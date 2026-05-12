가정 분석이란 무엇인가요?

이 분석은 재무팀이 기준이 되는 재무 모델을 구축하고, 다양한 변수가 기업의 재무 성과에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있도록 지원합니다.

가정 분석은 데이터 기반 의사 결정과 정확한 예측을 지원하므로 기업에 중요한 역할을 합니다. 또한 시나리오 분석과 민감도 분석에도 활용됩니다. 나아가 통합 재무 계획과 위험 관리 업무에도 중요한 역할을 합니다.

적응력은 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀을 차별화하는 핵심 역량으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 적응력의 중심에는 가정 분석에 인공 지능(AI) 툴과 머신 러닝(ML) 모델을 통합하는 변화가 있습니다.

이러한 기술 기반 접근 방식은 기존 가정 분석의 한계를 뛰어넘어 예측을 위한 AI를 활용해 새로운 인사이트를 도출하고, 업무를 자동화하며, 더 나은 의사 결정을 지원합니다.