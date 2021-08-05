교육 및 개발이란 무엇인가요?

Business operations
2021년 8월 5일

교육 및 개발이란 무엇인가요?

교육 및 개발 프로그램에는 일반적으로 근로자의 지식을 향상시키고 직무 수행 능력을 향상시키기 위한 동기를 부여하는 교육 활동이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브를 통해 직원들은 새로운 기술을 배우고 습득할 뿐만 아니라 커리어를 발전시키는 데 필요한 전문 지식을 얻을 수 있습니다.

교육 및 개발 유형

교육 프로그램은 직원의 장기적인 개발을 목표로 독립적으로 또는 학습 관리 시스템을 사용하여 만들 수 있습니다. 일반적인 교육 방법에는 오리엔테이션, 강의실 강의, 사례 연구, 역할극, 시뮬레이션 및 e-러닝을 포함한 컴퓨터 기반 교육이 포함됩니다.

종종 HRD 부서는 대부분의 직원 교육 및 개발 노력을 주도합니다. 이러한 노력은 크게 2가지 유형의 프로그램으로 구분됩니다.

직원 교육 및 개발
직원의 성장과 유지를 촉진하는 내부 교육 프로그램을 구현하여 비즈니스 결과를 개선하기 위한 전략적 도구입니다.

경영 훈련 및 개발
특정 지식, 기술 및 능력을 지속적으로 향상시켜 직원을 관리자로, 관리자를 효과적인 리더로 성장시키는 관행입니다.

교육과 개발이 중요한 이유는 무엇인가요?

성공한 기업들은 새로운 인재를 찾는 것보다 기존 직원을 개발하는 것이 더 유익하고 비용 효율적이라는 사실을 잘 알고 있습니다.

직원 교육 및 개발 프로그램의 10대 이점은 다음과 같습니다.

  • 생산성 향상: 직원들이 새로운 절차와 기술을 최신 상태로 유지하면 전반적인 생산량을 늘릴 수 있습니다.

  • 미세 관리 감소: 작업자가 작업을 수행할 수 있는 권한이 있다고 느끼면 일반적으로 감독이 덜 필요하고 더 독립적으로 작업할 수 있습니다.1

  • 미래 리더 교육: 조직은 시간이 지남에 따라 직원이 성장하고 적응할 수 있도록 잘 훈련되고 혁신적인 잠재적 리더를 위한 탄탄한 파이프라인을 보유해야 합니다.

  • 직무 만족도 및 유지율 향상: 잘 훈련된 직원은 자신의 능력에 대한 자신감을 갖게 되어 직무 만족도가 높아지고 결근률이 감소하며 전반적인 직원 유지율이 높아집니다.

  • 고도로 숙련된 직원 유치: 우수한 인재는 일관된 교육과 개발을 기반으로 식별 가능한 커리어 경로를 제공하는 회사에 매력을 느낍니다.

  • 일관성 향상: 체계적인 교육을 통해 작업이 균일하게 수행되어 최종 사용자가 신뢰할 수 있는 엄격한 품질 관리가 이루어집니다.

  • 동료애 증진: 교육과 개발은 팀워크와 협업 의식을 형성하는 데 도움이 됩니다.

  • 안전성 강화: 지속적인 교육 및 개발을 통해 직원이 작업을 안전하게 수행할 수 있는 지식과 기술을 갖출 수 있습니다.

  • 교차 교육 능력: 일관된 교육을 제공하면 직원들이 필요에 따라 서로를 교육하거나 지원할 수 있는 전반적으로 지식이 풍부한 팀이 만들어집니다.

  • 혁신 추가: 지속적으로 교육을 받은 직원은 새로운 전략과 제품을 개발하여 회사의 수익과 지속적인 성공에 기여할 수 있습니다.

교육 및 개발의 현재 동향

기업 시장은 빠르게 변화하고 있으므로 기업은 유연하고 변화에 쉽게 적응해야 합니다. 기술은 이러한 빠른 변화의 핵심 동력 중 하나이며, 자동화와 인공 지능(AI)이 그 선두에 있습니다.

다음은 조직이 교육 및 개발을 재고해야 하는 방식에 영향을 미치는 4가지 주요 트렌드입니다.

원격 모바일 교육

오늘날의 기업들은 직원들이 알아야 할 내용뿐만 아니라 언제, 어디서, 어떻게 개발 경험을 통해 성과를 낼 수 있는지가 중요하다는 사실을 깨달았습니다. 모바일 기술이 발전함에 따라 기업들은 모바일 인력관리에 더 많이 의존하고 있습니다. 교육이 모바일 기기로 옮겨가고 있으며, 앱은 산업 전반의 근로자에게 '적시에' 정보와 권장 사항을 제공합니다.

