AI 예측이란 무엇인가요?

예측은 전략적 계획과 일상적인 비즈니스 요구 사항에서 중심적인 역할을 합니다. 예측이 빗나가면 조직은 과잉 생산하거나, 재고가 부족해지거나, 과도한 인건비를 지출하거나 수익 창출 기회를 놓칠 수 있습니다. 사소한 예측 오류조차 서비스 수준, 비용 및 고객 만족도에 영향을 미칠 수 있습니다.

비즈니스 환경이 이전보다 더 역동적으로 변화하면서 AI 예측은 점점 더 보편화되고 있습니다. 시장 트렌드는 더 빠르게 변화하고, 날씨나 정책 변화와 같은 외부 요인으로 인해 변동성이 발생하며, 기업은 이제 이전보다 훨씬 더 많은 내외부 데이터를 추적합니다.

이러한 환경에서 조직은 변화하는 상황에 적응하면서도 다양한 제품과 여러 지역을 동시에 처리할 수 있는 예측 시스템이 필요합니다. 목표는 AI를 활용해 보다 정확한 예측을 만들어내는 것입니다.