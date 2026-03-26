예측 포캐스팅이란 무엇인가요?

예측 포캐스팅은 과거 데이터와 통계 모델을 활용해 미래 비즈니스 결과와 재무 성과를 예측하는 프로세스입니다. 이 방법은 금융, 마케팅, 소매 및 인사 등 다양한 산업에서 활용됩니다.
예측 포캐스팅은 기존 예측 방식에서 발전한 방법이지만, 데이터 패턴을 지속적으로 분석해 미래 지향적 인사이트를 제공함으로써 예측 기능을 한 단계 더 확장합니다. 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀, 운영 리더 및 비즈니스 경영진은 이러한 인사이트를 활용해 리소스 배분, 고객 유지 및 위험·성장 전략과 관련된 데이터 기반 의사 결정을 더 빠르고 확신 있게 내립니다.
오늘날 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기반 예측 포캐스팅 툴은 조직의 계획 수립 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 현재 FP&A 플랫폼은 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 및 FP&A 소프트웨어와 완전히 통합되어 비즈니스 전반의 실시간 데이터와 지표를 가져올 수 있습니다.
기존 소프트웨어와 툴을 통합하면 수작업 데이터 수집으로 인한 지연 시간이 줄어들고, 분석가는 지속적으로 업데이트되는 재무 성과 정보를 확인할 수 있습니다. 자동화는 반복적인 모델링 작업을 처리하며, 분석가는 결과 해석과 다른 이해관계자에 대한 전략 자문에 집중할 수 있습니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
조직에서는 예측 포캐스팅과 예측 분석을 혼용해 사용하는 경우가 많지만, 두 개념은 서로 다른 목적을 가집니다. 이 차이를 이해하면 재무 및 비즈니스 리더가 각 툴의 특성에 가장 적합한 문제에 이를 적용할 수 있습니다.
예측 분석은 "어떤 일이 일어날 가능성이 높으며, 그 이유는 무엇인가?"라고 묻는 반면, 예측 포캐스팅은 "내년의 수익, 비용 또는 수요는 어떻게 될까?"라고 묻습니다.
이 둘은 아웃풋도 다릅니다. 예측 분석은 일반적으로 확률 점수, 위험 등급 또는 행동 분류를 생성합니다. 반면, 예측 포캐스팅은 수익 목표, 비용 예산, 현금 흐름 추정치 등의 수치 예측을 생성하여 재무 계획 및 비즈니스 전략에 직접 반영합니다.
예측 포캐스팅의 핵심 기반은 예측 분석입니다. 알고리즘과 모델링 기법은 예측 분석의 기반이 되며, 인사이트 중심의 예측 모델을 구동합니다. 재무팀은 예측 분석을 활용해 비즈니스 성과를 이끄는 요인을 이해하고, 이후 예측 분석을 적용해 이러한 인사이트를 구체적인 재무 전망으로 전환합니다.
예측 포캐스팅에 접근하는 방식은 시나리오의 규모와 범위에 따라 다양합니다. 각 방식은 시간 순서에 따라 정렬된 데이터 포인트를 기반으로 미래 값을 예측하는 데이터 사이언스 기법입니다.
이러한 방법은 순차적인 과거 데이터를 활용해 패턴을 식별하고 정해진 기간 동안의 미래 추세를 예측합니다. 분석가는 월별 매출, 계절별 수요 또는 분기별 비용처럼 시간에 따라 일관된 패턴을 보이는 지표에 시계열 모델을 적용합니다.시계열 분석은 금융 및 공급망 계획에서 널리 사용되는 예측 방법입니다.
이러한 방법은 기존 통계 모델이 대규모로 처리할 수 없는 복잡한 비선형 패턴을 대규모 데이터 세트 전반에서 탐지하기 위해 알고리즘을 활용합니다. 더 많은 데이터가 모델에 입력될수록 알고리즘은 지속적으로 학습하며 예측 정확도를 향상시킵니다.
예측 포캐스팅에는 몇 가지 주요 구성 요소가 필수적입니다.
과거 데이터는 모든 예측 포캐스팅 모델의 기반입니다. 데이터 사이언티스트는 과거 재무 성과, 운영 지표 및 시장 추세를 기반으로 패턴을 식별하고 정확한 예측을 구축합니다.
