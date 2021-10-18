RPA가 통신 산업을 혁신하는 데 도움이 되는 8가지 방법

통신은 규제가 엄격한 산업이지만, 통신사는 최신 기술 발전과 고객 수요를 따라잡기 위해 빠르게 움직여야 합니다. RPA는 통신사가 더욱 민첩하게 성장하고 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있으며, 그 방법은 다음과 같습니다.

1. 애플리케이션 및 인프라 간소화

통신사는 네트워크의 무결성과 서비스의 효율성을 유지하기 위해 다양한 시스템과 소프트웨어 솔루션에 의존합니다. Microsoft Visio에서 네트워크를 매핑하고, IBM® Process Mining으로 프로세스 데이터를 위해 네트워크를 마이닝하고, MATLAB과 같은 수치 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 프로세스 마이닝으로 생성된 인사이트를 더욱 심층적으로 분석할 수 있습니다.

이렇게 서로 다른 모든 시스템이 서로 데이터를 공유하도록 하는 것은 어렵게 느껴질 수 있지만, RPA를 사용하면 쉽게 할 수 있습니다. RPA가 보편적인 통합 지점을 제공하기 때문입니다. IT 팀은 시스템 연결을 용이하게 하기 위해 특수 코드를 작성하거나 새 API를 구성할 필요가 없습니다. 대신, 봇은 네트워크 매핑 도구에서 프로세스 마이닝 솔루션으로, 숫자 컴퓨팅 플랫폼으로 데이터를 전송하기 위해 인간 작업자가 수행하는 것과 동일한 단계를 따르도록 프로그래밍할 수 있습니다. 보너스로, 봇은 시스템 간에 데이터를 이동할 때 오류를 일으킬 가능성도 훨씬 적습니다.

RPA 봇은 확장성이 거의 무한합니다. CSP가 동시 실행 기능이 내장된 RPA 솔루션을 선택하면 팀은 단일 머신에서 여러 봇을 한 번에 실행할 수 있습니다. 이를 통해 여러 시스템 간에 동시에 여러 데이터를 전송할 수 있어 자동화된 프로세스의 속도가 크게 빨라집니다.

2. 네트워크 관리 자동화

네트워크 트래픽은 12~16개월마다 40~50%씩 증가하며, CSP는 인프라가 이를 처리할 수 있는지 확인해야 합니다. 네트워크 속도가 느려지거나 연결이 끊어질 때마다 고객과 수익 손실이 발생할 가능성이 커집니다.

AI 처리와 결합된 RPA는 네트워크 최적화를 자동화하여 사람의 개입을 최소화하면서 실시간으로 장애를 해결할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 사용자 경험이 지속적으로 우수하게 유지됩니다.

예를 들어, 회사는 머신 러닝과 AI 알고리즘을 사용하여 네트워크 사용 데이터를 분석할 수 있습니다. 이 분석은 동시 사용자 수나 신호 강도 등 잠재적인 네트워크 문제를 나타내는 특정 지표를 식별할 수 있습니다. 이러한 지표가 임계치에 도달하면 비즈니스 규칙 관리 시스템을 사용하여 적절한 워크플로 단계의 윤곽을 잡을 수 있습니다. 이러한 임계치가 충족되면 AI는 설정된 비즈니스 규칙에 따라 조치를 취하도록 RPA 봇에 알림을 보낼 수 있습니다. RPA 봇은 네트워크 데이터를 가져와 보고서에 연결한 다음 네트워크 기술자에게 해당 보고서를 전송하여 잠재적인 장애를 완화하기 위해 개입할 수 있습니다.

3. 규정 준수 유지

FCC(연방통신위원회)는 통신 업계에 반독점, 라이선스 및 가격 관련 법률을 포함한 엄격한 규제를 적용합니다. 규제 의무를 준수하는 데는 시간과 노동력이 많이 소요될 수 있지만, RPA를 사용하면 관리 부담을 줄일 수 있습니다.

기업은 무인 봇 그룹을 예약하여 지정된 시스템에서 관련 규정 준수 데이터를 정기적으로 수집하고 이를 중앙 스프레드시트에 모두 컴파일하기만 하면 됩니다. 조직은 필요할 때마다 업데이트된 규정 준수 정보에 접근할 수 있습니다. 또한 RPA 봇은 전사 오류를 일으키지 않기 때문에 사람이 데이터를 수집할 때보다 더 정확할 가능성이 높습니다.

4. 메타데이터 관리

통신 회사와 미디어 회사는 점점 더 융합되고 있으며, 서로 의존하여 자사 서비스의 총 가치를 실현하고 있습니다. 그 결과, 더 많은 통신 회사가 수익원을 다각화하기 위해 콘텐츠 및 미디어 서비스 분야로 진출하고 있습니다.

RPA는 통신 회사가 보다 스마트하게 콘텐츠를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어 광학 문자 인식(OCR) 및 AI 처리의 도움으로 콘텐츠에서 비정형 데이터를 추출하여 Salesforce와 같은 콘텐츠 관리 시스템에 입력하면 해당 데이터를 태그 지정 및 분류에 사용할 수 있습니다. 이러한 분류를 통해 사용자에게 맞춤형 콘텐츠와 광고 제안을 더 쉽게 제공할 수 있습니다.

5. 더 많은 혁신 실현

IBM® RPA와 같은 최신 RPA 솔루션은 고급 기술 지식의 유무와 관계없이 모든 팀원이 효과적인 소프트웨어 봇을 만들 수 있는 로우코드 봇 저작 도구를 제공합니다. 누구나 자동화가 가능해지면 혁신의 문이 활짝 열립니다.

예를 들어, 고객 서비스 담당자는 고객 여정에서 자동화를 통해 가장 큰 이점을 얻을 수 있는 단계에 대한 인사이트를 직접 확보할 수 있습니다. 현장 기술자는 서비스 일정을 간소화하는 방법에 대한 아이디어가 있을 수 있습니다. 통신사는 모든 사람이 RPA 소프트웨어에 액세스할 수 있도록 함으로써 모든 직원이 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있도록 역량을 강화합니다.