Datos y políticas

Explore la información relacionada con el negocio responsable de IBM.
Las siguientes tablas revelan información sobre nuestros programas, políticas y métricas. Los datos del año en curso presentados cubren nuestras operaciones globales desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Ciertos datos y programas pueden no incluir o no ser aplicables a ciertas subsidiarias adquiridas o de las que no somos propietarios.
Descripción
|2022
|2023
|2024
|Empleados
|Total de empleados (en miles)
|- Filiales de IBM/de propiedad absoluta
|288.3
|282.2
|270.3
|- Filiales de propiedad parcial
|8.2
|8.7
|8.9
|- Complementario
|14.8
|14.4
|14.2
|Los empleados respondieron a la encuesta anual de compromiso (1)
|185 000
|187 000
|201 000
|Empleados que indicaron que estaban comprometidos en el trabajo
|8 de 10
|8 de 10
|8 de 10
|Carrera y desarrollo
|Total de horas de aprendizaje de los empleados en todo el mundo (M)
|24.3
|23.1
|20.6
|Promedio de horas de aprendizaje por empleado regular/de tiempo completo
|86
|85
|80
|Salud, seguridad y bienestar
|Lesiones relacionadas con los trabajadores
|- Número de muertes
|0
|0
|0
|- Tasa de muertes
|0
|0
|0
|- Número de lesiones relacionadas con el trabajo de graves consecuencias
|1
|1
|0
|- Tasa de lesiones relacionadas con el trabajo de graves consecuencias (2)
|0.0018
|0.0018
|0
|- Número de lesiones relacionadas con el trabajo registrables (3)
|9
|32
|37
|- Tasa de lesiones registrables relacionadas con el trabajo
|0.0159
|0.0588
|0.0702
|- Número de horas trabajadas (1)
|564 650 000
|544 558 000
|526 874 000
|- Principales tipos de lesiones relacionadas con el trabajo
|Golpe contra un objeto, resbalones y caídas, sobreesfuerzo
|Golpe contra un objeto, resbalones y caídas, sobreesfuerzo
|Resbalones y caídas, golpe contra un objeto, sobreesfuerzo
|Problemas de salud relacionados con los trabajadores
|- Número de muertes como resultado de problemas de salud relacionados con el trabajo
|0
|0
|0
|- Número de casos de problemas de salud registrables relacionados con el trabajo (3)
|24
|35
|16
|- Principales tipos de problemas de salud relacionados con el trabajo
|Pérdida auditiva y trastornos musculoesqueléticos
|Pérdida auditiva, estado mental, musculoesqueléticos
|Pérdida auditiva, estado mental, musculoesqueléticos
|Compensación
|Relación entre el salario base y la remuneración de mujeres frente a hombres
|Las mujeres en todo el mundo ganan $1.00 por cada $1.00 que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Las mujeres en todo el mundo ganan $1.00 por cada $1.00 que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Las mujeres en todo el mundo ganan $1.00 por cada $1.00 que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Datos demográficos de la fuerza laboral
|Representación global de mujeres
|- En general
|37.2 %
|37.4 %
|37.2 %
|- Gestión
|31.1 %
|31.4 %
|31.0 %
|- Técnico
|30.6 %
|31.1 %
|31.1 %
|- Ejecutivo
|29.1 %
|30.2 %
|30.8 %
|(1) Redondeado al millar más cercano.
(2) Se utilizan 1 000 000 de horas trabajadas para los cálculos de la tasa.
(3) La Guía estándar para el registro de lesiones y enfermedades ocupacionales de la norma ASTM E2920-19 se utiliza para estandarizar la notificación de lesiones y enfermedades registrables relacionadas con el trabajo (es decir, nivel 1).
Descripción
|2022
|2023
|2024
|Educación y contribuciones
|Total de contribuciones en todo el mundo (en millones)
|$448
|$387
|$557
|Contribuciones por tipo
|- En especie (tecnología y servicios)
|$403
|$360
|$525
|- En efectivo
|$45
|$27
|$32
|Contribuciones por región
|- Europa, Medio Oriente, África
|$151
|$145
|$137
|- Asia Pacífico
|$103
|$105
|$217
|- Norteamérica
|$172
|$117
|171$
|- Latinoamérica
|$22
|$20
|$32
|Voluntariado
|Horas de voluntariado de jubilados y empleados en todo el mundo (1)
|431 000
|543 000
|697 000
|(1) Redondeado al millar más cercano.
