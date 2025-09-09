IBM과 stc group은 동적 하이브리드 클라우드 기반을 공동으로 구축하여 운영을 자동화하고, 앱을 클라우드화하며, 전사적으로 디지털 혁신을 가속화합니다.
선도적인 디지털 지원 기업인 stc group은 빠르게 확장되는 디지털 서비스 포트폴리오를 지원하기 위해 클라우드 현대화 이니셔티브에 착수했습니다. stc는 더 확장 가능하고 효율적이며 비용 효율적인 기반을 구축하기 위해 프라이빗 클라우드의 강력한 성능과 퍼블릭 클라우드 솔루션의 유연성을 통합하여 클라우드 성숙도를 높이는 데 착수했습니다. 이러한 전략적 접근 방식은 모든 환경에서 성능을 발휘할 수 있는 미래형 통합 아키텍처를 제공하는 것을 목표로 했습니다.
stc는 기존의 리프트 앤 시프트 마이그레이션을 뛰어넘는 전략적 도약을 통해 클라우드의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 운영 모델을 재정의했습니다. 이 혁신은 보안, 규정 준수, 확장성을 관리하기 위한 강력한 거버넌스 프레임워크로 강화된 클라우드 네이티브 도구를 통해 전사적으로 지원하는 것에 중점을 두었습니다. 미래 지향적인 멀티클라우드 전략에 기반을 둔 이 프로그램은 점점 더 역동적인 시장 환경에서 가치 실현을 가속화하고 지속적인 혁신을 촉진하며 조직의 민첩성을 강화하도록 설계되었습니다.
이를 위해서는 명확한 표준 및 재사용 가능한 자동화 패턴과 함께, 사람, 프로세스, 기술에 걸친 총체적 접근 방식이 필요했습니다. stc는 지역 규정과 빠르게 성장하는 회사의 고유한 요구 사항을 염두에 두고, 민첩성 및 자동화를 강력한 거버넌스 및 보안 규정 준수와 통합하는 청사진을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.
stc는 디지털 야망을 실현하기 위해, IBM® Consulting과 협력하여 확장성과 복원력을 위한 플랫폼 엔지니어링 원칙을 기반으로 하는 하이브리드 클라우드 타겟 아키텍처를 설계했습니다. IBM은 아키텍트, 컨설턴트, 프로그램 관리자 및 통신 중심 SME로 구성된 다기능 팀을 동원하여 주요 워크스트림 전반에 걸쳐 혁신을 주도했습니다. 혁신에는 하이브리드 클라우드 플랫폼 설계, 클라우드용 애플리케이션 현대화, 인프라 비용 최적화 및 재해 복구(DR) 기능 향상이 포함되었습니다.
하이브리드 클라우드 플랫폼 참여는 공동 창작 워크숍으로 시작되었으며, 이 워크숍에서 팀은 프라이빗 클라우드와 그 하위 인프라를 포함한 현재 클라우드 환경에 대한 평가를 수행했습니다. 이들은 비즈니스 요구사항에 따라 우선순위를 지정하고 몇 가지 격차와 과제를 파악했습니다. 이러한 인사이트와 글로벌 트렌드 및 업계 모범 사례를 바탕으로 목표 상태와 혁신 로드맵을 정의했습니다.
대상 아키텍처의 핵심 구성 요소는 플랫폼 엔지니어링 원칙을 기반으로 구축된 컨트롤 플레인입니다. 이러한 접근 방식을 통해 통합 정책, 자동화된 인프라 프로비저닝 및 표준화된 운영 거버넌스가 가능합니다.
하이브리드 클라우드 대상 아키텍처의 일부로 멀티 클라우드 관리 플랫폼(MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, 클라우드 파운데이션, 지속 가능성, DR 등 새로운 기술 기능이 제안되었습니다.
