En lugar de emplear programas de programación o dominar herramientas en silos por la tecnología para acceder a distintos tipos de datos SMF, una interfaz de usuario común e intuitiva elimina la minería de datos y libera al personal para que se concentre en el análisis de alto valor. Esta única interfaz que se emplea en toda la plataforma mejora el aprendizaje, la colaboración y la eficiencia analítica.