Gestione z/OS Disk y rendimiento de replicación con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitorear el rendimiento del disco y la replicación con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Infografía que muestra la conexión entre diferentes formas de datos.

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su z/OS Disk y entorno de replicación de manera más efectiva y eficiente.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS evalúa continuamente el estado del disco y los sistemas de replicación. Por lo tanto, si hay una degradación incremental en cualquier aspecto de su sistema o un cambio repentino causado por una falla de hardware o un cambio en el patrón de uso o carga de trabajo, lo verá de inmediato. 

Health Insights Vistas de topología interactivas Insights más profundos Comparaciones y detección de excepciones

 

Desglose en volúmenes específicos, conjunto de datos o espacios de dirección Seguimiento de las métricas clave para la replicación sincrónica y asincrónica Análisis de tendencias para mediciones de E/S clave AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Solución de problemas de picos de RPO de Global Mirror
Vea cómo se puede emplear IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para dar visibilidad al estado de la replicación Global Mirror en un entorno Parallel Sysplex distribuido globalmente.
¿Cómo puedo saber si mis unidades back-end están sobrecargadas?
Este estudio de caso muestra cómo se puede emplear IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para encontrar fácilmente la causa principal de un problema de rendimiento z/OS relacionado con unidades back-end sobrecargadas.
Tiempo de conexión alto para el disco z/OS
Descubra cómo IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS ayuda a solucionar los problemas causados por cambios en el software. Identifique y corrija de manera eficiente el aumento repentino en el tiempo de conexión, atribuido a un nuevo SQL Query.
El centro de datos all-flash: ¿cómo es que mi respuesta de E/S no es el doble de rápida?
Descubra tecnología flash en TI. A pesar de su promesa de velocidad, muchos centros de datos no experimentan cambios significativos en los tiempos de respuesta. Obtenga información sobre su posible impacto en el rendimiento de su centro de datos.
Leer rendimiento y lecciones aprendidas de zHyperLink
Vea a Joe Hyde compartir los datos recientes de producción de Db2, que destacan la velocidad de las E/S de lectura de zHyperLink y otras lecciones aprendidas.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

 Reserve una demostración en vivo Suscríbase al boletín
Más formas de explorar Documentación Soporte Centro de demostraciones Cartera de productos de IBM Z AIOps