La gran complejidad de los datos estadísticos de Db2 y los datos de contabilidad de Db2 dificultan la obtención de valor de las métricas enriquecidas disponibles. La visibilidad clara de las métricas de Db2 a través de registros SMF lo ayuda a prevenir riesgos de disponibilidad y a gestionar y optimizar el rendimiento.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
La evaluación automatizada de más de 80 métricas para cada miembro de Db2 y grupo de amortiguadores en su entorno ayuda a identificar los riesgos potenciales para la disponibilidad y el rendimiento. Esta imagen muestra un ejemplo del reporte interactivo de Db2 Health Insights. Todas las advertencias y excepciones se muestran en esta tabla con la capacidad de explorar en profundidad las excepciones individuales y realizar un análisis profundo de la causa principal.
Numerosos desgloses pueden pasar de una vista de alto nivel de toda la compañía a un análisis centrado para ayudar a identificar insight aplicable en la práctica para afiliadas a Db2 específicos, grupos de amortiguadores, etc. Esta imagen captura dos de esos pasos de desglose, inicialmente “Grupo por tamaño” y luego por “Grupo de amortiguadores” para aislar las excepciones a grupos de amortiguadores específicos (que se muestran aquí).
Puede generar “gráficos de tiempo” de todas las métricas evaluadas para examinar posibles relaciones de alto nivel entre las métricas en cualquier fase del proceso analítico. En este ejemplo, se pueden evaluar las posibles correlaciones de hora del día entre las dos métricas con excepciones (con los bordes naranja y rojo) y la actividad general de obtención de páginas (en el primer gráfico).
Dado que Db2 depende de los datos necesarios que residen en un amortiguador para evitar E/S que son sincrónicas con la unidad de trabajo ("E/S de lectura de sincronización aleatoria"), es crucial una amplia visibilidad del grupo de amortiguadores y las métricas de E/S para el ajuste del rendimiento de Db2.
Los desgloses sensibles al contexto de grandes cantidades de datos le permiten centrarse en los datos relevantes para su análisis. Los expertos suelen sugerir análisis centrados en el tipo de conexión, ya que el trabajo en línea (por ejemplo, el que entra en Db2 desde CICS) suele tener un perfil diferente al del trabajo por lotes (por ejemplo, que entra a través de BMP por lotes IMS ).
Vea el rendimiento de E/S y caché de disco por agrupación de amortiguadores y base de datos de Db2 integrando datos de rendimiento de E/S del conjunto de datos (de registros SMF 42) con datos de estadísticas de E/S del conjunto de datos de Db2 (IFCID 199). Consulte las métricas, incluido el tiempo de respuesta del disco por componente (IOSQ, Pend, Disc, Conn) y los aciertos y errores de caché de disco por agrupación de amortiguadores y base de datos de Db2.
En los datos de contabilidad de Db2, la combinación de tiempos de "clase 2" (CPU) y "clase 3" (espera) ofrece un perfil de tiempo transcurrido que se pasa dentro de Db2. Este perfil para el trabajo procedente de CICS muestra que otra confirmación de E/S de lectura (verde), tiempo no contabilizado por confirmación (púrpura claro) y tiempo de contención de bloqueo local por confirmación (naranja) son los principales contribuyentes al tiempo transcurrido.
Para el trabajo que entra en CICS desde Db2, se puede beneficiar del hecho de que la ID de la transacción de llamada está incluida en el campo de nombre de correlación que se encuentra en los datos contables de Db2 para facilitar numerosos tipos de análisis por CICS transacción. En este ejemplo se presenta una vista de los perfiles de tiempo transcurrido de Db2 por transacción CICS.
Más de 250 campos no cronológicos en los registros de CICS 110.1 permiten un análisis detallado y están organizados en subgrupos. El panel de control personalizado de esta imagen muestra ejemplos de varios de ellos, incluyendo las llamadas SQL de Db2 por transacción CICS, las escrituras de flujos de registro, las cargas de programas y la obtención de archivos.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
