서버리스와 마이크로서비스 비교: 어떤 아키텍처가 비즈니스에 가장 적합할까요?

기업이 애플리케이션을 구축해야 할 때 리더가 내려야 하는 가장 중요한 결정 중 하나는 어떤 종류의 소프트웨어 개발을 사용할 것인가입니다. 선택할 수 있는 소프트웨어 아키텍처는 다양하지만 서버리스 및 마이크로서비스 아키텍처는 확장성, 유연성 및 성능으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한 클라우드 서비스에 대한 지출이 향후 4년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 서버리스 및 마이크로서비스 인스턴스는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 널리 사용되기 때문에 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
서버리스 아키텍처는 일반적으로 빠르게 구축하고 빠르게 확장해야 하는 스타트업과 기업에서 선호하지만, 마이크로서비스는 백엔드 인프라를 직접 관리해야 하는 조직에서 더 인기가 있습니다. 서버리스 및 마이크로서비스 솔루션은 Microsoft Azure), Amazon(AWS Lambda), IBM 및 Google Cloud를 비롯한 모든 주요 클라우드 컴퓨팅 기술 회사에서 제공합니다.
서버리스 및 마이크로서비스의 고유한 특징과 자신에게 적합한 서비스를 선택하는 방법에 대해 자세히 살펴보세요.
서버리스 아키텍처 또는 서버리스 컴퓨팅이라고도 하는 서버리스는 개발자가 기본 인프라 관리에 대한 걱정 없이 애플리케이션 코드를 빌드하고 실행할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 개발 접근 방식입니다.
서버리스 환경에서는 운영 체제(OS) 및 소프트웨어 업데이트 설치, 보안 관리, 모니터링 등과 같은 일상적인 유지 관리 작업을 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 아웃소싱합니다.
이름과 달리 서버리스 프레임워크는 서버가 없는 컴퓨팅을 의미하지 않습니다. 그러나 서버리스 플랫폼에서는 개발자가 아닌 CSP가 서버 프로비저닝을 처리하므로 개발자는 코드와 비즈니스 논리에 집중할 수 있습니다. 서버리스 애플리케이션의 또 다른 장점은 클라우드 공급자가 온디맨드 모델에서 리소스를 프로비저닝할 수 있어 더욱 유연하고 비용 효율적이라는 점입니다. 서버리스를 사용하면 코드 실행이 시작될 때 청구가 시작되고 종료될 때 종료됩니다. 서버리스는 서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 기능(FaaS)과 함께 대표적인 클라우드 서비스 상품으로 자리 잡았습니다.
마이크로서비스 아키텍처라고도 하는 마이크로서비스는 전체 애플리케이션이 여러 개의 독립적이고 상호 연결된 작은 부분으로 구성된 클라우드 컴퓨팅 아키텍처 방식입니다. 마이크로서비스 애플리케이션에는 데이터베이스 및 데이터베이스 관리 모델을 포함하는 자체 스택이 있는 경우가 많습니다.
마이크로서비스는 REST API(표현 상태 전송), 이벤트 스트리밍 및 메시지 브로커의 조합을 사용하여 통신합니다. 일반적으로 마이크로서비스는 비즈니스 능력(예: 검색 엔진 또는 온라인 주문 처리용 마이크로서비스)에 따라 분류되며, 서비스를 구분하는 선을 경계 컨텍스트라고 합니다.
서버리스와 마찬가지로 마이크로서비스의 운명은 클라우드 인프라의 운명과 밀접하게 연관되어 있습니다. 전 세계적으로 클라우드 인프라 사용 사례가 기하급수적으로 증가함에 따라 마이크로서비스에 대한 지출은 향후 4년 내에 60억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
마이크로서비스는 아키텍처 정의의 맥락에서 논의되는 경우가 많지만, 가장 널리 사용되는 엔터프라이즈 혜택이라는 렌즈를 통해 마이크로서비스의 비즈니스 가치를 살펴보면 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
서버리스와 마이크로서비스 아키텍처는 모두 복잡한 애플리케이션의 유연성과 확장성을 향상시킨다는 목표를 공유합니다. 많은 유사점을 공유하지만 다음과 같은 몇 가지 중요한 차이점을 고려해야 합니다.
서버리스와 마이크로서비스는 모두 '확장성이 뛰어난' 것으로 간주되며, 이는 소프트웨어 솔루션이 높은 수준의 성능을 달성하면서 사용자를 추가할 수 있다는 의미입니다.
두 아키텍처가 조직에 제공하는 제어 수준과 자동화 수준에서 차이가 있습니다. 서버리스 기술을 사용하면 트리거 이벤트에 따라 개별 기능을 자동으로 확장할 수 있으며, 마이크로서비스를 사용하면 각 서비스를 필요에 따라 독립적으로 확장할 수 있습니다. 마이크로서비스 접근 방식은 더 많은 수동 구성이 필요하지만, 개발자에게 더 많은 제어권을 부여합니다.