Descripción
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Consumo de energía
|Consumo total de energía operativa (MWh) (1)
|2 529 000
|2 486 000
|2 448 000
|2 287 000
|2 236 000(2)
|Eficiencia energética del centro de datos
|Mejora de la eficiencia de refrigeración del centro de datos, como % del año base 2019 (objetivo: 20 % para 2025)
|-
|3.6 %
|5.5 %
|16.4 %
|25.5 %
|Electricidad renovable
|Adquisición de electricidad renovable como porcentaje del consumo total de electricidad (objetivo: 75 % para 2025 y 90 % para 2030) (3)
|55.6 %
|62.7 %
|65.9 %
|70.6 %
|79.6 %
|Emisiones de gases de efecto invernadero
|Total de emisiones operativas de GEI (en toneladas métricas de CO2 equivalente) (1), (4)
|569 000
|475 000
|430 000
|364 000
|265 000
|Reducción operativa de emisiones de GEI como % del año base 2010 (objetivo: 65 % para 2025) (5)
|50.8 %
|58.9 %
|62.8 %
|68.5 %
|77.1 %
|Inventario de emisiones de GEI (en toneladas métricas de CO2 equivalente) (1), (5)
|Alcance 1 (emisiones directas)
|73 000
|78 000
|78 000
|71 000
|66 000
|- Uso de combustibles fósiles para las operaciones
|59 000
|58 000
|54 000
|49 000
|46 000
|- Uso de combustibles fósiles para el transporte
|8 000
|8 000
|17,000
|14 000
|11 000
|- Uso de productos químicos con potencial de calentamiento global
|6000
|12.000
|7000
|8 000
|9000
|Alcance 2 (basado en el mercado) (6)
|496 000
|397 000
|352 000
|293 000
|199 000
|- Uso de electricidad en ubicaciones gestionadas por IBM (6)
|474 000
|374 000
|339 000
|282 000
|191 000
|- Uso de materias primas energéticas compradas
|22 000
|23 000
|13 000
|11 000
|8 000
|Alcance 2 (basado en la ubicación) (7)
|671 000
|650 000
|613 000
|577 000
|560 000
|Alcance 3 (emisiones indirectas) (8)
|- Uso de productos vendidos (9)
|291 000
|272 000
|264 000
|297 000
|2 213 000
|- Activos arrendados upstream (10)
|13 000
|13 000
|18 000
|13 000
|13 000
|- Viajes de negocios (11)
|85 000
|37 000
|125 000
|117 000
|277 000
|- Desplazamiento de los empleados (12)
|42 000
|15 000
|10.000
|15 000
|234 000
|Emisiones biogénicas (13)
|-
|-
|-
|700
|1400
|Emisiones al aire (en toneladas métricas) (14)
|Óxidos de nitrógeno (NOx)
|96.7
|76.7
|33.6
|33.0
|37.2
|Compuestos orgánicos volátiles (COV)
|9.5
|11.1
|11.7
|9.9
|7.5
|Partículas (PM)
|8.4
|7.4
|4.6
|4.9
|4.3
|Óxidos de azufre (SOx)
|3.1
|1.4
|1.2
|0.8
|0.6
|Monóxido de carbono (CO)
|31.2
|29.9
|17.6
|17.5
|18.5
|Gestión del agua
|Porcentaje de reducción anual en las extracciones de agua en ubicaciones más grandes de IBM en regiones con estrés hídrico (objetivo: reducción anual)
|6.7 %
|4.3%
|0.2 %
|(3.4) %
|0.1 %
|Residuos no peligrosos
|Total generado (toneladas métricas x 1000)
|22.1
|20.7
|14.8
|16.5
|19.2
|- Porcentaje por peso desviado de vertederos o incineración (objetivo: 90 % para 2025)
|83.3 %
|94.2 %
|93.8 %
|94.2 %
|94.4 %
|- Porcentaje en peso de residuos desviados enviados a procesos de conversión de residuos en energía (objetivo: no más del 10 %, establecido en 2021)
|-
|9.7 %
|11.9 %
|10.0 %
|8.6 %
|Residuos peligrosos
|Total generado (toneladas métricas x 1000)
|1.6
|1.0
|0.7
|0.6
|0.7
|% en peso enviado para reciclaje
|71.0 %
|68.0 %
|63.8 %
|44.0 %
|40.7 %
|Reutilización y reciclaje de productos
|Total de productos de fin de la vida útil y residuos de productos procesados (mt x 1000)
|16.9
|18.0
|12.4
|12.4
|10.3
|Porcentaje en peso del total de productos de fin de la vida útil y residuos de productos enviados por las operaciones de productos de fin de la vida útil de IBM a vertederos o incineración para su tratamiento (objetivo: no superar un 3 % combinado por peso)
|0.5 %
|0.3 %
|0.4 %
|0.7 %
|0.7 %
|(1) Redondeado al millar más cercano.
(2) Se estimó el 4.7 % del consumo de energía para las ubicaciones de IBM que usan menos de 500 MWh de energía por año y en los casos en que las facturas de servicios públicos no estaban disponibles en el momento del informe.
(3) Las adquisiciones de electricidad renovable incluyen compras contratadas y electricidad renovable que llega automáticamente a IBM a través de la red eléctrica de rutina. Incluso cuando IBM adquiere electricidad renovable que se genera en la región de la red donde estamos ubicados físicamente, parte de la electricidad que se nos entrega puede haber sido generada a partir de combustibles fósiles u otras fuentes, aunque la electricidad renovable total neta adquirida por IBM seguirá igual a la cantidad que hemos reclamado. Esto ocurre cuando el momento en que se genera la electricidad renovable (por ejemplo, cuando brilla el sol o sopla el viento) no coincide con el momento en que estamos usando electricidad.
(4) Cubre todas las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 (basadas en el mercado) de IBM.
(5) Bureau Veritas realizó una auditoría externa de garantía limitada de nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de 2024 y los datos subyacentes y los procesos de cálculo.
(6) Las emisiones basadas en el mercado de Alcance 2 se han replanteado para incluir las emisiones asociadas con el uso de electricidad en centros de datos previamente informados como emisiones de Alcance 3, Categoría 1 Bienes y servicios comprados.
(7) Las emisiones de Alcance 2 basadas en la ubicación se han replanteado para incluir las emisiones asociadas con el uso de electricidad en centros de datos previamente informados como emisiones de Alcance 3, Categoría 1 Bienes y servicios comprados.
(8) Actualmente, IBM estima las emisiones de Alcance 3 en cuatro de las quince categorías definidas por el estándar de Contabilidad e Informes de Emisiones de la Cadena de Valor Corporativo del Protocolo de GEI, incluidos los viajes de negocios, los desplazamientos de los empleados, el uso de productos vendidos y los activos arrendados.
(9) Uso de productos vendidos: a partir del año del informe 2024, la metodología de cálculo se modificó para tener en cuenta las emisiones futuras durante toda la vida útil prevista de los productos de hardware vendidos durante el año natural (anteriormente, estimado solo para un período de 12 meses), para asumir la utilización continua (24 horas al día, 7 días a la semana) de dichos productos por parte de nuestros clientes en el pico de potencia (anteriormente, estimado en diferentes niveles de utilización), y dejar de incluir el consumo general de energía y las emisiones asociadas de las instalaciones del centro de datos donde nuestros productos pueden estar en uso.
