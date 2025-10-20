Sistema global de gestión medioambiental 

Para identificar, gestionar eficazmente y minimizar el impacto ambiental potencial de las operaciones de IBM, la empresa ha mantenido un sistema de gestión ambiental (EMS) global durante décadas. Abarca el diseño de productos de hardware, la fabricación, los centros de datos, las operaciones inmobiliarias, las adquisiciones, la logística, los servicios de recuperación de activos y los servicios empresariales. El EMS de IBM se actualiza continuamente para reflejar las intersecciones de la empresa con los asuntos ambientales.
IBM mantiene un compromiso con el liderazgo en temas ambientales en todas sus actividades comerciales. IBM ha contado con políticas corporativas de larga data para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, proteger el medio ambiente, así como conservar la energía y los recursos naturales, que se formalizaron en 1967, 1971 y 1974, respectivamente. Estos proporcionan la base para los siguientes objetivos de política corporativa:
La política ambiental corporativa de IBM proporciona el marco estratégico para el sistema de gestión ambiental (EMS) global de la empresa.
El EMS de IBM es ejecutado por empleados de todas sus organizaciones comerciales. Su estructura y programas están diseñados para integrar las consideraciones ambientales en todas las operaciones de la empresa.
Bajo la dirección del director de sustentabilidad (CSO) de IBM, el personal de CSO de IBM es responsable de establecer la estrategia mundial de asuntos ambientales de la empresa, sus requisitos de EMS y de monitorear su implementación.
Los programas ambientales de la empresa son implementados por profesionales en sitios de fabricación, desarrollo e investigación de todo el mundo. Dentro de las unidades operativas, los ejecutivos de IBM son responsables del desempeño ambiental de sus respectivas funciones de negocios o ubicaciones. Se espera que todos los empleados sigan la política medioambiental corporativa de IBM e informen de cualquier problema medioambiental, de salud o de seguridad a la gerencia de IBM. Se espera que los gerentes tomen medidas inmediatas cuando se enfrenten a una posible violación de la política o directivas corporativas. Además, las Directrices de Conducta Empresarial, el código de conducta empresarial y ética de la empresa para todos los empleados, incluye una sección en la que se destacan las responsabilidades de los empleados en la protección del medio ambiente.
Establecer objetivos ambientales voluntarios es una parte importante del EMS de IBM. La empresa mantiene una serie de objetivos ambientales diseñados para abordar los aspectos e impactos ambientales significativos de sus operaciones e impulsar la mejora continua de su desempeño ambiental. Los objetivos de IBM abarcan la energía y el clima, la conservación y la biodiversidad, la prevención de la contaminación y la gestión de residuos, la cadena de suministro y la cadena de valor, y nuestro sistema global de gestión ambiental.
La capacitación medioambiental pertinente forma parte integrante del buen funcionamiento del EMS. Periódicamente se requiere que todos los empleados de IBM en todo el mundo lean y certifiquen su cumplimiento de las Directrices de Conducta Empresarial de IBM. Estas Directrices cubren áreas en las que los empleados tienen una responsabilidad con la empresa, e incluyen la concientización y cumplimiento de la política ambiental corporativa de IBM y otros requisitos ambientales. La capacitación ambiental es proporcional a las responsabilidades laborales de los empleados.
IBM emplea diversos mecanismos para monitorear y medir la aplicación efectiva de los requisitos de su SGA. Entre ellos se incluyen:
Programa de evaluación profesional
Cada año, las ubicaciones y organizaciones de fabricación, desarrollo de hardware e investigación de uso químico de IBM, como grupos de diseño de productos de hardware, operaciones inmobiliarias, centros de datos, adquisiciones, logística, servicios de recuperación de activos y servicios comerciales, completan una evaluación ambiental integral. El programa de autoevaluación profesional consiste en una serie de listas de verificación ambientales específicas de IBM que se utilizan para proporcionar a la empresa la capacidad de evaluar su rendimiento ambiental general a nivel mundial de manera coherente. Las listas de verificación cubren tanto las ubicaciones de fabricación y desarrollo de hardware como las ubicaciones que no son de fabricación a nivel geográfico, grupos de productos y actividades de servicio.
Aplicaciones para la elaboración de informes de datos medioambientales globales
IBM utiliza varias aplicaciones para la notificación y supervisión de datos medioambientales globales, como IBM Envizi ESG Suite para el seguimiento, análisis, supervisión y notificación de sus datos de consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas aplicaciones se utilizan para recopilar datos ambientales globales que se utilizan en los informes ambientales anuales de IBM, así como en actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y los programas que se envían a la alta dirección. También se utilizan para monitorear el desempeño ambiental e identificar áreas de mejora.
Auditorías corporativas
IBM tiene un programa de auditoría ambiental implementado por la organización Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) de la empresa. Este es un programa integral de auditoría basado en riesgos que es independiente del personal de la Oficina Principal de Sustentabilidad. Periódicamente, con base en criterios de riesgo ambiental, el personal de CAAS audita ciertos sitios de IBM o procesos ambientales.
Auditorías de vigilancia ISO 14001 y 50001
Como parte del registro global de IBM en ISO 14001, un registrador independiente de ISO 14001 audita anualmente aproximadamente 10 sitios o entidades registradas. Las auditorías de vigilancia ISO 14001 se utilizan para verificar la implementación del EMS global de IBM.
El Programa de Gestión de Energía de IBM es una parte integral de nuestro EMS global. Como tal, cualquier entidad que busque la certificación ISO 50001 debe haber sido certificada bajo nuestro registro global en ISO 14001 antes de poder integrarse en nuestro registro global ISO 50001.