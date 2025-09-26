스토리지 컨트롤러란 무엇인가요?

인간이 생산하는 데이터의 양은 엄청납니다. 2024년 현재 전 세계 데이터스피어는 무려 149제타바이트에 달할 것으로 추정되며, 2025년 말에는 181제타바이트로 증가할 것으로 예상됩니다.

1제타바이트는 1,000엑사바이트, 10억 테라바이트 또는 1조 기가바이트에 해당합니다. 다시 말해, 1제타바이트는 2,500억 개의 DVD에 해당합니다.

즉, 데이터 관리는 기업 데이터 센터, 클라우드 플랫폼, IoT 디바이스 및 디지털 플랫폼을 포함한 모든 컴퓨팅 시스템의 주요 구성 요소입니다. 그러나 모든 데이터가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다.

사람들이 생성하는 데이터의 대부분은 일시적이며 즉시 사용되고 폐기되는 반면, 더 오래 지속되는 유형도 있습니다. 일부 데이터는 중기 스토리지 및 검색을 위해 보관되며, 또 다른 유형의 데이터는 장기 보관이나 백업 목적으로 보관됩니다.

생성 및 저장되는 데이터의 목적에 따라 다양한 유형의 스토리지가 다른 저장 매체보다 더 적합합니다. 디스켓 및 USB 플래시 드라이브와 같은 간단한 옵션부터 SAN(Storage Area Network) 및 NAS(Network Attached Storage) 시스템과 같은 강력하고 복잡한 옵션에 이르기까지 컴퓨터는 스토리지 컨트롤러(디스크 컨트롤러 또는 스토리지 프로세서라고도 함)를 사용하여 스토리지 디바이스와 컴퓨터의 메인 CPU 간에 데이터를 쓰고 검색합니다.