(10) Activos arrendados ascendentes: en algunos países, IBM proporciona vehículos arrendados para empleados que pueden utilizar para fines personales. Para estos vehículos, hemos establecido pautas estándar que requieren el arrendamiento de vehículos con perfiles de emisiones más bajos. Estas pautas permiten reducciones en los niveles promedio de emisiones de automóviles a medida que se renuevan las flotas de automóviles.
(11) Viajes de negocios: a partir del año de informes 2024, los valores declarados incluyen ferrocarril y hoteles, además de los valores declarados anteriormente de viajes aéreos con transportistas comerciales y automóviles de alquiler.
(12) Desplazamiento de los empleados: a partir del año de informes 2024, la metodología se modificó para incluir a Red Hat y a la población global de empleados de IBM.
(13) Las emisiones biogénicas son emisiones de CO2 asociadas con el uso de biocombustibles por parte de IBM. De acuerdo con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, estas emisiones se declaran por separado y no se contabilizan como emisiones de Alcance 1 porque se consideran parte del ciclo natural del CO2.
(14) Las emisiones atmosféricas de fuentes puntuales no incluyen las emisiones de refrigerantes y las emisiones de gases de efecto invernadero de las operaciones en todo el mundo, que se notifican por separado.
| Mujer
Hombre
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Total
|IBM EEO-1
|Ejecutivos/altos funcionarios y gerentes
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2030
|Funcionarios y gerentes de primer/medio nivel
|7
|167
|4
|1133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2534
|908
|206
|23
|5618
|Profesionales
|22
|982
|15
|5012
|2556
|735
|74
|46
|1307
|39
|12 422
|4865
|1449
|114
|29 638
|Técnicos
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1621
|Trabajadores de ventas
|10
|184
|5
|1021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2949
|692
|351
|22
|6104
|Trabajadores de apoyo administrativo
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|Totales
|45
|1502
|24
|8025
|3370
|1122
|110
|91
|2087
|64
|19 703
|6898
|2273
|172
|45 486
| Mujer
Hombre
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Total
|Red Hat EEO-1
|Ejecutivos/altos funcionarios y gerentes
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|Funcionarios y gerentes de primer/medio nivel
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1266
|Profesionales
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2521
|504
|222
|98
|5023
|Técnicos
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Trabajadores de ventas
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|Trabajadores de apoyo administrativo
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|Totales
|2
|185
|2
|1521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3723
|677
|297
|130
|7280
|Los datos incluyen a todos los empleados estadounidenses en la nómina de IBM y Red Hat, incluidos los activos a tiempo completo, a tiempo parcial, ocasionales, temporales (si están en la nómina de la empresa), cooperativas/pasantes y personas con discapacidad a corto plazo. No se incluyen los empleados inactivos, despedidos o por despido, jubilados (pero que aún están en la nómina para recibir beneficios o pagos), expatriados, contratistas, impatriados en nóminas extranjeras o personas con discapacidad a largo plazo.
No hay empleados en categorías de trabajadores artesanales, obreros y ayudantes, trabajadores de servicios y operarios.
IBM tiene un compromiso con los principios de ética empresarial y conducta legal. IBM tiene una política de conducirse de manera ética y legal en todos los asuntos y mantener sus altos estándares de integridad empresarial.
Los empleados deben cumplir en todo momento con la conducta de negocio de IBM y las pautas relacionadas. La infracción de cualquier pauta de IBM es motivo de medidas disciplinarias, incluyendo el despido de la empresa. Los empleados deben consultar a su gerencia de inmediato si tienen alguna duda sobre si sus acciones podrían infringir una pauta de IBM.
Además, es práctica de IBM divulgar de manera voluntaria e inmediata las infracciones conocidas de las leyes de contratación pública a los funcionarios gubernamentales apropiados. En el caso de que IBM se beneficiara económicamente de tales infracciones conocidas, es nuestra práctica reembolsar al cliente gubernamental como corresponda. Los empleados de IBM deben dar a conocer inmediatamente a los niveles adecuados de gerencia, ya sea directamente o a través de los programas Open Door o Speak-Up, todas las denuncias de infracciones en relación con cualquier contrato gubernamental.
El vicepresidente sénior y asesor jurídico es responsable de proporcionar instrucciones específicas con respecto a la conducta y ética empresarial y, según corresponda, dirigir revisiones periódicas, tales como programas de certificación de directrices de conducta empresarial, para asegurar el cumplimiento normativo. Cada unidad operativa o subsidiaria es responsable de implementar dichas instrucciones, incluida la administración de programas de certificación.
Agosto de 1995
IBM tiene un compromiso con el objetivo de alcanzar los más altos niveles de calidad. La calidad constituye la base de nuestra propuesta de valor e imagen de marca, y es la piedra angular sobre la que IBM construye relaciones duraderas en las que somos esenciales para que nuestros clientes alcancen el éxito.
La percepción que el cliente tiene de IBM y de sus ofertas, productos y servicios es la lente a través de la cual se evaluará la calidad en el mercado. Nuestro objetivo es ofrecer valor a nuestros clientes cada vez que interactúan con IBM directamente o a través de nuestros asociados de negocios en todos los mercados geográficos en los que operamos. IBM escucha las opiniones de sus clientes y las emplea para mejorar su experiencia y calidad. La decisión de los clientes de elegir y recomendar IBM a sus asociados de negocios, colegas y amigos será parte de cómo IBM medirá el éxito.
Los líderes de IBM son responsables de comprender cómo interactúan los clientes con IBM, de definir mediciones y objetivos de mejora, así como de impulsar acciones para alcanzar los objetivos de calidad. Se espera que todos los empleados de IBM modelen los comportamientos de crecimiento de IBM.
