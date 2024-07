Vi는 IBM®과 오랜 역사를 가지고 있었기 때문에 대규모 디지털 혁신과 통합 및 통합 프로젝트를 계획하고 실행하는 데 도움을 받기 위해 IBM® Consulting에 의뢰했습니다. Chauhan은 “우리는 필요한 규모로 디지털 혁신을 추진하기 위해 IBM과 파트너십을 맺었습니다.”라고 말합니다. "IBM과의 파트너십에서 우리의 세 가지 핵심은 신뢰, 투명성, 민첩성입니다."

합병의 핵심 요소는 디지털 혁신이었습니다. Chauhan은 “우리는 스스로 변화하기 시작했습니다.”라고 말합니다. “디지털 우선 조직으로서 우리는 항상 모든 접점에서 소비자를 만족시키기를 원했습니다. 우리는 혁신적이고 개인화되었으며 상황에 맞고 관련성이 높은 제품과 서비스를 보유하고 있습니다.”

Vi는 IBM과 협력하여 웹사이트, 모바일 앱, 새로운 디지털 플랫폼을 비롯한 다양한 Vi 디지털 자산을 혁신하는 데 도움이 되는 "디지털 팩토리"를 만들었습니다. 회사는 새로운 Vi 브랜드를 출시하면서 이러한 새로운 웹 사이트와 모바일 앱을 낮에 다운타임 없이 출시했습니다. Chauhan은 “우리 소비자들은 웹사이트를 통해 정보를 얻고, 가입하거나 선불 전화를 충전합니다.”라고 말합니다. “후불 가입자들 또한 와서 요금을 결제합니다. 따라서 우리는 흥미로운 혜택을 제공할 수 있습니다. 우리는 이러한 모든 기능을 전환했고 새로운 브랜드로 원활하게 전환할 수 있었습니다."

디지털 혁신을 통해 Vi의 채널 파트너를 위한 새로운 디지털 플랫폼이 탄생했습니다. Vi는 디지털 팩토리에서 IBM과 협력하여 비접촉식 충전 및 비접촉식 UPI 기반 잔액 이체를 지원하는 새로운 디지털 소매업체 모바일 앱 플랫폼과 같은 여러 가지 최초의 솔루션을 출시했습니다. 디지털 소매업체 앱을 사용하면 고객은 코로나19 안전을 위해 요구되는 사회적 거리두기를 유지하면서 선불 휴대폰을 쉽게 충전할 수 있습니다. 또한 유통업체는 비접촉식 UPI 기반 잔액 이체를 수행할 수 있으므로 소매업체는 담당자가 소매점을 방문하지 않고도 항상 필요한 재충전을 받을 수 있습니다.

이러한 이니셔티브는 약 3억 명의 인도 시민이 코로나19 팬데믹 기간 동안 아무런 문제 없이 연결 상태를 유지할 수 있도록 돕습니다. 새로운 디지털 소매업체 앱을 통해 Vi는 매월 700만 명의 신규 가입자를 확보하고 2억 달러의 월 수익을 달성하고 있습니다. 또한 새로운 디지털 고객 확보 플랫폼을 출시하여 3개월 만에 디지털 고객 확보가 100% 증가했습니다.

Vi의 기술 담당 부사장인 Nirupmay Kumar는 통합 및 통합 프로젝트 기간 동안 기업 및 소비자 비즈니스를 위한 통합 전략, 솔루션 설계 및 수요 관리를 감독했습니다. "비즈니스 요구 사항을 파악하고 시스템 설계 방법을 결정하기 위해 IBM과 매우 긴밀하게 소통했습니다."라고 Kumar는 말합니다. "IBM은 또한 모든 요구 사항을 상세히 파악하여 놓치는 것이 없도록 도와주었습니다."

Kumar와 그의 팀은 Vodafone과 Idea의 IT 시스템 통합 설계 작업을 처리했습니다. "따라서 향후 성장과 기능과 함께 두 배의 가입자 기반을 지원할 수 있는 적절한 애플리케이션 세트를 식별하는 것이 과제였습니다."라고 Kumar는 말합니다. 두 회사의 규모와 IT 환경 성숙도를 고려할 때 이는 결코 쉬운 일이 아니었습니다. "통신 회사의 IT 혁신 프로젝트는 비행기가 공중에 떠 있는 동안 엔진을 교체하는 것과 같아서 다운타임을 최소화하거나 다운타임 전혀 없이 업그레이드해야 합니다."라고 Kumar는 말합니다.

