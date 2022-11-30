Soluciones de almacenamiento en cinta

Unidades de cinta IBM de media altura

IBM Stand Alone Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con compresión 2.5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas compañías a manejar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernas como la nube, Internet de las cosas (IoT) y el archivo de archivos activo. Es una excelente opción si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo de bajo costo.