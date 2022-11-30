Soluciones de almacenamiento en cinta

El almacenamiento en cinta se emplea para la copia de seguridad en caso de falla del sistema y para archivar datos para almacenamiento a largo plazo.
La retención a largo plazo de datos, incluido su archivado, y las retenciones reglamentarias y normativas son críticas para la empresa. La cinta permite reducir el impacto del carbono, el costo total de propiedad y el consumo de energía por la retención de datos a largo plazo.
Descubra cómo Tape ofrece los sistemas de almacenamiento masivo más sustentables, rentables y altamente escalables.
Una gama completa de bibliotecas de cintas y cargadores automáticos que ofrecen una capacidad y un rendimiento elevados para entornos de sistemas básicos, de gama media y empresariales.
La tecnología de cinta de archivado de datos en frío con retención a largo plazo permite reducir drásticamente el costo de almacenamiento de cantidades crecientes de datos.
La cinta combina un largo ciclo de vida del producto con una baja huella de carbono integrada y operativa
para apoyar las iniciativas de sustentabilidad de usted.
Resiliencia de datos inigualable, gracias al espacio de aire físico desde el diseño entre sus datos archivados y el mundo exterior. Cifrado de datos en reposo para garantizar la privacidad de datos y reducir el riesgo de que se corrompan por virus o sabotaje.
Cartera de cintas de IBM, protege los datos y reduce los costos de almacenamiento
Obtenga almacenamiento de misión crítica integrado perfectamente en la nube híbrida con recuperación de desastres basada en la nube para cintas, cifrado de datos en toda la red de 8 clústeres, y menor footprint.
Aprenda a enfrentar desafíos, como los altos volúmenes de datos, el crecimiento de los centros de datos y el aumento del costo de los footprints de almacenamiento.
Una manera fácil de aprovechar el alta densidad de datos, mejorar la seguridad y una infraestructura rentable de retención de datos a largo plazo.
Soportes de cinta de calidad superior, diseñados para preservar su almacenamiento al menor costo posible.
Las soluciones de almacenamiento en cinta LTO de IBM están diseñadas con más de dos décadas de innovación en protección y almacenamiento de datos, por lo que infunden una gran confianza en que los datos están seguros y protegidos contra las amenazas cibernéticas.
Conserve y proteja sus datos con almacenamiento en cinta sostenible, resiliente a ciberataques y de ultra alta densidad. Ofrece una capacidad máxima de 46.4 PB sin comprimir con LTO-10. El tipo de unidad es LTO FH. El número máximo de unidades es 14.
Ofrece una capacidad máxima de 695 PB con LTO-10 y 877 con TS1170. El tipo de unidad es LTO y/o TS1100. El número máximo de unidades es 128.
Ofrece una capacidad máxima de 11,52 PB con LTO 9. Los tipos de unidades son LTO FH y HH. El número máximo de unidades es 48.
Ofrece una capacidad máxima de 162 TB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO HH y SAS. El número máximo de unidades es 1.
IBM Stand Alone Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con compresión 2.5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas compañías a manejar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernas como la nube, Internet de las cosas (IoT) y el archivo de archivos activo. Es una excelente opción si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo de bajo costo.
Los cartuchos de datos IBM LTO Ultrium permiten preservar datos a largo plazo y un acceso rápido y fiable a los datos. Aumento de la capacidad y el rendimiento al tiempo que mejora el acceso a los datos, lo que permite reducir los costos de licencia y las dependencias.
¡NUEVO!
IBM Storage Deep Archive es la solución de archivado a largo plazo de próxima generación optimizada para datos profundos pero accesibles. Usted disfrutará de los beneficios del almacenamiento en cinta, en una solución fácil de usar e integrar.
Arquitectura simplificada con despliegue rápido que aumenta la densidad de datos y el ahorro de energía.
Almacenamiento seguro y duradero para archivar datos y realizar copias de seguridad en línea.
Solución que permite a los clientes instalar, configurar, gestionar y dar servicio con los protocolos S3 Glacier.
Optimice los costos de archivado con la protección física del espacio de aire y un sistema de gestión intuitivo. Obtenga acceso gráfico directo a los datos almacenados en unidades de cinta y bibliotecas de IBM. IBM Storage Archive hace que el almacenamiento en cinta sea tan fácil como el almacenamiento en disco al incorporar el estándar de formato Linear Tape File System (LTFS) para leer, escribir e intercambiar metadatos.
La cartera IBM Tape proporciona una variedad de opciones que se adaptan de manera óptima a los requisitos del cliente. Desde los niveles básicos de una sola unidad hasta la ampliación de escala de la infraestructura. Veamos cuáles son las opciones actualmente disponibles.
Producto
IBM Storage Archive
Capacidad máxima*
Max #drives
Max #cartriges
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11.52PB
48
640
Diamondback
46.4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Enterprise
128
23,170LTO
17 550 Enterprise
|
Cinta para mainframe
TS7700 Tape Attach
100 PB Enterprise**
16
5,000 Enterprise
LTO*/TS1170
100 PB Enterprise**
16
5,000 Enterprise
* La capacidad real variará dependiendo de la configuración de las ranuras de reservación e intercambio
** Capacidad TS1170 con medios JF
Descubra cómo el almacenamiento en cinta escalable, seguro y energéticamente eficiente puede beneficiar a su organización.