다시 말하지만, 개발 측면에서 서버리스와 마이크로서비스를 구현하는 것의 차이는 조직에 필요한 제어 수준에 달려 있습니다.
마이크로서비스는 각 서비스와 기능을 독립적으로 빌드, 테스트 및 배포하기 위해 Docker에서 만든 컨테이너 및/또는 Kubernetes와 같은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 사용해야 합니다. 이 접근 방식은 서버리스보다 더 많은 사용자 지정 기능을 제공하지만 개발자의 조정, 시간 및 감독이 더 많이 필요합니다.
반면 서버리스는 민첩성이 높고 복잡성을 줄이면서 개발 및 배포 주기를 단축할 수 있도록 설계되었습니다. 서버리스 아키텍처에서는 OS 설치 및 구성, 서버 관리, 소프트웨어 업데이트와 같은 기본 인프라의 관리가 CSP에 아웃소싱됩니다. 이를 통해 애플리케이션 기능을 자동으로 패키징, 배포 및 확장할 수 있습니다.
서버리스 아키텍처에서는 인프라의 모든 프로비저닝, 관리 및 확장이 제3자(일반적으로 CSP)에 의해 관리되므로 개발자는 비즈니스 논리와 코드 작성 및 배포에만 집중할 수 있습니다.
또한 서버리스 모델에서는 코드가 사용자와 더 가까운 곳에서 실행되므로 지연 시간이 줄어들고 속도와 성능이 향상됩니다. 그러나 개발자는 서버리스 모델에서 코드 작성에 더 집중할 수 있는 반면, OS나 서버 프로비저닝과 같은 기본 인프라에 대한 제어 권한은 거의 또는 전혀 없습니다.
마이크로서비스 아키텍처에서 개발자는 배포하려는 각 마이크로서비스를 지원하는 스택을 관리해야 합니다. 여기에는 해당 인프라, 개발 프로세스 및 네트워크 구성이 포함됩니다. 마이크로서비스는 개발 환경을 더 잘 제어할 수 있는 반면, 애플리케이션 개발을 가능하게 하는 방법론인 DevOps와 관련하여 개발자에게 더 높은 수준의 전문성을 요구합니다.
세분성은 시스템을 얼마나 작은 부분으로 세분화했는지를 나타냅니다. 서버리스와 마이크로서비스는 모두 이전의 모놀리식 아키텍처보다 더 세분화된 것으로 간주됩니다.
모놀리식 아키텍처는 사용자 인터페이스, 논리 및 데이터베이스 작업과 같은 애플리케이션의 모든 기능을 결합하여 서버리스 및 마이크로서비스가 분리되어 있는 기능을 통합합니다. 모놀리식 아키텍처의 단순성은 단일 초점으로 간단한 애플리케이션을 개발해야 하는 일부 기업에게 매력적이었고, 지금도 여전히 매력적입니다.
마이크로서비스 기반 아키텍처는 모놀리식 아키텍처보다 세분화되어 있지만 서버리스만큼 세분화되어 있지는 않습니다. 마이크로서비스 아키텍처는 모놀리식 애플리케이션을 개별적으로 배포할 수 있는 더 작은 독립적인 서비스로 나눕니다. 서버리스 아키텍처는 훨씬 더 세분화되어 있습니다. 서버리스 모델은 각 애플리케이션을 서비스보다 훨씬 작은 개별 함수로 세분화합니다. 서버리스 아키텍처에서 각 함수는 비즈니스 논리의 조각을 나타내며 특정 이벤트에 의해 트리거될 때만 실행됩니다.
서버리스 환경에서 코드를 개발하고 배포하는 데 필요한 중요한 인프라의 관리는 애플리케이션 또는 서비스가 실행되도록 프로그래밍된 환경인 런타임을 포함하여 CSP에 아웃소싱됩니다. 즉, 함수가 실행되는 동안 저장된 데이터는 함수가 완료되는 즉시 손실됩니다.
반면 마이크로서비스 아키텍처는 상태를 저장할 수 있는 전용 가상 머신(VM)에서 실행되는 경우가 많습니다.
마이크로서비스 아키텍처는 청구 모델 때문에 서버리스 아키텍처보다 비용 효율성이 떨어지는 경우가 많습니다. 서버리스 함수는 코드 배포를 트리거하는 이벤트 수에 따라 요금이 청구되는 반면, 마이크로서비스는 인프라 및 기타 리소스의 프로비저닝에 따라 비용을 선불로 지불해야 합니다.
