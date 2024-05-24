Gestione el rendimiento de CICS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitoree y perfile las transacciones y regiones de CICS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento manejar y optimizar sus regiones de z/OS CICS y transacciones de manera más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus regiones CICS.
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

Los datos de las transacciones de CICS SMF son una fuente rica de insight sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se emplean enfoques tradicionales. La evaluación proactiva de las métricas estadísticas clave en todas las regiones ayuda a identificar los riesgos potenciales para la disponibilidad.

Evaluación de métricas de CICS región Profundización en los datos estadísticos de CICS Perfiles de tiempo de respuesta de las transacciones Componente de tiempo de respuesta principal Perfiles de tiempo de respuesta Compare entre intervalos de tiempo

 

Vista del tiempo de respuesta Integración de datos CICS y Db2 Visibilidad de los datos de CICS y WLM Campos de datos de transacciones AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Transacciones CICS: Análisis del tiempo de respuesta de las transacciones
Este video muestra cómo la navegación dinámica permite la identificación rápida del subconjunto limitado (en este caso, 4 de cada 100) de cubos de tiempo que son pertinentes para una transacción específica.
Estadísticas de CICS: evaluación del estado del almacenamiento de CICS
La evaluación automatizada de las métricas de almacenamiento de estadísticas clave CICS facilitan el análisis proactivo y la prevención de interrupciones al identificar las áreas que pueden justificar una investigación.
Cómo optimizar el estado y el rendimiento de las estadísticas de CICS
Los informes de CICS de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS brindan información sobre las métricas clave del estado, resumidas por el grupo CICS, con desgloses en regiones CICS individuales.
Aprenda al explorar las transacciones y estadísticas de CICS
Aprenda a detectar riesgos en la disponibilidad y rendimiento de CICS, analice los datos de las transacciones y explore métricas de CICS detalladas.
