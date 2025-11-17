IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Analytics del rendimiento z/OS de extremo a extremo para la optimización de costos y la detección proactiva de problemas

Reserve una demostración en vivo Suscríbase al boletín
Un trabajador utiliza IBM Z16 IntelliMagic con superposición gráfica que muestra datos

Inteligencia de siguiente nivel

IntelliMagic Vision for z/OS® es un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z. Proporciona un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código que permiten a los analistas identificar riesgos y ajustar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis de rendimiento del mainframe con inteligencia de siguiente nivel.

 Estudio TEI de Forrester Simplifique la gestión del rendimiento del mainframe
Controle su entorno de mainframe

Los analistas pueden tomar el control de su entorno de mainframe de extremo a extremo con insight interactivo e informes personalizables para evitar riesgos de disponibilidad.
Mejore las capacidades del personal 

Aumente las capacidades del personal nuevo y existente con un acceso optimizado al análisis y la resolución de problemas.
Incorporación del personal

Acelere el aprendizaje del personal nuevo a través de una navegación fácil de entender y conexiones de infraestructura.
Entrega de SaaS

La interfaz intuitiva e interactiva con umbrales y recomendaciones de mejores prácticas incorporadas también acelera la capacitación de nuevos empleados y multiplataformas.

Características

Una persona mira una pantalla mientras asiste a un laboratorio.
Detección de riesgos con IntelliMagic Vision Health Insights

Evite riesgos potenciales para la infraestructura y la disponibilidad de aplicaciones con inteligencia artificial integrada y explicable que evalúa y califica automáticamente más de 700 métricas clave de z/OS por medio de umbrales sensibles al contexto que se basan en el conocimiento del dominio integrado de expertos.
Un joven ingeniero de TI decodifica datos mientras está sentado frente a monitores de computadora y mira la pantalla de uno de ellos
Vistas de detección de cambios de IntelliMagic Vision

La detección automatizada y flexible de anomalías de z/OS mediante análisis estadísticos que destaca cambios estadísticamente significativos en métricas clave acelera la resolución de problemas al identificar rápidamente lo que cambió en las áreas de interés. También puede permitirle anticipar a los cambios que pueden tener un impacto negativo.
Un contador trabaja con hojas de cálculo empresariales en una computadora portátil
Una GUI moderna e interactiva

Obtenga una visibilidad intuitiva y correlacionada de los datos de medición z/OS en toda la infraestructura de z/OS con vistas específicas de la aplicación segmentadas desde los recursos de la infraestructura de z/OS compartida. A diferencia de los enfoques actuales que requieren reportes de programación o el dominio de diferentes conjuntos de herramientas enfocados en áreas diferentes y aisladas de la infraestructura, la interfaz única de IntelliMagic Vision empleada en toda la plataforma de z/OS acelera en gran medida el aprendizaje, promueve la colaboración y mejora la efectividad analítica.
Vista lateral de un hombre de negocios con ropa formal y anteojos que trabaja con gráficos e informes de mercado en pantallas de computadora en su oficina moderna.
Informes personalizables dinámicamente

Las capacidades avanzadas de personalización de clic permiten el análisis ad hoc sin necesidad de programación ni pasos complicados y permiten las visualizaciones que mejor se adaptan a la consulta actual.
Unas personas trabajan en estaciones de computadoras en una sala de control moderna
Desgloses susceptibles al contexto

Los desgloses flexibles y susceptibles al contexto permiten que un analista identifique las rutas analíticas alternativas más relevantes según la vista actual, de modo que cada hipótesis se pueda investigar con solo unos pocos clics. Esto acelera enormemente la resolución de problemas al eliminar rápidamente los caminos sin salida. Cuando se trata de volúmenes masivos de datos, esta capacidad para centrar el análisis en el subconjunto deseado de datos se vuelve especialmente valiosa.
Una persona mira una pantalla mientras asiste a un laboratorio.
Detección de riesgos con IntelliMagic Vision Health Insights

Evite riesgos potenciales para la infraestructura y la disponibilidad de aplicaciones con inteligencia artificial integrada y explicable que evalúa y califica automáticamente más de 700 métricas clave de z/OS por medio de umbrales sensibles al contexto que se basan en el conocimiento del dominio integrado de expertos.
Un joven ingeniero de TI decodifica datos mientras está sentado frente a monitores de computadora y mira la pantalla de uno de ellos
Vistas de detección de cambios de IntelliMagic Vision

La detección automatizada y flexible de anomalías de z/OS mediante análisis estadísticos que destaca cambios estadísticamente significativos en métricas clave acelera la resolución de problemas al identificar rápidamente lo que cambió en las áreas de interés. También puede permitirle anticipar a los cambios que pueden tener un impacto negativo.
Un contador trabaja con hojas de cálculo empresariales en una computadora portátil
Una GUI moderna e interactiva

Obtenga una visibilidad intuitiva y correlacionada de los datos de medición z/OS en toda la infraestructura de z/OS con vistas específicas de la aplicación segmentadas desde los recursos de la infraestructura de z/OS compartida. A diferencia de los enfoques actuales que requieren reportes de programación o el dominio de diferentes conjuntos de herramientas enfocados en áreas diferentes y aisladas de la infraestructura, la interfaz única de IntelliMagic Vision empleada en toda la plataforma de z/OS acelera en gran medida el aprendizaje, promueve la colaboración y mejora la efectividad analítica.
Vista lateral de un hombre de negocios con ropa formal y anteojos que trabaja con gráficos e informes de mercado en pantallas de computadora en su oficina moderna.
Informes personalizables dinámicamente

Las capacidades avanzadas de personalización de clic permiten el análisis ad hoc sin necesidad de programación ni pasos complicados y permiten las visualizaciones que mejor se adaptan a la consulta actual.
Unas personas trabajan en estaciones de computadoras en una sala de control moderna
Desgloses susceptibles al contexto

Los desgloses flexibles y susceptibles al contexto permiten que un analista identifique las rutas analíticas alternativas más relevantes según la vista actual, de modo que cada hipótesis se pueda investigar con solo unos pocos clics. Esto acelera enormemente la resolución de problemas al eliminar rápidamente los caminos sin salida. Cuando se trata de volúmenes masivos de datos, esta capacidad para centrar el análisis en el subconjunto deseado de datos se vuelve especialmente valiosa.
Compras familiares en una tienda de comestibles
Caso práctico Colruyt Group opta por el análisis interactivo de mainframe Vea cómo IntelliMagic Vision for z/OS capacita a los ingenieros de sistemas de Colruyt Group con herramientas avanzadas de análisis e informes listas para usar. Lea el estudio de caso Lea el estudio de caso
Un hombre realiza tareas de mantenimiento en un entorno industrial
Servicios

Nuestro equipo de Technology Expert Labs ofrece un enfoque comprobado para implementar IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ayudándole a prevenir interrupciones, reducir costos y garantizar la disponibilidad para cargas de trabajo críticas.

 Explorar Technology Expert Labs
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

 Reserve una demostración en vivo Suscríbase al boletín
Más formas de explorar Documentación Soporte Centro de demostraciones Gestione y optimice su almacenamiento z/OS Servicios de modernización de aplicaciones mainframe