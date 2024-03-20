웹사이트 모니터링이란 무엇인가요?

작성자

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

웹사이트 모니터링 정의

웹 사이트 모니터링은 최대 가용성과 최적의 사용자 경험을 보장하기 위해 웹 사이트 및 웹 서비스 성능을 추적하는 관행입니다.

조직은 웹사이트 모니터링을 사용하여 다운타임, 대기 시간 및 보안 위반과 같은 문제를 줄이거나 방지할 수 있습니다. 빠르고 액세스 가능한 웹사이트는 보다 원활한 최종 사용자 경험에 기여하는 반면, 느리거나 응답하지 않는 사이트 및 서비스는 고객 경험을 저하시킬 수 있습니다. 열악한 웹사이트 경험은 조직의 브랜드 평판을 약화시키고 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

웹사이트 성능 모니터링이라고도 하는 웹사이트 모니터링은 조직이 웹사이트를 통해 더 많은 고객에게 서비스를 제공함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 이상적으로 이러한 관행은 모니터링을 넘어 관측 가능성 또는 아웃풋을 기반으로 시스템의 내부 상태를 측정하는 기능까지 확장됩니다.

웹사이트 기능은 새로운 기술의 등장으로 더욱 복잡해졌습니다. 예를 들어, 현재 많은 조직에서 머신 러닝 및 기타 AI 도구를 사용하여 고객에게 서비스를 제공하고 API를 사용하여 외부 소스의 콘텐츠와 상호 작용하고 이를 통합합니다. 이렇게 복잡성이 증가하면 문제가 발생할 수 있는 영역이 더 많아지고 문제의 영향도 더 커질 수 있습니다.

또한 사이버 보안 공격이 증가하면서 조직에 더 많은 잠재적 위험이 발생하고 있습니다. 현대의 조직은 고객에게 빠르고 안전한 경험을 제공하기 위해 웹사이트 성능에 대한 실시간 가시성이 필요합니다. 또한 심층적인 가시성을 통해 사고와 문제가 더 큰 영향을 미치기 전에 적절하게 문제를 해결할 수 있습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

웹 사이트 모니터링 도구 및 기술

조직은 여러 유형의 웹 사이트 모니터링 솔루션 및 기술을 사용하여 웹 사이트를 최적화하고 적절한 엔드포인트에서 적절한 서비스를 제공하도록 할 수 있습니다. 이러한 웹 사이트 모니터링 기능은 유지 관리 기간 동안 조직이 해결하는 문제를 식별하는 데 도움이 되며, 이를 통해 웹 사이트 사용자에 대한 불필요한 중단을 방지할 수 있습니다.

대부분의 웹사이트 모니터링 도구는 자동화와 즉각적인 알림을 통해 IT 및 DevOps 팀이 문제를 즉시 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 많은 모니터링 공급자는 필요에 따라 도구를 쉽게 확장 또는 축소하고 전 세계적으로 웹사이트를 모니터링할 수 있는 클라우드 기반 기술을 사용합니다.

애플리케이션 성능 모니터링(APM)

APM 도구는 조직이 애플리케이션이 최적의 성능을 발휘하고 가치 있는 사용자 경험을 제공하도록 도와줍니다. 이러한 도구는 컨테이너 및 독립 마이크로서비스와 같은 상호 의존적인 기술을 사용하는 조직에서 특히 중요합니다. 이러한 환경에서는 한 애플리케이션이나 서비스에서 장애가 발생하면 다른 많은 애플리케이션에 연쇄적으로 영향을 미쳐 더 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. APM 도구는 웹사이트 응답 시간을 개선하고, 애플리케이션 성능을 최적화하고, CI/CD 파이프라인을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

인프라 모니터링

인프라 모니터링에는 조직의 백엔드 구성 요소의 성능, 가용성 및 상태를 추적, 분석 및 관리하는 작업이 포함됩니다.

실제 사용자 모니터링(RUM)

실제 사용자 모니터링 도구는 애플리케이션에 코드를 삽입하여 실제 사용자가 애플리케이션과 상호 작용할 때 애플리케이션의 성능을 추적합니다. RUM 도구는 팀이 디지털 사용자 경험을 더 잘 이해하고 실시간 환경에서 문제를 식별할 수 있도록 도와줍니다.