Marzo de 2022
Como empresa integrada globalmente, los procesos de negocio de IBM con frecuencia se extienden más allá de las fronteras de un país. Dicha globalización exige no solo la disponibilidad de sistemas de comunicación e información en todo el grupo de empresas IBM (IBM), sino también el procesamiento y uso mundial de múltiples tipos de información, incluida la información personal.
IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la Información personal sobre sus Empleados, Clientes, Asociados de Negocios (incluidos los contactos dentro de Clientes y Asociados de Negocios) y otras personas identificables. Las prácticas uniformes para recopilar, usar, divulgar, almacenar, transferir o procesar dicha información, o acceder a esta, ayudan a IBM a procesar la Información Personal de manera justa y adecuada, divulgarla o transferirla solo en circunstancias apropiadas.
Esta Carta de Política establece los principios generales que sustentan las prácticas específicas de IBM para recopilar, usar, divulgar, almacenar, transferir o procesar Información Personal, o acceder a ella, incluido el principio general de Privacidad por diseño. Estos principios generales se aplican al procesamiento de Información Personal en todo el mundo por parte de IBM.
Los principios generales son:
IBM recopilará y procesará la información personal de forma justa, legal y transparente.
IBM solo recopilará Información Personal que sea relevante y necesaria para un propósito o fines particulares, y solo procesará la Información Personal de una manera que no sea incompatible con los fines para los que se recopila.
IBM solo procesará la Información Personal que sea adecuada, relevante y no excesiva para el propósito para el que se procesa.
IBM mantendrá la Información Personal tan precisa, completa y actualizada como sea necesario para el propósito para el que se trata.
IBM conservará la Información Personal en una forma que permita la identificación durante no más tiempo del necesario para el propósito para el que se recopiló dicha información personal.
IBM solo hará que la información personal esté disponible dentro o fuera de IBM en las circunstancias apropiadas.
IBM implementará medidas técnicas y organizacionales apropiadas para proteger la Información Personal e instruirá a terceros que realicen el tratamiento de Información Personal en nombre de IBM, si corresponde, para que la traten solo de una manera que sea coherente con el tratamiento en nombre de IBM, y para implementar medidas técnicas y organizacionales apropiadas para salvaguardar la Información Personal.
IBM proporcionará a las personas los derechos adecuados, como el derecho de acceso y corrección en relación con su Información Personal, tal como se establece en las Reglas Corporativas Vinculantes y en la legislación aplicable.
IBM tendrá políticas y prácticas adecuadas para el manejo seguro de la información personal que trata en nombre de sus clientes.
IBM tendrá una gobernanza adecuada, incluyendo instrucciones corporativas, pautas, personal debidamente capacitado y otras medidas para poder demostrar que el procesamiento de la Información Personal se realiza de conformidad con esta Carta de Política.
Los Empleados de IBM que entren en contacto con Información Personal deben actuar de manera coherente con los principios contenidos en esta Carta de Política.
La aplicación de estos principios se describe más particularmente en las Instrucciones Corporativas aplicables (y cualquier pauta de implementación adjunta) de IBM relacionadas con el tratamiento de Información Personal.
Mayo de 2018
IBM mantiene un compromiso con el liderazgo en temas ambientales en todas sus actividades comerciales. IBM ha contado con políticas corporativas de larga data para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, proteger el medio ambiente, así como conservar la energía y los recursos naturales, que se formalizaron en 1967, 1971 y 1974, respectivamente. Dichas políticas han cumplido bien con su cometido respecto del medio ambiente y nuestro negocio a lo largo de los años, y proporcionan la base para los siguientes objetivos de política corporativa:
IBM cuenta con un largo historial de excelencia en el rubro de la salud y la seguridad de los empleados. La importancia que concedemos a esta prioridad respalda nuestro compromiso permanente con nuestros empleados, clientes, asociados de negocios, visitantes y las comunidades donde vivimos y trabajamos. Los objetivos de nuestro sistema de gestión de la salud y la seguridad incluyen proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, la prevención de lesiones y enfermedades, y la provisión de recursos para cumplir estos compromisos.
IBM se compromete a:
El compromiso de IBM con la salud y la seguridad es esencial para nuestra marca, innovación y liderazgo en el mercado. Nos esforzamos por continuar con la excelencia que alcanzamos en estas áreas.
Septiembre de 2018
Para obtenermás información, lea Salud y seguridad en IBM
En IBM, siempre hemos establecido altos estándares para la forma en que realizamos negocios, en áreas que van desde la responsabilidad corporativa y social hasta una sólida ética empresarial, incluido el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.
Estos principios de conducta se aplican a todos los empleados de IBM. Sin embargo, no pretenden describir el alcance completo de las políticas o prácticas de RR. HH. de IBM. En documentos, como las Pautas de Conducta Empresarial de IBM, se incluyen declaraciones más detalladas de políticas, procedimientos y prácticas. Los empleados deben cumplir con todas las políticas, procedimientos y prácticas de IBM en todo momento y son responsables de consultar con la gerencia si tienen alguna pregunta.
Nuestro objetivo es garantizar el pleno cumplimiento de estos principios por parte de los directivos y empleados de IBM. Un complemento de este documento, los Principios de Conducta de los Proveedores de IBM, rigen nuestras relaciones y estándares para los proveedores de IBM.
