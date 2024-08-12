서버리스와 마이크로서비스 비교: 어떤 아키텍처가 비즈니스에 가장 적합할까요?

기업이 애플리케이션을 구축해야 할 때 리더가 내려야 하는 가장 중요한 결정 중 하나는 어떤 종류의 소프트웨어 개발을 사용할 것인가입니다. 선택할 수 있는 소프트웨어 아키텍처는 다양하지만 서버리스 및 마이크로서비스 아키텍처는 확장성, 유연성 및 성능으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한 클라우드 서비스에 대한 지출이 향후 4년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 서버리스 및 마이크로서비스 인스턴스는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 널리 사용되기 때문에 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

서버리스 아키텍처는 일반적으로 빠르게 구축하고 빠르게 확장해야 하는 스타트업과 기업에서 선호하지만, 마이크로서비스는 백엔드 인프라를 직접 관리해야 하는 조직에서 더 인기가 있습니다. 서버리스 및 마이크로서비스 솔루션은 Microsoft Azure), Amazon(AWS Lambda), IBM 및 Google Cloud를 비롯한 모든 주요 클라우드 컴퓨팅 기술 회사에서 제공합니다.

서버리스 및 마이크로서비스의 고유한 특징과 자신에게 적합한 서비스를 선택하는 방법에 대해 자세히 살펴보세요.