Kumar와 그의 팀은 새로 합병된 조직을 가장 잘 지원할 수 있는 엔터프라이즈 애플리케이션을 결정하기 위해 IBM과 협력하면서 통합보다는 기존 시스템을 혁신하는 것이 최선의 선택이라는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 어떤 경우에는 새로운 기능을 만들기도 했습니다. 과거에는 두 회사 모두 기업 소비자를 위한 디지털 플랫폼이 없었기 때문에 Vi와 IBM은 Vi 기업 고객에게 셀프 서비스 옵션을 제공하기 위해 새로운 디지털 플랫폼을 만들었습니다. 실제로 Vi 기업 디지털 플랫폼은 권위 있는 ICMG Architecture Excellence Awards 대회에서 5개의 상을 받았습니다. 새로운 엔터프라이즈 디지털 플랫폼은 1년 만에 결제 건수 35% 증가, 고객 셀프 서비스 60% 성장, 신규 고객 등록 70% 증가를 달성했습니다.

Vi의 부사장 겸 통합 프로그램 관리 책임자인 Sanjeev Vadera는 통합 및 통합 프로젝트를 위한 통합 및 운영을 담당했습니다. 통합 프로그램의 일부에는 소유 비용을 줄이기 위해 많은 애플리케이션과 서비스를 가상화된 클라우드로 이전하는 작업이 포함되었습니다. Vadera는 "우리는 항상 마음속으로 최대한 클라우드로 전환할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다."라고 말했습니다. "저희는 가상화도 많이 했습니다." IBM과 Vi 팀은 단 18개월 만에 32개의 병렬 혁신 프로그램을 성공적으로 실행했습니다. 이 프로젝트는 700개 이상의 비즈니스 프로세스에서 약 3억 명(인도 국민 4명 중 1명꼴)의 고객과 200만 명의 채널 파트너에게 영향을 미쳤습니다.

원래는 3~5년이 걸릴 것으로 예상했던 통합 및 통합 프로그램이었지만, Vi는 IBM의 도움으로 이를 24개월 만에 완료할 수 있었습니다. 또한 회사는 소비자에게 미치는 영향을 최소화하면서 디지털 혁신을 완료했습니다. “대부분의 통합 프로젝트에서 고객에게 미치는 영향이 전혀 없도록 했습니다.”라고 Vadera는 말합니다. “IBM의 도움을 받아 모의 마이그레이션을 반복하여 다운타임을 줄일 수 있는 전략을 수립했습니다.”

전체적으로 Vi와 IBM은 350개 이상의 애플리케이션을 약 200개로 통합했습니다. 또한 팀은 3개의 데이터 센터에서 하나의 데이터 센터로 140개의 애플리케이션을 마이그레이션했습니다. 궁극적으로 이 프로젝트는 4개의 데이터 센터를 하나로 통합하는 결과를 가져올 것입니다. 이번 통합을 통해 Vi는 지금까지 6억 달러를 절약했습니다.

또한 IBM은 Vi의 네트워크 도메인을 지원하고 있습니다. Vi는 IBM과 협력하여 IBM 및 Red Hat이 제공하는 개방형 범용 하이브리드 클라우드에서 핵심 네트워크 기능에 대한 첫 번째 주요 프로덕션 이정표를 제공했습니다. 이 플랫폼을 사용하면 네트워크와 IT 애플리케이션 도메인 모두에서 CapEx, OpEx, skill 및 자동화 투자를 최적화하여 ROI를 개선하도록 설계된 공통 클라우드 아키텍처에서 IT 및 네트워크 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드는 IBM 및 Red Hat의 개방형 기술 및 개방형 표준을 기반으로 하며, IBM® Watson AI 및 Red Hat Ansible Automation Platform(ibm.com 외부 링크)을 비롯한 광범위한 기능을 제공하여 네트워크 및 IT 계획에서 Vi의 역량을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.