Energía y clima

Consumo de electricidad renovable

Aumentamos nuestro consumo de electricidad renovable a aproximadamente 1 480 000 MWh en 2024, lo que representa el 79.6 % de nuestro consumo total de electricidad y cumplimos nuestro objetivo de adquisición de electricidad renovable para 2025 un año antes. Nuestras compras de electricidad renovable incluyeron el 67.6 % contratado directamente de proveedores de energía u obtenido a través de propietarios, y el 12 % ya estaba en la combinación de electricidad que recibimos de la red.

Consumo de electricidad renovable del centro de datos

En general, el 83 % de la electricidad consumida en nuestros centros de datos provino de fuentes renovables. A nivel mundial, 35 centros de datos recibieron electricidad 100 % renovable en 2024.

Estrategia e informes de adquisición de electricidad renovable

Nuestros informes de consumo de electricidad renovable cuentan solo lo que se genera en las regiones de la red donde realmente se produce nuestro consumo. No dependemos de la compra de certificados de energía renovable desagregados de otras regiones de la red para comprender ningún "porcentaje renovable" si no podemos consumir de manera creíble la electricidad que representan esos certificados. Nuestra definición de "región de la red" se alinea con la forma en que la U.S. Energy Information Administration1 define los territorios de las autoridades de equilibrio de energía. Aplicamos el mismo concepto para otras jurisdicciones.

IBM incluye la electricidad renovable generada a partir de fuentes eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares y geotérmicas en nuestro consumo de electricidad renovable declarado. Informamos todas nuestras compras de electricidad renovable contratada, ya sea de fuentes de generación nuevas o existentes, “adicionales” o de otro tipo, y sin discriminar a las grandes centrales hidroeléctricas. Todas las compras indican a los proveedores nuestro deseo de que mantengan y amplíen su oferta de electricidad renovable. Este enfoque también reconoce que todas las fuentes de electricidad renovable contribuyen a descarbonizar nuestra economía.



Incluso cuando IBM adquiere electricidad renovable que se genera en la región de la red donde estamos ubicados físicamente, parte de la electricidad que se nos entrega puede haber sido generada a partir de combustibles fósiles u otras fuentes, aunque la electricidad renovable total neta adquirida por IBM seguirá igual a la cantidad que hemos reclamado. Esto ocurre cuando el momento en que se genera la electricidad renovable (por ejemplo, cuando brilla el sol o sopla el viento) no coincide con el momento en que estamos usando electricidad.

Metodología de IBM para calcular su consumo de electricidad renovable

IBM diferencia entre dos categorías de consumo de electricidad renovable:

Energías renovables contratadas: compras de electricidad renovable para las que IBM establece una relación contractual directa con una empresa de servicios públicos, un proveedor de energía o un propietario para adquirir y consumir electricidad renovable específicamente. Energías renovables suministradas por la red: cantidad de energías renovables que forma parte del mix de electricidad que nuestras instalaciones reciben automáticamente de la red.

Para cuantificar las compras renovables contratadas, la empresa se basa en sus contratos con sus proveedores. Por lo general, IBM obtiene certificados de energía renovable (REC) o garantías de origen (GoO) agrupados en cantidades correspondientes que confirman esta información. En las geografías donde los REC o GoO no están disponibles, la empresa obtiene otra documentación equivalente como evidencia alternativa a los REC o GoO.

IBM estima las energías renovables suministradas por la red utilizando datos de generación de energía disponibles públicamente por fuente de la International Energy Agency2, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.3 (a nivel de subregión de la red) y el Canada Energy Regulator4 (a nivel provincial). La empresa se esfuerza por obtener los datos confiables más recientes para cualquier ciclo de informes determinado.

IBM no asigna arbitrariamente el consumo de electricidad renovable a ciertos tipos de operaciones para poder mostrar métricas deseables (por ejemplo, asignar todo el consumo de energía renovable de la empresa a las operaciones de su centro de datos). El enfoque de la empresa es asignar el consumo de energías renovables proporcionalmente a las operaciones que consumen electricidad a nivel de instalación.



1 U.S. Energy Information Administration

2 International Energy Agency

3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018

4 Canada Energy Regulator