조직은 웹사이트 모니터링을 사용하여 다운타임, 대기 시간 및 보안 위반과 같은 문제를 줄이거나 방지할 수 있습니다. 빠르고 액세스 가능한 웹사이트는 보다 원활한 최종 사용자 경험에 기여하는 반면, 느리거나 응답하지 않는 사이트 및 서비스는 고객 경험을 저하시킬 수 있습니다. 열악한 웹사이트 경험은 조직의 브랜드 평판을 약화시키고 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

웹사이트 성능 모니터링이라고도 하는 웹사이트 모니터링은 조직이 웹사이트를 통해 더 많은 고객에게 서비스를 제공함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 이상적으로 이러한 관행은 모니터링을 넘어 관측 가능성 또는 아웃풋을 기반으로 시스템의 내부 상태를 측정하는 기능까지 확장됩니다.

웹사이트 기능은 새로운 기술의 등장으로 더욱 복잡해졌습니다. 예를 들어, 현재 많은 조직에서 머신 러닝 및 기타 AI 도구를 사용하여 고객에게 서비스를 제공하고 API를 사용하여 외부 소스의 콘텐츠와 상호 작용하고 이를 통합합니다. 이렇게 복잡성이 증가하면 문제가 발생할 수 있는 영역이 더 많아지고 문제의 영향도 더 커질 수 있습니다.

또한 사이버 보안 공격이 증가하면서 조직에 더 많은 잠재적 위험이 발생하고 있습니다. 현대의 조직은 고객에게 빠르고 안전한 경험을 제공하기 위해 웹사이트 성능에 대한 실시간 가시성이 필요합니다. 또한 심층적인 가시성을 통해 사고와 문제가 더 큰 영향을 미치기 전에 적절하게 문제를 해결할 수 있습니다.

