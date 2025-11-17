IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Obtenga una visibilidad intuitiva y correlacionada de los datos de medición z/OS en toda la infraestructura de z/OS con vistas específicas de la aplicación segmentadas desde los recursos de la infraestructura de z/OS compartida. A diferencia de los enfoques actuales que requieren reportes de programación o el dominio de diferentes conjuntos de herramientas enfocados en áreas diferentes y aisladas de la infraestructura, la interfaz única de IntelliMagic Vision empleada en toda la plataforma de z/OS acelera en gran medida el aprendizaje, promueve la colaboración y mejora la efectividad analítica.