No se utilizará el trabajo forzoso, en régimen de servidumbre (incluida la servidumbre por deudas) o en régimen de servidumbre; el trabajo penitenciario involuntario; la esclavitud o la trata de personas. Esto incluye el transporte, la acogida, la captación, el traslado o la recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, secuestro o fraude a cambio de trabajo o servicios. No deberá haber restricciones irrazonables a la libertad de movimiento de los trabajadores en las instalaciones, además de restricciones irrazonables para entrar o salir de las instalaciones proporcionadas por la empresa. Como parte del proceso de contratación, los trabajadores deben recibir un contrato de empleo por escrito en su idioma nativo (o en un idioma que el trabajador pueda entender, a menos que la ley exija lo contrario) que contenga una descripción de los términos y condiciones de empleo antes de que el trabajador se vaya. de su país de origen. El empleo es voluntario y los trabajadores son libres de rescindirlo en cualquier momento. Los empresarios y agentes no pueden retener o destruir, ocultar, confiscar o denegar el acceso de los empleados a sus documentos de identidad o de inmigración, como documentos de identidad expedidos por el gobierno, pasaportes o licencias de trabajo, a menos que dicha retención sea exigida por la ley. No se exigirá a los trabajadores que paguen una comisión por concepto de reclutamiento u otras comisiones a los empresarios o agentes honorarios en relación con su empleo. Si se comprueba que los trabajadores pagaron dichas comisiones, estas deberán ser reembolsadas al trabajador.
IBM cumplirá con todas las leyes aplicables sobre trabajo infantil. Apoyamos el uso de programas legítimos de aprendizaje, pasantías y otros programas similares en el lugar de trabajo que cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables a dichos programas. Los empleados menores de 18 años (Trabajadores Jóvenes) no realizarán trabajos que puedan poner en peligro su salud o seguridad, incluidos turnos de noche y horas extras. IBM garantizará la gestión adecuada de los estudiantes trabajadores mediante el mantenimiento adecuado de los registros de los estudiantes, la debida diligencia rigurosa de los asociados educativos y la protección de los derechos de los estudiantes de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y brindará apoyo y capacitación adecuados a todos los estudiantes trabajadores. En ausencia de una ley local, el salario de los estudiantes trabajadores, pasantes y aprendices será por lo menos el mismo salario que el de otros trabajadores de nivel inicial que realizan tareas iguales o similares. En el improbable caso de que se descubra un caso de trabajo infantil, el asunto se remitirá al vicepresidente de reclutamiento global y al vicepresidente de relaciones laborales y empleados para que se tomen medidas correctivas inmediatas.
IBM cumplirá, como mínimo, todas las leyes y normativas aplicables en materia de salarios y horarios, incluidas las relativas a salarios mínimos, horas extra, trabajo a destajo, clasificación como empleado no exento o exento y otros elementos de compensación, y proporcionará los beneficios exigidos por ley. La retribución que reciben los empleados se reflejará de forma puntual y comprensible mediante una nómina o documentación similar que incluya información suficiente para verificar la compensación exacta por el trabajo realizado, incluida la compensación por horas extra y su cálculo si procede. Todo uso de mano de obra temporal, despachada y subcontratada se hará dentro de los límites de la legislación local.
IBM no excederá la cantidad máxima de horas de trabajo establecida por la ley y pagará adecuadamente las horas extras. No se exigirá a los empleados que trabajen más de 60 horas por semana, incluidas las horas extra, excepto en circunstancias comerciales extraordinarias con su consentimiento o cuando la naturaleza del puesto requiera dicho trabajo, como para empleados exentos y empleados en puestos ejecutivos, gerenciales o profesionales. En los países donde la semana laboral máxima sea más corta, se aplicará esa norma. A los empleados se les permitirá al menos un día libre durante cada semana laboral de siete días.
IBM no discriminará en la contratación, promoción, capacitación, compensación de empleados y prácticas laborales por motivos de raza, color, religión, edad, nacionalidad, origen social o étnico, casta, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, estado civil , embarazo, afiliación política, afiliación sindical, información genética protegida, discapacidad, condición de veterano cubierto o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. IBM creará un entorno de trabajo libre de discriminación o acoso basado en las categorías mencionadas. A los trabajadores se les proporcionarán adaptaciones razonables para las prácticas religiosas. Además, los trabajadores o posibles trabajadores no deben estar sujetos a pruebas médicas o exámenes físicos que puedan utilizarse de manera discriminatoria.
IBM tratará a todos los empleados con respeto y dignidad; no aplicará castigos corporales, amenazas de violencia u otras formas de abuso, coerción física ni acoso. Las políticas y prácticas sobre medidas disciplinarias en apoyo de estos requisitos deberán estar claramente definidas y comunicarse a los trabajadores.
De conformidad con la legislación local, IBM respetará los derechos legales de todos sus empleados a formar organizaciones de trabajadores de su elección y a asociarse a estas, incluidas organizaciones laborales o sindicatos o a abstenerse de formar y asociarse a dichas organizaciones, con fines de negociación colectiva y de participación en reuniones pacíficas. IBM cumple con las leyes locales aplicables en todo el mundo con respecto a la participación de empleados y terceros, y no discriminará en función de la decisión de un empleado de asociarse o no a una organización laboral. IBM respeta los derechos de los empleados a organizarse y da a conocer esos derechos a los gerentes de todos los niveles. Los empleados y/o sus representantes deberán poder comunicarse abiertamente y compartir ideas e inquietudes con la gerencia con respecto a las condiciones de trabajo y las prácticas de gestión sin temor a discriminación, represalias, intimidación o acoso. La creencia de larga data de la empresa es que los intereses de IBM y sus empleados se atienden mejor a través de un entorno de trabajo favorable y colaborativo con comunicación directa entre los empleados y la dirección. IBM se esfuerza por establecer condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre empleados y gerentes, facilitar la comunicación con los empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.
IBM proporcionará a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. De acuerdo con estas obligaciones, IBM tendrá e implementará programas efectivos que abarquen aspectos, como la seguridad vital, la investigación de incidentes, la seguridad química y la ergonomía, y proporcionen estándares de salud y seguridad en cualquier vivienda y transporte proporcionados por la empresa a nuestros empleados. Los trabajadores recibirán capacitación sobre salud y seguridad en su idioma principal. La información relacionada con la salud y la seguridad se publicará claramente en la instalación.
