Evite los riesgos de disponibilidad y optimice el rendimiento de Db2
Infografía que conecta tres capturas de pantalla de visibilidad de métricas clave de Db2 que lo ayudan a gestionar el rendimiento

La gran complejidad de los datos estadísticos de Db2 y los datos de contabilidad de Db2 dificultan la obtención de valor de las métricas enriquecidas disponibles. La visibilidad clara de las métricas de Db2 a través de registros SMF lo ayuda a prevenir riesgos de disponibilidad y a gestionar y optimizar el rendimiento.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

El volumen y la complejidad de los datos estadísticos de Db2 (SMF 100) y los datos contables Db2 (SMF 101) son difíciles de analizar. La visibilidad fácil de las métricas clave de Db2 a través de los registros SMF es crucial para prevenir de forma proactiva los riesgos de disponibilidad y para gestionar y optimizar el rendimiento de forma eficaz.

Evaluaciones de estado a nivel de empresa Vistas enfocadas en Health Insights Evaluaciones de estado en los gráficos de tiempo Grupo de amortiguadores y métricas de E/S Integración de datos estadísticos y contables

 

Estadísticas de E/S de Db2 por agrupación de amortiguadores y base de datos Perfiles de tiempo transcurrido de Db2 Desgloses de ID de transacción CICS CICS y Db2 integración de datos SMF AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
No son solo para grupos de amortiguadores: lecciones de SMF
Descubra insights clave que proporcionan los datos estadísticos de Db2 para la gestión del rendimiento aparte del ajuste de buffer pools.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic for z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Imagine cuánto puede aprender al explorar los datos estadísticos de Db2
Esta sesión sugiere capacidades que se deben tener en cuenta a medida que se busca modernizar la forma en que accede y analiza sus datos SMF de Db2, tanto para promover un aprendizaje rápido como para aumentar el valor que obtiene de sus datos.
Imagine cuánto puede aprender explorando los datos contables de Db2
Este seminario web revela insight de los datos de Db2 SMF, incluidos los perfiles de trabajo, la visibilidad a través de ID de correlación, la gestión de carga de trabajo con ID de autorización y la integración de datos de Db2 con otros tipos como transacciones de CICS (SMF 110.1).
Implementación de dúplex asíncrono en una experiencia de usuario de estructura de bloqueo de Db2
En este seminario web, puede profundizar en los impactos de rendimiento de la implementación de dúplex asíncrono para la estructura de bloqueo de Db2 en un entorno de intercambio de datos Db2 de alto volumen.