합성 모니터링(SM):

합성 모니터링은 RUM과 유사하지만 애플리케이션과 상호 작용하는 실제 사용자를 모니터링하는 대신 잠재적인 사용자 행동을 모방하는 스크립트를 사용하여 애플리케이션이 어떻게 작동하는지 확인합니다. 합성 테스트라고도 하는 합성 모니터링은 고객 행동에 대한 시뮬레이션을 생성하여 애플리케이션이 다양한 상황에 어떻게 반응하는지 확인합니다. 위치, 네트워크 유형, 디바이스 유형 등의 요소를 기반으로 사용자 상호 작용을 시뮬레이션할 수 있습니다.

핑 모니터링

핑(Ping) 도구는 도메인 또는 IP 주소에 반복적인 핑 또는 짧은 메시지를 전송하여 응답 시간과 웹사이트 가용성을 측정합니다.

웹훅

웹훅은 두 API 간의 이벤트 기반 통신을 허용하는 콜백 함수입니다. 웹훅은 특정 이벤트가 발생할 때 지정된 IT 작업을 자동으로 트리거하는 데 사용됩니다.

웹 애플리케이션 방화벽

이 보안 도구는 HTTP 트래픽을 모니터링하고 DDoS(분산 서비스 거부) 공격, SQL 삽입 및 피싱 시도와 같은 악의적인 활동을 차단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

모니터링해야 할 주요 영역

조직은 웹사이트 모니터링 서비스 및 도구를 광범위하거나 좁은 범위로 구성하여 전체 웹사이트의 성능을 추적할 수 있습니다. 또한 특정 영역이나 서버 및 프로토콜과 같은 외부 요인에 집중하도록 구성할 수도 있습니다.

서버 및 전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜(TCP/IP)

TCP/IP는 인터넷에서 서버와 서버, 서버와 클라이언트 간의 통신을 가능하게 하는 통신 프로토콜 모음입니다. 서버 모니터링은 서버 구성으로 인해 문제가 발생하는지 또는 서버와 다른 디바이스 간에 통신 문제가 있는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

개별 웹 페이지

모든 웹사이트 성능 문제가 시스템 전체에 발생하는 것은 아닙니다. 조직은 페이지 수준에서 성능을 추적하여 잘못된 코드, 성능을 저하시키는 과도한 플러그 인 및 추가 기능 또는 전역 스크립트와 충돌하는 페이지별 스크립트 문제와 같은 요인도 모니터링해야 합니다.

장바구니

온라인에서 소비자에게 직접 판매하는 조직은 웹 사이트에 사용자가 결제 정보를 입력하고 제품 또는 서비스 주문을 완료하는 장바구니가 있을 가능성이 높습니다. 결제 문제는 판매 및 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 조직에서 장바구니 페이지를 모니터링하는 것이 중요합니다.

또한 결제 보안 문제는 조직과 소비자 모두에게 큰 문제를 야기할 수 있습니다. 악의적인 공격자는 신용카드 번호 및 기타 정보를 훔치기 위해 웹 사이트의 금융 처리 서비스를 표적으로 삼는 경우가 많습니다.

SSL 인증서

SSL 인증서는 보안 소켓 계층(TLS, 또는 전송 계층 보안이라고도 함)라는 보안 프로토콜을 사용하여 웹사이트의 ID를 인증합니다. 이 프로토콜은 웹 서버와 웹 브라우저 사이에 암호화된 링크를 설정하여 안전한 통신을 보장합니다. SSL 인증서는 클라이언트가 도메인에 대해 인증된 서버와 통신하고 있는지 확인하여 스푸핑 공격을 방지할 수 있도록 합니다. SSL 인증서를 통해 기업은 보다 안전한 HTTP 형식인 HTTPS(하이퍼 텍스트 전송 프로토콜 보안)를 사용할 수도 있습니다.