IBM operará de una manera que proteja el medio ambiente. Como mínimo, IBM cumplirá con todas las leyes, regulaciones y estándares ambientales aplicables, como los requisitos relacionados con la gestión y eliminación de productos químicos y residuos, reciclaje, tratamiento y descarga de aguas residuales industriales, controles de emisiones atmosféricas, licencias ambientales e informes ambientales. IBM también cumplirá con cualquier requisito ambiental adicional específico de los productos o servicios que se proporcionan a IBM según lo exijan las especificaciones de diseño y producto, y los documentos contractuales.
IBM cumplirá con todas las leyes, reglamentos y otros requerimientos legales aplicables en todas las ubicaciones donde realiza negocios.
IBM espera que sus empleados realicen operaciones de acuerdo con los más altos estándares éticos y mantiene Pautas de Conducta Empresarial que los empleados deben seguir. IBM cumple estrictamente con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y todas las leyes y regulaciones en materia de soborno, corrupción y prácticas comerciales prohibidas. IBM no ofrece empleo ni ninguna otra forma de experiencia laboral (remunerada o no) a cambio de obtener beneficios comerciales o de otro tipo para IBM. IBM Global Procurement mantiene la política de IBM con respecto a los minerales en conflicto.
IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para presentar sugerencias y quejas a la dirección. IBM mantiene canales de contacto directo con la Oficina Corporativa para las quejas de los empleados, incluida cualquier forma de acoso, incluido el acoso sexual.
IBM realizará auditorías de negocios para asegurar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Mantendremos registros de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la información sobre sus empleados. IBM reconoce que, según las leyes de algunos países, cierta información sobre los empleados, como información relativa al origen racial o étnico, opiniones políticas o creencias filosóficas, afiliación sindical y salud o vida sexual, debe considerarse “sensible”. Siempre que sea posible, dicha información sensible debe procesarse de forma agregada o anónima para que una persona en particular no sea identificable. Cuando esto no sea factible, IBM solo procesará la información de acuerdo con la legislación local aplicable (y cualquier salvaguarda designada que se proporcione en ella); y con el consentimiento del empleado cuando sea necesario; o cuando sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. Se espera que todos los empleados utilicen la información sobre los clientes, proveedores y asociados de negocios de IBM de acuerdo con sus responsabilidades laborales y las Pautas de Conducta Empresarial de IBM.
IBM ofrece numerosos programas para que los empleados fomenten y mejoren el impacto positivo de su participación en la comunidad. Estos programas globales incluyen: On Demand Community, un conjunto de herramientas y recursos en línea para apoyar el voluntariado de los empleados; Community Grants, un programa que otorga compromisos de voluntariado a largo plazo con subvenciones en efectivo o equipamiento IBM; y Matching Grants, un programa a través del cual IBM iguala las subvenciones de los empleados a escuelas y organizaciones sin fines de lucro.
Las políticas corporativas formales emitidas por el director ejecutivo de IBM, o el alto funcionario al que dirija, rigen las acciones de toda la empresa dentro de IBM y las acciones con todos los terceros. Nuestras políticas corporativas reflejan los valores de IBM y el sistema de gestión resultante dentro del cual se toman nuestras decisiones.
Esta instrucción se aplica a todas las funciones corporativas, unidades de negocio y subsidiarias totalmente controladas de IBM, así como a las subsidiarias de propiedad mayoritaria que están sujetas a las Pautas de Conducta Empresarial de IBM.
Julio de 2018
IBM tiene un compromiso con altos estándares de responsabilidad corporativa. Nuestra definición de responsabilidad corporativa incluye la responsabilidad ambiental, así como las cuestiones sociales para nuestra fuerza laboral, clientes, asociado de negocios y las comunidades donde operamos.
Nuestros estándares y prácticas de responsabilidad corporativa están cimentados en nuestra dedicación al respeto de los derechos humanos. La postura de IBM en materia de derechos humanos está basada en estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
IBM tiene una sólida cultura de ética e integridad, guiada por un riguroso sistema de gobernanza corporativa que promueve la transparencia a nivel global y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables donde hacemos negocios.
A lo largo de su historia, IBM ha adoptado un enfoque reflexivo y global de la responsabilidad corporativa que se basa en los valores de IBM y tiene en cuenta cuatro áreas de impacto que son de particular interés para nuestros stakeholders, que son el apoyo a nuestros empleados y comunidades; el impacto de los productos y operaciones de IBM en el medio ambiente; la gestión de nuestra cadena global de suministro, además, la gobernanza, la ética y la integridad de nuestra empresa.
IBM reconoce a nuestra amplia red de stakeholders y comprende que nuestro trabajo puede repercutir no solo en nuestro éxito empresarial, sino también en la eficiencia y la innovación de países, ciudades, gobiernos, comunidades y en la crítica infraestructura de nuestro planeta.
Nos esforzamos por maximizar el impacto positivo de IBM como empresa global de varias maneras: identificamos y actuamos sobre nuevas oportunidades para aplicar nuestra tecnología y experiencia a los problemas sociales; ampliamos nuestros programas e iniciativas de responsabilidad corporativa existentes para ayudar a lograr el máximo beneficio; capacitamos a nuestros empleados y a otros para servir a sus comunidades; e integramos la ciudadanía corporativa y nuestro respeto por los derechos humanos en toda nuestra empresa.
Enfocamos nuestro compromiso y nuestros programas en cuestiones sociales concretas, como el desarrollo económico de la comunidad, la educación, el estado, la alfabetización, la lengua y la cultura. Estas son áreas de necesidades humanas básicas y sociales más generales en las que podemos aplicar la tecnología y el talento de IBM para ayudar a resolver problemas y contribuir al respeto de los derechos humanos.
Las Pautas de Conducta Empresarial (BCG) de IBM sirven como nuestro código de conducta global para los empleados de IBM y reflejan nuestro compromiso de larga data con una conducta y toma de decisiones éticas. Especifican los estándares de ética empresarial, los valores básicos y los principios de IBM.
