Gestione la red TCP/IP con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitoree la tecnología para la preparación para el cifrado de IBM z/OS y los patrones de tráfico con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Infografía que muestra la conexión entre el uso del microprocesador, las condiciones de error TCP y las conexiones

TCP/IP es el núcleo de comunicación para los mainframes z/OS, tanto para el tráfico de entrada y salida del mainframe como internamente entre las imágenes y los complejos de procesadores z/OS. Gestione de forma proactiva los riesgos y las fallas de seguridad antes de que afecten a los usuarios.

 
Beneficios
Mitigue de forma proactiva los riesgos de seguridad

Emplee el análisis y los insights avanzados basados en IA para detectar y mitigar de forma proactiva los riesgos de seguridad de cifrado del tráfico IP z/OS desconocido.
Mejore la configuración y el estado de la red

Emplee miles de informes listos para usarse combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS mejora el análisis al traducir más de 600 códigos sin procesar de registros zERT a texto legible para suite de cifrado, algoritmos de cifrado y tipos de autenticación de mensajes.

Monitoreo de canales OSA e HiperSockets Mejore la configuración y el estado de la red Habilitación de DevOps Identifique fácilmente el tráfico no protegido (criptográficamente) Categorice las &quot;clases de tráfico&quot; en función de los rangos de dirección IP

  

Uso promedio del núcleo CP para funciones criptográficas Visibilidad intuitiva de los datos de SMF Desgloses susceptibles al contexto Análisis acelerado de la causa principal AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Cómo emplear zERT de IBM para identificar conexiones no cifradas
Desbloquee insights sobre la seguridad de la red con datos zERT en IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS. Identifique el tráfico no cifrado y evalúe los niveles de cifrado con facilidad.
Impacto económico total de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Impacto Económico™ Total (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
zERT: Un gran avance en la visibilidad para gestionar el tráfico de red
Obtenga una excelente introducción a zERT y las formas de aumentar el beneficio que puede obtener de estos datos.
Valor y visibilidad de los datos de cifrado de red zERT
Vea esta sesión para aprender más sobre el valor que aportan estos nuevos datos de zERT y para obtener la visibilidad que su equipo de seguridad necesita a fin de conseguir valor de esos datos.
Uso de zERT y otros datos SMF para gestionar y optimizar el cifrado de red
Descubra la tecnología de preparación de cifrado z/OS (zERT) en este seminario web. Aprenda cómo mejorar la seguridad de la red al proporcionar visibilidad del estado de cifrado, ayudar en el cumplimiento y optimizar el uso de la CPU.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

