TCP/IP es el núcleo de comunicación para los mainframes z/OS, tanto para el tráfico de entrada y salida del mainframe como internamente entre las imágenes y los complejos de procesadores z/OS. Gestione de forma proactiva los riesgos y las fallas de seguridad antes de que afecten a los usuarios.
Emplee el análisis y los insights avanzados basados en IA para detectar y mitigar de forma proactiva los riesgos de seguridad de cifrado del tráfico IP z/OS desconocido.
Emplee miles de informes listos para usarse combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS mejora el análisis al traducir más de 600 códigos sin procesar de registros zERT a texto legible para suite de cifrado, algoritmos de cifrado y tipos de autenticación de mensajes.
Obtenga insights sobre las interfaces físicas, incluidos los canales OSA y los HiperSockets que se emplean para la comunicación entre LPAR. Si bien el aumento del uso en este ejemplo no es un problema de disponibilidad (verde), el cambio observado puede requerir más investigación y puede estar relacionado con aumentos innecesarios en otras partes de la infraestructura.
ACK duplicados pueden indicar oportunidades de mejora de la configuración del centro de datos o de la red externa. Esta es una de las muchas métricas que se califican y rastrean automáticamente para proporcionar insights rápidos del estado de la red de mainframe.
Las métricas aparentemente no relacionadas se pueden ensamblar y compartir en una sola vista para el rendimiento, la red, el almacenamiento, MQ, CICS y Db2, lo que permite la colaboración. En este ejemplo se incorpora el consumo de espacio de dirección tipo 30, las tasas de tráfico TCP/IP y el tráfico por tipo de cifrado. También está disponible la visibilidad de la dirección IP del cliente y del servidor.
Las vistas de nivel superior (por sysplex o por clase de tráfico) brindan visibilidad inmediata de la cantidad de tráfico de red que emplea cada protocolo e identifican el tráfico que no está protegido criptográficamente. Puede desglosar según muchos criterios para centrar su análisis y determinar el origen o el destino del tráfico.
Navegue fácilmente hasta el subconjunto elegido de tráfico de red (por ejemplo, por clase de tráfico o dirección IP) y obtenga visibilidad de los datos específicos del protocolo seleccionado. En este ejemplo se incluyen los algoritmos de cifrado que se emplean, las longitudes de las claves criptográficas y otros atributos de la protección criptográfica.
Dado que la CPU necesaria para el cifrado puede ser significativa y puede variar ampliamente entre varios tipos de cifrado, la visibilidad de la CPU es vital. El análisis antes y después de los cambios en la implementación permite la correlación entre el cifrado y el costo comercial (en términos de la CPU).
A diferencia de los enfoques que requieren programas de programación o herramientas de dominio en silos debido a la tecnología para acceder a varios tipos de datos SMF, esta interfaz de usuario intuitiva elimina los esfuerzos de minería de datos y libera al personal para que se concentre en el análisis de alto valor. También estimula el aprendizaje, promueve la colaboración y mejora la eficacia analítica.
Los desgloses susceptibles al contexto lo ayudan a identificar rutas analíticas alternativas en función de los datos que se muestran y a investigar cada hipótesis con unos pocos clics, lo que reduce el tiempo perdido en explorar rutas "sin salida" . La capacidad de centrar el análisis en el subconjunto de datos deseado es valiosa cuando se trata de volúmenes masivos de datos SMF.
Las capacidades de desglose altamente flexibles de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permiten ver los datos a nivel de procesador, sistema, tarjeta o espacio de dirección y actividad de migración específica. Los filtros condicionales incorporados se pueden personalizar para un conjunto de informes en un panel enfocado.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.