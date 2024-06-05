Gestione el rendimiento de los sistemas z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Emplee IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para optimizar la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS
Infografía que combina tres pantallas de calificación del estado del sistema, índice de rendimiento y topología del subsistema

Optimice la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS mediante el uso de analytics impulsados por IA para monitorear y gestionar de manera proactiva su entorno z/OS. Evite interrupciones, reduzca costos y preserve la confiabilidad y la disponibilidad por las que se conoce a los mainframes.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS mejora los datos RMF/SMF y aplica su conocimiento incorporado para comprender cómo la arquitectura z/OS maneja su carga de trabajo. Esto lo ayuda a ajustar z/OS para mejorar el rendimiento y proteger la disponibilidad. También puede usarlo para ajustar la configuración de su procesador para aumentar el MIPS que obtiene de su hardware de mainframe.

Health Insights Visores interactivos de topología LPAR y FICON Desgloses susceptibles al contexto Visibilidad intuitiva

 

Personalización dinámica de informes Detección de anomalías y análisis estadístico Paneles compartidos personalizados AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Gestión del rendimiento para sistemas z/OS
Descubra la gestión proactiva del rendimiento de los sistemas z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS. Emplee el análisis impulsado por IA para identificar riesgos y optimizar la disponibilidad del sistema.
Presentación de informes sobre el acoplamiento del estado de la facilidad y rendimiento
Aprenda a monitorear de manera eficaz las facilidades de acoplamiento en su entorno y resalte automáticamente cualquier problema en desarrollo.
Impacto económico total de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Imagine cuánto puede aprender de los datos de SMF
Obtenga una visión de la rapidez con la que podría emplear la visibilidad sencilla de los datos RMF y SMF para ampliar su comprensión de cómo funciona el ecosistema z/OS.
¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo? Clases de servicio de múltiples periodos
Conozca la complejidad de las mediciones de duración en este seminario web. Explore las unidades de servicio ponderadas, las variables fijas en z/OS 2.5 y la importancia de verificar las duraciones posteriores a la actualización. Descubra el poder y los riesgos de múltiples periodos en el análisis de rendimiento.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

 Reserve una demostración en vivo Suscríbase al boletín
Más formas de explorar Documentación Soporte Centro de demostraciones Cartera de productos de IBM Z AIOps