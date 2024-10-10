NPU와 GPU: 차이점은 무엇인가요?

신경 처리 장치(NPU)와 그래픽 처리 장치(GPU)는 모두 시스템의 주요 중앙 처리 장치(CPU)를 보완하며, 이 둘의 근본적인 차이점은 칩 아키텍처와 처리 기능에 달려 있습니다.
GPU에는 그래픽 렌더링에 필요한 빠르고 정밀한 컴퓨팅 작업을 수행하는 수천 개의 코어가 포함되어 있습니다. NPU는 실시간으로 AI 워크로드를 더 잘 처리하기 위해 데이터 흐름과 메모리 계층 구조의 우선순위를 지정합니다.
두 가지 유형의 마이크로프로세서 모두 AI에 사용되는 병렬 처리 유형에 탁월하지만 NPU는 머신 러닝(ML) 및 인공 지능 작업을 위해 특별히 제작되었습니다.
신경 처리 장치(NPU)가 빠르게 성장하고 있는데, 거의 10년 된 이 기술이 갑자기 스포트라이트를 받는 이유는 무엇일까요? 그 답은 최근 생성형 AI(인공 지능)의 발전으로 AI 애플리케이션에 대한 대중의 관심이 재점화되고, 더 나아가 NPU 및 GPU와 같은 AI 가속기 칩과 관련이 있습니다.
NPU 아키텍처는 CPU 또는 GPU의 아키텍처와 크게 다릅니다. 명령을 순차적으로 실행하도록 설계된 CPU는 더 많은 코어를 갖춘 GPU에 비해 처리 코어 수가 적고 높은 수준의 병렬 처리가 필요한 까다로운 작업을 위해 설계되었습니다.
CPU는 병렬 처리 작업에 어려움을 겪고 GPU는 에너지 소비가 높다는 단점이 있지만, NPU 아키텍처는 인간의 두뇌가 데이터를 처리하는 방식을 모방하여 성공했습니다. NPU는 단순히 코어를 추가하는 것 이상으로 여러 고유한 기능과 기술을 통해 적은 에너지 소비로 높은 병렬 처리 성능을 달성합니다.
NPU와 GPU를 비교할 때 주요 기능 전반에 걸쳐 성능을 평가하는 것이 유용합니다.
NPU를 통합 시스템에 통합하면 속도, 효율성, 편의성 측면에서 기존 프로세서에 비해 여러 가지 두드러진 이점이 있습니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.
보조 프로세서로서 NPU는 수년 동안 사용되어 왔으며 일반적으로 GPU와 통합되어 특정 반복 작업을 지원합니다. NPU는 소비자 수준의 기술(예: Microsoft Windows' AI Copilot) 및 다양한 사물인터넷(IoT) 디바이스(예: 음성 인식 처리를 위해 NPU를 사용하는 스마트 스피커)에서 계속 그 가치를 발휘하고 있습니다.
하지만 최근 AI 기술의 발전으로 소비자 등급의 AI 도구가 대중화되면서 이러한 유형의 프로세서가 더욱 주목받고 있습니다. 자연어 처리와 같은 까다로운 AI 작업을 위해 특별히 설계되었으며, 소비자용 AI에 대한 관심이 증가함에 따라 NPU에 대한 관심도 증가하고 있습니다.
NPU의 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
성능 집약적인 병렬 처리가 필요한 컴퓨팅 작업에는 NPU보다 GPU가 오랫동안 선호되어 왔습니다. 원래 비디오 게임과 이미지/비디오 소프트웨어의 복잡한 그래픽을 처리하도록 설계된 GPU는 PC 및 콘솔 게임뿐만 아니라 가상 및 증강 현실, 고성능 컴퓨팅(HPC), 3D 렌더링, 데이터 센터 및 기타 애플리케이션에서도 계속 사용되고 있습니다.
GPU 기술의 가장 중요하고 현대적인 애플리케이션을 자세히 살펴보겠습니다.
NPU는 특정 유형의 리소스를 특정 유형의 프로세서에 할당하기 위해 작업을 최적화하는 통합 시스템 내에서 가장 잘 사용됩니다. 정밀한 선형 컴퓨팅을 위해 설계된 CPU는 시스템 및 리소스 관리와 같은 범용 프로세스에 할당하는 것이 가장 적합하며, GPU는 병렬 컴퓨팅의 이점이 있는 고강도 워크로드에 특화되어 있습니다.
인공 지능 애플리케이션이 널리 보급됨에 따라, 지연 시간이 짧고 에너지 효율이 높은 병렬 처리로 AI 및 ML 관련 작업을 처리하기 위해서는 CPU와 GPU를 보완하기 위해 더욱 특화된 NPU를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
