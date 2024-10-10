NPU와 GPU: 차이점은 무엇인가요?

GPU에는 그래픽 렌더링에 필요한 빠르고 정밀한 컴퓨팅 작업을 수행하는 수천 개의 코어가 포함되어 있습니다. NPU는 실시간으로 AI 워크로드를 더 잘 처리하기 위해 데이터 흐름과 메모리 계층 구조의 우선순위를 지정합니다.

두 가지 유형의 마이크로프로세서 모두 AI에 사용되는 병렬 처리 유형에 탁월하지만 NPU는 머신 러닝(ML) 및 인공 지능 작업을 위해 특별히 제작되었습니다.

신경 처리 장치(NPU)가 빠르게 성장하고 있는데, 거의 10년 된 이 기술이 갑자기 스포트라이트를 받는 이유는 무엇일까요? 그 답은 최근 생성형 AI(인공 지능)의 발전으로 AI 애플리케이션에 대한 대중의 관심이 재점화되고, 더 나아가 NPU 및 GPU와 같은 AI 가속기 칩과 관련이 있습니다.