모든 SSL 인증서에는 만료 날짜가 있으며 조직은 해당 날짜를 연장하려면 재인증해야 합니다. SSL 인증서가 만료되면 방문자가 웹사이트에 액세스할 수 없거나 방문자에게 연결이 안전하지 않다는 알림이 표시될 수 있습니다. 두 결과 모두 웹사이트 트래픽에 부정적인 영향을 미칩니다.

도메인 이름 시스템(DNS)

DNS를 사용하면 사용자는 복잡한 숫자 IP 주소 대신 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름을 사용하여 웹사이트에 액세스할 수 있습니다. 적절하게 구성되고 안전한 DNS는 웹사이트 성능에 중요한 역할을 하며 사용자가 검색 중인 웹사이트에 빠르게 도달할 수 있도록 합니다.

트랜잭션 모니터링

트랜잭션 모니터링 도구는 조직이 사용자의 관점에서 웹사이트의 고급 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 트랜잭션의 예로는 양식 제출, 전자 상거래 및 사용자 인증이 있습니다. 트랜잭션 모니터링에는 작업이 수행되는 데 걸리는 시간을 추적하는 응답 시간 모니터링과 트랜잭션이 예상대로 발생하는지 확인하는 트랜잭션 추적이 모두 포함됩니다.

웹 사이트 모니터링 메트릭

웹 성능 모니터링은 조직이 웹 사이트 성능을 측정하고 온라인 존재를 최적화하는 데 사용하는 여러 메트릭을 생성합니다. 정상적인 웹사이트 서비스 중단은 일반적으로 간단한 해결책이 있는 독립적인 문제인 인시던트, 또는 반복되는 인시던트와 관련된 문제 때문일 수 있습니다.

두 경우 모두 조직은 근본 원인을 파악하기 위해 올바른 정보와 올바른 도구가 필요합니다. 이 정보를 통해 DevOps 팀은 문제에 대한 해결책과 향후 문제를 예방할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.

가동 시간

웹사이트 가동 시간은 사용자가 웹사이트를 사용할 수 있는 시간을 백분율로 나타냅니다. 가동 시간 모니터링은 모든 웹사이트 모니터링 접근 방식의 중요한 구성 요소입니다. 웹사이트가 다운된 경우 조직은 중단을 설명하고 예상 해결 시간을 제공하는 상태 페이지를 통해 방문자에게 알릴 수 있습니다. 사용자가 조직과 해당 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알아볼 수 있는 다른 방법을 제공할 수도 있습니다. 그러나 아무리 명확한 커뮤니케이션 전략을 가지고 있더라도, 최대 가동 시간을 유지하는 것이 가장 바람직합니다.

페이지 속도

페이지가 얼마나 빨리 로드되는지 추적하는 지표입니다. 페이지 속도가 느리면 검색 결과의 배치에 영향을 주어 사용자가 조직의 웹사이트를 찾기가 더 어려워질 수 있습니다. 조직은 페이지 속도가 사용자 경험에 영향을 미칠 정도로 느려진 시점을 알려주는 임계값 알림을 설정할 수 있습니다. 페이지 속도는 웹 페이지 성능에 영향을 미치는 몇 가지 주요 결정 요소를 총칭하는 용어입니다.

  • 첫 번째 바이트까지의 시간(TTFB): TTFB는 브라우저 요청과 응답 서버로부터 첫 번째 정보를 수신하는 시점 사이의 시간입니다.

  • 페이지 로드 시간: 로드 시간은 웹 페이지의 응답 시간, 즉 사용자가 액세스할 수 있게 되는 데 걸리는 시간을 추적합니다. 사용자가 느린 로드 시간을 경험하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 일부는 사용자 측 문제로, 인터넷 연결 불량 또는 사용자 하드웨어 문제로 인해 페이지가 느리게 로드될 수 있습니다. 그러나 서버, 구성 또는 보안 문제로 인해 페이지 로드 속도가 느려질 수도 있습니다. 로드 시간 문제로 어려움을 겪는 조직은 빠르고 일관된 웹 경험을 제공하는 경쟁업체에 고객을 빼앗길 수 있습니다. 
  • 가장 큰 콘텐츠가 많은 페인트(LCP): 이 메트릭은 가장 큰 이미지나 텍스트 파일과 같은 페이지의 주요 콘텐츠를 로드하는 데 걸리는 시간을 식별합니다.

