Transformar datos complejos en insights aplicables en la práctica, y mejorar la supervisión del rendimiento del mainframe en tiempo real y la planeación de la capacidad
Colruyt Group es una empresa de venta minorista con una cartera diversificada, desde tiendas de ropa hasta energía verde, cuya actividad principal son los supermercados. En Colruyt Lowest Prices, la cadena de supermercados de Colruyt Group, el eslogan es “El precio más bajo para cada producto en todo momento”. Para que este eslogan sea cierto, es necesario comparar y ajustar continuamente los precios. Las etiquetas de precios digitales permiten a Colruyt ajustar los precios de las tiendas en cualquier momento del día. Para optimizar este proceso, Colruyt se ha esforzado mucho en mejorar sus procesos de TI que dependen del procesamiento eficiente del mainframe. Colruyt Group necesitaba una herramienta que pudiera proporcionar insights diarios sobre esto, y para una variedad de otros procesos y problemas de rendimiento del mainframe.
Colruyt Group tiene dos centros de datos equipados con mainframes IBM® Z y sistemas de almacenamiento en disco IBM® DS8950F. Su capacidad actual de almacenamiento flash es de 300 terabytes por centro de datos. Además, Colruyt Group tiene un robot de cinta IBM para almacenamiento de respaldo en cada centro de datos, con una capacidad de 600 terabytes por caja. Los datos de cinta y disco se duplican entre ambos centros de datos.
Después de una extensa RFI (solicitud de información) en la que se evaluó la funcionalidad, la seguridad y el soporte de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, Colruyt Group eligió la versión en la nube de la solución. También optó por el soporte para IBM® z/OS Disk, cinta virtual, sistemas, IBM Db2, IBM CICS, MQ y TCP/IP.
Pieter Rogge, ingeniero de sistemas de plataforma de mainframe en Colruyt, explica: “Colruyt Group necesitaba informes listos para usar con conocimientos incorporados en el campo del rendimiento y la capacidad. Como ingenieros de sistemas, somos especialistas en nuestro campo, pero no todos somos especialistas en rendimiento. Además, no hay un equipo específico para la planeación de la capacidad, pero es parte del trabajo como ingeniero de sistemas de mainframe. Tenemos muy poco tiempo para escribir programas y crear informes. Por lo tanto, los informes listos para usar de IntelliMagic Vision fueron un gran beneficio inicial”.
Además, el conocimiento experto del equipo de IBM sobre su producto propietario fue especialmente crucial en la elección de IntelliMagic Vision for z/OS por parte de Colruyt Group. “Los expertos detrás de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS saben exactamente qué significan las métricas del mainframe y las incorporaron al producto”, agrega Rogge. “Los informes incluyen una explicación. Por ejemplo, en un informe se ve la métrica X con el valor Y; si se supera el umbral, puede tener un impacto. En otros proveedores también hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no vimos muchas explicaciones en la propia herramienta”. Este aspecto, según Rogge, es muy valioso para los nuevos colegas del equipo. “IntelliMagic Vision posee conocimientos que a veces no se tienen en cuenta desde el inicio, pero que pueden ser especialmente útiles para el trabajo de los ingenieros de sistemas. Por ejemplo, un nuevo colega en el dominio CICS (sistema de control de información del cliente), puede aprender mucho de inmediato con solo mirar los informes de CICS en IntelliMagic Vision”, explica.
Los ingenieros de sistemas utilizan IntelliMagic Vision for z/OS todos los días para observar los números e identificar tendencias. Rogge explica: “En la herramienta anterior, esto era muy estático: programas SAS que escribían informes HTML, con gráficos estáticos. Si queríamos cambiar algo, primero teníamos que cambiar el programa, lo cual era muy poco práctico”.
Rogge elogia la facilidad de uso de IntelliMagic Vision for z/OS: “Puede dividirse fácilmente, y los informes son fáciles de cambiar de forma interactiva. Por ejemplo, se puede elegir otro tipo de gráfico, agregar otra métrica o mostrar una métrica en otra unidad. Si es necesario, también se puede crear un nuevo informe desde cero, que luego está disponible de inmediato, incluido el historial. Intercambiar información entre colegas también es muy fácil porque simplemente hay que copiar la URL de un informe y enviarla a un colega. Verá exactamente lo mismo, lo cual es muy práctico. Los colegas comparten gráficos entre sí a diario”.
