Vea el rendimiento de E/S y caché de disco por agrupación de amortiguadores y base de datos de Db2 integrando datos de rendimiento de E/S del conjunto de datos (de registros SMF 42) con datos de estadísticas de E/S del conjunto de datos de Db2 (IFCID 199). Consulte las métricas, incluido el tiempo de respuesta del disco por componente (IOSQ, Pend, Disc, Conn) y los aciertos y errores de caché de disco por agrupación de amortiguadores y base de datos de Db2.