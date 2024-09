Elija entre varias plantillas de colección que incluyan capacidades en blanco para los solicitantes de colecciones. Configure fuentes de datos, incluidos mensajes de correo electrónico, archivos compartidos y aplicaciones, con las plantillas de colección correspondientes para crear flujos de trabajo de colección. Especifique un delegado de descubrimiento o administrador para las fuentes de datos. Expanda a grupos de fuentes de datos más grandes y detallados con IBM Disposal and Governance Management for IT.