Rogge se especializa en el rendimiento de z/OS. “Para mí, los informes sobre el consumo son particularmente interesantes. Estos se agrupan dentro de Workload Manager (WLM), por lo que incluye clases de informes, trabajos y tareas iniciadas. Puedo ver rápidamente cuánta CPU y recurso ZiIP consumen. Lo que lo hace muy útil es la capacidad de desglose. Por ejemplo, si veo un alto uso en la plataforma Db2, amplío las clases de informes allí. Dentro de la clase de informe, puede ver qué software, tarea iniciada o trabajo está causando el pico”. Otra característica clave es la vista detallada descendente para identificar el alto uso de CPU. Los ingenieros de sistemas comienzan en el nivel de carga de trabajo, utilizando agrupaciones personalizadas de clases de informe, y lo desglosan a clases de informes y luego a direcciones específicas. Este método estructurado permite un análisis rápido de la causa principal y la optimización del rendimiento.
Para los equipos de otros dominios, otros informes son importantes. Los especialistas de CICS consideran que los tiempos de respuesta y el número de transacciones dentro de las regiones de CICS son los más importantes. En el dominio MQ, se preocupan principalmente por monitorear las colas, cuántos mensajes hay en ellas o cuántas entradas y salidas se están realizando. En los otros dominios, como el almacenamiento y Db2, se consultan muchos informes a diario. Colruyt Group ha desplegado IntelliMagic Vision for z/OS en la mayoría de sus dominios de mainframe, y se utiliza a diario para el análisis y la supervisión del uso.
El equipo también utiliza paneles para revisiones mensuales de WLM, donde comprueba el trabajo no clasificado, analiza la distribución de importancia e identifica oportunidades de optimización. Lo que solía ser una tarea manual y que requería mucho tiempo ahora se optimiza a través de IntelliMagic Vision for z/OS, lo que ahorra un tiempo valioso. Si bien el uso actual de IntelliMagic Vision for z/OS se centra en el ajuste del rendimiento y el análisis de tendencias, desempeña una función crítica para garantizar que el entorno de mainframe se optimice continuamente en términos de uso de CPU, configuración de WLM y eficiencia general del sistema.
Recientemente, Colruyt Group estuvo trabajando en la agrupación personalizada dentro de IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar las transacciones de CICS con los equipos de aplicaciones correspondientes. Al fusionar las métricas SMF de IntelliMagic Vision for z/OS con los metadatos de su herramienta interna de gestión de software, ahora pueden ofrecer IntelliMagic Vision for z/OS como una herramienta de informes de aplicaciones para ingenieros de software y administradores de aplicaciones. Esto reemplaza sus informes SAS/MXG heredados y mejora el seguimiento del rendimiento en todos los equipos.
IntelliMagic Vision for z/OS desempeña una función crucial en el monitoreo de tendencias en el uso de Distributed Data Facility (DDF), particularmente para los procesos Java que se conectan a Db2 en el mainframe. Cada uno de estos procesos lleva un ID de correlación único, lo que permite a los ingenieros de sistemas rastrear los problemas de rendimiento hasta el proceso específico y su propietario, lo que mejora la responsabilidad y la visibilidad. “Se ha vuelto indispensable para este monitoreo. Si alguien sugiriera que dejáramos de usar IntelliMagic Vision, supongo que muchos colegas pensarían que tenemos un problema, porque no tendríamos visión de varias áreas. Entonces tendríamos que hacer muchos informes adicionales”, dice Rogge.
Rogge quedó impresionado por la cantidad de informes en IntelliMagic Vision for z/OS. Otros proveedores suelen decir que pueden crear cualquier informe. El problema es que no sabíamos de antemano qué queríamos ver. Lo bueno es que muchos informes ya son estándar en IntelliMagic Vision y el historial se construye desde el primer día. Si necesitamos un informe, está inmediatamente disponible para nosotros, incluido el historial. Esto suele faltar en otros proveedores”.
Además, Colruyt Group está muy satisfecho con el soporte disponible para IntelliMagic Vision for z/OS. Prefiere no necesitar soporte, pero, si algo sucede, confía en que puede resolver el problema rápidamente con la ayuda del equipo de soporte de IBM, que conoce la configuración y el flujo de datos. Y como IntelliMagic está en la nube, los expertos de IBM pueden acceder a este de manera directa y también colaborar fácilmente con el equipo de Colruyt.
Rogge concluye: “Con IntelliMagic Vision, no solo tenemos un producto superior, sino también a las personas adecuadas que pueden ayudar cuando tenemos problemas. ¡Es una combinación excelente!”
Colruyt Group es una empresa familiar belga de tercera generación, con una amplia red de venta minorista en Bélgica, Francia y Luxemburgo. El grupo es accionista mayoritario de The Fashion Society y posee varias filiales, incluso en el suministro de energía y la gestión de documentos. Tiene operaciones fuera de línea en distribución alimentaria y no alimentaria, así como presencia en línea. Fundado hace casi un siglo y con sede en Halle, el grupo cuenta con más de 33 000 empleados.
Analytics del rendimiento z/OS de extremo a extremo para la optimización de costos y la detección proactiva de problemas
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Z, CICS, Db2, IntelliMagic Vision y z/OS son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.