AI 교육

AI 시스템은 인간과 유사한 방식으로 비정형 정보를 처리할 수 있습니다. 이러한 시스템은 언어 패턴과 텍스트, 그림 및 청각 신호를 포함한 감각 입력을 이해합니다. AI 기반 소프트웨어는 학습자의 학습 스타일에 따라 교육 콘텐츠가 학습자에게 전달되는 방식을 사용자 지정하고, 학습자의 과거 성과를 기반으로 콘텐츠를 제안하고, 다음에 학습해야 할 가장 중요한 정보를 예측할 수 있습니다.

애자일 학습

애자일 학습은 직원들이 자주 실행하고 반복함으로써 학습하도록 장려하여 조직의 변화와 동의를 유도하는 프로세스입니다. 예를 들어, IBM은 조직의 여러 혁신 이니셔티브를 실행, 확장 및 관리하기 위한 도구인 IBM Garage를 도입했습니다. Ford Motor Company 및 Travelport와 같은 회사는 전 세계에서 IBM Garages를 사용하여 개방형 협업 및 지속적인 학습 문화를 조성하고 있습니다. 

유연한 원격 학습 모델

원격 학습은 오랫동안 존재해 왔지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 기업은 탄력적이고 유연한 모바일 인력관리의 필요성을 느끼고 있습니다. 조직은 원격 인력이 생산적이고 참여적이어야 하며 학습과 개선을 위해 지속적으로 노력해야 한다는 사실을 깨달았습니다.

AI 아카데미

인재 관리에 AI 활용하기

HR의 어려움을 기회로 바꾸고 싶으신가요? AI를 채용에 활용하며 비즈니스의 요구 사항을 충족하는 인재를 육성하는 조직들의 비결을 알아보세요.

에피소드로 이동

교육 및 개발 과제

최근 기사 및 업계 설문조사에 따르면 많은 기업 교육이 효과가 없을 수 있다고 합니다. 대부분의 교육은 학습자가 완전히 기억하지 못합니다. 기업은 집중적인 원격 학습 프로그램과 모바일 "적시 교육"을 통해 자기 주도적이고 동기 부여가 되는 지속적인 학습 문화를 구축해야 합니다.

또한 조직은 가까운 미래에 어떤 기술이 필요할 것인지에 대한 더 큰 틀을 재고해야 합니다. 최근 메타 레벨 IBM의 연구(PDF)에 따르면 AI 기반 자동화로 인해 세계 12대 경제국의 1억 2천만 명 이상의 근로자가 향후 3년 내에 재교육을 받아야 할 것으로 예상됩니다.

이 연구에서 얻은 몇 가지 인사이트는 다음과 같습니다.

  • 숙련된 인력이 세계 경제의 원동력입니다. 디지털 기술은 여전히 중요하지만 소프트 기술이 더욱 중요해졌습니다.

  • 기술의 가용성과 품질이 위험에 처해 있습니다. 기술의 반감기는 계속 줄어드는 반면 기술 격차를 줄이는 데 걸리는 시간은 늘어나면서 조직은 기술 관련성에서 앞서 나갈 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

  • 지능형 자동화는 경제의 판도를 바꿀 수 있는 기술입니다. 수백만 명의 근로자가 재교육과 새로운 기술 습득을 필요로 할 가능성이 높지만, 대부분의 기업과 국가는 이에 대한 준비가 부족합니다.

  • 조직 문화가 변화하고 있습니다. 디지털 시대에는 새로운 비즈니스 모델, 새로운 업무 방식, 중요한 새 기술의 개발을 촉진하는 유연한 문화가 필요해졌습니다.

이 연구는 기존의 채용과 교육이 더 이상 효과적이지 않으며, 다양한 전략과 전술이 기술 격차를 줄이는 데 큰 영향을 미칠 수 있다는 결론을 내립니다. 몇 가지 전략과 전술은 다음과 같습니다.

  • 개인화: 경력 기술 및 학습 개발 경험을 직원의 목표와 관심사에 맞게 조정합니다.

  • 투명성 향상: 기술을 교육 전략의 중심에 두고 조직 전체의 기술 포지션에 대한 심층적인 가시성을 목표로 합니다.

  • 내부 및 외부 살펴보기: 개방형 기술 아키텍처와 최신 기술을 활용할 수 있는 일련의 파트너를 채택하세요.