정제되고 온전한 데이터는 예측 모델이 신뢰할 수 있는 결과와 시각화를 생성하기 위해 매우 중요합니다.
통계 모델과 머신 러닝 알고리즘은 예측 포캐스팅을 구동하는 분석 엔진 역할을 합니다. 이들은 대량의 데이터를 처리하고 패턴을 탐지하며, 정의된 변수와 가정을 기반으로 예측값을 생성합니다.
모델 선택은 비즈니스 목표, 사용 가능한 데이터 및 예측이 포착해야 하는 관계의 복잡성에 따라 달라집니다.
인공 지능과 머신 러닝 도구는 예측 포캐스팅 모델의 능력을 확장했습니다. 이러한 도구는 일상적인 모델링 작업을 자동화하고, 실시간 데이터 스트림을 처리하며, 새로운 정보를 사용할 수 있게 되면 예측을 구체화합니다.
AI 기반 예측 플랫폼을 FP&A 워크플로에 통합한 조직은 더욱 빠르고 민첩한 재무 계획 수립을 실현할 수 있습니다.
예측 포캐스팅의 정확성과 최신성은 입력되는 데이터에 따라 결정됩니다. 실시간 데이터 통합은 예측 모델을 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 재무 플랫폼 및 운영 데이터베이스와 직접 연결해 예측 결과가 최신 비즈니스 상황을 반영할 수 있도록 지원합니다.
이 방법은 특히 대규모 데이터 세트와 여러 데이터 소스를 다룰 때 발생하는 수작업 데이터 수집 지연을 제거하며, 재무팀이 성과를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다.
사람의 감독은 책임 있는 예측 포캐스팅의 핵심 요소입니다. 분석가와 재무 리더는 모델 결과를 검토하고 비즈니스 컨텍스트를 반영하며 예측 결과가 알려진 시장 상황과 일치하는지 검증해야 합니다.
기술 발전은 사람의 판단을 대체하는 것이 아니라 강화하는 방향으로 이루어져야 합니다.
다음 7단계는 성공적인 예측 포캐스팅 모델 구축에 도움을 줍니다.
비즈니스 문제로 시작하여 예측 포캐스팅이 달성해야 하는 목표와 예측 포캐스팅이 비즈니스에 중요한 이유를 파악하세요. 예를 들어, 이러한 작업에는 고객 이탈, 매출 예측 또는 재고 최적화가 포함됩니다.
문제를 정의한 후 범위, 기간 및 핵심 가정을 구체적으로 설정하세요. 명확한 목표를 설정하면 프로세스의 각 단계가 측정 가능한 비즈니스 성과와 일관되게 정렬되도록 할 수 있습니다.
모델의 기반이 될 재무제표, 운영 지표, 시장 데이터 및 고객 인사이트와 같은 필요한 문서를 수집하세요.
이 단계에서는 데이터 품질이 매우 중요합니다. 불완전한 데이터, 극단적인 이상값 또는 오래된 데이터는 모델이 생성하는 예측의 정확성을 떨어뜨릴 수 있습니다. AI 기반 FP&A 플랫폼은 비즈니스 부문 전반의 데이터 수집 및 통합을 자동화해 사람의 실수 위험을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
적절한 예측 모델 선택은 비즈니스 목표, 사용 가능한 데이터의 품질과 양, 그리고 예측이 포착해야 하는 관계의 복잡성 등 여러 요소에 따라 달라집니다.
예를 들어 시계열 모델은 수익 예측에 적합할 수 있는 반면, 머신 러닝 모델은 복잡한 비선형 패턴을 보이는 대규모 데이터 세트를 처리하는 데 더 적합할 수 있습니다. 분석가는 하나의 접근 방식을 취하기 전에 여러 방법을 평가해야 합니다.
예측 방법을 선택한 후 다음 단계는 정제된 과거 데이터와 정의된 가정을 기반으로 모델을 구축하는 것입니다.
머신 러닝 모델은 입력된 과거 데이터로부터 패턴과 관계를 학습하기 위한 훈련 기간이 필요합니다. 분석가는 모델을 미래 기간에 적용하기 전에 과거 결과와 비교 테스트해 정확성을 검증해야 합니다.
모델을 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 재무 플랫폼 및 시장 데이터 피드와 같은 실시간 데이터 소스에 연결해 새로운 정보가 들어올 때마다 예측 결과가 자동으로 업데이트되도록 하세요.
