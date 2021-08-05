교육 및 개발이란 무엇인가요?

교육 프로그램은 직원의 장기적인 개발을 목표로 독립적으로 또는 학습 관리 시스템을 사용하여 만들 수 있습니다. 일반적인 교육 방법에는 오리엔테이션, 강의실 강의, 사례 연구, 역할극, 시뮬레이션 및 e-러닝을 포함한 컴퓨터 기반 교육이 포함됩니다.

종종 HRD 부서는 대부분의 직원 교육 및 개발 노력을 주도합니다. 이러한 노력은 크게 2가지 유형의 프로그램으로 구분됩니다.

직원 교육 및 개발

직원의 성장과 유지를 촉진하는 내부 교육 프로그램을 구현하여 비즈니스 결과를 개선하기 위한 전략적 도구입니다.

경영 훈련 및 개발

특정 지식, 기술 및 능력을 지속적으로 향상시켜 직원을 관리자로, 관리자를 효과적인 리더로 성장시키는 관행입니다.