마이크로서비스 아키텍처를 사용하면 조직은 리소스 사용 여부에 관계없이 리소스에 대한 비용을 지불하는 반면, 서버리스 아키텍처에서는 사용자에게 사용량만으로만 요금이 청구됩니다.
조직의 필요에 따라 서버리스 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처의 장점을 '서버리스 마이크로서비스'라는 모델로 결합할 수 있습니다.
서버리스 마이크로서비스는 마이크로서비스가 서버리스 기능으로 구축되는 하이브리드 아키텍처 프레임워크입니다. 서버리스 기능은 높은 확장성으로 인해 마이크로서비스에 매우 적합하며, 관리형 서비스와 쉽게 결합할 수 있어 마이크로서비스 운영 비용을 낮추는 경우도 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 인프라 관리에 대한 골칫거리 없이 개발자는 서버리스 환경에서 일반적으로 사용하는 것보다 더 전문화된 기능을 구축하는 데 집중할 수 있습니다. 서버리스 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처를 결합하면 확장성, 비용 효율성, 유연성 등 아키텍처를 독립적으로 사용할 때와 동일한 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 하지만 고려해야 할 몇 가지 문제도 있습니다.
클라우드 컴퓨팅의 사용이 계속 증가하고 기업이 새로운 비즈니스 가치를 창출하기 위해 기술을 활용할 새로운 방법을 모색함에 따라 서버리스 및 마이크로서비스 사용 사례가 모두 확대되고 있습니다.
하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 온프레미스 인프라를 결합하여 유연하고 비용 최적화된 단일 IT 인프라를 구축합니다. 서버리스는 하이브리드 클라우드 전략을 채택하는 기업에 필요한 민첩성, 유연성, 확장성을 제공하여 하이브리드 클라우드 전략을 채택하는 기업을 지원합니다.
서버리스는 데이터 애플리케이션을 위한 코드를 작성하고 배포하는 데 드는 비용과 복잡성을 획기적으로 줄여줍니다. 서버리스 환경에서는 개발자가 인프라를 관리하는 모든 일상적인 작업 대신 코드와 비즈니스 논리에 집중할 수 있습니다.
마이크로서비스가 클라우드 컴퓨팅 환경에 필수적인 것은 아니지만, 마이크로서비스의 아키텍처는 분산된 애플리케이션 구성 요소로 인해 매우 적합합니다. 마이크로서비스 아키텍처를 사용하면 서비스와 기능이 독립적으로 작동하고 애플리케이션을 지원하기 위해 배포될 수 있습니다. 또한 마이크로서비스의 높은 확장성은 서버에서 여러 인스턴스를 실행할 수 있다는 것을 의미하며, 클라우드 컴퓨팅 환경의 또 다른 장점입니다.
자율주행 차량이나 스트리밍 비디오 지원과 같이 거의 실시간으로 데이터를 처리해야 하는 애플리케이션은 특히 마이크로서비스에 적합합니다. 마이크로서비스를 사용하면 작업을 실시간으로 실행하여 즉각적인 아웃풋을 제공할 수 있으므로 이러한 유형의 애플리케이션이 작동할 수 있습니다.
기업이 IT 기능을 재설계하기로 결정하는 리팩토링은 마이크로서비스 아키텍처의 일반적인 사용 사례입니다. 종종 IT 부서는 모놀리식 모델에서 마이크로서비스가 제공할 수 있는 보다 유연하고 효율적인 모델로 리팩토링하고자 합니다.
애플리케이션에 적합한 아키텍처를 선택하는 것은 비즈니스에서 내릴 수 있는 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 다음은 서버리스 또는 마이크로서비스 아키텍처가 적합한지 판단하는 데 도움이 되는 몇 가지 질문입니다.
이는 고려할 수 있는 질문의 샘플일 뿐이지만 결정을 내리기 위한 프레임워크를 만드는 데 도움이 될 것입니다.
일반적으로 빠르게 움직이고 반복 작업을 수행하려는 기업은 서버리스 아키텍처를 선택하는 경우가 많으며, 더 복잡하고 까다로운 애플리케이션을 사용하거나 개발 주기가 길어도 상관없는 기업은 마이크로서비스를 사용합니다. 그러나 이는 광범위한 일반화이며, 결정을 내리기 전에 두 기술의 장단점을 고려해야 합니다.
서버리스 컴퓨팅을 사용하면 더 간단하고 비용 효율적으로 클라우드에서 애플리케이션을 빌드하고 운영할 수 있습니다. 개발자가 Kubernetes 스킬 없이도 서버리스 애플리케이션 및 워크플로우를 배포할 수 있게 해 주는 종량제 서버리스 플랫폼인 IBM Cloud Code Engine에 대해 알아보세요.