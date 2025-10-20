Datos y políticas

En IBM, siempre hemos establecido altos estándares para la forma en que realizamos negocios, en áreas que van desde la responsabilidad corporativa y social hasta una sólida ética empresarial, incluido el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.



Estos principios de conducta se aplican a todos los empleados de IBM. Sin embargo, no pretenden describir el alcance completo de las políticas o prácticas de RR. HH. de IBM. En documentos, como las Pautas de Conducta Empresarial de IBM, se incluyen declaraciones más detalladas de políticas, procedimientos y prácticas. Los empleados deben cumplir con todas las políticas, procedimientos y prácticas de IBM en todo momento y son responsables de consultar con la gerencia si tienen alguna pregunta.



Nuestro objetivo es garantizar el pleno cumplimiento de estos principios por parte de los directivos y empleados de IBM. Un complemento de este documento, los Principios de Conducta de los Proveedores de IBM, rigen nuestras relaciones y estándares para los proveedores de IBM.



Empleo elegido libremente

No se utilizará el trabajo forzoso, en régimen de servidumbre (incluida la servidumbre por deudas) o en régimen de servidumbre; el trabajo penitenciario involuntario; la esclavitud o la trata de personas. Esto incluye el transporte, la acogida, la captación, el traslado o la recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, secuestro o fraude a cambio de trabajo o servicios. No deberá haber restricciones irrazonables a la libertad de movimiento de los trabajadores en las instalaciones, además de restricciones irrazonables para entrar o salir de las instalaciones proporcionadas por la empresa. Como parte del proceso de contratación, los trabajadores deben recibir un contrato de empleo por escrito en su idioma nativo (o en un idioma que el trabajador pueda entender, a menos que la ley exija lo contrario) que contenga una descripción de los términos y condiciones de empleo antes de que el trabajador se vaya. de su país de origen. El empleo es voluntario y los trabajadores son libres de rescindirlo en cualquier momento. Los empresarios y agentes no pueden retener o destruir, ocultar, confiscar o denegar el acceso de los empleados a sus documentos de identidad o de inmigración, como documentos de identidad expedidos por el gobierno, pasaportes o licencias de trabajo, a menos que dicha retención sea exigida por la ley. No se exigirá a los trabajadores que paguen una comisión por concepto de reclutamiento u otras comisiones a los empresarios o agentes honorarios en relación con su empleo. Si se comprueba que los trabajadores pagaron dichas comisiones, estas deberán ser reembolsadas al trabajador.



Trabajadores jóvenes

IBM cumplirá con todas las leyes aplicables sobre trabajo infantil. Apoyamos el uso de programas legítimos de aprendizaje, pasantías y otros programas similares en el lugar de trabajo que cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables a dichos programas. Los empleados menores de 18 años (Trabajadores Jóvenes) no realizarán trabajos que puedan poner en peligro su salud o seguridad, incluidos turnos de noche y horas extras. IBM garantizará la gestión adecuada de los estudiantes trabajadores mediante el mantenimiento adecuado de los registros de los estudiantes, la debida diligencia rigurosa de los asociados educativos y la protección de los derechos de los estudiantes de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y brindará apoyo y capacitación adecuados a todos los estudiantes trabajadores. En ausencia de una ley local, el salario de los estudiantes trabajadores, pasantes y aprendices será por lo menos el mismo salario que el de otros trabajadores de nivel inicial que realizan tareas iguales o similares. En el improbable caso de que se descubra un caso de trabajo infantil, el asunto se remitirá al vicepresidente de reclutamiento global y al vicepresidente de relaciones laborales y empleados para que se tomen medidas correctivas inmediatas.



Salarios y beneficios

IBM cumplirá, como mínimo, todas las leyes y normativas aplicables en materia de salarios y horarios, incluidas las relativas a salarios mínimos, horas extra, trabajo a destajo, clasificación como empleado no exento o exento y otros elementos de compensación, y proporcionará los beneficios exigidos por ley. La retribución que reciben los empleados se reflejará de forma puntual y comprensible mediante una nómina o documentación similar que incluya información suficiente para verificar la compensación exacta por el trabajo realizado, incluida la compensación por horas extra y su cálculo si procede. Todo uso de mano de obra temporal, despachada y subcontratada se hará dentro de los límites de la legislación local.



Horario de trabajo

IBM no excederá la cantidad máxima de horas de trabajo establecida por la ley y pagará adecuadamente las horas extras. No se exigirá a los empleados que trabajen más de 60 horas por semana, incluidas las horas extra, excepto en circunstancias comerciales extraordinarias con su consentimiento o cuando la naturaleza del puesto requiera dicho trabajo, como para empleados exentos y empleados en puestos ejecutivos, gerenciales o profesionales. En los países donde la semana laboral máxima sea más corta, se aplicará esa norma. A los empleados se les permitirá al menos un día libre durante cada semana laboral de siete días.



No discriminación y acoso

IBM no discriminará en la contratación, promoción, capacitación, compensación de empleados y prácticas laborales por motivos de raza, color, religión, edad, nacionalidad, origen social o étnico, casta, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, estado civil , embarazo, afiliación política, afiliación sindical, información genética protegida, discapacidad, condición de veterano cubierto o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. IBM creará un entorno de trabajo libre de discriminación o acoso basado en las categorías mencionadas. A los trabajadores se les proporcionarán adaptaciones razonables para las prácticas religiosas. Además, los trabajadores o posibles trabajadores no deben estar sujetos a pruebas médicas o exámenes físicos que puedan utilizarse de manera discriminatoria.



