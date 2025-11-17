Analytics del rendimiento z/OS de extremo a extremo para la optimización de costos y la detección proactiva de problemas
IntelliMagic Vision for z/OS® es un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z. Proporciona un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código que permiten a los analistas identificar riesgos y ajustar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis de rendimiento del mainframe con inteligencia de siguiente nivel.
Los analistas pueden tomar el control de su entorno de mainframe de extremo a extremo con insight interactivo e informes personalizables para evitar riesgos de disponibilidad.
Aumente las capacidades del personal nuevo y existente con un acceso optimizado al análisis y la resolución de problemas.
Acelere el aprendizaje del personal nuevo a través de una navegación fácil de entender y conexiones de infraestructura.
La interfaz intuitiva e interactiva con umbrales y recomendaciones de mejores prácticas incorporadas también acelera la capacitación de nuevos empleados y multiplataformas.
Nuestro equipo de Technology Expert Labs ofrece un enfoque comprobado para implementar IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ayudándole a prevenir interrupciones, reducir costos y garantizar la disponibilidad para cargas de trabajo críticas.