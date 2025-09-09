stc는 디지털 야망을 실현하기 위해, IBM® Consulting과 협력하여 확장성과 복원력을 위한 플랫폼 엔지니어링 원칙을 기반으로 하는 하이브리드 클라우드 타겟 아키텍처를 설계했습니다. IBM은 아키텍트, 컨설턴트, 프로그램 관리자 및 통신 중심 SME로 구성된 다기능 팀을 동원하여 주요 워크스트림 전반에 걸쳐 혁신을 주도했습니다. 혁신에는 하이브리드 클라우드 플랫폼 설계, 클라우드용 애플리케이션 현대화, 인프라 비용 최적화 및 재해 복구(DR) 기능 향상이 포함되었습니다.

하이브리드 클라우드 플랫폼 참여는 공동 창작 워크숍으로 시작되었으며, 이 워크숍에서 팀은 프라이빗 클라우드와 그 하위 인프라를 포함한 현재 클라우드 환경에 대한 평가를 수행했습니다. 이들은 비즈니스 요구사항에 따라 우선순위를 지정하고 몇 가지 격차와 과제를 파악했습니다. 이러한 인사이트와 글로벌 트렌드 및 업계 모범 사례를 바탕으로 목표 상태와 혁신 로드맵을 정의했습니다.

대상 아키텍처의 핵심 구성 요소는 플랫폼 엔지니어링 원칙을 기반으로 구축된 컨트롤 플레인입니다. 이러한 접근 방식을 통해 통합 정책, 자동화된 인프라 프로비저닝 및 표준화된 운영 거버넌스가 가능합니다.

하이브리드 클라우드 대상 아키텍처의 일부로 멀티 클라우드 관리 플랫폼(MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, 클라우드 파운데이션, 지속 가능성, DR 등 새로운 기술 기능이 제안되었습니다.

애플리케이션 클라우드화 참여는 공동 검색 프로세스에서 시작되었으며, 이를 통해 팀은 stc의 IT 환경에 대한 상세한 관점을 구축했습니다. 모든 애플리케이션은 BlueCat 및 ICCA 도구를 사용하여 평가되어 클라우드 배치를 포함한 맞춤형 로드맵과 확장가능한 목표 아키텍처를 개발하여 성능, 규정 준수 및 성장의 균형을 맞췄습니다.

stc와 IBM은 자본 지출(CapEx) 및 운영 지출(OpEx)을 모두 줄이는 것을 목표로, 포괄적인 인프라 비용 최적화 이니셔티브에 착수했습니다. 이를 통해 하드웨어 유지보수, 공급업체 종속, 독점 데이터베이스 의존, 가상화의 비효율성, 확장성 제한과 관련된 오랜 압력이 드러났습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 stc와 IBM은 실행 가능한 계획과 함께 거버넌스 프레임워크를 개발했습니다.

규모와 효율성만큼이나 복원력도 중요했습니다. 이를 달성하기 위해 IBM과 stc는 DR 기능 및 지침에 대한 포괄적인 연구와 거버넌스 프레임워크가 포함된 목표 DR 청사진을 개발하여 stc 애플리케이션에 대한 DR 및 비즈니스 연속성 계획을 구현했습니다. 지침 및 규정 준수를 용이하게 하기 위해 애플리케이션, 인프라 및 네트워크 계층 전반에 걸쳐 아키텍처 평가를 진행했습니다. stc는 명확하게 정의된 테스트 시나리오와 아키텍처 검증을 통해 중요한 비즈니스 서비스를 보호하는 동시에 기업 전체의 연속성과 준비성을 보장하는 역량을 강화했습니다.

IBM과 stc는 공동 제작 문화를 조성하여 리더십 조정, 원활한 지식 전달, 워크스트림 전반의 지속적인 추진력을 보장했습니다. 이러한 협력적 접근 방식을 통해 미션 크리티컬 애플리케이션의 비즈니스 연속성을 크게 향상시키고 보다 효과적이고 시기적절한 대응 전략을 수립할 수 있었습니다.