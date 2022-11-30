Soluciones de almacenamiento en cinta

Almacenamiento en cinta ciberresiliente y energéticamente eficiente con espacio de aire y retención a largo plazo a un costo inferior al de otros medios.
Lea el documento técnico sobre dataverse sustentable
Ilustración de dos personas que trabajan en la pantalla de una computadora y un teléfono inteligente

El almacenamiento en cinta se emplea para la copia de seguridad en caso de falla del sistema y para archivar datos para almacenamiento a largo plazo.

La retención a largo plazo de datos, incluido su archivado, y las retenciones reglamentarias y normativas son críticas para la empresa. La cinta permite reducir el impacto del carbono, el costo total de propiedad y el consumo de energía por la retención de datos a largo plazo.
Una ilustración de personas que trabajan con sistemas flash
Beneficios
Icono de flechas y sistemas
Funcionalidad expansiva

Una gama completa de bibliotecas de cintas y cargadores automáticos que ofrecen una capacidad y un rendimiento elevados para entornos de sistemas básicos, de gama media y empresariales.
Icono de gráfico de dinero
Almacenamiento en niveles al menor costo

La tecnología de cinta de archivado de datos en frío con retención a largo plazo permite reducir drásticamente el costo de almacenamiento de cantidades crecientes de datos.
Icono de hoja dentro del círculo
tecnología sostenible

La cinta combina un largo ciclo de vida del producto con una baja huella de carbono integrada y operativa
para apoyar las iniciativas de sustentabilidad de usted.
Icono de candado en documentos
Resiliencia cibernética

Resiliencia de datos inigualable, gracias al espacio de aire físico desde el diseño entre sus datos archivados y el mundo exterior. Cifrado de datos en reposo para garantizar la privacidad de datos y reducir el riesgo de que se corrompan por virus o sabotaje.

Cinta para mainframe

Cartera de cintas de IBM, protege los datos y reduce los costos de almacenamiento

Cinta virtual TS7700 IBM TS4500 con IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Medios de almacenamiento
Cinta para sistemas abiertos

Las soluciones de almacenamiento en cinta LTO de IBM están diseñadas con más de dos décadas de innovación en protección y almacenamiento de datos, por lo que infunden una gran confianza en que los datos están seguros y protegidos contra las amenazas cibernéticas.

 Ver IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

Conserve y proteja sus datos con almacenamiento en cinta sostenible, resiliente a ciberataques y de ultra alta densidad. Ofrece una capacidad máxima de 46.4 PB sin comprimir con LTO-10. El tipo de unidad es LTO FH. El número máximo de unidades es 14.
Biblioteca de cintas IBM TS4500

Ofrece una capacidad máxima de 695 PB con LTO-10 y 877 con TS1170. El tipo de unidad es LTO y/o TS1100. El número máximo de unidades es 128.
IBM TS4300 Tape Library

Ofrece una capacidad máxima de 11,52 PB con LTO 9. Los tipos de unidades son LTO FH y HH. El número máximo de unidades es 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Ofrece una capacidad máxima de 162 TB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO HH y SAS. El número máximo de unidades es 1.

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con compresión 2.5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas compañías a manejar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernas como la nube, Internet de las cosas (IoT) y el archivo de archivos activo. Es una excelente opción si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo de bajo costo.
Cartuchos de datos e cinta IBM LTO Ultrium

Los cartuchos de datos IBM LTO Ultrium permiten preservar datos a largo plazo y un acceso rápido y fiable a los datos. Aumento de la capacidad y el rendimiento al tiempo que mejora el acceso a los datos, lo que permite reducir los costos de licencia y las dependencias. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Despliegue hasta cuatro dispositivos de escenario en un espacio de 1U en un rack de 19 pulgadas. Permiten mejorar el rendimiento y la capacidad de Linear Tape-Open (LTO) Ultrium de media altura,lectores DVD-RAM o discos extraíbles.

IBM Storage Deep Archive

¡NUEVO!

IBM Storage Deep Archive es la solución de archivado a largo plazo de próxima generación optimizada para datos profundos pero accesibles. Usted disfrutará de los beneficios del almacenamiento en cinta, en una solución fácil de usar e integrar.

Diseño personalizado de bajo costo Almacenamiento de archivos en la nube on-premises Interfaz compatible con S3 Glacier
Software de gestión de cintas
Nube híbrida hexagonal de tráfico
IBM Storage Archive

Optimice los costos de archivado con la protección física del espacio de aire y un sistema de gestión intuitivo. Obtenga acceso gráfico directo a los datos almacenados en unidades de cinta y bibliotecas de IBM. IBM Storage Archive hace que el almacenamiento en cinta sea tan fácil como el almacenamiento en disco al incorporar el estándar de formato Linear Tape File System (LTFS) para leer, escribir e intercambiar metadatos.

 Explorar IBM Storage Archive
Cartera de cintas

La cartera IBM Tape proporciona una variedad de opciones que se adaptan de manera óptima a los requisitos del cliente. Desde los niveles básicos de una sola unidad hasta la ampliación de escala de la infraestructura. Veamos cuáles son las opciones actualmente disponibles.

Producto

IBM Storage Archive

Capacidad máxima*

Max #drives

Max #cartriges

TS2290
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
Entrada
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
Gama media Capacidad de escala
Library Edition Enterprise Edition

11.52PB

48

640

Diamondback
Capacidad de escala
Enterprise Edition

46.4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Capacidad de escala
Enterprise Edition

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23,170LTO

17 550 Enterprise

Cinta para mainframe

TS7700 Tape Attach

100 PB Enterprise**

16

5,000 Enterprise

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5,000 Enterprise

* La capacidad real variará dependiendo de la configuración de las ranuras de reservación e intercambio

** Capacidad TS1170 con medios JF 
Soporte y servicios IBM Storage Expert Care for IBM IBM TS7700
IBM Storage Expert Care ofrece un enfoque simplificado y estandarizado de servicio y soporte para sistemas de almacenamiento IBM seleccionados, lo que ayuda a optimizar la disponibilidad del sistema y reducir los costos.
Technology Lifecycle Services for IBM Storage
IBM ofrece soporte y servicios para productos y soluciones IBM Storage para ayudar a los clientes a planificar, desplegar, apoyar, optimizar y actualizar sus soluciones IBM Storage.
IBM Storage Expert Care para IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care le ofrece una nueva forma de anexar servicios y soporte a las soluciones de almacenamiento de IBM a través de niveles de servicio que le permiten elegir el nivel de soporte para sus sistemas.
Próximos pasos

Descubra cómo el almacenamiento en cinta escalable, seguro y energéticamente eficiente puede beneficiar a su organización.

 Guía de la biblioteca de cintas de IBM para sistemas abiertos Redbook