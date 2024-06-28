IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus entornos de cintas virtuales z/OS de manera más efectiva y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure óptimamente su entorno.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS da soporte a cintas conectadas de z/OS nativas y virtuales de muchos proveedores diferentes:
Se admiten todos los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.
Se admiten las estadísticas de la biblioteca de cintas virtuales para todos los modelos de la familia IBM TS7700 que emplean registros de actividad BVIR y para la cinta virtual Oracle StorageTek. En el caso de EMC DLm y IBM está disponible el soporte de mainframe VTF para los datos SMF nativos.
El ancho de banda de caché en un TS7700 es una de las claves más importantes para el rendimiento. Si se agota el ancho de banda del caché, esto puede afectar el tiempo de ejecución del trabajo y el RPO de las ubicaciones de recuperación ante desastres. IBM Z Visión de IntelliMagic para z/OS proporciona insights sobre qué actividades están consumiendo estos recursos a lo largo del tiempo.
Hoy en día, muchos clientes tienen un tercer centro de datos en una ubicación remota. Debido a razones de rendimiento, los datos en esta ubicación no se replican sincronizadamente, por lo que es esencial entender cuántos datos no se replican en un cierto punto en el tiempo, como en este ejemplo.
La segunda pregunta que preocupa al cliente es cuántos minutos u horas hay detrás de la replicación de los datos para la creación de estos. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS también responde a esta pregunta. El tiempo de espera hasta que se procesan las copias es demasiado largo. Esto activa una advertencia de excepción para investigación.
En una licencia de IBM TS7700 para la habilitación de caché, existen incrementos de rendimiento de host y longitud de cola previa a la migración. Para comprender si se alcanzan estos límites, es necesario monitorear diferentes métricas. Este ejemplo muestra la acumulación de migración que indica cuántos datos están esperando en la cola previa a la migración y pueden desencadenar una limitación.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS proporciona una capacidad personalizable para ver las aplicaciones más comunes "listas para usarse". La información de la cinta virtual proporciona información desde la perspectiva del hardware. La vista del host muestra la cantidad de montajes, el rendimiento de lectura o escritura, la compresión y mucho más.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.