Uso y conservación de materiales

En IBM, adoptamos un enfoque de precaución al seleccionar los materiales que utilizamos en nuestros productos y procesos, esforzándonos por seleccionar materiales que sean seguros para su uso previsto y que tengan el menor impacto en el medio ambiente.
IBM tiene una amplia gama de iniciativas que conservan materiales, incluida la gestión de productos químicos de la empresa, el diseño de productos para el medio ambiente y los programas de prevención de la contaminación.
Los productos químicos necesarios para la investigación, el desarrollo, los procesos de fabricación y los servicios se seleccionan y gestionan desde la compra hasta el almacenamiento, el uso y la eliminación para evitar su liberación y contaminación del medio ambiente.
Antes de utilizar nuevos productos químicos o materiales en procesos o tecnologías, IBM exige que dichos productos químicos o materiales se sometan a una exhaustiva evaluación medioambiental, sanitaria y de seguridad denominada revisión química previa. Se trata de una práctica habitual en IBM desde hace mucho tiempo para garantizar que utilizamos las sustancias químicas menos peligrosas posibles para una aplicación específica, y es un elemento clave de su enfoque para la gestión de sustancias químicas.
El enfoque preventivo de IBM en la gestión de materiales y procesos está respaldado por nuestro equipo global de gestión química, higienistas industriales y toxicólogos. Como resultado, IBM ha prohibido o restringido proactivamente el uso de muchas sustancias peligrosas en sus productos y procesos mucho antes de que se tomaran medidas regulatorias.
Las métricas para el uso de productos químicos se centran en la selección de productos químicos más preferibles desde el punto de vista ambiental, la manipulación segura y ambientalmente racional y la eliminación responsable.
Las materias primas utilizadas en el embalaje de los productos de hardware de IBM representan una aplicación en la que la empresa utiliza materiales. Para esta aplicación, IBM se centra en las siguientes métricas: reutilización, reducción debido a un diseño mejorado, uso de materiales más preferibles desde el punto de vista ambiental e incorporación de contenidos reciclados.
IBM también ha mantenido un objetivo voluntario para el abastecimiento responsable de papel y embalajes de papel/madera desde 2002, que exige que el papel y los embalajes de papel/madera adquiridos directamente por IBM provengan de proveedores que se abastezcan de bosques gestionados de forma sostenible. Los proveedores deben proporcionar evidencia de que sus fuentes han sido certificadas por un programa de certificación de terceros acreditado, como el Forest Stewardship Council, Programme for the Endorsement of Forest Certification, Sustainable Forestry Initiative o Canadian Standards Association Group Sustainable Forest Management System standard. En 2024, el 99.5 % (basado en el gasto) del papel y los embalajes de papel/madera que IBM adquirió directamente procedían de bosques gestionados de forma sostenible.
Preservar los recursos hídricos y salvaguardar las cuencas hidrográficas son prioridades importantes de protección ambiental. El primer objetivo de conservación de agua de IBM se estableció en 2000 y ha evolucionado con el tiempo.
Las operaciones de IBM generalmente no requieren mucha agua. El objetivo de conservación de agua de la empresa prioriza los esfuerzos para reducir el uso de agua donde tendrá el mayor impacto ambiental potencial. El objetivo de IBM es lograr reducciones anuales en las extracciones de agua en las ubicaciones más grandes de IBM en regiones con escasez de agua. Aproximadamente el 80 % de las extracciones de agua en estos lugares son para consumo doméstico en el lugar de trabajo, lo que incluye agua potable, cafeterías y baños. En 2024, nuestras extracciones de agua en estos lugares solo disminuyeron en un 0.1 % debido al continuo regreso a la oficina de los empleados.
Los esfuerzos de conservación consistieron en reemplazar las áreas de césped irrigadas con plantas nativas resistentes a la sequía, ampliar los programas de detección y reparación de fugas del sistema de agua en nuestras ubicaciones, actualizar el equipamiento humidificador e instalar urinarios sin agua y aireadores de grifos en los baños. Para ayudarnos a identificar oportunidades adicionales de conservación y permitir mediciones más precisas del uso del agua, continuamos instalando medidores de agua en campus y edificios de múltiples inquilinos.