Optimice la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS mediante el uso de analytics impulsados por IA para monitorear y gestionar de manera proactiva su entorno z/OS. Evite interrupciones, reduzca costos y preserve la confiabilidad y la disponibilidad por las que se conoce a los mainframes.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS mejora los datos RMF/SMF y aplica su conocimiento incorporado para comprender cómo la arquitectura z/OS maneja su carga de trabajo. Esto lo ayuda a ajustar z/OS para mejorar el rendimiento y proteger la disponibilidad. También puede usarlo para ajustar la configuración de su procesador para aumentar el MIPS que obtiene de su hardware de mainframe.
Evite riesgos para la disponibilidad y el rendimiento con inteligencia artificial incorporada que evalúa más de 700 métricas clave de z/OS y mediante el uso de umbrales de conocimiento del dominio de experto.
Las topologías de z/OS (FICON y LPAR) son complejas y difíciles de visualizar. Los métodos de visualización tradicionales implicaban la impresión manual. Los visores interactivos de topología LPAR y FICON de IntelliMagic Vision permiten a los analistas interactuar, concentrar y comparar intervalos de tiempo para detectar errores y cambios costosos.
Los desgloses sensibles al contexto permiten a los analistas identificar rutas analíticas alternativas en función de los datos que se muestran e investigar rápidamente cada hipótesis, lo que ahorra tiempo perdido explorando rutas "sin salida". La capacidad de centrarse en un subconjunto deseado de datos es especialmente valiosa cuando se trata de volúmenes masivos de datos SMF.
En lugar de emplear programas de programación o dominar herramientas en silos por la tecnología para acceder a distintos tipos de datos SMF, una interfaz de usuario común e intuitiva elimina la minería de datos y libera al personal para que se concentre en el análisis de alto valor. Esta única interfaz que se emplea en toda la plataforma mejora el aprendizaje, la colaboración y la eficiencia analítica.
Las capacidades avanzadas de personalización de informes facilitan un análisis rápido sin necesidad de programación ni pasos complicados. Las opciones de personalización intuitivas incluyen tipo de informe, nivel de resumen, filtrado y comparaciones de intervalos.
Los cambios significativos en las métricas clave se resaltan en las vistas de detección de cambios, que muestran variaciones con más o menos de 2 desviaciones estándar entre el día actual y los 30 días anteriores. Reciba alertas oportunas sobre cambios que puedan tener un impacto sostenido, como este ejemplo de aumento de CPU.
Los paneles personalizables recopilan y muestran vistas en tiempo real de cualquier colección de métricas que le interesen. Cuando se comparten, promueven la colaboración y proporcionan una verdad común para toda la organización. Amplíe cualquier informe y emplee las capacidades de desglose para realizar un análisis más detallado de las métricas que considere de interés.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
