사무실에서 컴퓨터 모니터 앞에 앉아 업무를 하는 여성
비즈니스 운영

가정 분석이란 무엇인가요?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 05월 12일

가정 분석이란 무엇인가요?

가정 분석은 수식의 입력값을 변경하여 기업이 다양한 시나리오를 모델링할 수 있도록 지원하는 전략적 계획 수립 기법입니다.

이 분석은 재무팀이 기준이 되는 재무 모델을 구축하고, 다양한 변수가 기업의 재무 성과에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있도록 지원합니다.

가정 분석은 데이터 기반 의사 결정과 정확한 예측을 지원하므로 기업에 중요한 역할을 합니다. 또한 시나리오 분석과 민감도 분석에도 활용됩니다. 나아가 통합 재무 계획과 위험 관리 업무에도 중요한 역할을 합니다.

적응력은 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀을 차별화하는 핵심 역량으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 적응력의 중심에는 가정 분석에 인공 지능(AI) 툴과 머신 러닝(ML) 모델을 통합하는 변화가 있습니다.

이러한 기술 기반 접근 방식은 기존 가정 분석의 한계를 뛰어넘어 예측을 위한 AI를 활용해 새로운 인사이트를 도출하고, 업무를 자동화하며, 더 나은 의사 결정을 지원합니다.

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

가정 분석은 어떻게 작동하나요?

가정 분석은 하나 이상의 변수에서 발생할 수 있는 긍정적 또는 부정적 변화를 검토하는 방식으로 이루어집니다. 이러한 변수는 가정이라고도 하며, 상황에 따라 작은 변화일 수도 있고 큰 변동일 수도 있습니다.

이러한 변수에는 총매출, 이탈률, 총비용, 매출원가(COGS), 세금, 인플레이션, 부채 및 금리가 포함됩니다. 오늘날의 조직은 사업 계획을 수립할 때 이러한 요소를 비롯한 다양한 변수를 고려해야 합니다.

가정 분석은 일반적으로 Microsoft Excel 통합 문서에서 수행하며, 데이터 탭의 가정 분석 드롭다운 메뉴에서 적절한 툴을 선택하여 사용할 수 있습니다.

최신 FP&A 툴은 Excel 스프레드시트와 직접 연동되므로 데이터를 손쉽게 정리하고 관리할 수 있으며, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 같은 기존 시스템에도 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이러한 툴은 분석 프로세스를 간소화할 수 있도록 재무 모델링을 위한 AI 기능과 재무 자동화 툴을 제공합니다.

이후 재무팀은 다양한 가정 분석 툴을 활용해 여러 시나리오를 만들 수 있습니다.

  • 시나리오 관리자: 대화 상자를 통해 사용할 수 있는 이 기능을 사용하면 여러 값 집합(시나리오)을 만들고 저장한 후 결과를 비교할 수 있습니다. 시나리오 관리자를 사용하면 서로 다른 값을 매번 직접 입력하거나 최선의 시나리오와 최악의 시나리오를 일일이 비교하지 않고도 다양한 시나리오를 만들 수 있습니다.
  • 목표값 찾기: 이 가정 분석 툴은 특정 결과를 얻기 위해 변경되는 셀에 필요한 입력값을 역산하여 찾는 기능입니다. 예를 들어 결과 셀의 목표값이 50,000달러의 이익이라면 재무팀은 목표값 찾기를 사용하여 필요한 입력값을 계산할 수 있습니다. 이 입력값은 목표를 달성하기 위해 판매해야 하는 수량을 나타낼 수도 있습니다.
  • 데이터 표: 데이터 표는 행과 열이 교차하는 구조로 배열된 셀 집합으로, 일반적으로 특정 행 입력 셀 또는 열 입력 셀이 있어야 정상적으로 작동합니다. 이 툴은 데이터를 일관된 형식으로 저장하고 표시하도록 설계되었습니다. 재무팀은 특정 셀 참조를 기준으로 서로 다른 입력값을 적용한 여러 데이터 표를 만들어, 작은 변화가 재무 모델에 어떤 영향을 미치는지 분석할 수 있습니다.
제품 개요

