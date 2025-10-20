Sistema global de gestión medioambiental 

IBM emplea diversos mecanismos para monitorear y medir la aplicación efectiva de los requisitos de su SGA. Entre ellos se incluyen:

Programa de evaluación profesional

Cada año, las ubicaciones y organizaciones de fabricación, desarrollo de hardware e investigación de uso químico de IBM, como grupos de diseño de productos de hardware, operaciones inmobiliarias, centros de datos, adquisiciones, logística, servicios de recuperación de activos y servicios comerciales, completan una evaluación ambiental integral. El programa de autoevaluación profesional consiste en una serie de listas de verificación ambientales específicas de IBM que se utilizan para proporcionar a la empresa la capacidad de evaluar su rendimiento ambiental general a nivel mundial de manera coherente. Las listas de verificación cubren tanto las ubicaciones de fabricación y desarrollo de hardware como las ubicaciones que no son de fabricación a nivel geográfico, grupos de productos y actividades de servicio.

Aplicaciones para la elaboración de informes de datos medioambientales globales

IBM utiliza varias aplicaciones para la notificación y supervisión de datos medioambientales globales, como IBM Envizi ESG Suite para el seguimiento, análisis, supervisión y notificación de sus datos de consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas aplicaciones se utilizan para recopilar datos ambientales globales que se utilizan en los informes ambientales anuales de IBM, así como en actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y los programas que se envían a la alta dirección. También se utilizan para monitorear el desempeño ambiental e identificar áreas de mejora.

Auditorías corporativas

IBM tiene un programa de auditoría ambiental implementado por la organización Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) de la empresa. Este es un programa integral de auditoría basado en riesgos que es independiente del personal de la Oficina Principal de Sustentabilidad. Periódicamente, con base en criterios de riesgo ambiental, el personal de CAAS audita ciertos sitios de IBM o procesos ambientales.

Auditorías de vigilancia ISO 14001 y 50001

Como parte del registro global de IBM en ISO 14001, un registrador independiente de ISO 14001 audita anualmente aproximadamente 10 sitios o entidades registradas. Las auditorías de vigilancia ISO 14001 se utilizan para verificar la implementación del EMS global de IBM.

El Programa de Gestión de Energía de IBM es una parte integral de nuestro EMS global. Como tal, cualquier entidad que busque la certificación ISO 50001 debe haber sido certificada bajo nuestro registro global en ISO 14001 antes de poder integrarse en nuestro registro global ISO 50001.