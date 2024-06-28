Gestione el rendimiento de z/OS Virtual Tape con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitoree el rendimiento y la disponibilidad de las cintas virtuales con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Infografía que muestra las conexiones entre la acumulación de los datos de replicación, los datos de caché y la antigüedad media de la cola diferida

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus entornos de cintas virtuales z/OS de manera más efectiva y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure óptimamente su entorno.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS da soporte a cintas conectadas de z/OS nativas y virtuales de muchos proveedores diferentes:

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • Mainframe IBM VTF
  • Soluciones de cinta física de Oracle StorageTek
  • Soluciones de cinta virtual para mainframe de Luminex

Se admiten todos los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.

Se admiten las estadísticas de la biblioteca de cintas virtuales para todos los modelos de la familia IBM TS7700 que emplean registros de actividad BVIR y para la cinta virtual Oracle StorageTek. En el caso de EMC DLm y IBM está disponible el soporte de mainframe VTF para los datos SMF nativos.

Monitoree todos los flujos de caché en un clúster TS7700 Monitoreo de objetivos de puntos de recuperación: acumulación de replicaciones Monitoreo de RPO: edad promedio de la cola diferida Control de los límites Vista del host del uso de la cinta AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Puente de cinta virtual z/OS de la actividad física a la lógica
Vea cómo se marca la caracterización de un problema para un TS7700 (utilización de CPU) y el enlace para descubrir entonces la actividad del host presente cuando se produjo lo peor del incidente.
Impacto económico total de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Análisis de rendimiento de TS7700
Aprenda a comparar automáticamente las vistas de hardware (via datos BVIR) con las métricas de carga de trabajo para obtener insights sobre cómo el hardware cuadriculado está manejando el trabajo y la replicación entre cajas.
Cómo sacar el máximo partido a la solución de cinta virtual TS7700 de IBM
Vea este seminario web si alguna vez ha experimentado problemas frustrantes de rendimiento o si desea cerciorarse de que su entorno de TS7700 esté optimizado según las mejores prácticas.
Availability Monitoring de la infraestructura de cintas virtuales z/OS
Descubra las mejores prácticas para la infraestructura de cintas virtuales z/OS en este seminario web. Aprenda la identificación automatizada de riesgos, la resolución rápida de problemas y las técnicas de optimización a través de demostraciones.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

