가정 분석이란 무엇인가요?

가정 분석은 수식의 입력값을 변경하여 기업이 다양한 시나리오를 모델링할 수 있도록 지원하는 전략적 계획 수립 기법입니다.
이 분석은 재무팀이 기준이 되는 재무 모델을 구축하고, 다양한 변수가 기업의 재무 성과에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있도록 지원합니다.
가정 분석은 데이터 기반 의사 결정과 정확한 예측을 지원하므로 기업에 중요한 역할을 합니다. 또한 시나리오 분석과 민감도 분석에도 활용됩니다. 나아가 통합 재무 계획과 위험 관리 업무에도 중요한 역할을 합니다.
적응력은 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀을 차별화하는 핵심 역량으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 적응력의 중심에는 가정 분석에 인공 지능(AI) 툴과 머신 러닝(ML) 모델을 통합하는 변화가 있습니다.
이러한 기술 기반 접근 방식은 기존 가정 분석의 한계를 뛰어넘어 예측을 위한 AI를 활용해 새로운 인사이트를 도출하고, 업무를 자동화하며, 더 나은 의사 결정을 지원합니다.
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가정 분석은 하나 이상의 변수에서 발생할 수 있는 긍정적 또는 부정적 변화를 검토하는 방식으로 이루어집니다. 이러한 변수는 가정이라고도 하며, 상황에 따라 작은 변화일 수도 있고 큰 변동일 수도 있습니다.
이러한 변수에는 총매출, 이탈률, 총비용, 매출원가(COGS), 세금, 인플레이션, 부채 및 금리가 포함됩니다. 오늘날의 조직은 사업 계획을 수립할 때 이러한 요소를 비롯한 다양한 변수를 고려해야 합니다.
가정 분석은 일반적으로 Microsoft Excel 통합 문서에서 수행하며, 데이터 탭의 가정 분석 드롭다운 메뉴에서 적절한 툴을 선택하여 사용할 수 있습니다.
최신 FP&A 툴은 Excel 스프레드시트와 직접 연동되므로 데이터를 손쉽게 정리하고 관리할 수 있으며, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 같은 기존 시스템에도 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이러한 툴은 분석 프로세스를 간소화할 수 있도록 재무 모델링을 위한 AI 기능과 재무 자동화 툴을 제공합니다.
이후 재무팀은 다양한 가정 분석 툴을 활용해 여러 시나리오를 만들 수 있습니다.
가정 분석의 대표적인 방법에는 시나리오 분석과 민감도 분석이 있습니다.
그 밖의 접근 방식으로는 목표값 찾기 분석, 시뮬레이션 분석 및 시나리오 계획이 있습니다.
시나리오 분석은 여러 변화와 예측하기 어려운 시장 변수가 미치는 영향을 평가할 때 가장 효과적입니다. 이 과정에서는 미래에 발생할 수 있는 사건이나 시나리오가 미치는 영향을 평가합니다. 시나리오에는 시장 상황의 변화, 세율 변경 또는 서비스 비용 증가와 같은 변수가 포함될 수 있습니다.
재무 모델링에서 시나리오 분석은 기업 가치와 현금 흐름의 변화를 추정하는 데 사용됩니다. 일반적으로 시나리오는 최선의 경우, 최악의 경우 및 기준 시나리오로 구분합니다. 재무팀은 이 분석을 통해 가능한 결과를 예측하고 원하는 목표를 달성할 수 있는지 평가합니다.
민감도 분석은 특정 조건에서 독립 변수가 특정 종속 변수에 어떤 영향을 미치는지 분석합니다. 이 접근 방식은 하나의 목표에 집중하면서 특정 변수 하나가 전체 예산이나 연간 재무 목표에 어떤 영향을 미치는지 분석하려는 조직에 가장 적합합니다.
재무 분석가는 입력 변수로 정의된 범위 내에서 이 접근 방식을 적용하여 조직의 이익률에 미치는 영향을 평가합니다. Excel을 활용한 데이터 분석은 재무 모델의 신뢰성을 높이려는 조직에 강력한 툴입니다.