IBM® Planning Analytics를 사용하여 AI가 적용된 통합 비즈니스 계획 수립

스프레드시트 관리에 점점 더 많은 시간을 쏟지 않고도 더 나은 의사 결정을 이끄는 신뢰할 수 있고 정확하며 통합된 계획과 예측을 만드세요.
제품 자세히 알아보기

가정 분석의 유형

가정 분석의 대표적인 방법에는 시나리오 분석과 민감도 분석이 있습니다.

그 밖의 접근 방식으로는 목표값 찾기 분석, 시뮬레이션 분석 및 시나리오 계획이 있습니다.

시나리오 분석

시나리오 분석은 여러 변화와 예측하기 어려운 시장 변수가 미치는 영향을 평가할 때 가장 효과적입니다. 이 과정에서는 미래에 발생할 수 있는 사건이나 시나리오가 미치는 영향을 평가합니다. 시나리오에는 시장 상황의 변화, 세율 변경 또는 서비스 비용 증가와 같은 변수가 포함될 수 있습니다.

재무 모델링에서 시나리오 분석은 기업 가치와 현금 흐름의 변화를 추정하는 데 사용됩니다. 일반적으로 시나리오는 최선의 경우, 최악의 경우 및 기준 시나리오로 구분합니다. 재무팀은 이 분석을 통해 가능한 결과를 예측하고 원하는 목표를 달성할 수 있는지 평가합니다.

민감도 분석

민감도 분석은 특정 조건에서 독립 변수가 특정 종속 변수에 어떤 영향을 미치는지 분석합니다. 이 접근 방식은 하나의 목표에 집중하면서 특정 변수 하나가 전체 예산이나 연간 재무 목표에 어떤 영향을 미치는지 분석하려는 조직에 가장 적합합니다.

재무 분석가는 입력 변수로 정의된 범위 내에서 이 접근 방식을 적용하여 조직의 이익률에 미치는 영향을 평가합니다. Excel을 활용한 데이터 분석은 재무 모델의 신뢰성을 높이려는 조직에 강력한 툴입니다.

가정 분석 수행을 위한 6단계

성공적인 가정 분석을 위해서는 체계적인 실행과 긴밀한 협업이 필수적입니다. 조직마다 세부 절차는 조금씩 다를 수 있지만, 다음 단계별 가이드는 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

1. 추세와 주요 요인을 파악합니다.

가정 분석은 조직의 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 요인을 파악하는 것부터 시작합니다.

초기 단계에서는 최고재무책임자(CFO)와 다른 경영진의 의견을 수렴하여 어떤 요인이 가장 중요한지 파악합니다. 재무팀은 이러한 요인을 바탕으로 가정 시나리오를 만들고 분석 전략을 수립할 수 있습니다.

2. 계획과 전략을 수립합니다.

대부분의 분석은 비교 기준이 되는 기준선을 설정하는 것부터 시작합니다. 조직은 가정 분석을 수행하기 전에 과거 데이터를 수집하고 전반적인 비즈니스 전략과 관련된 정보를 통합해야 합니다.

예를 들어 직원 수를 분석 대상으로 한다면, 분석가는 관련 데이터를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 이 단계는 시간과 자원이 많이 소요될 수 있지만 분석 과정에서 매우 중요한 단계입니다.

3. 가정 시나리오의 우선순위를 정합니다.

기준선을 설정하고 주요 요인을 결정한 후에는 재무 성과에 가장 큰 영향을 미치는 변수의 우선순위를 정합니다.

경우에 따라 새로운 데이터가 확보되면 일부 요인의 중요도가 낮아져 분석 대상에서 차지하는 비중이 줄어들 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 정성적 분석과 정량적 분석을 함께 활용하여 각 요인의 중요도를 판단하는 것이 좋습니다.

