Rogge elogia la facilidad de uso de IntelliMagic Vision for z/OS: “Puede dividirse fácilmente, y los informes son fáciles de cambiar de forma interactiva. Por ejemplo, se puede elegir otro tipo de gráfico, agregar otra métrica o mostrar una métrica en otra unidad. Si es necesario, también se puede crear un nuevo informe desde cero, que luego está disponible de inmediato, incluido el historial. Intercambiar información entre colegas también es muy fácil porque simplemente hay que copiar la URL de un informe y enviarla a un colega. Verá exactamente lo mismo, lo cual es muy práctico. Los colegas comparten gráficos entre sí a diario”.

Rogge se especializa en el rendimiento de z/OS. “Para mí, los informes sobre el consumo son particularmente interesantes. Estos se agrupan dentro de Workload Manager (WLM), por lo que incluye clases de informes, trabajos y tareas iniciadas. Puedo ver rápidamente cuánta CPU y recurso ZiIP consumen. Lo que lo hace muy útil es la capacidad de desglose. Por ejemplo, si veo un alto uso en la plataforma Db2, amplío las clases de informes allí. Dentro de la clase de informe, puede ver qué software, tarea iniciada o trabajo está causando el pico”. Otra característica clave es la vista detallada descendente para identificar el alto uso de CPU. Los ingenieros de sistemas comienzan en el nivel de carga de trabajo, utilizando agrupaciones personalizadas de clases de informe, y lo desglosan a clases de informes y luego a direcciones específicas. Este método estructurado permite un análisis rápido de la causa principal y la optimización del rendimiento.

Para los equipos de otros dominios, otros informes son importantes. Los especialistas de CICS consideran que los tiempos de respuesta y el número de transacciones dentro de las regiones de CICS son los más importantes. En el dominio MQ, se preocupan principalmente por monitorear las colas, cuántos mensajes hay en ellas o cuántas entradas y salidas se están realizando. En los otros dominios, como el almacenamiento y Db2, se consultan muchos informes a diario. Colruyt Group ha desplegado IntelliMagic Vision for z/OS en la mayoría de sus dominios de mainframe, y se utiliza a diario para el análisis y la supervisión del uso.

El equipo también utiliza paneles para revisiones mensuales de WLM, donde comprueba el trabajo no clasificado, analiza la distribución de importancia e identifica oportunidades de optimización. Lo que solía ser una tarea manual y que requería mucho tiempo ahora se optimiza a través de IntelliMagic Vision for z/OS, lo que ahorra un tiempo valioso. Si bien el uso actual de IntelliMagic Vision for z/OS se centra en el ajuste del rendimiento y el análisis de tendencias, desempeña una función crítica para garantizar que el entorno de mainframe se optimice continuamente en términos de uso de CPU, configuración de WLM y eficiencia general del sistema.

Recientemente, Colruyt Group estuvo trabajando en la agrupación personalizada dentro de IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar las transacciones de CICS con los equipos de aplicaciones correspondientes. Al fusionar las métricas SMF de IntelliMagic Vision for z/OS con los metadatos de su herramienta interna de gestión de software, ahora pueden ofrecer IntelliMagic Vision for z/OS como una herramienta de informes de aplicaciones para ingenieros de software y administradores de aplicaciones. Esto reemplaza sus informes SAS/MXG heredados y mejora el seguimiento del rendimiento en todos los equipos.

IntelliMagic Vision for z/OS desempeña una función crucial en el monitoreo de tendencias en el uso de Distributed Data Facility (DDF), particularmente para los procesos Java que se conectan a Db2 en el mainframe. Cada uno de estos procesos lleva un ID de correlación único, lo que permite a los ingenieros de sistemas rastrear los problemas de rendimiento hasta el proceso específico y su propietario, lo que mejora la responsabilidad y la visibilidad. “Se ha vuelto indispensable para este monitoreo. Si alguien sugiriera que dejáramos de usar IntelliMagic Vision, supongo que muchos colegas pensarían que tenemos un problema, porque no tendríamos visión de varias áreas. Entonces tendríamos que hacer muchos informes adicionales”, dice Rogge.

Rogge quedó impresionado por la cantidad de informes en IntelliMagic Vision for z/OS. Otros proveedores suelen decir que pueden crear cualquier informe. El problema es que no sabíamos de antemano qué queríamos ver. Lo bueno es que muchos informes ya son estándar en IntelliMagic Vision y el historial se construye desde el primer día. Si necesitamos un informe, está inmediatamente disponible para nosotros, incluido el historial. Esto suele faltar en otros proveedores”.

Además, Colruyt Group está muy satisfecho con el soporte disponible para IntelliMagic Vision for z/OS. Prefiere no necesitar soporte, pero, si algo sucede, confía en que puede resolver el problema rápidamente con la ayuda del equipo de soporte de IBM, que conoce la configuración y el flujo de datos. Y como IntelliMagic está en la nube, los expertos de IBM pueden acceder a este de manera directa y también colaborar fácilmente con el equipo de Colruyt.

Rogge concluye: “Con IntelliMagic Vision, no solo tenemos un producto superior, sino también a las personas adecuadas que pueden ayudar cuando tenemos problemas. ¡Es una combinación excelente!”