오류율

오류율은 웹사이트에 대한 요청 수 대비 발생하는 오류의 수를 의미합니다. 이 메트릭은 404 오류(웹 페이지를 찾을 수 없음) 및 500 오류(내부 서버 오류)와 같은 여러 문제를 추적합니다.

대역폭 사용량

이는 조직의 서버와 사용자 디바이스 간에 초당 전송되는 데이터의 양을 추적합니다. 대역폭이 너무 적으면 눈에 띄는 성능 저하가 발생하고, 너무 많은 대역폭에 비용을 지불하면 불필요한 비용이 발생합니다. 대역폭 사용량을 정확하게 측정하면 조직이 적절한 균형을 찾는 데 도움이 됩니다.

웹사이트 모니터링의 이점

웹 사이트 모니터링의 우선 순위를 지정하고 웹 사이트 성능을 개선하기 위한 포괄적인 계획을 수립하는 조직은 다음과 같은 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다.

다운타임 감소

웹사이트 문제가 전체 서비스 제공에 영향을 미칠 때 IT 및 웹 서비스 팀에 즉각적으로 자동 알림이 전송된다면 팀은 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 다운타임을 최소화하면 고객 만족도에 긍정적인 영향을 미치고 조직이 서비스 수준 협약(SLA)을 준수하는 데 도움이 됩니다.
보안 및 데이터 무결성 강화

사이버 공격이 증가하고 있으며 웹사이트를 안전하게 유지하려면 지속적인 경계가 필요합니다. 얼마나 많은 조직이 온라인에서 고객의 결제 정보를 수집하여 범죄자에게 유리한 여러 형태의 데이터를 생성하는지 생각해보면 위협 방지 조치를 강화하는 것이 특히 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 보안 및 데이터 무결성 문제는 재정 및 평판에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다. 고객 데이터 보호는 조직의 최우선 과제가 되어야 합니다.
검색 엔진 결과 개선

최적의 로드 시간과 웹사이트 속도를 유지하고 대기 시간 및 기타 성능 문제를 최소화하면 웹사이트가 검색 결과에서 높은 순위를 차지할 수 있으며, 이는 웹사이트 트래픽을 증가시킵니다.
전환율 향상

웹사이트를 모니터링하는 조직은 전환율을 낮출 수 있는 느린 로딩 페이지, 서비스 문제 및 체크아웃 문제를 해결할 가능성이 더 큽니다. 문제를 사전에 해결함으로써(또는 문제를 완전히 예측하고 예방함으로써) 조직은 전환율을 높일 수 있습니다.
성능 최적화

웹사이트 모니터링은 병목 현상을 식별 및 제거하고 성능 문제 및 사고가 더 큰 문제로 발전하기 전에 해결하는 데 필요한 정보를 조직에 제공합니다. 이 기술을 통해 성능을 최적화하고 웹사이트와의 사용자 상호 작용을 개선할 수 있습니다.
관련 솔루션
IBM Instana Observability를 통한 웹사이트 모니터링

문제를 더 빠르게 해결하고 상황에 맞는 인사이트를 확보하여 우수한 최종 사용자 경험을 보장하세요.

 IBM Instana Observability 살펴보기
자동화 컨설팅 서비스

솔루션에 탑재된 채택과 확장 기능으로 간단한 작업 자동화를 넘어 수익 창출과 연결되는 중요한 고객 대면 프로세스를 처리하세요.

 자동화 컨설팅 서비스 살펴보기
AIOps 솔루션

IT 운영을 위한 AI가 탁월한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 필요한 인사이트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.

 AIOps 솔루션 살펴보기
다음 단계 안내

IBM Instana Observability를 사용한 일반 사용자 모니터링은 자동화, 컨텍스트 및 인텔리전스를 제공하여 문제를 더 빠르게 해결하고 우수한 일반 사용자 경험을 제공합니다.

.
IBM Instana Observability 살펴보기 무료 체험하기