Las BCG se complementan con directivas corporativas formales que rigen nuestras acciones en toda la empresa. Su intención es expresar una dirección clara sobre los aspectos que son fundamentales y, por tanto, más duraderos en nuestro negocio. Además de guiar la acción en áreas específicas, como asuntos ambientales o privacidad de datos, nuestras políticas corporativas también incluyen un conjunto de Estándares Globales de Empleo.
Estos principios se aplican a los empleados de IBM y se explican con más detalle en nuestra página web "Responsabilidad en IBM". Esperamos que nuestros directivos y empleados cumplan plenamente con estos Estándares.
Los Estándares Globales de Empleo de IBM abordan áreas que son importantes para los derechos humanos e incluyen, entre otros, el compromiso de que IBM:
no utilizará trabajo forzoso o infantil, cumplirá como mínimo con todas las leyes y regulaciones aplicables sobre salarios y horarios, cumplirá con los límites legales en cuanto al horario de trabajo, creará un ambiente de trabajo libre de discriminación o acoso y tratará a todos los empleados con respeto y dignidad, respetará los derechos legales de sus empleados a incorporarse (o no) a organizaciones de trabajadores, incluidas las organizaciones laborales o los sindicatos; IBM se esfuerza por establecer condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre los empleados y los directivos, facilitar las comunicaciones entre los empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.
Capacitamos a nuestros empleados y realizamos revisiones comerciales periódicas para confirmar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Por ejemplo, de manera periódica, generalmente cada año, los empleados de IBM deben aceptar formalmente las BCG y completar una capacitación interactiva en línea.
Trabajar con terceros es una parte integral del negocio de IBM para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El Código de Conducta para Asociados de Negocios de IBM describe los estándares mínimos de conducta y prácticas comerciales que esperamos de nuestros asociados de negocios, por ejemplo, que los empleados gocen de un entorno de trabajo libre de coerción, discriminación y acoso. Si las leyes y regulaciones aplicables son menos estrictas que este Código de Conducta, se espera que los asociados de negocios cumplan con el Código de Conducta de IBM. Según corresponda, IBM proporciona a los asociados de negocios capacitación en línea y, en algunos casos, en tiempo real, sobre ética e integridad.
Para nuestras relaciones con la cadena de suministro, IBM aplica el Código de Conducta de Responsible Business Alliance (RBA) (anteriormente, el Código de Conducta de EICC) como código único para nuestra base de suministro global. El Código de Conducta de RBA establece los estándares que esperamos de nuestros proveedores al hacer negocios con IBM en varias áreas de responsabilidad social, que incluyen trabajo, salud, seguridad, protección del medio ambiente, ética y sistemas de gestión. Nuestro objetivo es trabajar con nuestros proveedores para fomentar su pleno cumplimiento del Código de Conducta de RBA y esperamos que apliquen estos estándares a sus fuentes de suministro extendidas involucradas en la producción de bienes y servicios para IBM. Consideramos estos estándares en nuestro proceso de selección de proveedores y monitoreamos el desempeño continuo, según sea necesario, mediante auditorías periódicas de cumplimiento de proveedores de terceros. IBM se reserva el derecho de tomar medidas con los proveedores que no cumplan con el Código de Conducta de RBA y puede considerar medidas, como reducir o finalizar el negocio de acuerdo con los términos del contrato.
IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para que presenten sugerencias y quejas ante los directivos; IBM también mantiene un canal para ponerse en contacto con los directivos para las quejas de los empleados, un canal para analizar las preocupaciones con especialistas a fin de obtener orientación y un canal para plantear inquietudes de forma anónima. Estos podrán atender denuncias de cualquier tipo, incluyendo cualquier forma de acoso y conductas indebidas de naturaleza sexual. IBM no tolera amenazas ni actos de represalia contra ningún empleado por denunciar una inquietud o sospecha de infracción. Hay canales de comunicación adicionales disponibles para que los proveedores, asociados de negocios y otras personas denuncien inquietudes o sospechas de infracciones a la empresa, incluidas medios para presentar denuncias anónimas.
La alta dirección de IBM es, en última instancia, responsable de nuestros programas y progresos económicos, medioambientales y de responsabilidad corporativa social, incluido nuestro respeto de los derechos humanos, así como nuestra adherencia a los programas generales de cumplimiento normativo de IBM. El Consejo de IBM y nuestro director ejecutivo (CEO) revisan anualmente los programas y el progreso de responsabilidad corporativa de IBM. Nuestra dedicación a la responsabilidad corporativa se fomenta en toda la empresa y se integra en toda esta a través de los siguientes foros.
Nuestro comité directivo ejecutivo de responsabilidad corporativa está formado por altos ejecutivos de áreas funcionales de toda la empresa, y está presidido por el vicepresidente de ciudadanía corporativa y asuntos corporativos de IBM. El comité se reúne periódicamente para proporcionar liderazgo y dirección sobre cuestiones clave de derechos humanos y responsabilidad corporativa. Cada área funcional es responsable del desarrollo de sus propios objetivos y estrategia, con objetivos de toda la organización aprobados por el comité directivo.
Nuestro grupo de trabajo de responsabilidad corporativa está formado por representantes de áreas funcionales (incluida la representación global), y se reúne periódicamente para gestionar las actividades de derechos humanos y responsabilidad corporativa de IBM y la participación de los stakeholders. El grupo de trabajo revisa estándares clave y cuestiones estratégicas en el área de responsabilidad corporativa y derechos humanos y hace recomendaciones al comité directivo durante todo el año.
IBM trabaja activamente con los stakeholders que analizan e influyen en nuestros programas y prácticas de derechos humanos y responsabilidad corporativa. Consideramos que la participación de los stakeholders no debe limitarse meramente a las comunicaciones y las consultas. Para nosotros, se trata del compromiso y la colaboración empresarial: trabajar codo a codo con las comunidades, los gobiernos, los inversionistas y el sector social. Trabajamos en estrecha colaboración con organizaciones que están adoptando enfoques igualmente innovadores, globales, abiertos y colaborativos para la ciudadanía corporativa y la sustentabilidad.
