El análisis de la carga de trabajo de CICS suele comenzar con una vista "Top n" de las transacciones por consumo de CPU o por volumen de transacciones. A continuación, puede centrarse en los perfiles de tiempo de respuesta con casi 100 cubos de tiempo que se agrupan inicialmente en la categoría de resumen de alto nivel. También puede ver explicaciones detalladas de la categoría de interés.