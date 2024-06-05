IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su z/OS Disk y entorno de replicación de manera más efectiva y eficiente.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS evalúa continuamente el estado del disco y los sistemas de replicación. Por lo tanto, si hay una degradación incremental en cualquier aspecto de su sistema o un cambio repentino causado por una falla de hardware o un cambio en el patrón de uso o carga de trabajo, lo verá de inmediato.
Health Insights y los reportes de excepciones le avisan cuando sus sistemas de almacenamiento necesitan atención. Las métricas se evalúan automáticamente para cada intervalo de tiempo y se resaltan si no están dentro de los límites aceptables. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS también recomienda qué acciones realizar en función de la alerta que se encuentre.
Los visores interactivos de topologías permiten a los analistas interactuar, profundizar y comparar intervalos de tiempo para sus topologías Sysplex, FICON, LPAR y subsistemas, lo que es crucial para detectar errores y cambios que pueden afectar los costos.
A partir de los reportes de excepciones, es fácil explorar en profundidad para ver un gráfico de tiempo detallado de la métrica marcada. Luego puede reducir el periodo en el que se produjo el comportamiento y correlacionarlo con cualquier impacto de la aplicación que se haya presentado.
Los gráficos comparativos son útiles para determinar cuándo comenzó un comportamiento particular y si se trata de una anomalía única o parte de una tendencia continua.
Desde un gráfico de tiempo, hay muchos desgloses disponibles para ver la métrica en un nivel de detalle más detallado. Para un análisis aún más profundo, hay más detalles disponibles. En lugar de reportes estáticos, los datos que se muestran se basan en los datos de intervalo de los registros RMF/SMF casi en tiempo real.
La necesidad de disponibilidad continua hizo que la replicación sea un aspecto crítico del almacenamiento en disco. El monitoreo del estado de Data Replication es clave para cumplir con los requisitos comerciales y regulatorios. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS realiza un seguimiento de las métricas clave para los métodos de replicación síncronos y asíncronos.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS proporciona muchos gráficos de tendencias para ayudarlo a ver hacia dónde se dirigen sus operaciones. En este ejemplo se muestra un ligero aumento en la velocidad de E/S y una disminución en el tiempo de respuesta, lo que puede ser útil para decidir si se necesita una actualización de hardware de almacenamiento o si se puede aplazar.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los skills locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.