IBM no asigna arbitrariamente el consumo de electricidad renovable a ciertos tipos de operaciones para poder mostrar métricas deseables (por ejemplo, asignar todo el consumo de energía renovable de la empresa a las operaciones de su centro de datos). El enfoque de la empresa es asignar el consumo de energías renovables proporcionalmente a las operaciones que consumen electricidad a nivel de instalación.
Objetivos de reducción de emisiones de GEI de IBM
IBM estableció su objetivo de reducción de emisiones de GEI de quinta generación en 2021 para reducir las emisiones operativas de GEI en un 65 % para 2025 con respecto al año base 2010, ajustado por adquisiciones y desinversiones. Este objetivo cubre todas las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 de IBM, incluidas las emisiones asociadas con el uso de electricidad de IBM en los centros de datos de coubicación. A partir de 2024, las emisiones de estos centros de datos de coubicación, que anteriormente se clasificaban como emisiones de Alcance 3, se reclasificaron como emisiones de Alcance 2 para alinearse mejor con el concepto de control operativo. Estas emisiones continúan siendo reportadas dentro de nuestros objetivos energéticos y climáticos.
Después de cumplir nuestro objetivo de reducción de emisiones de GEI operativas para 2025 en 2023, continuamos reduciendo nuestras emisiones de GEI operativas a 265 000 mtCO2e en 2024. Ahora estamos por debajo del objetivo de emisiones residuales comprometidas de 350 000 mtCO2e en nuestro objetivo de cero neto para 2030.
En el futuro, nuestro objetivo es continuar impulsando la reducción de emisiones a través de acciones adicionales para conservar energía y cumplir con nuestro objetivo de electricidad renovable del 90 %. Continuamos evaluando opciones para eliminar nuestras emisiones residuales de GEI a medida que nos acercamos a nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2030.
Enfoque de IBM para abordar las emisiones de GEI de la cadena de valor
En 2024, IBM estimó e informó las emisiones en cuatro categorías de Alcance 3, que incluyen activos arrendados ascendentes, desplazamientos de empleados, viajes de negocios y uso de productos vendidos. Actualmente, estamos trabajando para declarar un inventario de todos los materiales de la categoría de Alcance 3 en 2026 para las emisiones del año calendario 2025 a medida que continuamos implementando nuestro IBM Envizi Suite para simplificar nuestros informes de Alcance 3.
Nuestros esfuerzos de reducción de GEI en la cadena de valor se centran en el desarrollo de capacidades en toda nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, IBM exige que todos los proveedores de primer nivel establezcan objetivos de reducción de emisiones de GEI y divulguen públicamente sus resultados. Los proveedores clave en industrias intensivas en emisiones deben establecer objetivos basados en la ciencia que se alineen con las recomendaciones del IPCC de la ONU. Para dirigir las emisiones posteriores, uno de los objetivos de larga data de IBM es mejorar continuamente la eficiencia energética de nuestros productos de servidor. También estamos comprometidos a utilizar las ofertas de IBM para ayudar a los clientes a obtener eficiencia operativa y aplicar nuestras tecnologías para acelerar las soluciones a los desafíos ambientales globales.
ISO 14064 — Parte 1: Especificación con orientación a nivel de organización para la cuantificación y la notificación de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
Siguiendo nuestra práctica de décadas de cuantificar y divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los procesos internos de IBM para la contabilidad y gestión de emisiones de GEI fueron certificados por primera vez según la norma ISO 14064-1 en 2022.
IBM calcula sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según el Estándar de Contabilidad e Informes Corporativos del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y sigue procedimientos alineados con el norma ISO 14064-1. El resumen de datos de la página Datos y políticas proporciona información sobre el inventario de emisiones de IBM de 2024.