재무팀은 '가설을 더 잘 나타낼 수 있는 요인이 있는가?'와 '이 요인을 분석하는 목적은 무엇인가?'와 같은 질문을 스스로 던져야 합니다.

4. 분석을 구축합니다.

가장 관련성이 높고 중요한 요인을 선정한 후에는 가정 분석을 수행할 준비가 완료됩니다. 이후의 구체적인 절차는 사용하는 FP&A 툴과 시나리오 분석을 수행하는지, 민감도 분석을 수행하는지에 따라 달라집니다.

시나리오 분석에서는 먼저 선정한 요인을 시나리오 요약으로 정리합니다. 그런 다음 시나리오가 비즈니스 관련 변수에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 추적할 수 있는 체계를 구축합니다. 대부분의 조직은 이 단계에서 Excel을 사용하며, 가능하다면 이를 FP&A 소프트웨어와 직접 연동하는 것이 좋습니다.

민감도 분석도 절차는 비슷하지만 하나의 요인에만 초점을 맞춰 수행합니다. 두 분석 모두 결과와 잠재적인 오류를 검토할 수 있는 계획을 마련해야 합니다.

5. 분석을 수행하고 결과를 평가합니다.

가정 분석은 서로 다른 가정 집합을 적용한 세 가지 시나리오를 설정하는 것부터 시작하는 것이 좋습니다.

예를 들어 최선의 경우, 최악의 경우 및 기준 시나리오를 설정하면 이해관계자가 변수를 분석하는 데 좋은 출발점이 됩니다. 각 가정의 근거를 지속적으로 문서화하여 분석가가 이를 바탕으로 새로운 시나리오에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 해야 합니다.

6. 검토하고 업데이트합니다.

재무팀은 모든 시나리오 결과를 검토하고, 어떤 핵심 요인이 가장 큰 영향을 미치는지 보여주는 데이터 패턴을 찾아야 합니다.

결과를 과거 성과와 비교하여 검증하고, 결과가 현실적이지 않다면 가정을 조정할 준비를 해야 합니다. 그런 다음 이러한 분석 결과를 적용하여 경영진이 활용할 수 있는 실행 가능한 보고서로 정리합니다.

가정 분석의 이점

회복탄력성이 높은 조직은 경쟁사와 차별화되고 있습니다. 효과적으로 수행된 가정 분석은 FP&A 팀에 재무 관리에 필요한 유용한 인사이트를 제공하고 비즈니스 계획의 명확성을 높여 줍니다.

  • 더 큰 경쟁 우위: 선제적으로 미래의 상황을 고려하면 조직은 경쟁에서 유리한 위치를 확보할 수 있습니다. 재무팀은 가정 분석을 통해 더 빠르고 나은 의사 결정을 내리고, 상황이 발생하기 전에 비상 대응 계획을 마련할 수 있습니다. 이러한 민첩성은 조직이 문제에 선제적으로 대응할 수 있도록 하고 가격 전략과 수익성을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
  • 향상된 위험 관리: 변화가 재무에 미치는 영향을 미리 파악하고 대응 계획을 마련하면 운영 위험을 줄일 수 있습니다. 가정 분석 결과를 활용하면 조직은 더 큰 자신감과 안정성을 바탕으로 운영을 이어갈 수 있습니다. 또한 현금 흐름 수요를 효과적으로 예측하고 기업 가치를 훼손하지 않으면서 공급망 문제에 대응할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기업의 위험 관리 체계를 강화하고, 최악의 상황에서도 사업을 지속할 수 있도록 지원합니다.
  • 향상된 회복탄력성: 가정 분석을 수행하고 잠재적인 시나리오를 예측하면 조직의 취약점을 파악할 수 있습니다. 이러한 정보를 바탕으로 조직은 미래의 사건이나 예측하기 어려운 시장 변화에도 더욱 유연하게 대응할 수 있습니다. 가정 분석을 통해 재무팀은 가능한 모든 대응 방안을 평가하고 가장 적합한 선택지를 결정할 수 있습니다.