Presentamos informes públicamente sobre nuestras iniciativas y avances de responsabilidad corporativa a través de nuestro informe anual de responsabilidad corporativa, informes adicionales de GRI y publicaciones ad hoc específicas sobre áreas particulares, como diversidad e igualdad de oportunidades.
Los empleados de IBM representan una fuerza laboral talentosa y diversa de personas de todos los orígenes y experiencias. Lograr el máximo potencial de todos los empleados de IBM es una prioridad empresarial fundamental para la innovación y la creatividad, que garantizan nuestro éxito competitivo. El compromiso de larga data de IBM con la igualdad de oportunidades se basa en un buen juicio empresarial y está anclado en los valores de IBM.
IBM tiene más de 100 años de trabajo en la diversidad, la inclusión y la igualdad en el lugar de trabajo. Ese legado y nuestro compromiso continuo de promover la equidad en una sociedad global nos han convertido en líderes en materia de diversidad e inclusión. Guiados por nuestros valores y creencias, estamos orgullosos de fomentar un entorno en el que cada empleado de IBM pueda prosperar gracias a sus diferencias, no a pesar de ellas.
Desde 1953, cuando Thomas J. Watson, Jr. emitió la Carta de política n.º 4, IBM se comprometió a contratar "personas que tengan la personalidad, el talento y los antecedentes necesarios para ocupar un puesto determinado, independientemente de la raza, el color o el credo". Esto se interpreta en un entorno moderno y para cumplir con diversas leyes locales, como la política de esta organización de continuar participando en actividades como contratación, promoción y compensación de empleados, sin distinción de raza, color, religión, sexo, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, nacionalidad, casta, genética, embarazo, discapacidad mental o física, neurodivergencia, edad u otras características protegidas por la ley aplicable. IBM tiene disponibles adaptaciones razonables cuando la empresa cree que son apropiadas para permitir que los empleados con discapacidades y otras personas realicen su trabajo de manera efectiva.
Al respetar y valorar la diversidad entre nuestros empleados y todos aquellos con quienes hacemos negocios, se espera que los gerentes y empleados fomenten un entorno laboral libre de todas las formas de discriminación, acoso, intimidación y represalias. Se espera que todos los gerentes de IBM cumplan con esta política y todas las leyes aplicables sobre este tema, y que defiendan el compromiso de IBM con la inclusión.
Abril de 2025
En cualquier lugar del mundo donde IBM opere, nos esforzamos por llevar a cabo nuestro negocio de manera justa y equitativa. De acuerdo con este objetivo, seguimos las leyes y costumbres locales de los países en los que operamos y buscamos activamente establecer relaciones de trabajo cercanas con empresas locales de esos países.
La política de IBM Corporation es proporcionar a todas las empresas las mismas oportunidades para participar en todas las áreas de marketing, adquisiciones y actividades de contratación de IBM. Esta política se aplica a todas las empresas o instituciones independientemente de la raza, el color, la religión, el sexo, el embarazo, la identidad o expresión de género, la orientación sexual, la nacionalidad, la casta, la discapacidad, la edad o el estado del propietario de la empresa como veterano discapacitado especial u otro veterano .
En Estados Unidos, estas actividades cumplen con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables, incluidas las relacionadas con el uso de pequeñas empresas; pequeñas empresas desfavorecidas; pequeñas empresas propiedad de mujeres; empresas del programa HUBZone; empresas propiedad de veteranos y veteranos discapacitados en servicio.
Esta política se aplica a todas las áreas de gastos, ya sea para productos o servicios. Todas las organizaciones de IBM deben tomar medidas para garantizar que se implemente esta política y que existan programas que garanticen el desempeño de IBM con respecto a este compromiso.
Mayo de 2025
Es la política de larga data de IBM que participemos en la política en calidad de ciudadanos privados, no como IBMers. Por lo tanto, es política de IBM Company no hacer aportaciones de recursos, como dinero, bienes o servicios a candidatos o partidos políticos. Esta política se aplica por igual en todos los países donde IBM realiza negocios, independientemente de si dichas contribuciones se consideran legales en cualquier país anfitrión.
Alentamos a los empleados de IBM a participar en actividades políticas en sus comunidades y países individuales. La empresa hará todo lo razonable para realizar ajustes para los empleados que necesitan estar fuera del trabajo mientras se postulan o desempeñan cargos políticos, o cumplen deberes importantes del partido durante una campaña o elección. IBM no pagará a los empleados por tiempo libre para realizar actividades políticas. Sin embargo, si un país donde IBM hace negocios tiene una ley que requiere que un empleador otorgue tiempo libre, con goce de sueldo, a cualquier empleado que ocupe un cargo público, entonces esa ley tiene prioridad.
Debido a que IBM realiza negocios con muchos niveles de gobierno, hemos instituido procedimientos diseñados para evitar situaciones de conflicto de intereses para los empleados de IBM que tienen oficinas gubernamentales. Estos procedimientos deben seguirse.
Diciembre de 1975
La política de IBM es no comprar ni vender sobre una base de reciprocidad.
Para mantener los altos estándares de desempeño de nuestros productos, debemos basar todas nuestras compras en la calidad, el precio y la confiabilidad del proveedor. Emplear la reciprocidad como consideración de compra limitaría nuestro campo de suministro, y podría poner en peligro la calidad y el precio de nuestros productos.
Además, nunca debemos usar nuestras grandes compras para ayudar en nuestros esfuerzos de venta. Debemos dejar a los clientes la libertad de comprar, sin que se vean obstaculizados por consideraciones de reciprocidad.
Noviembre de 1966