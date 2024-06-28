IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS da soporte a cintas conectadas de z/OS nativas y virtuales de muchos proveedores diferentes:

IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720

EMC DLm

Oracle StorageTek VSM

Mainframe IBM VTF

Soluciones de cinta física de Oracle StorageTek

Soluciones de cinta virtual para mainframe de Luminex

Se admiten todos los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.

Se admiten las estadísticas de la biblioteca de cintas virtuales para todos los modelos de la familia IBM TS7700 que emplean registros de actividad BVIR y para la cinta virtual Oracle StorageTek. En el caso de EMC DLm y IBM está disponible el soporte de mainframe VTF para los datos SMF nativos.