Respeto y dignidad

IBM tratará a todos los empleados con respeto y dignidad; no aplicará castigos corporales, amenazas de violencia u otras formas de abuso, coerción física ni acoso. Las políticas y prácticas sobre medidas disciplinarias en apoyo de estos requisitos deberán estar claramente definidas y comunicarse a los trabajadores.



Libertad de asociación

De conformidad con la legislación local, IBM respetará los derechos legales de todos sus empleados a formar organizaciones de trabajadores de su elección y a asociarse a estas, incluidas organizaciones laborales o sindicatos o a abstenerse de formar y asociarse a dichas organizaciones, con fines de negociación colectiva y de participación en reuniones pacíficas. IBM cumple con las leyes locales aplicables en todo el mundo con respecto a la participación de empleados y terceros, y no discriminará en función de la decisión de un empleado de asociarse o no a una organización laboral. IBM respeta los derechos de los empleados a organizarse y da a conocer esos derechos a los gerentes de todos los niveles. Los empleados y/o sus representantes deberán poder comunicarse abiertamente y compartir ideas e inquietudes con la gerencia con respecto a las condiciones de trabajo y las prácticas de gestión sin temor a discriminación, represalias, intimidación o acoso. La creencia de larga data de la empresa es que los intereses de IBM y sus empleados se atienden mejor a través de un entorno de trabajo favorable y colaborativo con comunicación directa entre los empleados y la dirección. IBM se esfuerza por establecer condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre empleados y gerentes, facilitar la comunicación con los empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.



Salud y seguridad

IBM proporcionará a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. De acuerdo con estas obligaciones, IBM tendrá e implementará programas efectivos que abarquen aspectos, como la seguridad vital, la investigación de incidentes, la seguridad química y la ergonomía, y proporcionen estándares de salud y seguridad en cualquier vivienda y transporte proporcionados por la empresa a nuestros empleados. Los trabajadores recibirán capacitación sobre salud y seguridad en su idioma principal. La información relacionada con la salud y la seguridad se publicará claramente en la instalación.



Protección del medio ambiente

IBM operará de una manera que proteja el medio ambiente. Como mínimo, IBM cumplirá con todas las leyes, regulaciones y estándares ambientales aplicables, como los requisitos relacionados con la gestión y eliminación de productos químicos y residuos, reciclaje, tratamiento y descarga de aguas residuales industriales, controles de emisiones atmosféricas, licencias ambientales e informes ambientales. IBM también cumplirá con cualquier requisito ambiental adicional específico de los productos o servicios que se proporcionan a IBM según lo exijan las especificaciones de diseño y producto, y los documentos contractuales.



Leyes, incluidos reglamentos y otros requisitos legales

IBM cumplirá con todas las leyes, reglamentos y otros requerimientos legales aplicables en todas las ubicaciones donde realiza negocios.



Trato ético

IBM espera que sus empleados realicen operaciones de acuerdo con los más altos estándares éticos y mantiene Pautas de Conducta Empresarial que los empleados deben seguir. IBM cumple estrictamente con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y todas las leyes y regulaciones en materia de soborno, corrupción y prácticas comerciales prohibidas. IBM no ofrece empleo ni ninguna otra forma de experiencia laboral (remunerada o no) a cambio de obtener beneficios comerciales o de otro tipo para IBM. IBM Global Procurement mantiene la política de IBM con respecto a los minerales en conflicto.



Comunicaciones

IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para presentar sugerencias y quejas a la dirección. IBM mantiene canales de contacto directo con la Oficina Corporativa para las quejas de los empleados, incluida cualquier forma de acoso, incluido el acoso sexual.



Monitoreo/Mantenimiento de registros

IBM realizará auditorías de negocios para asegurar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Mantendremos registros de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.



Privacidad

IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la información sobre sus empleados. IBM reconoce que, según las leyes de algunos países, cierta información sobre los empleados, como información relativa al origen racial o étnico, opiniones políticas o creencias filosóficas, afiliación sindical y salud o vida sexual, debe considerarse “sensible”. Siempre que sea posible, dicha información sensible debe procesarse de forma agregada o anónima para que una persona en particular no sea identificable. Cuando esto no sea factible, IBM solo procesará la información de acuerdo con la legislación local aplicable (y cualquier salvaguarda designada que se proporcione en ella); y con el consentimiento del empleado cuando sea necesario; o cuando sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. Se espera que todos los empleados utilicen la información sobre los clientes, proveedores y asociados de negocios de IBM de acuerdo con sus responsabilidades laborales y las Pautas de Conducta Empresarial de IBM.



Apoyo a los empleados y participación de la comunidad

IBM ofrece numerosos programas para que los empleados fomenten y mejoren el impacto positivo de su participación en la comunidad. Estos programas globales incluyen: On Demand Community, un conjunto de herramientas y recursos en línea para apoyar el voluntariado de los empleados; Community Grants, un programa que otorga compromisos de voluntariado a largo plazo con subvenciones en efectivo o equipamiento IBM; y Matching Grants, un programa a través del cual IBM iguala las subvenciones de los empleados a escuelas y organizaciones sin fines de lucro.



Sistema de gestión

Las políticas corporativas formales emitidas por el director ejecutivo de IBM, o el alto funcionario al que dirija, rigen las acciones de toda la empresa dentro de IBM y las acciones con todos los terceros. Nuestras políticas corporativas reflejan los valores de IBM y el sistema de gestión resultante dentro del cual se toman nuestras decisiones.



Aplicabilidad:

Esta instrucción se aplica a todas las funciones corporativas, unidades de negocio y subsidiarias totalmente controladas de IBM, así como a las subsidiarias de propiedad mayoritaria que están sujetas a las Pautas de Conducta Empresarial de IBM.



Julio de 2018