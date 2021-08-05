교육 및 개발이란 무엇인가요?

교육 및 개발 프로그램에는 일반적으로 근로자의 지식을 향상시키고 직무 수행 능력을 향상시키기 위한 동기를 부여하는 교육 활동이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브를 통해 직원들은 새로운 기술을 배우고 습득할 뿐만 아니라 커리어를 발전시키는 데 필요한 전문 지식을 얻을 수 있습니다.
교육 프로그램은 직원의 장기적인 개발을 목표로 독립적으로 또는 학습 관리 시스템을 사용하여 만들 수 있습니다. 일반적인 교육 방법에는 오리엔테이션, 강의실 강의, 사례 연구, 역할극, 시뮬레이션 및 e-러닝을 포함한 컴퓨터 기반 교육이 포함됩니다.
종종 HRD 부서는 대부분의 직원 교육 및 개발 노력을 주도합니다. 이러한 노력은 크게 2가지 유형의 프로그램으로 구분됩니다.
직원 교육 및 개발
직원의 성장과 유지를 촉진하는 내부 교육 프로그램을 구현하여 비즈니스 결과를 개선하기 위한 전략적 도구입니다.
경영 훈련 및 개발
특정 지식, 기술 및 능력을 지속적으로 향상시켜 직원을 관리자로, 관리자를 효과적인 리더로 성장시키는 관행입니다.
성공한 기업들은 새로운 인재를 찾는 것보다 기존 직원을 개발하는 것이 더 유익하고 비용 효율적이라는 사실을 잘 알고 있습니다.
직원 교육 및 개발 프로그램의 10대 이점은 다음과 같습니다.
기업 시장은 빠르게 변화하고 있으므로 기업은 유연하고 변화에 쉽게 적응해야 합니다. 기술은 이러한 빠른 변화의 핵심 동력 중 하나이며, 자동화와 인공 지능(AI)이 그 선두에 있습니다.
다음은 조직이 교육 및 개발을 재고해야 하는 방식에 영향을 미치는 4가지 주요 트렌드입니다.
AI 시스템은 인간과 유사한 방식으로 비정형 정보를 처리할 수 있습니다. 이러한 시스템은 언어 패턴과 텍스트, 그림 및 청각 신호를 포함한 감각 입력을 이해합니다. AI 기반 소프트웨어는 학습자의 학습 스타일에 따라 교육 콘텐츠가 학습자에게 전달되는 방식을 사용자 지정하고, 학습자의 과거 성과를 기반으로 콘텐츠를 제안하고, 다음에 학습해야 할 가장 중요한 정보를 예측할 수 있습니다.
애자일 학습은 직원들이 자주 실행하고 반복함으로써 학습하도록 장려하여 조직의 변화와 동의를 유도하는 프로세스입니다. 예를 들어, IBM은 조직의 여러 혁신 이니셔티브를 실행, 확장 및 관리하기 위한 도구인 IBM Garage를 도입했습니다. Ford Motor Company 및 Travelport와 같은 회사는 전 세계에서 IBM Garages를 사용하여 개방형 협업 및 지속적인 학습 문화를 조성하고 있습니다.
원격 학습은 오랫동안 존재해 왔지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 기업은 탄력적이고 유연한 모바일 인력관리의 필요성을 느끼고 있습니다. 조직은 원격 인력이 생산적이고 참여적이어야 하며 학습과 개선을 위해 지속적으로 노력해야 한다는 사실을 깨달았습니다.
최근 기사 및 업계 설문조사에 따르면 많은 기업 교육이 효과가 없을 수 있다고 합니다. 대부분의 교육은 학습자가 완전히 기억하지 못합니다. 기업은 집중적인 원격 학습 프로그램과 모바일 "적시 교육"을 통해 자기 주도적이고 동기 부여가 되는 지속적인 학습 문화를 구축해야 합니다.
또한 조직은 가까운 미래에 어떤 기술이 필요할 것인지에 대한 더 큰 틀을 재고해야 합니다. 최근 메타 레벨 IBM의 연구(PDF)에 따르면 AI 기반 자동화로 인해 세계 12대 경제국의 1억 2천만 명 이상의 근로자가 향후 3년 내에 재교육을 받아야 할 것으로 예상됩니다.
이 연구에서 얻은 몇 가지 인사이트는 다음과 같습니다.
이 연구는 기존의 채용과 교육이 더 이상 효과적이지 않으며, 다양한 전략과 전술이 기술 격차를 줄이는 데 큰 영향을 미칠 수 있다는 결론을 내립니다. 몇 가지 전략과 전술은 다음과 같습니다.