애플리케이션 클라우드화 참여는 공동 검색 프로세스에서 시작되었으며, 이를 통해 팀은 stc의 IT 환경에 대한 상세한 관점을 구축했습니다. 모든 애플리케이션은 BlueCat 및 ICCA 도구를 사용하여 평가되어 클라우드 배치를 포함한 맞춤형 로드맵과 확장가능한 목표 아키텍처를 개발하여 성능, 규정 준수 및 성장의 균형을 맞췄습니다.
stc와 IBM은 자본 지출(CapEx) 및 운영 지출(OpEx)을 모두 줄이는 것을 목표로, 포괄적인 인프라 비용 최적화 이니셔티브에 착수했습니다. 이를 통해 하드웨어 유지보수, 공급업체 종속, 독점 데이터베이스 의존, 가상화의 비효율성, 확장성 제한과 관련된 오랜 압력이 드러났습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 stc와 IBM은 실행 가능한 계획과 함께 거버넌스 프레임워크를 개발했습니다.
규모와 효율성만큼이나 복원력도 중요했습니다. 이를 달성하기 위해 IBM과 stc는 DR 기능 및 지침에 대한 포괄적인 연구와 거버넌스 프레임워크가 포함된 목표 DR 청사진을 개발하여 stc 애플리케이션에 대한 DR 및 비즈니스 연속성 계획을 구현했습니다. 지침 및 규정 준수를 용이하게 하기 위해 애플리케이션, 인프라 및 네트워크 계층 전반에 걸쳐 아키텍처 평가를 진행했습니다. stc는 명확하게 정의된 테스트 시나리오와 아키텍처 검증을 통해 중요한 비즈니스 서비스를 보호하는 동시에 기업 전체의 연속성과 준비성을 보장하는 역량을 강화했습니다.
IBM과 stc는 공동 제작 문화를 조성하여 리더십 조정, 원활한 지식 전달, 워크스트림 전반의 지속적인 추진력을 보장했습니다. 이러한 협력적 접근 방식을 통해 미션 크리티컬 애플리케이션의 비즈니스 연속성을 크게 향상시키고 보다 효과적이고 시기적절한 대응 전략을 수립할 수 있었습니다.
stc의 하이브리드 클라우드 플랫폼은 이미 민첩성, 복원력, 비용 효율성 개선을 주도하고 있습니다. MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, 하이브리드 클라우드 상호 연결 및 업그레이드된 프라이빗 클라우드 기반과 같은 새로운 기능의 도입으로 그 프로세스가 더욱 향상되었습니다. 이러한 추가 기능으로 더 지능적이고 자동화되며 확장 가능한 디지털 환경을 위한 기반을 마련했습니다.
stc는 운영 효율성을 더욱 개선하기 위해 Auto-Scaling, 자동 폐기, 자동 전원 끄기와 같은 기능으로 프라이빗 클라우드 기능을 업그레이드했습니다.
stc는 MCMP 구현을 통해 3개의 주요 하이퍼스케일러 전반에 걸쳐 원활한 멀티클라우드 연결을 달성했습니다. 팀은 이렇게 향상된 아키텍처 유연성 덕분에 성능, 확장성, 규정 준수에 최적화된 환경에 워크로드를 배포할 수 있었습니다.
주요 이니셔티브 중 일부는 측정 가능한 재무 및 운영 효율성을 제공했습니다.
이러한 이니셔티브는 모두 함께 미래에 대비한 디지털 기업, 즉 민첩하고 탄력적인 디지털 기업을 구축하려는 stc의 노력을 반영합니다.
stc group은 사우디아라비아 리야드에 본사를 둔 선도적인 디지털 지원 기업입니다. 1998년에 설립된 stc는 중동, 북아프리카 및 유럽 전역의 고객 수백만 명에게 통신, 디지털 서비스 및 엔터프라이즈 솔루션을 제공합니다. 사우디아라비아 최대의 통신 사업자인 stc는 이 지역의 디지털 혁신을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. stc는 약 20,000명의 직원을 고용하고 주요 지역 시장에서 탄탄한 입지를 확보하여, 2024년에 758억 9천만 SAR 이상의 매출을 기록했습니다.
IBM Consulting이 규모, 민첩성, 복원력에 맞게 조정된 하이브리드 클라우드 전략을 통해 기업이 디지털 혁신을 가속화할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보세요.