이 단계는 정적인 모델을 동적인 예측 엔진으로 전환하는 데 도움을 줍니다.
모델 결과의 성공 여부는 여기에 적용되는 사람의 분석 역량에 달려 있습니다. 분석가는 모델이 스스로 완전히 반영하지 못하는 시장 상황, 전략적 우선순위 및 실제 비즈니스 환경을 고려하며 예측 결과를 검토합니다.
이 단계에서는 예측이 의사 결정 및 데이터를 재무 책임자가 조치를 취할 수 있는 권장 사항으로 변환하는 작업으로 바뀝니다.
모델을 구현하고 분석가가 평가 및 테스트할 수 있는 인사이트를 생성하세요. 모델은 정확성을 유지하기 위해 세부 조정과 지속적인 모니터링이 필요합니다.
조직에서 새로운 데이터가 생성되면 예측 포캐스팅 모델은 이 데이터를 기존 모델에 반영하고 정기적으로 반복 개선해야 합니다.
예측 포캐스팅은 과거 데이터와 패턴을 실행 가능한 인사이트로 전환하기 때문에 조직에 매우 중요합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
금융 업계는 미래 사건에 대해 더 정확한 예측을 구축하기 위해 다양한 방식으로 예측 포캐스팅을 활용하고 있습니다. 다음은 예측 포캐스팅 활용 사례의 일부입니다.
재무 운영은 에이전틱 AI와 자동화에 의해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 경영진의 68%가 AI 자동화를 실험 중이며, 재무 운영 분야에서 셀프서비스를 위해 디지털 어시스턴트에서 자율 에이전트로 발전하고 있다고 답했습니다.
AI 및 머신 러닝 플랫폼은 반복적인 예측 작업을 자동화하고 예측 주기를 주기 기반 방식에서 실시간 모델링 방식으로 전환하고 있습니다. 또한 이 연구에 따르면 2027년까지 경영진의 37%는 예측 인사이트를 위한 무인 자동화를, 29%는 재무 분석 및 보고를 위한 무인 자동화를 도입할 것으로 예상하고 있습니다.
재무 모델링 AI 에이전트는 과거 데이터를 수집해 예측 모델을 구축할 수 있으며, 이를 통해 현금흐름 전망과 예산 차이와 같은 결과를 정확하게 예측할 수 있습니다.
이와 별도로 생성형 AI는 시나리오 모델링을 정적 가정을 넘어 전사적 의사 결정 자산으로 발전시키고 있습니다. 조직은 기존 워크플로를 재구축하고, 사업부 전반에 걸쳐 예측을 통합하는 새로운 도구로 대시보드를 운영하고 있습니다.
하지만 사람의 감독은 여전히 핵심적인 안전장치입니다. 사람이 지속적으로 개입하는 구조를 유지하는 것은 책임 있는 AI 예측에서 절대 타협할 수 없는 요소입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 AI 윤리 관련 별도 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 절반 이상이 AI 윤리 문제가 중요하며 비즈니스에 영향을 미친다는 점을 이해하고 있는 것으로 나타났습니다. 하지만 AI 윤리를 AI 전략에 통합하기 위한 체계를 마련한 기업은 41%에 불과했습니다.
한편 디지털 시스템 의존도가 높아짐에 따라 조직은 강력한 데이터 개인정보 보호 조치와 보안 정책을 마련해야 합니다. 예측 포캐스팅의 마지막 과제는 효과적인 변화 관리와 이해관계자의 수용입니다. 기술은 직원들의 공감과 참여가 이루어지고 이를 뒷받침하는 적절한 프로세스가 구축될 때에만 성공할 수 있습니다.
올해의 BARC Score를 확인해 보세요. 이 보고서는 16개의 주요 계획 솔루션을 평가하며, IBM이 오늘날의 계획 수립 과제를 해결하기 위해 어떻게 발전하고 있는지 보여줍니다.
금융 서비스 산업의 CFO들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 어디에 적용해야 하며, 이를 가치 있는 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴보세요.
목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.
아키텍처 접근 방식을 통한 데이터 전략 — 비즈니스를 위한 데이터 기반 의사 결정 지원
IBM Consulting은 조직이 데이터와 AI를 활용하여 더 스마트하고 확장 가능한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.