효과적인 가정 분석을 위한 모범 사례

재무팀은 가정 분석을 수행할 때 일반적인 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 데이터 기반 인사이트와 실행 가능한 결과를 도출하려면 예산 시나리오를 작성할 때 흔히 발생하는 문제를 미리 인지해야 합니다.

  • 현실적인 가정을 설정합니다. 가정은 실제 과거 데이터와 업계 벤치마크를 기반으로 수립해야 하며, 아무리 이상적인 상황이라도 실현 가능성이 낮은 비현실적인 가정은 피해야 합니다.
  • 단순한 모델을 사용합니다. 먼저 영향력이 큰 변수 몇 가지를 선택해 시작하고, 분석 과정을 불필요하게 복잡하게 만들지 않는 것이 좋습니다. 복잡한 모델은 재무팀의 업무 부담을 늘리고 오류가 발생할 가능성도 높입니다. 처음에는 단순하게 시작하고 모든 작업 과정을 문서화하는 것이 좋습니다.
  • 편향을 고려합니다: 가정 분석에는 편향이 존재할 수 있으며, 이러한 편향이 결과에 영향을 미친다는 점을 인식해야 합니다. 편향은 경우에 따라 피하기 어려울 수 있습니다. 분석을 수행할 때 이러한 편향을 인지하고, 특정 요인에 미친 영향에 대해서도 투명하게 설명해야 합니다.
  • 여러 시나리오를 테스트합니다: 최선의 경우, 기준 시나리오 및 최악의 경우부터 시작한 뒤, 보다 현실적인 결과 범위를 반영할 수 있도록 다양한 시나리오로 확장합니다.
  • 결과를 문서화합니다. 모든 시나리오와 가정을 기록으로 남겨야 합니다. 분석 결과를 이해관계자와 다른 부서에 공유할 수 있도록 준비해야 합니다. 시각 자료와 대시보드를 활용하면 기술적인 분석 결과를 더욱 효과적으로 전달하고 모든 이해관계자가 쉽게 이해할 수 있도록 도울 수 있습니다.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

금융 분야의 AI 에이전트: FP&A를 정밀하고 빠르게 혁신

이 세션에서는 AI 에이전트가 계획 프로세스를 간소화하고 수작업을 줄이며 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 지원하여 CFO와 FP&A 팀이 이러한 문제를 극복할 수 있도록 어떤 도움을 주는지 살펴봅니다.

리소스

정밀하고 빠른 속도로 FP&A 혁신

AI 기반 예측, 자동화된 편차 분석, 실시간 성과 인사이트가 재무팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

금융 서비스를 위해 금융 분야에 AI 활용

CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.

AI 기반 계획을 통한 CFO 리더십의 미래 형성 방법

AI 기반 솔루션이 오늘날 CFO의 역할을 어떻게 재정의하고 향상시키는지 살펴보세요.
IBM Finance Planning Analytics 데모

계획 수립 과정에서 AI, 분석, 팀워크가 만들어내는 시너지를 경험해 보세요.

관련 솔루션
AI 통합 계획 및 분석

목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.

 

         Financial Planning Analysis 살펴보기
    IBM AI 재무 솔루션

    지능적 자동화와 예측 인사이트를 기반으로 하는 IBM AI 재무 솔루션으로 금융을 혁신하여 더 스마트하고 빠르며 탄력적인 재무 운영을 추진하세요.

         AI 재무 솔루션 살펴보기
    재무 컨설팅 서비스

    전문성과 AI 기반 솔루션을 결합하여 더욱 효율적이고 전략적인 재무 기능을 구현하는 IBM Consulting을 통해 재무를 재구상하세요.

         재무 컨설팅 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    AI로 재무 계획 및 운영을 통합하여 예측을 개선하고 프로세스를 간소화하며 재무 성과를 향상하세요.

    1. IBM Financial Planning Analysis 살펴보기
    2. AI 재무 솔루션 살펴보기