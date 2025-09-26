스토리지 컨트롤러란 무엇인가요?

스토리지 컨트롤러는 중앙 처리 장치(CPU)와 하드 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 비휘발성 메모리 익스프레스(NVMe) 플래시 모듈과 같은 스토리지 장치 간의 데이터 교환을 관리하는 데 사용되는 컴퓨터 데이터 스토리지 시스템의 중요한 구성 요소입니다.
인간이 생산하는 데이터의 양은 엄청납니다. 2024년 현재 전 세계 데이터스피어는 무려 149제타바이트에 달할 것으로 추정되며, 2025년 말에는 181제타바이트로 증가할 것으로 예상됩니다.
1제타바이트는 1,000엑사바이트, 10억 테라바이트 또는 1조 기가바이트에 해당합니다. 다시 말해, 1제타바이트는 2,500억 개의 DVD에 해당합니다.
즉, 데이터 관리는 기업 데이터 센터, 클라우드 플랫폼, IoT 디바이스 및 디지털 플랫폼을 포함한 모든 컴퓨팅 시스템의 주요 구성 요소입니다. 그러나 모든 데이터가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다.
사람들이 생성하는 데이터의 대부분은 일시적이며 즉시 사용되고 폐기되는 반면, 더 오래 지속되는 유형도 있습니다. 일부 데이터는 중기 스토리지 및 검색을 위해 보관되며, 또 다른 유형의 데이터는 장기 보관이나 백업 목적으로 보관됩니다.
생성 및 저장되는 데이터의 목적에 따라 다양한 유형의 스토리지가 다른 저장 매체보다 더 적합합니다. 디스켓 및 USB 플래시 드라이브와 같은 간단한 옵션부터 SAN(Storage Area Network) 및 NAS(Network Attached Storage) 시스템과 같은 강력하고 복잡한 옵션에 이르기까지 컴퓨터는 스토리지 컨트롤러(디스크 컨트롤러 또는 스토리지 프로세서라고도 함)를 사용하여 스토리지 디바이스와 컴퓨터의 메인 CPU 간에 데이터를 쓰고 검색합니다.
대부분의 경우 스토리지 컨트롤러 카드는 물리적인 하드웨어 장치이며, 때로는 컴퓨터의 시스템 보드에 직접 통합되기도 합니다. 그러나 가상 머신(VM) 또는 기타 가상화된 환경을 다룰 때는 소프트웨어 기반 가상 스토리지 컨트롤러를 사용하여 물리적 컨트롤러의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 유형의 컴퓨터 시스템에서 가상화된 스토리지 컨트롤러는 여러 물리적 장치에서 풀링된 스토리지 리소스를 관리하는 데 사용되는 중요한 하이퍼바이저 소프트웨어의 구성 요소입니다.
스토리지 컨트롤러의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
데이터 전송을 용이하게 하기 위해 스토리지 컨트롤러는 특정 스토리지 미디어의 이점을 활용할 수 있도록 여러 작업을 수행합니다. 또한 컴퓨터 시스템이 스토리지 기능을 완전히 최적화하는 데 방해가 될 수 있는 다양한 잠재적 문제와 장애물을 완화합니다.
원활하고 효율적인 스토리지 액세스를 달성하기 위한 스토리지 컨트롤러의 주요 기능은 다음과 같습니다.
스토리지 컨트롤러는 인터페이스나 기능에 따라 두 가지 주요 그룹으로 나눌 수 있습니다.
모든 스토리지 컨트롤러는 CPU와 스토리지 장치 간의 통신 관리를 담당하지만, 각 유형은 고유한 목적과 환경에 특화되어 있습니다.
다음을 포함한 일부 인터페이스 기반 스토리지 컨트롤러는 인터페이스 호환성을 위해 특별히 설계되었습니다.
또한 SAS 컨트롤러는 여러 스토리지 장치를 데이지 체인 방식으로 연결하는 데 적합하므로 확장 가능한 솔루션을 중요하게 생각하는 운영에 적합합니다. 이러한 상황에서는 SAS 확장 도구라는 하드웨어 구성 요소를 사용하여 시스템의 HBA(호스트 버스 어댑터)가 수용할 수 있는 SAS 또는 SATA 디스크 드라이브의 수를 늘릴 수 있습니다.
기능 기반 컨트롤러는 인터페이스 프로토콜과 의도된 기능을 기반으로 스토리지 장치를 수용하도록 설계되었습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