성공적인 가정 분석을 위해서는 체계적인 실행과 긴밀한 협업이 필수적입니다. 조직마다 세부 절차는 조금씩 다를 수 있지만, 다음 단계별 가이드는 좋은 출발점이 될 수 있습니다.
가정 분석은 조직의 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 요인을 파악하는 것부터 시작합니다.
초기 단계에서는 최고재무책임자(CFO)와 다른 경영진의 의견을 수렴하여 어떤 요인이 가장 중요한지 파악합니다. 재무팀은 이러한 요인을 바탕으로 가정 시나리오를 만들고 분석 전략을 수립할 수 있습니다.
대부분의 분석은 비교 기준이 되는 기준선을 설정하는 것부터 시작합니다. 조직은 가정 분석을 수행하기 전에 과거 데이터를 수집하고 전반적인 비즈니스 전략과 관련된 정보를 통합해야 합니다.
예를 들어 직원 수를 분석 대상으로 한다면, 분석가는 관련 데이터를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 이 단계는 시간과 자원이 많이 소요될 수 있지만 분석 과정에서 매우 중요한 단계입니다.
기준선을 설정하고 주요 요인을 결정한 후에는 재무 성과에 가장 큰 영향을 미치는 변수의 우선순위를 정합니다.
경우에 따라 새로운 데이터가 확보되면 일부 요인의 중요도가 낮아져 분석 대상에서 차지하는 비중이 줄어들 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 정성적 분석과 정량적 분석을 함께 활용하여 각 요인의 중요도를 판단하는 것이 좋습니다.
재무팀은 '가설을 더 잘 나타낼 수 있는 요인이 있는가?'와 '이 요인을 분석하는 목적은 무엇인가?'와 같은 질문을 스스로 던져야 합니다.
가장 관련성이 높고 중요한 요인을 선정한 후에는 가정 분석을 수행할 준비가 완료됩니다. 이후의 구체적인 절차는 사용하는 FP&A 툴과 시나리오 분석을 수행하는지, 민감도 분석을 수행하는지에 따라 달라집니다.
시나리오 분석에서는 먼저 선정한 요인을 시나리오 요약으로 정리합니다. 그런 다음 시나리오가 비즈니스 관련 변수에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 추적할 수 있는 체계를 구축합니다. 대부분의 조직은 이 단계에서 Excel을 사용하며, 가능하다면 이를 FP&A 소프트웨어와 직접 연동하는 것이 좋습니다.
민감도 분석도 절차는 비슷하지만 하나의 요인에만 초점을 맞춰 수행합니다. 두 분석 모두 결과와 잠재적인 오류를 검토할 수 있는 계획을 마련해야 합니다.
가정 분석은 서로 다른 가정 집합을 적용한 세 가지 시나리오를 설정하는 것부터 시작하는 것이 좋습니다.
예를 들어 최선의 경우, 최악의 경우 및 기준 시나리오를 설정하면 이해관계자가 변수를 분석하는 데 좋은 출발점이 됩니다. 각 가정의 근거를 지속적으로 문서화하여 분석가가 이를 바탕으로 새로운 시나리오에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 해야 합니다.
재무팀은 모든 시나리오 결과를 검토하고, 어떤 핵심 요인이 가장 큰 영향을 미치는지 보여주는 데이터 패턴을 찾아야 합니다.
결과를 과거 성과와 비교하여 검증하고, 결과가 현실적이지 않다면 가정을 조정할 준비를 해야 합니다. 그런 다음 이러한 분석 결과를 적용하여 경영진이 활용할 수 있는 실행 가능한 보고서로 정리합니다.
회복탄력성이 높은 조직은 경쟁사와 차별화되고 있습니다. 효과적으로 수행된 가정 분석은 FP&A 팀에 재무 관리에 필요한 유용한 인사이트를 제공하고 비즈니스 계획의 명확성을 높여 줍니다.
재무팀은 가정 분석을 수행할 때 일반적인 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 데이터 기반 인사이트와 실행 가능한 결과를 도출하려면 예산 시나리오를 작성할 때 흔히 발생하는 문제를 미리 인지해야 합니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
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