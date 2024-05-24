IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento manejar y optimizar sus regiones de z/OS CICS y transacciones de manera más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus regiones CICS.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
Los datos de las transacciones de CICS SMF son una fuente rica de insight sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se emplean enfoques tradicionales. La evaluación proactiva de las métricas estadísticas clave en todas las regiones ayuda a identificar los riesgos potenciales para la disponibilidad.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS evalúa las métricas clave de CICS con respecto a los valores de las mejores prácticas para identificar los riesgos potenciales para la disponibilidad para la investigación. Vea la evaluación en agrupaciones lógicas definidas por el usuario en rojo, amarillo y verde. Expanda a 'Ver más' niveles de detalle, con todas las regiones que componen los gráficos de tiempo de grupo o métrica seleccionados.
Muchos tipos de datos estadísticos de CICS se pueden explorar a niveles más profundos de detalle. Por ejemplo, nombre de archivo, nombre de cola, clase de transacción y modo TCB. En esta imagen se muestra el uso de la navegación dinámica y los desgloses contextuales para determinar cuáles áreas de almacenamiento CICS son de experiencia corta en condiciones de almacenamiento.
El análisis de la carga de trabajo de CICS suele comenzar con una vista "Top n" de las transacciones por consumo de CPU o por volumen de transacciones. A continuación, puede centrarse en los perfiles de tiempo de respuesta con casi 100 cubos de tiempo que se agrupan inicialmente en la categoría de resumen de alto nivel. También puede ver explicaciones detalladas de la categoría de interés.
Después de que la visualización del tiempo de respuesta inicial identifique los principales contribuyentes al tiempo de respuesta, los desgloses pueden ayudar a identificar el componente específico de interés. Si una categoría de tiempo de respuesta principal para una transacción es "Tiempo de espera total de E/S" (como se ve en la imagen anterior), sus subsecciones se pueden examinar con un solo clic.
La capacidad de comparar perfiles entre transacciones por la categoría principal de tiempo de respuesta CICS también puede proporcionar insight útil. En este ejemplo se muestra la CPU por transacción de CICS en el primer conjunto de transacciones. También se pueden especificar filtros globales para centrar aún más las transacciones seleccionadas.
Las comparaciones entre varios intervalos de tiempo suelen ser de interés cuando se analiza el impacto de la implementación de una versión de aplicación en la CPU por transacción. En todo el producto, IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite comparaciones de valores de un vistazo en cualquier intervalo de tiempo para el análisis.
Si está investigando un problema de tiempo de respuesta, puede empezar desde una vista de tiempo de respuesta. Para aislar aún más el problema, puede examinar los tiempos de la transacción seleccionada en todos los sistemas o regiones. Esta imagen muestra un ejemplo en el que un componente de temporización de transacciones específico difiere significativamente en 2 conjuntos de sistemas.
Debido a que los datos contables (SMF 101) de Db2 capturan la ID de transacción CICS, el producto integra perfectamente las métricas clave de Db2 con los datos CICS SMF. Estos gráficos integran métricas desde la perspectiva de CICS en la primera fila (basada en la ID de transacción) y la perspectiva de Db2 en la última fila (empleando la ID de la correlación de los datos contables).
La visibilidad integrada en varios tipos de datos de z/OS ayuda a CICS y a todo tipo de análisis de rendimiento. En este escenario, una vista previa de los datos del sistema indica un objetivo de WLM no cumplido para intervalos de tiempo seleccionados y muestra volúmenes aumentados correspondientes de una transacción de larga duración.
Más de 250 campos no cronológicos en los registros de CICS 110.1 permiten un análisis detallado y están organizados en subgrupos. El panel de control personalizado de esta imagen muestra ejemplos de varios de ellos, incluyendo las llamadas SQL de Db2 por transacción CICS, las escrituras de flujos de registro, las cargas de programas y la obtención de archivos.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
